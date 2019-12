DHA YURT BÜLTENİ -18

04.12.2019 15:23 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:23

Eşinin üzerine kaynar su döken koca, yeniden gözaltında

Samsun'da, 20 yıllık eşi D.K.'yi (54) dövüp, üzerine kaynar su döktüğü iddiasıyla yakalandıktan sonra mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kalan inşaat işçisi Saadettin K. (61), yeniden gözaltına alındı. Saadettin K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Olay, 2 Aralık günü saat 18.00 sıralarında, Canik ilçesine bağlı Uludağ Mahallesi'nde meydana geldi. Eve alkollü geldiği öne sürülen inşaat işçisi Saadettin K., bilinmeyen nedenle 20 yıllık eşi D.K. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Saadettin K., D.K.'yi önce dövdü ardından yere düşen kadının üzerine kaynar su döktü. D.K., acı içinde bağırarak, yardım isterken, eşi Saadettin K. ise evden kaçtı. İhbarla eve gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalede bulunduğu D.K.'yi ambulansla Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. D.K., yanık ünitesinde tedaviye alındı.'YANLIŞLIKLA DÖKTÜM' DEMİŞTİOlayın ardından çalışma başlatan polis, Saadettin K.'yi kısa sürede yakalayarak, gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Saadettin K., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sadettin K.'nin, ilk ifadesinde, "Eşimi darbetmedim, yere düştü. Üzerine kaynar suyu da yanlışlıkla döktüm, pişmanım" dediği öğrenildi. YENİDEN GÖZALTINA ALINDISamsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Saadettin K.'nin adli kontrolle serbest bırakılmasına itiraz edildi. Saadettin K., Canik Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Devgeriş Mahallesi'nde yakalanıp, yeniden gözaltına alındı. Saadettin K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü-------------Şüphelinin adliyeye getirilişiAdliyeden detaylar

Haber-Kamera: Tayfur KARA/SAMSUN,

=================================

Kardeşlerin zorlu okul yolculuğu Çorum'un Bayat ilçesine bağlı Çerkes köyünün Güzel Bağlar Mahallesi'nde yaşayan Yavaş ailesinin 2 çocuğu, okula gidebilmek için her gün 3 kilometrelik yolu yürümek zorunda kalıyor. Çocuklarının zorlu yolculuğunu kaydeden Abdullah Yavaş, yol sorununa çözüm bulunmasını istedi.Bayat ilçesi Çerkes köyünün Bağlar Mahallesi'nde oturan Erdem (8) ve Devlet Yavaş (9) kardeşler, evlerine araç yolu olmadığı için, köy merkezindeki okula, her gün yaya olarak gidip geliyor. Eşek ve köpekleri eşliğinde dik ve zorlu patika yoldan her gün 3 kilometre yürüyüp okula ulaşan iki kardeş, ders bitiminin ardından aynı yoldan geri dönüyor. Çocuklarının zorlu yolculuğunu görüntüleyen Abdullah Yavaş, yol sorununa çözüm bulunmasını istedi. Yavaş, görüntüleri sosyal medyada paylaştı.Çocuklarının yolda yabani hayvanlarla karşılaştığını anlatan Abdullah Yavaş, "Ben 4 çocuk babasıyım. Mezrada yol sorunumuz var. Yani 7 kilometrelik yolumuz yapılırsa, evimizin önüne kadar servis gelip, çocuklarım artık okula eşek ile değil, servisle gidebilecekler. 3 yıldır yolumuza yetkililer hiçbir çözüm bulamadı. Çocuklarımız okuldan döndüklerinde derin bir nefes alıyoruz. Zaten üzerleri başları çamur dönüyorlar. Biz bu sıkıntıyı 3 yıldır çekiyoruzö dedi.

Görüntü Dökümü-------------Babanın çocuklarını eşek, köpekle birlikte patika yoldan götürmesi-Babanın anlatımları-Detaylar

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM,

=================================

Kaçakçıların özel düzeneği jandarmanın dikkatinden kaçmadı Şırnak'ın Cizre ilçesinde yol kontrol uygulamasında durdurulan kamyonun kasasında yapılan özel düzeneği fark eden jandarma ekipleri, gümrük kaçağı 23 bin 800 paket sigara ele geçirdi.Cizre İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan yol kontrol uygulamasında şüphe üzerine durdurulan kamyonda arama yapıldı. Jandarma ekipleri, araçta yaptıkları kontrol sırasında kamyonun kasasında yapılan özel düzeneği fark etti. Kabloların birleşmesiyle yana açıldığı görülen dorsenin altına gizlenmiş değeri 300 bin lira olan gümrük kaçağı 23 bin 800 paket sigara ele geçirildi.Ele geçirilen sigaralara el konulurken, kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü------------Kamyondaki akülerin görüntüsüAkülerdeki kabloların bağlanmaısZulanın ortaya çıkmasıGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Sekvan KÜDEN/CİZRE,(Şırnak),

=================================

Kış güneşinde deniz keyfi

Türkiye'nin birçok ilinde soğuk hava kendini hissettirirken, Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler denize girmeyi tercih etti.Türkiye'de soğuk havanın etkisi birçok ilde hissedilmeye başladı. Marmara ve İç Anadolu'da birçok kente bugün yılın ilk karı yağdı. Antalya'da ise güneşli günler yaşanmaya devam ediyor. Bazı vatandaşlar sıcaklığı 21 derece ölçülen denize girmeyi tercih ederken, bazıları da sahilde güneşlenmeyi tercih etti.

Görüntü Dökümü------------GüneşlenenlerDenize girenlerDeniz kenarında oturanlarDeniz kenarında oyun oynayanlarRöP: Sahildekiler

Haber- Kamera: Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA-DHA

=================================

Kaynak: DHA