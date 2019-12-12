DHA YURT BÜLTENİ - 18

12.12.2019 16:15 | Son Güncelleme: 12.12.2019 16:15

Alanya'da iki kruvaziyer demir attı

Antalya'nın Alanya ilçesine gelen iki kruvaziyer, çoğunluğunu Alman ve İngiliz turistlerin oluşturduğu 1852 yolcu ve 1031 mürettebatıyla, Alanya Limanı'na demir attı.

Alanya Limanı'na ilk olarak, sabah saatlerinde Kıbrıs'ın Limasol şehrinden demir alan Malta bandıralı 'Marella Dream' adlı kruvaziyer geldi. Alanya'ya 6'ncı kez turist taşıyan gemi, çoğunluğu İngiliz 1454 yolcu ve 605 personeliyle kıyıya yanaştı. İkinci gemi ise Yunanistan'ın Rodos Adası'ndan demir alan Bahama bandıralı 'Amera' adlı kruvaziyer oldu. Gemi, çoğunluğu Alman 398 yolcusu ve 426 mürettebatıyla Alanya Limanı'na geldi.

Giriş işlemlerinin ardından karaya ayak basan turistlerin bazıları alışveriş için şehir merkezine giderken bazıları da limanda bekleyen otobüslerle tarihi yerleri gezmek için tura çıktı. Yağışlı havaya aldırmayan turistler gün boyu gerçekleşen turların ardından akşam saatlerinde gemilere geri dönecek. Akşam demir alacak olan Marella Dream Marmaris'e, Amera ise Kıbrıs'ın Limasol şehrine hareket edecek.

Görüntü Dökümü-------------Gemilerden görüntüler Turistlerin karaya ayak basmasından görüntü

HABER- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA (Antalya),

===============================

Kayıp balıkçının cenazesi, 10 ay sonra toprağa verildi Hatay'ın İskenderun ilçesinde geçen şubat ayında balık avlamak için botla açıldığı denizde kaybolan ve 4 ay önce cesedi kıyıya vuran Hakan Şen (35), gözyaşları arasında toprağa verildi.

Arsuz İlçesi Karaağaç Mahallesi'nde yaşayan Hakan Şen, geçtiğimiz şubat ayında balık tutmak için denize açıldı. Ancak Şen'den bir daha haber alınamadı. Yapılan tüm aramalar da sonuçsuz kaldı. 4 ay önce ise Sarıseki Sahili'nde, başı ve kolları olmayan erkek cesedi bulundu. Ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kayıp yakınlarından alınan DNA örnekleriyle cesetten alınan örnekler karşılaştırıldı. Yapılan inceleme sonunda ise cesedin kayıp Hakan Şen'e ait olduğu belirlendi. DNA incelenmesinin sonuçlanması için Adli Tıp Kurumu'nda muhafaza edilen cenazeyi, bugün Şen'in ailesi teslim aldı. Yakınları tarafından helallik için Yenişehir Mahallesi Kanatlı Caddesi'ndeki evinin önüne götürülen Şen'in cenazesi, Karaağaç Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Görüntü Dökümü--------------Cenaze aracının evinin önüne gelişi-Çocuklarının ve yakınlarının ağıtları-Dua edilmesi ve cenaze aracının gidişiHaber-Kamera Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay), ===============================

Bolu Dağı tüneli, çift yönlü olarak ulaşıma kapandı (2) YOL AÇILDITEM yolunun önemli geçiş yeri olan Bolu Dağı Tüneli'nde, saat 14.00'te başlatılan yangın hidratlarındaki teknik kontroller, tamamlandı. Yaklaşık 2 saat trafiğe kapalı kalan yol, 16.00 sıralarında yeniden açıldı. Kontroller sırasında ulaşım, D-100 yolunun Bolu Dağı geçişinden sağlandı. D-100 yolunda ulaşımda aksama olmadı.

BOLU - DHA

===============================

Cadde ve sokaklardaki ağaçlardan toplanan turunçlar halka dağıtıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, sokakları süsleyen ağaçlardan belediye ekipleri tarafından toplanan yaklaşık 200 kilogram turunç, Halk Pazarı'nda vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı.

Turunçgiller familyasından gelen ve Akdeniz ikliminin hakim olduğu her yerde yetişebilen turunç ağaçları Marmaris sokaklarını süslüyor. Kaldırımlarda ve yol kenarlarında dikili olan turunç ağaçların budama, sulama ve diğer bakımları yıl boyunca Marmaris Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılıyor. Kasım ayı ortası itibari ile meyve veren onlarca ağaçtaki turunçlar, CHP'li Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ın talimatıyla ekipler tarafından tek tek toplandı. Portakala benzeyen ancak, portakal ve greyfurta oranla daha acı olduğu için meyve olarak tüketilmeyen, kabukları reçel yapımı ve salatalarda kullanan turunçlar, bugün Halk Pazarı'nda Marmarisliler'e ücretsiz olarak dağıtıldı. Portakala göre daha kalın olan kabuğu kaynatılıp, içildiğinde iştah açı, susuzluğu giderirken, vücuduna kuvvet ve enerji veren, geleneksel tıpta kalp ritmini düzenlemesi, kanı temizlemesi, siniri azaltması ve rahatlatıcı etkiye sahip olmasıyla da bilinen turunçlara, Marmarisliler büyük ilgi gösterdi. Marmaris'in kaldırımlarında sadece palmiye ağaçlarının veya süs bitkilerinin değil meyve ağaçlarının da bulunduğuna dikkati çeken Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "İklimimizin ve güzelliğimizin bir parçası olan meyve ağaçlarımızın da sürekli bakımını yapıyoruz. Bir bölgemize adını veren turunç ağaçlarının meyvelerinin çürümesine gönlümüz el vermedi. Toplayıp halkımıza dağıtalım fikri oluştu. Park ve Bahçeler Müdürlüğü personelimiz yağmura rağmen bir gün içinde toplayarak turunçları, vatandaşlarımıza ulaştırdı. Herkese afiyet olsun" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ---------------------Turunçların Belediye ekipleri tarafından toplanması-Turunçların Halk Pazarı'nda halka ücretsiz olarak dağıtılması-Uygulamayla ilgili anonsHaber: MARMARİS (Muğla),

Kaynak: DHA