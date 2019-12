DHA YURT BÜLTENİ - 18

24.12.2019 16:34 | Son Güncelleme: 24.12.2019 16:34

CHP Siirt İl Başkanı Bilek, saldırıya uğradı

SİİRT'te, CHP İl Başkanı Nevaf Bilek, tartıştığı bir grubun saldırısına uğradı. Bilek, hastaneye kaldırılırken, polis saldırıya karıştığı belirlenen 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

CHP İl Başkanı Nevaf Bilek, Eruh ilçesinde yaptığı ziyaret sırasında, bir grupla tartışmaya başladı. Henüz nedeni bilinmeyen tartışmanın büyümesiyle grup, Bilek'e saldırdı. Saldırı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Bilek, Eruh Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Belik'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis saldırıya karışan 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kırıkkale'de AK Parti'nin 3 ilçe başkanı istifa etti KIRIKKALE'de, AK Parti'nin Merkez, Karakeçili ve Yahşihan ilçe başkanları görevlerinden istifa etti.AK Parti'de Merkez İlçe Başkanı Haydar Bozdemir, Karakeçili İlçe Başkanı Halil Avan ve Yahşihan İlçe Başkanı Hüseyin Şenol, görevlerinden istifa etti. AK Parti Genel Merkez Bölge Koordinatörü Mustafa Necati Işık, İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında, yaptıkları istişareler sonucunda başkanların tecrübelerini ve sağladıkları katkıları artık başka alanlarda müşahade edeceklerini söyleyerek, "Kongre süreçlerimizin hem Kırıkkale hem ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.AK Parti İl Başkanı Nuh Dağdelen de "Tüm Türkiye'de olduğu gibi Kırıkkale'de de partimiz kongre sürecine girdi. 3 değerli yol arkadaşımız görevlerinden istifa etti. Kendilerine partimize vermiş oldukları azimli çalışmalarından dolayı teşekkür ederim. Kendileri kongre sürecinden sonra partimiz ana kademe çalışmalarına devam edecekler" dedi.

Kayıp kız annesine video gönderdi, evlendiğini söyledi

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, yaklaşık 2,5 ay önce kayıplara karışan Ebrar K. annesine cep telefonuyla çektiği videoyu göndererek, evlendiğini, hamile olduğunu belirterek, mutlu olduğunu, kendisini aramamalarını istedi. Anne Nurdan K. şikayetçi oldu. Erenler ilçesinde anneannesiyle birlikte yaşayan Ebrar K., 9 Ekim günü evinden ayrıldı. Nurdan K. kızının kaybolması üzerine polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Nurdan K. kızının gönderdiği görüntü ile şoke oldu. Ebrar K. annesine gönderdiği videoda evlendiğini belirterek, "Anne ben seninle karşı karşıya gelmek istemediğim için bu videoyu çekiyorum. Ben şuan Karasu'nun bir köyünde imam nikahıyla evlendim, kocamı da seviyorum. Çok da mutluyuz, huzurluyuz ayrıca da hamileyim 3,5 haftalık. Yediğim önümde yemediğim arkamda, burada her istediğim oluyor, eşimde beni çok seviyor. Sizin veremediğiniz o mutluluğu ben burada buldum" dedi.Ebrar K. videonun devamında annesine tepki gösterirken, "Her şeyim yerinde, iyiyim. Mutluyum. Silin atın beni, ben hayatımdan nasıl sildiysem sizi sizde beni silin. Beni de, adımı da her şeyi unutun. Boşuna da aramayın. Seni gelip seveceğimi düşünüyorsan yanılıyorsun, size saygı duyacağımı veya bir daha kaçmayacağımı düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz. Ne kadar nefret ettiğimi anlayın diye çektim bu videoyu. Hakkını helal etme bana, çünkü hakkın yok bende. Benim varsa helal olsun, bir daha hayatınıza girmeyeceğim" ifadelerini kullandı.ANNE ŞİKAYETÇİ OLDUAnne Nurdan K. olayın ardından polise giderek şikayette bulundu. Nurdan K., "Ben kızımı istiyorum. Kızımın nerede olduğunu, nasıl insanlarla yaşadığını bilmek istiyorum. Kızım attığı videoda bana imam nikahıyla evlendiğini söylemiş, hamile olduğunu söylemiş. Ben kızımın her türlü yanındayım. Eğer düzgün bir aileyse, kızımı üzmeyeceklerse evliliğine de karşı değilim. Yaşı geldiğinde ben kızımın düğününü de yapmak istiyorum. Annesi olarak tek kızımı kaybedemem. Şimdi zorla alıp getirsem eve yine kaçar. Ben kızım mutlu olsun istiyorum. O aileye de kızgınım biraz, orada da bir anne var. Bir annenin bu kadar acı çekmesine izin vermemeliler, o aile bana haber vermeliydi. Ben kızımı kaybetmek istemiyorum, her anlamda kızımın yanında olmak istiyorum. Vazgeçmiyorum kızımdan, o aileyle görüşmek istiyorum ve kızımın yanında olduklarımı görsünler istiyorum" dedi.

Otomobil beton kulübeye çarptı

ISPARTA' sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki beton kulübeye çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Isparta- Burdur karayolunda meydana geldi. Ahmet Evgin'in kullandığı 32 LS 725 plakalı otomobil, İlavus köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, beton kulübeye çarparak durabildi. Kazada sürücü Ahmet Evgin yaralandı.Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kıbrıs gazilerine madalya ve berat

BURDUR'da Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 41 gaziye madalya ve beratları verildi.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tarafından Milli Mücadele Madalyaları tüzüğü kapsamında Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gaziler için hazırlanan madalya ve beratlar, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Salonu'nda düzenlenen törenle verildi. Törene Vali Hasan Şıldak, AK Parti Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur, Garnizon Komutanı Albay Cenk Baburşah, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç ile Muharip Gaziler Derneği Burdur Temsilcisi ve Kıbrıs gazisi Hasan Okyar, gaziler, aileleri ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu ve Müftü vekili Yüksel Güzel tarafından dua edildi.Törende konuşan Vali Hasan Şıldak, "Ülkemizin dış ve iç mihraklarla sorunları bitmiyor. Nasıl ki Kurtuluş Savaşı, Anadolu topraklarını bize yurt olarak emanet ettiyse ve biz misakı milli sınırları içinde, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde canımızla, bütün varlığımızla, ülkemizin bağımsızlığını ilelebet korumak için canımızı ortaya koyuyorsak, bunların örnekleri tükenmiyor, bitmiyor. Hala yaşamaktayız ve anlaşılan odur ki yaşamaya devam edeceğiz. Kıbrıs işte bu şanlı sayfaların en önemlilerinden biri. Dünya ölçeğinde takdir toplayan, dönemin egemen güçlerine bir başkaldırı, bütün ambargo girişimlerine direnen Türkiye Cumhuriyeti'nin şanlı bir zafer sayfası. Çok kısa sürede amacına ulaşan ve asıl amacı kesinlikle istila, işgal değil, uluslararası hukuktan kaynaklanan kendi haklarını koruma adına ülkemizin, devletimizin bir girişimiydi. Zaferle sonuçlandı ve biz de her yıl temmuz ayında bu zaferi kutluyoruz" dedi.AK Parti Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur, yaptıkları konuşmalarda madalya alan Kıbrıs gazilerini tebrik etti.Kıbrıs Gazisi Süleyman Acar, Kıbrıs Barış Harekatı sırasında yaşadıklarını paylaştı.Konuşmaların ardından Vali Hasan Şıldak ve protokol üyeleri tarafından 41 Kıbrıs gazisine Milli Mücadele Madalyası ve Beratı takdim edildi.

