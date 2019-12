DHA YURT BÜLTENİ - 18

25.12.2019 16:00 | Son Güncelleme: 25.12.2019 16:00

Zonguldak'ta kaçak ocakta patlama: 2 işçi öldü, 1 işçi yaralandı (5)

DİĞER İŞÇİNİN DE CENAZESİ ÇIKARILDI

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde kaçak maden ocağında meydana gelen gaz patlamasında mahsur kalan diğer işçinin de cansız bedenine ulaşıldı. TTK tahlisiye ekibi tarafından ocaktan çıkarılan işçinin cenazesi de otopsi için morga kaldırıldı.

Evini elinden almak için kızları ve eşi, istismar iftirasında bulunmuş

Şanlıurfa'da 3 kızına cinsel istismarda bulunduğu gerekçesi ile tutuklanıp 9 ay cezaevinde kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan, bu süreçte tartıştığı eşi A.N. (48) tarafından bıçaklanan H.N., beraat etti. Mağdur babanın evinin elinden alınabilmesi için karısı ve kızları tarafından iftiraya uğradığına dikkati çeken mahkeme heyeti, kocasını bıçakla yaralayan A.N.'yi ise 5 yıl hapse çarptırdı.Merkeze bağlı Sırrın Mahallesi'nde A.N., geçen yıl Temmuz ayında sağır ve dilsiz olan kocası H.N.'nin kızları Z.N., R.N. ve R.N.'ye yıllarca istismarda bulunduğunu söyleyerek polise şikayette bulundu. Şikayet üzerine harekete geçen polis, baba H.N.'yi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.N., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Geçen yıl Kasım ayında mahkemeye çıkan engelli H.N. 9 ay tutuklu kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. A.N., eve gelen kocası H.N.'den gitmesini istedi. Çıkan tartışmada A.N., H.N.'yi bıçakladı. Olayın ardından A.N. hakkında Şanlıurfa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Bu davanın da H.N. yargılandığı dava ile birleştirilerek Şanlıurfa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmesine karar verildi.Davanın bugün görülen karar duruşmasına tutuksuz sanık A.N. (47) ile kocası sanık ve mağdur H.N. (49) hazır bulundu. Sanık A.N. ifadesinde, eşinin çocuklarını taciz ettiğini öne sürerek, kendisini bıçaklamak isteyen kocasının yere düşmesi sonucu yaralandığını savundu. Delilleri değerlendiren mahkeme heyeti, şikayetçilerin tutarsız beyanları, adli ve tıbbi raporların incelenmesi neticesinde çocukların 'cinsel istismar' mağduru olmadığını belirtti. Mağdur babanın evinin elinden alınabilmesi için karısı ve kızları tarafından iftiraya uğradığına dikkati çeken heyet, H.N.'nin tüm suçlamalar yönünden beraat etmesine karar verdi. Heyet, sanık A.N.'nin ise 'eşi kasten yaralama' suçundan 5 yıl hapis cezasına mahkum edilmesine ve mevcut halinin devamına karar verdi.

Tunceli Belediyesi'nde eşine şiddet uygulayan sosyal haklardan yararlanamayacak Tunceli Belediyesi ile Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Sendikası (Tüm Bel-Sen) arasında imzalanan sözleşmeyle, eşine şiddet uygulayan, kumar ve alkol alışkanlığı bulunan ve çok eşli olan çalışanlar belediyenin sosyal haklarından faydalanamayacak.Tunceli Belediyesi ile Tüm Bel-Sen arasında belediye çalışanlarına yönelik sözleşme imzalandı. Türkiye Komünist Parti'li Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ile Tüm Bel-Sen Şube Başkanı Mazlum Doğan'ın katılımıyla yapılan sözleşmede eşine şiddet uygulayan, kumar ve alkol alışkanlığı bulunan ve çok eşli olan çalışanların belediyenin sosyal haklardan faydalanamayacağı belirtildi. Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, sözleşmeyi önemli buldukları belirtti.

Sıfır Atık Projesi'nde tiyatrolu mesaj Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, 'Sıfır Atık' projesi hayata geçirilirken, sıfır atık bilincini çocuklara aşılamak için 'Doğa Kahramanları' tiyatro oyunu sahnelendi.Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi'nde ilkokul öğrencilerinin katıldığı etkinlikte 'Doğa Kahramanları' isimli çocuk tiyatrosu sahnelendi. İlçede eğitim gören yaklaşık 14 bin ilk öğretim öğrencisine geri dönüşüm bilinci aşılamak ve doğayı korumanın öneminin anlatılması amaçlanırken, hafta içi her gün iki seans olarak oyun sahnelenecek.Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan 'Sıfır Atık' projesi' seferberliğine katkı sunmak amacıyla, Darıca Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle 'Doğa Kahramanları' adlı çocuk tiyatrosunun sahnelendiğini söyledi.

