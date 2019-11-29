DHA YURT BÜLTENİ-18

29.11.2019 15:57 | Son Güncelleme: 29.11.2019 15:57

Azeri gazı Avrupa ile buluşuyor

TRANS Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nde (TANAP) Azerbaycan'ın gazının Yunanistan 'a akışı yarın törenle başlayacak. Edirne'de düzenlenecek törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de katılacak.

?Ardahan'ın Posof ilçesinden Türkiye'ye giriş yapan, 20 il, 67 ilçe ve 600 köyden geçtikten sonra Edirne'nin İpsala ilçesinden Avrupa'ya bağlanan 1850 kilometrelik Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nde yarın, Azerbaycan gazının Yunanistan'a akışı törenle başlayacak. Edirne'nin İpsala ilçesi Sarıcaali köyündeki TANAP MS4 Ölçüm İstasyonu'nda yapılacak törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de katılacak.

Azerbaycan'ın Şahdeniz-2 sahasında üretilen doğal gazı öncelikle Türkiye'ye ve ardından Avrupa'ya taşıyacak olan TANAP'ın, 12 Haziran'da Türkiye-Gürcistan sınırından Eskişehir'e kadar olan kısmının açılışı gerçekleşmiş ve 30 Haziran 2018 tarihi itibarıyla Türkiye'ye ticari gaz akışı başlamıştı.

Boru hattının Eskişehir ile Türkiye-Yunanistan sınırındaki Avrupa bağlantı noktası arasında kalan bölümünde ise mekanik tamamlanmaya 2018 yılı sonunda ulaşılmış ve Nisan ayında da hat dolumuna ve gazlı testlere başlanmıştı. 1 Temmuz tarihi itibarıyla Avrupa'ya gaz akışına tamamen hazır hale gelmişti.

Toplam kapasitesi 16 milyar metreküp olan boru hattından Türkiye'ye gelen gaz miktarının yakın zamanda 6 milyar metreküpe çıkarılması hedefleniyor. Kalan 10 milyar metreküp doğal gaz ise TAP ile Avrupa'ya gönderilecek.

TANAP'ta, SOCAR ve Güney Gaz Koridoru AŞ'nin yüzde 51, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ.'nin yüzde 30, BP'nin yüzde 12 ve SOCAR Türkiye Enerji AŞ.'nin de yüzde 7 hissesi bulunuyor.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Ali Can ZERAY- Ruhan YALÇIN/İPSALA (Edirne), -

=====================

Havuza düşen otomobilde boğulan Şenol, toprağa verildi Mersin'in Erdemli ilçesinde, sulama havuzuna düşen otomobilde boğulan Zeynep Şenol (37), gözyaşları içinde toprağa verildi.

Kaza, Erdemli'ye bağlı Esenpınar Mahallesinde Ağlıca mevkisinde dün meydana geldi. İddiaya göre, Bünyamin Şenol beraberinde eşi Zeynep Şenol ile birlikte 33 VPE 11 plakalı otomobiliyle sulama havuzunun kenarına geldi. Otomobili park edip, vanayı açmak için araçtan indi.

Ancak Zeynep Şenol'un içinde bulunduğu otomobil, eğimli arazide geri giderek, sulama havuzuna düştü. Zeynep Şenol, su dolan otomobilde boğuldu.

Zeynep Şenol, Mersin Şehir Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'nda yapılan otopsinin ardından bugün Esenpınar Mahallesi'ndeki Ağlıca Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Görüntü Dökümü-----------------------Tabutun cenaze aracından alınmasıMusalla taşına konmasıCenazeye katılan kalabalıkTabutun musalla taşından alınmasıTabutun götürülmesiKadının sağlık fotoğrafıHaber-Kamera: Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin),

=====================

Şanlıurfa'da akü hırsızlığına 3 tutuklama Şanlıurfa'da, park halindeki araçlardan akü çalarak yarı fiyatına satan 3 şüpheli tutuklandı.

Kent merkezinde son günlerde park halindeki araçlardan akülerin çalınması ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Güvenlik kamerası görüntülerinden hırsızlık yaptığı belirlenen M.K., Ü.B. ve Y.E.D.'nin evinde yapılan aramada, araçlardan çalınan aküler ele geçirildi. Aküler sahiplerine teslim edilirken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli 'hırsızlık' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------------------Şubeden çıkarılan şüphelilerGenel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA)

===============================

HDP önündeki eylemde 88'inci gün (2)ANNELERE DESTEK ZİYARETİ

Diyarbakır'da, HDP il binası önünde evlat nöbetine devam eden ailelere, destek ziyaretleri de sürüyor. Gönül Mimarları İnisiyatifi heyeti, ailelerle bir araya geldi. Ziyarette heyet adına açıklama yapan Gönül Mimarları İnisiyatifi Basın Sözcüsü Abdulkadir Arslanoğlu, "Cennet vatanımızın her köşesinden, dünyanın dört bir yanından size destek olan milyonlar var. Bizler her zaman sizinleyiz ve yanınızdayız. Zulme boyun eğmediniz, haksızlığa rıza göstermediniz. Onurlu duruşunuz, zalimlerin kalbini titretiyor, korkakların yüreğini hoplatıyor. Ey HDP, bitir artık bu anaların yüreğindeki hasreti. Buluştur, bu anaları evlatlarıyla. Eğer bu zulme ve eziyete devam edersen unutma ki bu anaların dudaklarından dökülen, yüreklerinden kopan ve öylece semaya yükselen bedduaları, bir gün ateş topu olur, düşer başınıza. Bir gün boğulursunuz bu anaların gözyaşlarında" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-------HDP il binasıAilelerin bekleyişiSTK'ların ziyaretiAbdulkadir Arslanoğlu'nun açıklamasıGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN/DİYARBAKIR,

=============================

Samsun'da doktora tekmeli saldırı

SAMSUN'da, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Kardiyoloji Bölümü'nde görevli Doktor Gökhan Gök, hastasını muayene ederken araya girip, tahlil sonucu göstermek isteyen Z.B.'nin saldırısına uğradı. Z.B., doktor Gök'ün göğsüne tekme atıp, kaçtı.

Olay, dün sabah Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Kardiyoloji Polikliniği'nde meydana geldi. Kardiyoloji Uzmanı Doktor Gökhan Gök'ün hasta muayene ettiği sırada gelen Z.B., araya girerek, tahlil sonuçlarını göstermek istedi. Doktorun tahlil sonuçlarına öğleden sonra bakıldığını, beklemesi halinde yardımcı olacağını söylediği Z.B. ısrarcı oldu. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Elindeki tahlil sonuçlarını doktorun yüzüne fırlatan Z.B., masaya çıkarak, Gökhan Gök'ün göğsüne tekme attı. Hasta yakınları ve görevlilerin müdahalesi ile odadan çıkarılan Z.B. kaçtı. Doktorun şikayeti üzerine polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

6 yıllık hekim olduğunu anlatan Gökhan Gök, "Hasta çok sabırsızdı, bir kaç evrakla geldi ve sonuçlarına bakmamı istedi. Kendisinin sıra numarası yoktu. Ben 'sonuçlara öğleden sonra bakıyoruz, ancak beklersen inisiyatif kullanarak bakabilirim' dedim. Kendisi dışarıda bekledi ve 10 dakikada bir, diğer hastalarımı tedavi ederken odaya girerek tacizde bulundu. Sürekli olarak muayenemi böldü. Bu esnada dışarıda hastalarla tartışıyordu. Sonrasında elindeki kağıtları sallayarak odaya girdi ve 'Bak şunlara artık, sabahtan beri herkesinkine baktın' dedi. Bakamayacağımı ve beklemesi gerektiğini söyledim. Sonra kağıtları sallayarak, yüzüme fırlattı. Hakaret etti. Ben de kağıtları kendisine geri fırlattım. Sonra döndü ve masamın üzerine çıkararak, göğsümün ortasına tekme attı. Odadaki arkadaşlardan araya girerek, kavgayı ayıranlar oldu. Beni, 'Bu burada bitmez, seninle uğraşacağım' diyerek, tehdit etti. Şikayetçi oldum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜHastane genel detaylarıDoktorun fotoğrafı

Haber-Kamera: Tolga BİRGÜCÜ SAMSUN-DHA

=====================

'Kapadokya'da betona hayır' etkinliği

NEVŞEHİR merkeze bağlı Uçhisar beldesinin sokakları, 'Kapadokya'da betona hayır' sloganıyla düzenlenen 'Sessiz Festival' etkinliği kapsamında, duvarlara çizilen resimlerle süslendi.

Profesyonel Turist Rehberi ve Turizmci Kamil Duman öncülüğünde, Uçhisar Belediyesi, Nevşehir Rehberler Odası (NERO) ve Rehber A.Ş. iş birliğinde 'Sessiz Festival' etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında, Uçhisar pazar yeri ve Güven Sokak 2'deki evlerin bahçe duvarları, ressamlar tarafından sprey boyalar ile çeşitli figür ve desenlere boyandı. Sokakları rengarenk yapan ressamlar, 'Doğa ve insana saygı' temasıyla çalıştıklarını söyledi.Profesyonel Turist Rehberi ve Turizmci Kamil Duman, Kapadokya bölgesinde betonlaşmanın yaşanmaması için bazı etkinlikler gerçekleştirdiklerini ve bu çalışmaların yöre halkının da beğenisini kazandığını söyledi.Vatandaşların onaylarını alarak bahçe duvarlarını özgün sanat eserleri ile süslediklerini ifade eden Duman, "Bu organizasyonu önümüzdeki süreçte tüm Uçhisar beldesi sokaklarında hayata geçirmeyi amaçlıyoruz" dedi. Sokak sakinlerinden Necdet Kırfaz'da, duvarlarının bu çalışmayla farklı bir güzellik kazandığını belirterek, katkısı olanlara teşekkür etti.

Görüntü Dökümü: -Duvarları boyayan sanatçılardan genel ve detay görüntü-Boyanan Duvarlardan genel görüntü-Profesyonel Turist Rehberi ve Turizmci Kamil Duman,Sokak sakini Necdet Kırfaz ve sanatçı Çağdaş yıldız ile röportaj

Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR,

===============================

Kaynak: DHA