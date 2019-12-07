DHA YURT BÜLTENİ - 18

07.12.2019 21:52 | Son Güncelleme: 07.12.2019 21:52

Ceren'in katili, 14 yıl önce bıçakladığı Dinçer'in iş yerine 150 metre mesafedeki otelde kalmış (3)

KATİLİNİN YENİ GÖRÜNTÜLERİ KAMERADA

Ordu'da, Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü öğrencisi Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldüren katil zanlısı Özgür Arduç'un, cezaevinden firar ettiği ve resepsiyon görevlisini tehdit ederek kaldığı otelin bulunduğu sokakta yürüdüğü görüntüler ortaya çıktı.

Ceren Özdemir olayından önce güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, otelin kapısından üzerinde mont olmadan, sadece kazakla çıkan zanlının, elleri cebinde kısa süre yürüdüğü, ardından ters istikamete döndüğü, etrafına bakınıp yürümeye devam ettiği görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Katil zanlısının güvenlik kamera görüntüleri

Haber-Kamera: ORDU,======================

Barınma amaçlı kurulan 8 konteyner alev alev yandı

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, konteynerlerin depolandığı sahada 8 konteyner alev alev yandı. Konteynerlerin kundaklandığı ihtimali üzerinde duruluyor.Akşam saatlerinde, Başiskele Sepetlipınar Mahallesi'nde konteynerlerin depolandığı arsada 8 konteynerin bulunduğu yerde yangın çıktı. Yanan konteynerleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Başiskele ve Gölcük'ten itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, elektrik olmaması ve kullanılmaması nedeniyle konteynerlerin kundaklandığı ihtimali üzerinde duruldu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Alev alev yanan konteynerlerden görüntüİtfaiyenin söndürme çalışmaları

Haber-Kamera: Soner GÜLEZER/ BAŞİSKELE(Kocaeli),=====================================

508 Suriyeli Tel Abyad'a döndü BARIŞ Pınarı Harekatı ile teröristlerden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad kentine 508 Suriyeli döndü.Akçakale'nin karşısında bulunan Tel Abyad, 9 Ekim'de başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında TSK ve Suriye Milli Ordusu tarafından terör örgütü PKK/YPG'den kurtarıldı. Teröristlerden arındırılan kentin güvenli hale gelmesinin ardından terör örgütü işgali sırasında göç etmek zorunda kalan Suriyeliler de dönüş yapmaya başladı.Bugün de Cerablus'tan 48 araçla yola çıkan 508 Suriyeli Akçakale'ye geldi. İlçeye gelen Suriyeliler işlemlerin yapılmasının ardından kısa süre önce yeniden hizmet vermeye başlayan Akçakale Sınır Kapısından geçiş yapıp Tel Abyad'a döndü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Sınır kapısı önünde önlem alan güvenlik görevlileri-Gelen araçların gümrük sahasına girişi-Genel detay ve görüntüler

Haber-Kamera: Hadi KURT/ ŞANLIURFA,=====================================

Yangında yaşamını yitiren yaşlı kadın toprağa verildi İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, evinde çıkan yangında hayatını kaybeden Emine Dalkılıç (87), son yolculuğuna uğurlandı. Ödemiş ilçesine bağlı Çaylı Mahallesi'nde oturan Emine Dalkılıç'ın evinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alzheimer hastası olduğu öğrenilen Dalkılıç, yangında yaşamını yitirdi. Emine Dalkılıç, bugün köy camisinde kılınan cenaze namazının ardından kır mezarlığında toprağa verildi. Yalnız yaşayan iki çocuk annesi Emine Dalkılıç'ın ölümüyle ilgili Çaylı Mahallesi Muhtarı İsmail Güçlü, "Emine teyze ısınmak için şömineyi yakmış, daha sonra evde bulunan odun ve kömürler tutuşmaya başladıktan sonra yaşamını yitirdiğini tahmin ediyoruz. Kesin sonuç soruşturmadan sonra ortaya çıkacaktır. Gece yarısı alevlerin evi sarması üzerine durum itfaiyeye bildirilmiş. Ancak itfaiye geldiğinde zaten Emine nine hayatını kaybetmişti. Emine ninenin cenazesi ambulansla İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Yapılan otopsiden sonra, cenaze ikindi namazından sonra Çaylı'ya getirildi. Cenaze Çaylı Camii'nde kılınan cenaze namazından sonra, gözyaşları arasında Kır mezarlığına defnedildi. Emine ninenin ölümü mahallede büyük üzüntü yarattı" dedi.

Haber: Yüksel BALCI/ ÖDEMİŞ(İzmir),=========================

Destici'den Atalay'a tebrik telefonu BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, tekrar Türk-İş Genel Başkanlığı'na seçilen Ergün Atalay'ı telefonla arayıp, tebrik etti. BBP Lideri Destici, bugün gerçekleştirilen 23'üncü Olağan Genel Kurul'da tekrar başkanlığa seçilen Ergün Atalay'ı telefonla arayarak tebrik etti. Destici "Her zaman hak mücadelesinde işçilerin,demokrasi ve vatan-millet içimde devletinin yanında duran Ergün Atalay'ın tekrar genel başkanlığına seçilmesi önce işçi camiasına, Türk-İş camiasına, vatana ve millete hayırlı olsun" dedi.

Haber: ANKARA,==================

Demircan, Gelibolu Tarihi Alanı'ndaki çalışmalar hakkında bilgi aldı KÜLTÜR ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nın çalışmaları hakkında bilgi aldı.Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir'i ziyaret etti. Bakan Yardımcısı Demircan ziyarette Alan Başkanı Kaşdemir'den, Tarihi Alan'da devam eden çalışmalar ve gerçekleştirilecek projeler hakkında bilgi aldı.

FOTOGRAFLI

Haber: ÇANAKKALE,

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Kaynak: DHA