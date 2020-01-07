DHA YURT BÜLTENİ - 18

07.01.2020 16:43 | Son Güncelleme: 07.01.2020 16:43

Bitlis'te PKK'nın toprağa gömülü malzemeleri ele geçirildi

BİTLİS'te yürütülen 'Kıran-8' operasyonu kapsamında terör örgütü PKK'lıların kullandığı sığınak ile araziye gömdüğü çok sayıda yaşam ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Bitlis Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı istihbarı çalışmalar sonucu Bitlis Merkez, Tatvan ve Hizan ilçelerinin kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca, araziye gizlenmiş vaziyette yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisi üzerine operasyon başlatıldı. Kırsal bölgelere düzenlenen 'Kıran-8 Şehit J.Çvş. Ayhan Ercan 2020-01', 'Kıran-8 Şehit J.Asb.Üçvş. Recep İnce 2020-01' ve 'Kıran-8 Şehit Uzm.J.IV.Kad.Çvş. Veysel Şirin 2020-01' operasyonlarında terör örgütüne ait toprağa gömülü vaziyette 10 metre elektrik kablosu, 1 çift ayakkabı, 1 ilkyardım çantası, 1 sığınak, 1 adet dörtlü büyük pil bloğu, 20 metre ip, 2 adet çaydanlık, 1 tencere, 1 yağ tenekesi ve muhtelif cins ve miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile el konulurken, diğer malzemeler yerinde imha edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Ele geçirilen malzemelerin imha görüntüleri

Haber: Özcan ÇİRİŞ/ BİTLİS,

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İzmit'te, masaj salonuna fuhuş baskınında 4 tutuklama

İzmit'te polis ekipleri, internetten reklam verilerek, masaj salonunda fuhuş yaptırıldığını belirleyip, baskın düzenledi. Salonda gözaltına alınan, 3'ü kadın 4 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nce İzmit'te masaj salonunda fuhuş yaptırıldığı ihbarı üzerine araştırma başlatıldı. Polis ekipleri, internet üzerinden reklam verildiğini ve masaj salonunda fuhuş yapıldığını tespit etti. Masaj salonuna baskın düzenleyen ekipler, A.B., S.S., F.E. ve E.Ş.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen, 3'ü kadın 4 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Adliyeye sevk edilmeleri

HABER: KOCAELİ,

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Mersin'de yaşamı felç eden kuvvetli yağış, 2 can aldı (9) ARAÇLAR ÜST ÜSTE YIĞILDI SİTE SAKİNLERİ KABUSU YAŞADI Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde şiddetli yağışın etkisiyle birçok araç, su taşkınlarının etkisiyle sürüklendi. Özellikle Davultepe Mahallesi'nde sürüklenen park halindeki birçok araç üst üste yığıldı. Araçlarda hasar meydana gelirken, sahipleri de gördüğü manzara karşısında şok yaşadı.İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin inceleme yaptığı siteye sevk edilen 5 çekiciyle, sıkışan araçlar kurtarılmaya çalışıldı.Ayrıca çevredeki sitelerde bazı daireleri su bastı.

SİTE SAKİNLERİ KABUSU YAŞADI

Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde şiddetli yağışın etkisiyle birçok araç, su taşkınlarının etkisiyle sürüklendi. Özellikle Davultepe Cumhuriyet Mahallesi Onur Sitesinde park halindeki birçok araç şiddetli suyun etkisiyle üst üste yığıldı. Araçlarda hasar meydana gelirken, sahipleri de gördüğü manzara karşısında şok yaşadı. Gece aniden gelen suların bütün araçları sürüklediğini belirten site müdürü Neslihan Gürgen, gördükleri manzara karşısında şoka uğradıklarını söyledi. Suların birinci kattaki evlerin içine kadar girdiğini aktaran Gürgen, "Çok kuvvetli bir suydu. Araçları sürükleyip üst üste fırlattı. Yıkım çok büyük" dedi.

Site yöneticisi Cemal Dolar da, büyük bir tehlike atlattıklarını belirterek şunları söyledi:

"Yukarıdan gelen su yıkıcı oldu. Suyun içerisindeki odun ve kaya parçaları dış kapıyı kırdı, Yüzlerce araç zarar gördü."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------------Yağışın yıktığı demir kapı görüntüsü -Site yöneticileri dereye bakarken -Neslihan Gürgen ile röp -Muhtar Ali Devele ile röp-Yönetici Cemal Dolar ile röp-Suyun süreklediği araçlardan genel ve detay-Araçlar çekiciye yüklenirken -Su baskına yaşanan evlerden görüntüsü -Evi su basan bir kişi konuşurken-Siteye su baskın anının güvenlik kamera görüntüsü-Suyun süreklediği aracın güvenlik kamera görüntüsü -Siteden genel ve detay

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN-Soner AYDIN/MERSİN,

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Kaynak: DHA