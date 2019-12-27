DHA YURT BÜLTENİ - 18

27.12.2019 17:28 | Son Güncelleme: 27.12.2019 17:28

Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem (8)

BAKAN SOYLU, DEPREM BÖLGESİNDE İNCELEME YAPTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüğoğlu ile birlikte 4.9 büyüklüğündeki depremle sarsılan Elazığ'ın Sivrice ilçesinde incelemelerde bulundu. Bakan Soylu, Vali Çetin Oktay Kaldırım ve yetkililerden bilgi alıp, vatandaşlarla görüştü. Açıklama yapan Bakan Soylu, şöyle dedi: "5 evde hasar söz konusu. Nisan'da da 5.2'lik bir deprem meydana gelmiş, 565 hasarlı konutlarımız vardı. Onlarla ilgili de hak sahipliği ile ilgili o tarihten bu tarihe kadar çalışmalar gerçekleştirildi. Hem bu depremle ilgili tespiti gerçekleştirmek, hem de Nisan'daki depremde ondan sonraki süreçle ilgili neler yapıldı değerlendirmek için buradayız. Tabi depremler oluyor, bu konuda bütün kurumlarımız gereken tüm çalışmayı yapıyor. Özellikle deprem hasarına uğrayan evlerle ilgili hem valiliklerimizin hem AFAD müdürlüklerimizin boşaltma konusunda net talepleri ve istekleri var. Maalesef bazen bu konuda ne kadar yoğun tedbir uygulasak da başarılı olamadığımızı söylemek isterim. Burada vatandaşımızın anlayışına sığınıyoruz. Yani bir deprem oluyor, bu depremde binalar hasarlı hale geliyor ve burada biz hak sahipliği oluşturuyoruz. Biz onlarla ilgili kira da dahil olmak üzere bütün maliyeti kendi üzerimize yüklenebilme kabiliyetine sahibiz. Bu depremden çıkaracağımız bir ders var. Eğer 4.9 değil de 5.5 civarında bir şey olsaydı bu hasarlı binalarda insanlar oturmaya devam etseler, biz bunun sorumluluğunun altından kalkamayız. Biz bu bedeli ödeyemeyiz."Bölgeden deprem fay hattı geçtiğine değinen Bakan Soylu, "Burası bir deprem hattı. Bundan yaklaşık 80 yıl önce Erzincan'da 7.9 şiddetinde bir deprem söz konusu oldu, büyüktü. 100 yılı aşkın süre önce yine Elazığ'da bu hatta 7.2 şiddetinde deprem meydana geldi. Bizim görevimiz bu depremlere hazırlıkları ortaya koyabilmek ve tedbir alabilmektir. Burada vatandaşlarımızla, halkımızla işbirliği içinde ancak bunu sağlayabilir, gerçekleştirebiliriz. Onun için buradan tekrar hem sorumluluklarımızı yerine getirmek açısından hem yarın öbür gün böyle bir facia ile karşı kaşıya kaldığımızda; hem bu facianın maliyetlerini yüklenmeme adına her birimiz için, milletimiz, devletimiz, gelecek nesillerimiz, çocuklarımız için söylüyorum. Allah'ımıza çok şükürler olsun bunları sağlayabilecek ülkemizin, devletimizin gücü var. Onun için yapılması gereken iş olduktan sonra 'Eyvah ne yapacağız?' değil, mesele başımıza gelmeden yapabilmektir. Bu konuda bütün kurumlarımız bütün gayretleriyle çalışıyor. Sadece söylediklerimize itibar edilmesi. Bu konuda da özellikle bilim açısından, hem de kurumların aldığı tedbirlerin yerine getirilmesi hususunun ortaya konulması gerekli olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Görüntü Dökümü--------------Emrah Kızıl anons-Bakan Soylu'nun köye gelişi-İncelemede bulunması-Vatandaşlarla konuşması-Hasar gören evden detay

Haber- Kamera: Emrah KIZIL, Elif FİLİZ/ ELAZIĞ,

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Zeliha'nın eski eşine takılan elektronik kelepçe bozuk çıktı Aydın'ın Didim ilçesinde, 3 yıl önce boşandığı Zeliha Erdemir'e (32) şiddet uygulayan ve tehdit eden Murat Cem K.'ye (36), mahkeme kararıyla 3 ay için takılan elektronik kelepçe, arızalı çıktı. Yeni kelepçenin 1 hafta sonra geleceği belirtildi. Didim'de yaşayan muhasebeci Zeliha Erdemir, arkadaş ortamında tanıştığı Murat Cem K. ile 4 yıllık arkadaşlıklarını nikah masasına taşıdı. Çiftin, bu evlilikten şu an 6 yaşında olan oğulları dünyaya geldi. İlk zamanlar iyi giden evlilikleri, iddiaya göre, Murat Cem K.'nin eşine şiddet uygulamasıyla kabusa döndü. Erdemir, kendisine şiddet uygulayan eşine 7 Kasım 2014 tarihinde Didim 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde boşanma davası açtı. Dava, 26 Aralık 2016 tarihinde sonuçlandı, çift boşandı. Boşanmalarına rağmen Murat Cem K.'nin kendisini tehdit ettiğini ileri süren Zeliha Erdemir, 46 kez şikayetçi olmasına rağmen sonuç alamadı. Canını korumak için her ay savcılıktan koruma kararı aldırmak zorunda kalan Erdemir, bu duruma isyan edip, sosyal medyadan 'Ölmek istemiyorum' diyerek yardım istedi. Erdemir'in tepkisi, ulusal ve yerel basında haber olarak yer aldı.3 AY SÜREYLE ELEKTRONİK KELEPÇE Bunun üzerine harekete geçen Aydın Barosu'nca adres değişikliği nedeniyle hakkında verilen uzaklaştırma kararları tebliğ edilemeyen Murat Cem K. için gereğinin yapılması amacıyla Didim Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe verildi. Zeliha Erdemir'in yardım çığlığının ardından kamuoyunda oluşan tepkiler nedeniyle Didim Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Didim 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne yazı gönderildi. Mahkeme yazıya göre, 6284 sayılı 'Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un 'tedbir kararlarının uygulanmasında hakim kararı ile teknik araç ve yöntemler kullanılabilir' hükmünü içeren 12'nci maddesi gereği Murat Cem K.'nin, boşandığı Zeliha Erdemir'e yaklaşmaması için elektronik kelepçe ile 3 ay süreyle denetlenmesine karar verdi. Mahkeme heyeti, 3 ayın sonunda tedbir kararını gözden geçirecek, kelepçeyi takmaması halinde Murat Cem K.'ye 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsi uygulanacak. Tedbir kararının ihlaline göre, zorlama hapis süresinin 30 güne çıkarılabileceği de kararda yer aldı.ARIZALI OLDUĞU ANLAŞILDIMahkemenin bu kararı üzerine Didim Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Murat Cem K.'ye elektronik kelepçe takıldı. Kısa süre içinde arızalı olduğu anlaşılınca Murat Cem K. için yeni kelepçe istendi. Yeni elektronik kelepçenin, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nden 1 hafta sonra geleceği belirtildi.Zeliha Erdemir, kelepçenin arızalı olduğuna şaşırdıklarını belirterek, "Murat Cem K.'ye elektronik kelepçe takıldığını biz 1 gün sonra öğrendik. Ancak avukatlarım emniyeti arayarak elektronik kelepçe konusunda bilgi edinmek istediğinde şaşkınlık yaşadı. Kelepçenin arızalı olduğu söylendi. Yenisinin getirilerek, takılacağını öğrendik. İnşallah bu elektronik kelepçe caydırıcı bir süreç olur ve birçok kişiye de örnek teşkil eder" dedi.

Görüntü Dökümü-------------Zeliha Erdemir açıklama

Haber: Burhan CEYHAN - Kamera: AYDIN,

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Yola çıkan başı boş dana, trafiği birbirine kattı Kayseri-Sivas karayolunda başıboş dana, trafiği birbirine kattı. Trafiği tehlikeye düşüren dana, trafik ekibinin çabası sonucu yoldan çıkarıldı.Kayseri-Sivas D-400 karayolunun Bağpınar mevkiinde yol kenarında otlayan dana, bir süre sonra karayoluna çıktı. Dana, yol kenarında koşmaya başladı. Sürücüler, korna çalarak danayı yoldan çıkarmaya çalıştı; ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine polise haber verildi. Gelen trafik ekibi, trafiği yavaşlatarak aksatan danayı yoldan çıkarabilmek için uzun uğraş verdi. Yaklaşık 1 kilometre boyunca Kayseri-Sivas karayolunda koşan büyükbaş hayvan, polisin çabasıyla yoldan çıkarıldı.

Görüntü Dökümü-------------Yola çıkan başı boş danadan görüntüler ( cep telefonu ile)Diğer detaylar

Haber-Kamera: Özer KAYA/KAYSERİ,

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Yaylada kaybolan çiftçiyi arama çalışması yeniden başladı (2) 3 ARKADAŞININ İFADESİ ALINDI

Mersin'in Erdemli ilçesi Musabozulduğu Yaylası'nda arama çalışmaları sürdürülen çiftçi Ali Kaçar'ın kaybolduğu anda beraberinde olan 3 arkadaşı, ifadelerinin alınması için jandarmaya götürüldü. 3 arkadaş ifadelerinde, kullandıkları aracın arıza yaptığını, bunun üzerine Kaçar'ın yaylaya geri dönmek için yanlarından ayrıldığını söyledi.Ali Kaçar için arama-kurtarma çalışmaları sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü-------------Arama Kurtarmaya gelen araçlarArama urtarma çalışmasıKarda arama çalışmasıArama ekibi sıralı halde görüntüsüKar yağışı görüntüsüMuhabir anonsu

Haber-Kamera: Mehmet DOĞANER =========================

Kaynak: DHA