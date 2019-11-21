DHA YURT BÜLTENİ-18

21.11.2019 17:26 | Son Güncelleme: 21.11.2019 17:26

Kızıltepe'de silahlı kavga: 2 ölü

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, aralarında husumet olan 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada, Mustafa Tezdönen ile akrabası Emin Tezdönen yaşamını yitirdi.

Olay, öğlen saatlerinde, Kızıltepe'ye bağlı Tepebaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli olan iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyüp silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, Mustafa Tezdönen ile akrabası Emin Tezdönen vücutlarına isabet eden kurşunlarla kanlar içinde yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde iki kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Mustafa Tezdönen ile akrabası Emin Tezdönen'in cesetleri olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için hastane morguna kaldırdı. Polis ekipleri, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü--------Olay yerinden görüntü

Polis ekiplerinin güvenlik önlemleri

Ambulanslar

Genel ve detaya görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Ali DİNLER/KIZILTEPE(Mardin),

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Güney Koreli Kim, gasbedilmek istenirken öldürülmüş

Diyarbakır'da bıçaklanan Güney Koreli Jinwook Kim'in (41), V.D. (16) tarafından gasbedilmek istenirken, öldürüldüğü ortaya çıktı. Polis ekiplerince yakalanan V.D.'nin, 'hırsızlık' ve 'gasp' dahil birçok suçtan emniyette kaydının olduğu belirlendi. Adliyeye sevk edilen V.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay, salı akşamı, merkez Bağlar ilçesine bağlı Mevlana Halit Mahallesi'nde meydana geldi. 4 ay önce eşi ve 1 çocuğu ile Diyarbakır'a yerleşerek, ticaret yapmaya başlayan, Güney Kore uyruklu Jinwook Kim, sokakta yürürken, V.D. tarafından gasbedilmek istendi. Kim, kendisini korumak istediği sırada V.D.'nin bıçaklı saldırına uğradı. Saldırıda ağır yaralanan Kim, kaldırıldığı Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. V.D. ise kaçarak, izini kaybettirdi. Jinwook Kim'in cansız bedeni, otopsi için hastanenin morguna kaldırıldı.

EŞİ HAMİLEYMİŞJinwook Kim'in Güney Kore'de yaşayan anne ve babasının bugün Diyarbakır'a gelerek, olayla ilgili yetkililerden bilgi aldığı belirtildi. Eşinin 2 gün sonra doğum yapacağı ve bu nedenle uçağa binemeyeceği için Kim'in cansız bedeninin ülkesine ne zaman gönderileceğinin belli olmadığı öğrenildi. Jinwook Kim için Diyarbakır Protestan Kilisesi'nde bugün ayin düzenlendi. Çok sayıda kişinin katıldığı ayinde, Kim için dua edildi.

SALDIRGAN TUTUKLANDIÖte yandan gasbetmek istediği Jinwook Kim'i bıçaklayarak, öldürdükten sonra kaçan V.D., dün Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. V.D.'nin, 'hırsızlık' ve 'gasp' dahil birçok suçtan emniyette kaydının olduğu belirlendi. Adliyeye sevk edilen V.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü----------Ayin yapılan kiliseden detayAilenin morga gelişiAilenin morgdan çıkışıGenel ve detayHaber-Kamera: Emrah KIZIL, Elif FİLİZ/DİYARBAKIR,

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Soğanlı Sazlığı'nda yangın

Burdur Gölü kenarındaki Soğanlı Sazlığında çıkan yangında 50 dönüm alan zarar gördü.Merkez Yarıköy köyü sınırlarındaki sazlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangına, Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekipleri müdahale etti. Çıkan yangında yaklaşık 50 dönüm sazlık alan zarar görürken, bazı canlılar da telef oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Yanan alandan (cep telefonu görüntüsü)HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

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Büyükerşen'den anı köşesine balmumu Adnan Menderes heykeli hediyesi Aydın'a gelen Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Adnan Menderes Anı köşesi ve Çok Amaçlı Salonuna, kendi yaptığı balmumu Adnan Menderes heykelini hediye etti.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'le birlikte Koçarlı'nın Çakırbeyli Mahallesi'ni ziyaret etti. Başkan Büyükerşen, Çakırbeyli'de, Büyükşehir tarafından yapılan merhum Adnan Menderes için anı köşesi ve çok amaçlı salonuna, kendi elinden çıkan balmumu Adnan Menderes heykelini armağan etti. Muhtarı Özer Orçan tarafından karşılanan Başkan Çerçioğlu ve Başkan Büyükerşen, halkla da sohbet etti. Büyükerşen'i misafir etmekten çok mutlu olduğunu söyleyen Çerçioğlu, Çakırbeyli Köy Pazarı hakkında da bilgi verdi. Pazarla yüzlerce kadına istihdam sağlandığını anlatan Çerçioğlu, köy pazarları projesini daha da geliştireceklerini söyledi. Ziyarette, mahallelilerle birlikte pazarda tezgah açan Satı Kuru da yer aldı. Pazarda kazandıklarıyla çocuklarını okuttuğunu söyleyen Kuru, pazar için Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti. Başkan Büyükerşen, Başkan Çerçioğlu'nun başarılarının devamını diledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Ziyaretten görüntüBalmumu heykelinden görüntüHaber- Kamera: AYDIN,

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Hastanenin kuyusunda kullanılacak kabloyu çaldılar Adıyaman'da, hastanenin su ihtiyacını karşılamak için açılan su kuyusundan su çekecek olan dalgıç pompasını çalıştırmak için kullanılacak 8 bin lira değerindeki 150 metre kablo, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı.

Olay, öğlen saatlerinde Yunus Emre Mahallesi'ndeki Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, hastanenin su ihtiyacını karşılamak için açılan su kuyusunun yanına konulan dalgıç pompasını çalıştırmakta kullanılacak olan 150 metre uzunluğundaki elektrik kablosunu çalarak kaçtı. Öğle arasından sonra çalışma alanına gelen işçiler, kablonun olmadığını fark edince durumu polise bildirdi.Gelen polis, çevrede çalışma yaparak, 8 bin lira değerinde olduğu öğrenilen kabloyu çalan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Olay yeriKablolardan görüntüPolis ekipleriOlay yeri inceleme ekipleriOlay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasıKesilen kablolarGenel ve detay görüntüHaber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)==========================

Engelli genci streç filme saran sanıklar, hakim karşısına çıktı

İzmir'in Konak ilçesinde, yüzde 50 engelli A.H.'yi (18) streç filmle sarıldıktan sonra tekme-tokat döven, üzerine su döküp, cinsel tacizde bulundukları iddia edilen iş arkadaşları N.S. ve F.K. hakim karşısına çıktı. Sanıklar, A.H.'nin isteğiyle streçe sardıklarını iddia etti.

Olay, mart ayında Konak'ta dalgıç pompa üreten bir iş yerinde meydana geldi. Yüzde 50 engelli olan şirket çalışanı A.H., iş arkadaşları N.S. ve F.K. tarafından streç filmle sarıldı. Tüm vücudunu sardıktan sonra A.H.'yi yere yatıran iş arkadaşları, engelli gence sopa, tekme ve tokat vurdu. N.S ve F.K, A.H.'nin üzerine su döküp cinsel tacizde bulundu. Yaşanan olayı başka bir çalışan telefonla kaydetti. Görüntülerde N.S. ve F.K.'nın, engelli gencin vücudunu sardıktan sonra yere yatırıp, dövdüğü görüldü. A.H.'nin bu sırada 'Durun abi yapmayın' demesine rağmen iş arkadaşlarının dinlememesi de kamera kayıtlarında yer aldı. A.H.'nin üzerine su dökülüp, cinsel tacizde bulunulduğu da yine kameraya yansıdı. A.H.'ye yapılan eziyeti telefonla kaydeden A.S., videoyu A.H.'nin de yer aldığı WhatsApp grubunda paylaştı. Videoyu izleyen A.H.'nin eşi R.H., savcılığa gidip suç duyurusunda bulundu. Şikayet üzerine ifadeleri alınan N.S. ve F.K., 'şaka' yaptıklarını söyledi. N.S.'nin ifadesinde, A.H. ile kardeş gibi olduklarını ve 'şakalaşma' görüntülerini de A.H.'nin isteği ile WhatsApp grubuna attıklarını söylediği belirtildi. F.K.'nın ifadesinde de olayı 'şaka' olarak anlattığı öğrenildi. Sanıklar, 4 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi.'BU TARZ ŞAKALARI SÜREKLİ YAPIYORUZ'İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına mağdur A.H., tutuksuz sanıklar N.S. ile F.K., ve tarafların avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, Adli Tıp Kurumu raporuna göre A.H.'nin yaşanan olayın fiili ve hukuki anlam ve sonuçları anlamasında, akıl hastalığı ve zeka geriliğine saptanmadığını açıkladı. Adli Tıp 6. İhtisas Kurulu tarafından hazırlanan raporda, A.H.'nin klinik hafif düzeyde zeka geriliğine sahip olduğu ve özür oranı yüzde 50 olduğu belirtildi. Duruşmada savunmasını yapan sanık N.S., yaptıklarından dolayı pişman olduğunu ancak cinsel istismarda bulunmadığını iddia ederek, "Kesinlikle cinsel istismarda bulunmadım. Yaptığımız hareketler şaka amaçlıydı. Arkadaşlar arasında bu tarz şakaları sürekli yapıyoruz. Görüntüleri de A.H.'nin isteği doğrultusunda 'Gırgır' adındaki Whatsapp gurubuna attık. A.H.'nin kafası, bobin makinesinin koluna çarptı. Olaydan sonra marketten bisküvi alıp çayla beraber yedik ve işimize devam ettik. Benzer şakalar daha önce bana ve F.K.'ya da yapıldı. A.H.'yi dudağından öpmedim. Zaten A,H'nin nikah şahidiyim ve ailecek de görüşürüz. Üzgün ve pişmanım" dedi.'STREÇ FİLMLE SARILMAYI KENDİSİ İSTEDİ'Sanıklardan F.K. ise, streç filme sarılmayı A.H.'nin istediğini ileri sürüp, "A.H.'nin kafası şişince N.S.'ye gidip 'Öp de geçsin' dedi. N.S. ile ve A.H. baba oğul gibidir. Olaydan sonra beraber oturup bir şeyler yedik. Yaptığımız şakanın bu noktaya geleceğini düşünemedik. A.H.'yi kendi isteğiyle streç filme sardık" ifadelerini kullandı.Mahkeme başkanı, A.H.'nin, bir sonraki celsede görevlendirilen bir uzmanla birlikte ifade vermesine, sanıklar için talep edilen tutuklama talebinin reddine karar vererek duruşmayı erteledi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Olayın güvenlik görüntüleri(Arşivden kullanılabilir)Haber: Tolga TAHÇI - Kamera: İZMİR, ===========================

Bitlis'te öğretmenlere motivasyon eğitiminde ebru sanatı öğretildi

Bitlis'te ara tatile giren öğretmenlere, motivasyon eğitimi kapsamında ebru sanatı eğitimi verildi. Bitlis Anadolu Lisesi öğretmenlerine verilen eğitime Milli Eğitim Şube Müdürleri de eşlik etti.

Adilcevaz ilçesinde baston ustası olan ve aynı zamanda ebru sanatı da yapan Cumali Birol'u okula davet eden Okul Müdürü Murat Biçer, eğitimlerin başarılı olduğunu, bu dönemde öğretmenlerin motivasyonunun yükseldiğini söyledi. Ebru sanatının Osmanlı'dan gelen bir gelenek olduğunu, bu sanatı yaparken, ruhun dinlendiğini ifade eden Okul Müdürü Murat Biçer, öğretmenler için bir farkındalık oluşturmak için böyle bir çalışmayı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu tür sanatsal ve kültürel çalışmaların kentte ve okullarında yürütülmesinin önemine değinen Biçer, "Bakanlığımızın mesleki çalışma kapsamında göndermiş olduğu program içerisine baktığımız zaman bu tür faaliyetlere sık sık değinildiğini görüyoruz. Ebru sanatını seçtik çünkü ebru sanatı, Osmanlı döneminden bu yana sürdürülen bir sanattır. Ebru sanatıyla ilgilenen insanların yorgun zihinlerini, yorgun bedenlerini dinlendirdiklerini, ruh hallerini ortaya çıkardıkları bir durum olduğundan dolayı öğretmenlerimizi eğitim öğretimin başlayacağı güne zihinde olmalarını sağlamaya çalıştık" dedi.

Ebru sanatı eğitimi veren Cumali Birol ise, Bitlis Anadolu Lisesinde, ara tatilde motivasyon eğitimiyle ilgili öğretmenlerle beraber çalışma yürüttüklerini söyledi. Ebru sanatının kültürel miras olduğunu belirten Birol, "Bastonun üzerine ebru işledik. Bugüne kadar öğretmenlerimiz bu sanatı görmemişlerdi. Çok güzel bir etkinlik oldu. İnşallah bunun devamı gelecek diye düşünüyoruz. Bu tarz motivasyonlara bizlerin, öğretmenlerimizin, özellikle ailelerimizin çok ihtiyacı var. Bu sanatlarımızı gerek yurt içinde gerekse de yurt dışındaki fuarlarda değerlendiriyoruz. Amacımız bu sanatı verdiğimiz eğitimlerle yaymaktır" diye konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Ebru malzmelerinin tanıtılması-Ebru kursuna katılan öğretmenlerden detay görüntüler-Ebru Eğitmeni Cumali Birol'dan detaylar-Ebru yapan öğretmenlerden detaylar-Ebru sanatını yapan Şube Müdürlerinden detay-Eğitime katılan öğretmenlerin ebru yapmalarından ve bastona işlemelerinden detay-Cumali Birol ile röportaj

-Okul Müdürü Murat Biçer ile röportaj

Özcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE/BİTLİS,

Kaynak: DHA