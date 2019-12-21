DHA YURT BÜLTENİ - 18

21.12.2019 20:41 | Son Güncelleme: 21.12.2019 20:41

Nöbette sivrisinek ısıran asker, şehit oldu

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Başika Üs bölgesinde nöbet sırasında sivrisinek ısırmasından kaynaklanan 'Batı Nil Virüsü' enfeksiyonu ile rahatsızlanan askerin, kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Başika Üs bölgesinde nöbet esnasında sivrisinek ısırmasından kaynaklanan Batı Nil Virüsü enfeksiyonu ile rahatsızlanan bir kahraman silah arkadaşımız, 12 Eylül 2018 tarihinden bu yana yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 21 Aralık 2019 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

ANKARA,

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Tarlasında bulduğu 'gök taşı'nı banka kasasında saklıyor

ÇORUM'un Alaca ilçesinde oturan Mutlu Yılmaz'ın, geçen Nisan ayında tarlasında bulduğu 68 kiloluk taşın Amerika'da yapılan analizler sonucunda 'gök taşı' olduğu belirlendi. Yılmaz, gri renkteki taşı, kiraladığı bir banka kasasında muhafaza etmeye başladı. Göktaşının bulunması ise bölgede yaşayan vatandaşlarda da heyecan yarattı.

Alaca ilçesi Gerdekkaya köyünde oturan Mutlu Yılmaz, geçen 28 Nisan'da nohut ektiği tarlasını hasada hazırlamak için büyük taşları temizlemeye çalışırken gördüğü kitap büyüklüğündeki taşı kaldırmaya çalıştı. Ancak taşın çok ağır olması nedeniyle yerinden bile hareket ettiremedi. Yanında bulunan arkadaşından yardım isteyip, taşın göktaşı olmasından şüphelenen Yılmaz, taşı bulunduğu yerden alarak evine getirdi. Yılmaz, dışı gri renkte olan 68 kilo ağırlığındaki taştan bir numuneyi, incelenmesi için bir yakının yardımıyla Amerika'daki bir üniversiteye ulaştırdı. Yapılan incelemede; taşın bir gök taşı olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine Yılmaz, taşı, kiraladığı bir banka kasasında muhafaza etmeye başladı. Gök taşını bulduğu tarlada detektörlerle de arama yapan Yılmaz'ın, göktaşını satmak istediği ifade edildi.

İLÇEDE MERAK KONUSU OLDU

Öte yandan bulunan göktaşı, 12 haneli Gerdekaya köyünde merak konusu oldu. Olayı duyan çevre köylerde yaşayan vatandaşlar, buradaki yakınlarını arayıp göktaşını sormaya başladı.

Amcasının taşı bulduğunu anlatan yöre sakini Ahmet Yılmaz, "Amcamlar bulmuşlar. Taş ağır olunca şüphelenmişler zaten meraklı bir insandır. İncelettiler Amerika'ya gönderdiler orada bir akrabası var ona verdi bir parçasını. Sonuçta göktaşı çıkmış. 28 Nisan'da taşı bulmuştu. Büyüklüğü kitap kadar bir taş ve içi kesildiğinde siyah renkliydi. Ama ağırlığı çok fazlaydı yerinden kaldıramamışlar. Bir parçasını bende elime aldım inceledim tuhaf geldi sonra yerine geri koydum. Kimseye söylemediler" dedi.

'DUYUNCA ÇOK SAŞIRDIK'

Göktaşının 68 kilo ağırlığında olduğunu dile getiren Serhat Şengöz de, "Duyunca çok şaşırdım. Taşa benziyor ama içi demir çok ağır. Göktaşı olduğunu duyunca şaşırdık tabi böyle bir şey beklemiyorduk. Amerika'daki sonuçlara göre göktaşıymış. Bunu duyup merak edip arayan çok kişi var. Gelmek isteyenler de var" diye konuştu.

Görüntü Dökümü: ------------------------Köyden detaylar-Taşın bulunudğu tarladan detaylar-Röportajlar-Muhabir anonsu

Haber-Kamera: Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY/ALACA(Çorum),

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Paramedik adayları ambulans rallisinde yarıştı KARAMAN'da, üniversitede eğitim gören paramedik adayları, ambulans rallisinde zamana karşı yarıştı. Öğrenciler, senaryo gereği kazada yaralanan onlarca kişiye müdahale ettikten sonra sırasıyla hasta taşıma etaplarını tamamladı.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, İl Sağlık Müdürlüğü ile İlk ve Acil Yardım Derneği'nce paramedik adaylarına saha tecrübesi katmak için ambulans rallisi etkinliği düzenlendi. Üniversite kampüs alanında düzenlenen rallide 3'er kişilik gruplar halinde yarışan 8 ekip, en iyi performansı göstermek için kıyasıya mücadele etti. Senaryo gereği otobüs kazasında yaralananlar, dağınık olarak araziye bırakıldı. Öğrenciler yaralılara sırasıyla müdahale etti. Müdahalelerin ardından öğrenciler, yaralıları doğru taşıma etabına geçti. Öğrenciler yarışmanın ikinci etabında ise hastayı doğru tekniklerle hastaneye ulaştırmak için yarıştı.

Ralli yarışmasının ardından konuşan Karaman İlk ve Acil Yardım Derneği Başkanı İsa Çiçek, ralliyi iki etap olarak gerçekleştirdiklerini belirterek etkinliğin amacının öğrencilere saha tecrübesini kazandırmak olduğunu söyledi. Çiçek, "Kurtarıcılarımız ve yarışma ekiplerimiz burada bize kurtarma faaliyetlerini gösterdiler. Diğer etabımızda ise bir servis aracı kazasının senarize ettik. Etrafa yayılmış çok sayıda yaralıda doğru tiraj uygulamaları teknikleri üzerinde bir etap çalışması yaptık. Parkurda ise doğru taşıma teknikleri konusunda öğrencilerimiz en az hata yaparak yarışmaya çalıştı. Bugünün öğrencileri yarının hayat kurtaranları olacak. Biz bugün ve geçmişte de dernek olarak öğrencilerimizin yanlarında olduk. Biz biliyoruz ki yarının hayat kurtaranları bugün bu sıralardan geçiyor. Bugün bu sıralarda bu çocuklara ne verebilirsek bir gün sonra da hepimiz o çocuklardan onu biçebileceğiz" dedi.

Öğrencilerden Firdevs Ekiz ise parkuru heyecanlı bir şekilde tamamladıklarını belirterek, "Bize atanmadan önce böyle bir çalışma sundukları için derneğimize teşekkür ediyoruz. Güzel bir deneyim oldu bizim için. Heyecanlandık" diye konuştu.

Görüntü dökümü: ----------------------------------Senaryo gereği yaralanan kişilerden detay-Ekiplerin yaralılara müdahale etmesi-Taşıma etaplarından detay-Dernek başkanı ile röportaj-Yarışmaya katılan öğrenci ile röportaj

Haber- Kamera: Muammer ŞEN/ KARAMAN

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Konya'dan çalınan otomobil Karaman'da bulundu

KONYA'da, çalındığı ihbar edilen otomobil, polis ekiplerince yapılan çalışmayla Karaman'da bulundu. Otomobili kullanan Süleyman P. (19) gözaltına alınırken, şüpheli aracı satın aldığını ancak resmi işlem yaptırmadığını söyledi.

Olay, dün, Karatay ilçesinde meydana geldi. E.P., polisi arayıp, 42 CCS 17 plakalı otomobilinin çalındığı ihbarında bulundu. Polis ekiplerince başlatılan çalışma kapsamında, otomobilin saat 23.00 sıralarında, Bucakışla köyü yolu üzerindeki PTS kameralarından geçtiğini ve Karaman'a doğru gittiğini tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri aracı, Karaman'da takibe aldı.

Polis, 110 saatlik güvenlik ve mobese kamerası görüntülerini inceleyip, otomobilin Bahçelievler Mahallesi'ne girdiğini ve hala burada olduğunu belirledi. Ekipler, mahallede yaptıkları incelemede çalınan otomobili park halinde buldu. Bölgede bekleyen polis, otomobili almaya gelen Süleyman P.'yi yakalayıp gözaltına aldı. Süleyman P. polisteki ifadesinde, otomobili Konya'dan satın aldığını ancak resmi işlemlerini yaptırmadığını, otomobilin kontağının ve evrakının kendisinde bulunduğunu söyledi.

Otomobil, yapılan incelemelerinin ardından ruhsat sahibi E.P.'ye teslim edildi.

Görüntü dökümü: ----------------------------------Olay yeri inceleme ekiplerinin çalınan araç üzerinde inceleme yapması-Şüphelinin ekip aracına alınması-Olay yerinden detaylar

Haber- Kamera: Muammer ŞEN/ KARAMAN

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Kaynak: DHA