DHA YURT BÜLTENİ - 18

13.11.2019 16:43 | Son Güncelleme: 13.11.2019 16:43

Kıskançlık cinayetinin zanlısı rahip çıktı

İzmir'in Bornova ilçesinde, eşi S.Y.'nin güzellik merkezine bakım yaptırmaya gelen Mehmet Özkan'ı (42) kıskançlık yüzünden pompalı tüfek ile vurarak öldüren Hasan Y.'nin, yıllar önce din değiştirip, Hıristiyanlığı seçtiği, ardından da iş hayatını bırakıp, rahip olduğu ortaya çıktı. Polis, cinayetten sonra kaçan rahip Hasan Y.'yi arıyor.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Erzene Mahallesi 114 Sokak üzerinde bulunan bir güzellik merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Özkan bir süre önce S.Y.'nin sahibi olduğu güzellik merkezine gelerek, bakım yaptırmaya başladı. Mehmet Özkan'ın kısa aralıklarla merkeze gelmesinden rahatsızlık duyan Hasan Y., kıskançlık nedeniyle eşi S.Y. ile tartışarak gelmesini istemediğini söyledi. Özkan'ın akşam saatlerinde yeniden bakım yaptırmak üzere merkeze geldiğini öğrenen Hasan Y., pompalı tüfekle eşinin iş yerini bastı. Hakaretler yağdıran Hasan Y., ardından da pompalı tüfekle Özkan'a ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Özkan, kanlar içerisinde yere yığılırken, saldırgan Hasan Y. kaçtı.

Olay sırasında yara almayan S.Y. ise yaşadığı dehşetle şoka girdi. Silah seslerini duyan vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Mehmet Özkan'ın olay yerinde öldüğü belirlendi. Özkan'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, olay yeri inceleme ekipleri güzellik merkezinde inceleme yaptı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri de çevredeki vatandaşların ifadesine başvurdu. Ayrıca, çevredeki güvenlik ve MOBESE kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar kapsamında, Hasan Y.'nin bir otomobil ile kaçtığı belirlendi. İfadesine başvurulan S.Y., Özkan'la ilişkisi olduğu yönündeki iddiaları kabul etmedi.HIRİSTİYANLIĞI SEÇİP, RAHİP OLMUŞÖte yandan zanlı Hasan Y.'nin 2006 yılında din değiştirdiği ortaya çıktı. Müslüman bir ailede doğan ve 13 yaşında Kuran-ı Kerim okumayı öğrenen Hasan Y., dinini değiştirip Hıristiyanlığa geçti. Uluslararası ilişkiler mezunu olarak, iş hayatına devam eden Hasan Y., din değiştirdikten sonra ise işini bıraktı. Önce rahip yardımcılığı yapan Hasan Y. daha sonra İzmir Yeni Doğuş Kilisesi'ne rahip olarak atandı. Hasan Y.'nin oğlunun da Hıristiyanlığı seçip vaftiz olduğu, eşi S.Y.'nin de eşi ve oğlunu desteklediği belirtildi.Polisin Rahip Hasan Y.'yi yakalamak için başlattığı çalışmalar sürürüyor.

DÜN GEÇİLEN GÖRÜNTÜLER SİSTEMDE

İZMİR,

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İki zorba, polise mukavemetten beraat etti

Balıkesir'de üniversite öğrencisi A.D.'yi (25) darbedip, cüzdan ve cep telefonunu alarak gasbeden, olay sonrası gittikleri hastanede polise mukavemette bulunan Nihat Yıldız (21) ve Burak Baştürk (24), polise mukavemet suçundan yargılandıkları davada beraat etti. Halen tutuklu bulunan sanıkların gasp ve adam yaralama suçundan yargılamalarının devam ettiği belirtildi.Olay, 24 Eylül günü bir parkta meydana geldi. Parkta oturan üniversite öğrencisi A.D. ve arkadaşlarının yanına gelen Nihat Yıldız ve Burak Baştürk, iddiaya göre 'Buranın abisi biziz' deyip, A.D.'yi dövmeye başladı. Diğer gençleri bıçak göstererek uzaklaştıran Nihat Yıldız ve Burak Baştürk, A.D.'nin cep telefonunu ve cüzdanını gasbetti. A.D.'yi yakındaki su kanalına atmak üzereyken, ihbar üzerine gelen polis ekiplerini gören Nihat Yıldız ve Burak Baştürk kaçarak uzaklaştı.İki şüpheli, içlerinden birinin rahatsızlığı için gittikleri hastanede A.D. ve yakınlarıyla karşılaştı. Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Araya giren polislere bağırıp hakaret eden şüpheliler, ellerini kollarını sallayarak ayrıldı. Şüphelilerin hastanede yaşattıkları o anlar, A.D.'nin babası İ.D. tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine tepkiler çığ gibi büyüdü.Bir gün sonra gözaltına alınan Nihat Yıldız ve Burak Baştürk, hem gasp ve adam yaralama, hem de polise mukavemet suçlarından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Burak Baştürk ve Nihat Yıldız, haklarında açılan davalarda, polise mukavemet suçundan beraat etti. Halen tutuklu bulunan iki sanığın gasp ve adam yaralama suçundan yargılamalarının devam ettiği belirtildi.Nihat Yıldız, yaşanan olayın ardından ifadesinde pişman olduğunu söyleyip, "Polisi ittirdim, çünkü alkollüydüm. Bir boşluğa düştüm, o boşlukta da bu olaya düştüm. Özür dileyecektim" diyerek kendini savunmuştu.Saldırıya uğrayan A.D. ise, yaşadığı olayı, "Dişleri kilitlenmişti, gözleri deli deli bakıyordu. Bıçaklamasınlar diye dayağa razı oldum" diye anlatmıştı.

Görüntü Dökümü-----------Olaya ilişkin ARŞİV görüntü

Haber: Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, -

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Mahallede baz istasyonu gerginliği sürüyor

ÇORUM'un Ulukavak Mahallesi'nde, bir GSM şirketi tarafından kurulması planlanan baz istasyonu için gelen ve halkın tepkisi üzerine geri dönen iş makineleri, bugün yeniden bölgeye gelince, gerginlik çıktı. İş makineleri yoğun güvenlik önlemi altında çalışma başlatırken, tepkili vatandaşlar da bölgede beklemeye başladı.

Ulukavak Mahallesi Selçuk 2'nci Caddesi'ne, dün sabah saatlerinde, bir GSM şirketi tarafından kurulması planlanan baz istasyonu için iş makineleri getirildi. Ancak toplanan kalabalık, mahallelerinde baz istasyonu istemediklerini söyleyerek, görevlilere tepki gösterdi. Gerginliğin büyümesi üzerine mahalleye İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser gelip, vatandaşlarla görüştü. Tepkiler üzerine iş makineleri ve görevliler, mahalleden ayrıldı.

ÇALIŞMA BAŞLADI, GERGİNLİK ÇIKTI

Mahalle sakinlerinin tepkisi üzerine geri dönen iş makineleri bugün yeniden mahalleye gelip, çalışma başlatınca, gergin anlar yaşandı. Çevik kuvvet polisi, bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

Mahalle sakinleri ise Çorum Valiliği önünde toplanıp, Vali Mustafa Çiftçi ile kısa bir görüşme yaptı. Ardından da Çorum Belediyesi önüne gidip, Başkan İbrahim Aşgın'ın yanlarına gelmesini istedi. Baz istasyonu kurulmasında belediye yetkililerini sorumlu tutup, tepki gösteren kalabalık, Aşgın'ın dışarıya çıkması üzerine, "Başkan istifa" sloganı attı. Bir süre belediye önünde bekleyen kalabalık daha sonra, baz istasyonunun kurulacağı bölgeye geçti.

VALİ İNCELEMELERDE BULUNDU

Kalabalık, baz istasyonu kuracak ekibin bölgeyi terk etmesini istedi. Bu arada Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, beraberinde Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser ile birlikte, bölgeye geldi. Burada incelemelerde bulunan Vali Çiftçi, kalabalığa, "İlk önce muhtarımızla ve mahallelilerle görüştük. Şu anda sorunun ne olduğunu, itirazların neler olduğunu biliyorum. Biz tekrar konuyu inceleyeceğiz. Bundan herhangi bir şüpheniz, endişeniz olmasın" dedi.

BAŞKAN AŞGIN İLE MUHTAR TARTIŞTI

Vali Çiftçi'nin konuşmasının ardından Belediye Başkanı Aşgın ile mahalle muhtarı Hanefi Özdemir arasına sözlü tartışma yaşandı. Başkan Aşgın, "Sizleri belediyede içeri davet ettiğim halde gelmediniz. Muhtarın tahriklerine aldanmayın. Burada yasal olarak belediyenin herhangi bir yetkisi söz konusu değildir. İlgili arkadaşlarımız da buradalar. Burası hukuk devleti. Adamlar onaylarını almışlar. Dinlemiyorsunuz, o yüzden gelmiyoruz buraya. Muhtarın gazıyla çalışmayın. Muhtar burada şovmenlik yapıyor. Biz izin vermedik. Burada şovmen bir muhtar sayesinde hepiniz ayaklandınız" diye konuştu.

Vatandaşların artan tepkileri üzerine Başkan Aşgın, konunun inceleceğini belirterek, aracıyla bölgeden uzaklaştı.

Muhtar Hanefi Özdemir ise Başkan Aşgın'ın kendilerini makama davet etmediğini öne sürerek, hakkındaki suçlamalara tepki gösterdi ve kendisinin yok sayılamayacağını söyledi.

BAYGINLIK GEÇİREN KADIN TEDAVİYE ALINDI

Tartışmalar sırasında bir kadın da baygınlık geçirdi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan adı açıklanmayan kadının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

ÇALIŞMA VE BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Baz istasyonu kurulacak alanda görevlilerin çalışması sürerken, vatandaşlar da bekleyişlerini sürdürüyor.

Görüntü DökümüMahallelinin Valilik ve Belediye önünde toplanmalarıBelediye önünde gerginlikÇorum Valisi Mustafa Çiftçi vatandaşlarla konuşmaÇorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın muhtarla tartışmasıYaşanan arbede ortasında vali ve belediye başkanının arada kalmasıBelediye Başkana tepkiVatandaşların tepkisiPolisin aldığı güvenlik önlemiBir kadının ambulansla hastaneye kaldırılmasıDetaylar

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM,

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Jandarmadan servis araçları denetimi

ANTALYA'da jandarma ekipleri, öğrenci servis araçlarına yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timleri, öğrenci taşıyan servis araçlarına yönelik denetim yaptı. Denetimlerde 125 okul servis aracı kontrol edilirken, servis yapmaya elverişli olmayan 8 araca 4 bin 36 lira para cezası uygulandı. 2 araç trafikten men edilirken, 230 öğrenciye yolculuk esnasında kurallara uyması, emniyet kemerini takmaları konusunda bilgilendirme yapıldı. Bölgede uygulamaya devam eden jandarma, "Öğrencilerimizin daha güvenli ulaşım sağlaması için çalışıyoruz ve denetimlerimiz devam edecek. Halkımızın huzuru jandarmanın gururudur" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Ekiplerin Jandarma karakolundan çıkışlarıSeyir halinde görüntüleriUygulamadan görüntüGörevli jandarmanın servis içinde kontrol yapmasıÇocuklara bilgi verilmesiDetaylar

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HABER-KAMERA: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,

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Van'da köpek ve kedilerin imdadına itfaiye ekipleri yetişti

VAN'da kafasına bidon geçen köpek, su kanalında doğum yapan ve yavruları su kanalında mahsur kalan köpek ile bir binanın bodrum katında mahsur kalan kedi, Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Van'ın merkez İpekyolu, Tuşba ve Özalp ilçelerinde kurtarılması gereken sokak hayvanları olduğu ihbarını alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile Özalp İtfaiye grup Amirliği ekipleri hareket geçti. Vatandaşların ihbarlarını değerlendiren itfaiye ekipleri ilk olarak İpekyolu İlçesi'nde bulunan Sıhke Gölü civarında kafasına plastik bidon geçen sokak köpeğini uzun uğraşları sonucu kurtardı.

Diğer bir ihbar ise Tuşba ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi'nden geldi. Su kanalında doğum yapan bir sokak köpeğinin yavruları kanalda mahsur kaldı. Durumun itfaiye ekiplerine bildirilmesinin ardından olay yerine gelen Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yavru köpekleri tek tek sudan çıkarttı. Yeni doğan yavru köpekler anneleriyle birlikte Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ekiplerine teslim edildi. Özalp ilçesinin Mahmudiye Mahallesi'nde bir binanın bodrum katında mahsur kalan kedi ise Özalp İtfaiye grup Amirliği ekipleri tarafından kurtarıldı.

GÖRÜRTÜ DÖKÜMÜ----------------------------------

-Sokak hayvanlarının ekipler tarafından kurtarılması

VAN, -

Kaynak: DHA