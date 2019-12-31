DHA YURT BÜLTENİ - 18

31.12.2019 16:16 | Son Güncelleme: 31.12.2019 16:16

HDP önündeki eylemde 4 ay geride kaldı; aileler 2020'den umutlu (3)

EMİNE ERDOĞAN'IN ZİYARETİ AİLELERİ UMUTLANDIRDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerle 2 saat görüştükten sonra ayrıldı. Görüşmede aileler, Emine Erdoğan'dan evlatlarına kavuşmak için yardım talebinde bulunarak, destek ziyareti için teşekkürlerini illeti. Süpriz ziyaretle sevinen aileler, umutlandıklarını söyledi. Vatani görevi için usta birliğine giderken 2 Ekim 2015'te Tunceli'nin Pülümür ilçesinde teröristlerce kaçırılan oğlu Müslüm (24) için 5 Eylül'den bu yana oturma eylemi yapan Songül Altıntaş, Emine Erdoğan'ın ziyaretiyle umutlarının artığını belirterek, "Emine Erdoğan geldi. Bizi çok mutlu etti. Gelen herkese teşekkür ediyorum. Çok mutlu olduk. Bizi çok sevindirdiler. Bizi çok umutlandırdılar. İnşallah çocuklarımızın gelmesine vesile olacaklar. Umutlarımız çoğaldı" dedi.

'BUGÜN ÇOK MUTLU OLDUK'2015'te usta birliğine giderken Tunceli'nin Pülümür ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından kaçırılan asker oğlu Adil Kabaklı (24) için 28 Eylül'de oturma eylemi yapan Cennet Kabaklı ise "Bugün çok mutlu olduk. Emine Erdoğan bizi çok mutlu etti. İnşallah çocuklarımızın bırakılmasına da vesile olacaklar. İnşallah bu yeni yıl uğurlu haberler getirir. Bize şans getirir inşallah" diye konuştu.İstanbul'da polis memuruyken, Muş'ta kardeşinin düğün konvoyuyla memleketine dönerken, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristler tarafından kaçırılan oğulları Vedat Kaya (28) için 5 Eylül'de oturma eylemine başlayan Emine Kaya da, Emine Erdoğan'ın ziyaretinin kendilerini umutlandırğını belirterek, "Çok sevindik. Bize umut verdi. Recep Tayyip Erdoğan'a, Süleyman Soylu'ya, Emine Erdoğan'a teşekkür ederim" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Emine Erdoğan'ın konvoyunun geçişiOturma eylemi yapan ailelerden detaySongül Altıntaş'ın konuşmasıCennet Kabaklı'nın konuşmasıEmine Kaya'nın konuşmasıGenel ve detay

Haber-Kamera: Mücahit YOLCU, Emrah KIZIL, Nurettin FİDANCAN, Selim KAYA/ DİYARBAKIR,

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Şanlıurfa'da halı yüklü kamyonette kaçak sigaraya gözaltı

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, polisin şüphe üzerine durdurarak arama yaptığı halı yüklü kamyonetin kasasına gizlenmiş 5 bin 995 paket kaçak sigara ele geçirildi. Sürücü gözaltına alındı.İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa- Mardin Karayolu üzerinde oluşturdukları uygulama noktasında şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu. Halı yüklü olan kamyonetin kasasında oluşturlan gizli bölmede 5 bin 995 paket kaçak sigara ele geçirildi. Sigaralara el koyan polis, sürücü A.B.'yi gözaltına aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Kamyonet kasasında ele geçen sigaraSigaraların bulunduğu yerden çıkarılmasıGenel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA

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80 metreden yuvarlanan TIR'ın şoförü yaralandı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, 80 metrelik yamaçtan yuvarlanan TIR'ın şoförü Osman Korkuluklu (52), yaralandı.Kaza, dün gece Kayabaşı Mahallesi'nin Kurutepe mevkisinde meydana geldi. İslahiye yönüne giden Osman Korkuluklu (52) yönetimindeki çimento hammaddesi yüklü 31 Z 2858 plakalı TIR, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yamaçtan yuvarlandı. Korkuluklu son anda kapıyı açıp araçtan atlarken, yaklaşık 80 metre yuvarlanan TIR, hurdaya döndü. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.Mahalle sakinleri, aynı bölgede daha önce de kazalar yaşandığını belirterek, önlem alınmasını istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Kaza yeriKazaya karışan TIRAynı yolu kullanan TIR'larTIR sürücüsüyle röpMahalle sakini Yılmaz Güney ile röpGenel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-

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Polisin 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü, kaza yapınca yakalandı

ŞANLIURFA'da, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ehliyetsiz otomobil sürücüsü Serhat K. (27), polisin kovalamacası sırasında park halindeki bir otomobil ile çöp konteynerine çarpınca yakalandı.Olay, öğleden sonra Paşabağı Mahallesi'nde meydana geldi. Uygulama noktasında polisin 'dur' ihtarına uymayan 01 JM 487 plakalı otomobil sürücüsü Serhat K., motorize ekiplerin kovalamacası sırasında otomobiliyle virajı alamayarak önce yol kenarındaki çöp konteynerine ardından da park halindeki bir otomobile çarptı. Kazanın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan sürücünün ehliyeti olmadığı için kaçtığını söylediği öğrenildi.Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Kazaya karışan otomobilKaza yerinde toplanan kalabalıkGenel ve detay görüntüler

Haber: Ömer ŞULUL-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA)

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Kartepe'de yeni yıl yoğunluğu

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesindeki kayak merkezi yeni yıl tatilinde tatilcilerin akınına uğradı. Samanlı Dağları'nın zirvesindeki Kartepe kayak merkezinde yılbaşı yoğunluğu yaşanıyor. Yeni yıla kayak yaparak girmek isteyen tatilciler, Kartepe'ye adeta akın etti. Özellikle Suudi Arabistan, Tunus, Cezayir gibi ülkelerden gelen Arap turistlerin tercihi olan Kartepe'de, otellerin doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. İzmit, İstanbul, Sakarya, Yalova gibi illerden gelen günübirlik tatilcilerin de tercih ettiği Kartepe'de pistlerde kar kalınlığı 40 santime ulaşırken, pistleri dolduranlar kayak ve snowboard yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Kayak yapanların görüntüleriDetay

HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR Alişan KOYUNCU/ İZMİT(Kocaeli),

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Zigana Dağı kara hasret kaldı

GÜMÜŞHANE'nin Torul ilçesinde yer alan Zigana Dağı Kayak Merkezi kayak yapılacak kara hasret kaldı. Torul ilçesinde yer alan Zigana Dağı, yılbaşında tatilcilerin adresi oldu. Ancak deniz seviyesinden 2 bin 100 metre yükseklikteki dağda istenen kar olmayınca kayakçılar kayak yapamadı. Kayak merkezine gelen ziyaretçiler fotoğraf çektirerek, kartopu oynadı. 'KAR GÖRMEK İÇİN GELDİK'Yurt dışından tatil için gelen Semiha Yılmaz, kış mevsiminde Gümüşhane'ye ilk kez geldiğini belirterek "Almanya'dan Trabzon'a geldik. Kar görmek için bu kayak tesisine çıktık. Her anı kendine göre güzel yaşamak gerekiyor. Bu mevsimde burası nasıl olur bilmiyorum. Çünkü kış mevsiminde ilk kez bu geldim. Bu kar benim için yeterli" dedi.Tesis çalışanı Burak Yılmaz da bu kış sezonunda kar yağmadığı için işlerin durgun olduğunu söyleyerek "Kar yağmadığı için sezon durgun. Önümüzdeki 1-2 gün içinde kar yağışı olacak diye bekliyoruz. 30 santimetre kar bekleniyor. Kar olmayınca topraklar gözüküyor. Güzel bir görüntü olmadığı için insanlar da erken dönüyor. Bu da bizim işlerimizi olumsuz etkiliyor. Kayak yapılabilmesi için kayak pistinde yarım metre kar olması lazım. Kar olmadığından kayak pisti kullanılmıyor. Kar olan bölümlerde kızakla kayılıyor ve kar motoru sürülüyorö diye konuştu.Kezban Yılmaz ise, "Uzun yıllar sonra bölgeye geldim. Çok mutluyum. Burası çok güzel. Kar ne çok ne de az ama yinede insanı coşturuyor" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Kayak tesisinden görüntüler-Kar ile oynayan çocuklardan detaylar-Kar motorundan detaylar-Horon oynayan az sayıda ziyaretçiden detaylar-Haber genel ve detay görüntüleri-Röportajlar

Haber-Kamera: Selçuk BAŞAR-Aleyna KESKİN GÜMÜŞHANE-DHA

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Kilis'te 6500 aileye kıyafet yardımı

KİLİS'te, Kızılay tarafından 6 bin 500 Suriyeli ve Türk vatandaşına kıyafet yardımında bulundu.Kızılay Şube Başkanı Adnan Erdoğan, 'Aile ve çocuklar üşümesin' kampanyası başlattıklarını ifade ederek, şu ana kadar 6 bin 500 kişiye yardımda bulunduklarını söyledi. Yardımlar sırasında ayırım yapmadan ihtiyaç sahiplerine ulaştıklarını dile getiren Erdoğan, "Türk ve Suriyeli vatandaşlara, kıyafet yardımı yaptık. Sadece merkez de değil, kırsaldaki 3 köyümüzde ihtiyaç sahipleri çocuklarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Yardım almak için bekleyenlerYardım dağıtımından görüntülerKızılay Kilis Şube Başkanı Adnan Erdoğan'ın açıklamaları

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS

Kaynak: DHA