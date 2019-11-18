DHA YURT BÜLTENİ - 18

18.11.2019 02:19 | Son Güncelleme: 18.11.2019 02:19

Eski eşini yaralayıp, sevgilisi olduğu iddiasıyla fırıncıyı öldürdü (3)

SAKLANDIĞI KÖY EVİNDE YAKALANDI

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 yıl önce boşandığı 2 çocuk annesi Meryem Çelik'i evinin önünde pompalı tüfekle vurarak yaralayan, eski eşinin sevgilisi olduğu iddiasıyla fırıncı Fatih Görü'yü ise iş yerinde öldüren Süleyman D.'nin Altıntaş ilçesindeki Üçüzhöyük köyünde saklandığı belirledi. Harekete geçen ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Evin etrafını saran polislerin geldiğini gören Süleyman D., av tüfeğini göğsüne dayayıp intihar etmek istedi. Yaklaşık 2 saat süren ikna çalışmalarının ardından Süleyman D., av tüfeğini bırakınca gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Süleyman D. ifadesi için İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

SÜLEYMAN D.'NİN ARKADAŞI DA GÖZALTINDA

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı araştırmalarda Süleyman D.'nin eşini ve Fatih Görü'yü, arkadaşı Fazlı A. ile birkaç gün takip ettiğini ve olay sabahı da aynı kişi ile eski eşinin evinin önüne geldiğini tespit etti.Meryem Çelik'in evden çıkması ile otomobilden inen Süleyman D., tüfekle ateş açıp olay yerinden kaçtı. Köydeki arama çalışmaları yapıldığı sırada polis, Süleyman D.'ye yardım eden Fazlı A.'yı da yakalayıp gözaltına aldı.Öte yandan Meryem Çelik'in saldırıya uğradığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde Süleyman D.'nin otomobille Meryem Çelik'in fabrikadaki işine gitmek isterken önünü kestiği ve Çelik'in kaçmaya çalıştığı görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Katil zanlısının ikna edilmeye çalıştığı ev-Katil zanlısının evden çıkarılması-Ekip aracına alınması-Hastaneden çıkışı-Emniyet müdürlüğüne girişi-Kadının vurulma anı güvenlik kamerası-Ölen fırıncının fotoğrafı-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA,=======================================

Dur ihtarına uymayan sürücü alkollü, otomobilde ise silah bulundu NEVŞEHİR'de polisin 'Dur' ihtarına uymayan sürücü ve 3 arkadaşı uzun süren kovalama sonucunda yakalandı. Sürücünün alkollü olduğu belirlenen otomobilde yapılan aramada ise pompalı tüfek ve bıçak ele geçirildi.Olay saat 23.30'da Güzelyurt mahallesinde meydana geldi. Polisin şüphe üzerine dur ihtarında bulunduğu 54 PE 772 plakalı otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı. Trafiği tehlikeye sokarak kaçmaya çalışan otomobildekiler ile polis arasında yaklaşık 7 kilometre kovalamaca yaşandı. Polisin havaya uyarı ateşi açması üzerine otomobil sürücüsü Güzelyurt Mahallesinde durduruldu. Otomobilde bulunan ve alkollü oldukları belirlenen Tufan K., İsmail Z., Erol T.ve üzerinde kimlik çıkmayan bir şüpheli gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada ise pompalı tüfek ve bıçak ele geçirildi. Gözaltına alkollü şüpheliler sorgulanmak üzere Nevşehir Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Olay yerinden genel ve detay görüntü-Otomobilde bulunan pompalı tüfekten görüntü-Polis arabasının arkasında zanlıdan görüntü-Polislerin çevrede arama yapmalarından genel görüntü

Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZER/ NEVŞEHİR,==============================

Bakan Varank, Kapodokya'da (2)BAKAN VARANK, SANAT VE TARİH MUZESİNİ GEZDİ

Türkiye'nin önemli kültür turizm merkezi Kapadokya bölgesine ziyaret gerçekleştiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ürgüp ilçesi Mustafapaşa köyünde bulunan Sanat ve Tarih Müzesini gezdi. Türkiye'nin ilk ve tek özel müzesi olan Kapadokya Sanat ve Tarih Müzesini ailesiyle birlikte ziyaret eden Bakan Varank'a, Vali İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ve Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk eşlik etti. Bakan Varank, müze kurucusu Sibel Radiye Gül ve müze küratörü Serkan Paydak'tan bilgi aldı.

Haber: Barış TERZİOĞLU/ NEVŞEHİR,

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Kaynak: DHA