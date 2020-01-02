DHA YURT BÜLTENİ - 18

02.01.2020 20:05 | Son Güncelleme: 02.01.2020 20:05

Minibüsüyle meyve satan seyyar satıcı aracında ölü bulundu

KAYSERİ'de, sokak aralarında meyve satan Yüksel Gözey (46) park halindeki minibüsünde ölü bulundu.

Olay, saat 18.30 sıralarında merkez Kocasinan ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Kamer Sokak'ta meydana geldi. 38 F 1273 plakalı minibüsün içinde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde bu kişinin öldüğü belirlenirken, polisin yaptığı incelemede cesedin Yüksel Gözey'e ait olduğu ortaya çıktı. Yüksel Gözey'in sokak aralarında minibüsüne yüklü meyveleri sattığı ve mahalleli tarafından tanındığı öğrenildi.

Görgü tanıklarından mahalleli Ziya Doğru, minibüsün yanındaki aracını çıkarmak için sürücüyü beklediğini belirterek, "Binanın birine meyve çıkardı diye düşündüm. Sonra korna çalmak için minibüsün kapısını açınca hareketsiz duran kişiyi görünce polisi aradım. Ekipler olayla ilgili çalışmalarına başladı" dedi.

Gözey'in cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü: -Olay yeri-Görgü tanığı Ziya Doğru ile röportaj-Genel detay

Haber: Olcay DÜZGÜN - Kamera: Muhammed KISIR/KAYSERİ,DHA===============================

Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu kardan kapandı

DİYARBAKIR'da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Şanlıurfa karayolu ulaşıma kapanırken, karayolunda meydana gelen hasarlı kazalarla kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Akşam saatlerinde kar yağışının etkisini gösterdiği Diyarbakır'da ulaşım da aksamalar meydana geldi. Kar yağışının etkili olduğu Şanlıurfa karayolu, kapandı. TIR ve kamyonların karayolunda ilerleyememesi ve meydana gelen hasarlı trafik kazaları nedeniyle de kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Karayolları ekiplerinin kardan kapanan karayolunun ulaşıma sağlanması için çalışmaları sürüyor.

Görüntü Dökümü---------Araç kuyruğu Karayolları ekiplerinin çalışmasıEmrah Kızıl anonsAraçlarının dışında bekleyen insanlarGenel ve detay

Haber-Kamera: Emrah KIZIL, Elif FİLİZ/DİYARBAKIR,==============

Kaza yerinden geçerken yaralının annesi olduğunu öğrendi

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Serpil Kahraman (54), motosikletin çarpışması sonucu yaralandı. Motosiklet sürücüsü yaralıyı bırakıp kaçarken, o sırada yoldan geçen Oğuz Kahraman, yerde yatan yaralının annesi olduğunu görünce şok yaşadı.

İnegöl ilçesinde Osmaniye Mahallesi, Altay Caddesi üzerinde bulunan kavşakta yolun karşısına geçmeye çalışan Serpil Kahraman'a, plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın, yaralandı. Motosiklet sürücüsü yaralıyı bırakıp kaçtı.

Yaralı kadının yardımına koşanlar, durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. O sırada kaza yerinden geçen Oğuz Kahraman, yerde yatan kadının annesi olduğunu görünce şok yaşadı.

Araçtan inerek yaralı annesinin yanına giden genç, ambulans gelene kadar annesinin elini bir an olsun bırakmadı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Ambulansın arkasından hastaneye gelen Oğuz Kahraman annesini burada da yalnız bırakmadı. Serpil Kahraman, tedaviye alındı.

Trafik ekipleri, kaza sonrası kaçan motosiklet sürücüsünü bulmak için çalışama başlattı.

Görüntü dökümü;-Kaza yerinden detaylar-Oğul ile anneden detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), =====================

Adliyeye sevk edilen uyuşturucu şüphelisi 'Yüzümü açmayın' diye bağırdı (2)

YÜZÜNÜ SAKLAYAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDIEskişehir'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden, kendisini görüntüleyen gazetecileri görünce 'Ne olur kafamı örtün, yüzümü açmayın' diye bağıran İ.Y. tutuklanırken, diğer şüpheliler Y.K. ile Ö.Ç. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Haber: ESKİŞEHİR, ========================

Ankara, Kırıkkale ve Nevşehir'de nakliyecilerden 'dijital takograf' tepkisi

ANKARA, Kırıkkale ve Nevşehir'de nakliyeciler, TIR ve kamyonlarla yol kapatarak 'dijital takograf' uygulamasına tepki gösterdi.

Ankara'da yaklaşık 100 nakliyeci, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren zorunlu hale gelen 'dijital takograf' uygulamasını tepki göstermek için Tem Otoyolu'nun Akıncı Gişeleri'nde toplandı. Şoförler, TIR ve kamyonlarla İstanbul yönünü ulaşıma kapattı. Jandarmanın uyarısına rağmen şoförler yolu açmadı. Bunun üzerine Kahramankazan Kaymakamı Engin Aksakal ile Ankara İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ünsal Bulut gelerek, şoförlerle konuştu. İkna edilen nakliyeciler, araçlarını kaldırarak yolu ulaşıma açtı.

'BİZ AKILLI TELEFON KULLANMAYI BİLMİYORUZ'Yeni düzenlenen uygulamaya tepki gösteren nakliyeci İsmail Özdemir, "Bu sistemin henüz altyapısı yok; ama bizden bu uygulamayı kullanmamızı istiyorlar. Hiç birimizin mail adresi yok, indirme makinemiz yok, e-devlet üzerinden yapılacak fatura sistemini bilmiyoruz. Bunlar bize anlatılmadan, öğretilmeden kanun olarak uygulanıyor. Biz buna karşıyız. Umarım yetkililer sesimizi duyar" dedi.

Nakliyeci Servet Akan ise "Yeni sisteme göre, ben malı indirdikten sonra 6 saat içinde maliyeye bildirim yapmalıyım. Yoksa bana ceza gelecek. Biz daha akıllı telefon kullanmayı bilmiyoruz. Yeni çıkan takografı kullanma bilincimiz yok bizim. Zaten vergilerimizi ödeyen insanlarız biz. Bu dijital takografı, e-faturayı istemiyoruz biz" diye konuştu.

KIRIKKALE'DE KAYSERİ-ANKARA YOLUNU KAPATTILARKırıkkale'de eylem yapan yaklaşık 50 nakliyeci de, Kayseri-Ankara karayolunu yaklaşık yarım saat trafiğe kapattı. Eylem nedeniyle karayolunda uzun kuyruklar oluştu. Kırıkkale Emniyet Müdür Yardımcısı ve Trafik Şube Müdürü Hacı Ömer Aktürk, kamyoncularla görüştükten sonra karayolu yeniden trafiğe açıldı. Kırıkkale Kamyoncular Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Özkılıç, eski takograflardan memnun olduklarını belirterek, "Bu yeni çıkan dijital takograflarda 4,5 saat yol, ardından ise 45 dakika dinlenme gösteriyor. Türkiye'de nakliye sektöründe 850 bin araç var, İstanbul yolunda kaç tane park yeri var" dedi.

NEVŞEHİR'DE YOL KAPATTILARNevşehir'de de bir grup nakliyeci, Adnan Menderes Terminali ve Çardak Yolu'nu trafiğe kapatarak yeni uygulamaya tepki gösterdi. Yaklaşık 1 saat süren eylemin ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Kırıkkale'de kamyonculardan görüntü-Polislerden görüntü-Kırıkkale emniyet müdür yardımcısının konuşması-Trafiğin tekrar yola açılması-Ankara'da yolun kapanması-Nakliyeciler ile röp

-Nevşehir'de eylemden görüntü

Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN-Hasan AKYILDIZ/ANKARA,

Kaynak: DHA