DHA YURT BÜLTENİ - 18

09.11.2019 21:10 | Son Güncelleme: 09.11.2019 21:10

Fuat Oktay, Yozgat'ta il değerlendirme toplantısına katıldı (2)

'KİMSE TÜRKİYE'NİN SIRTINI YERE GETİREMEZ'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 'İl Değerlendirme Toplantısı'nın ardından, AK Parti Yozgat İl Başkanlığı'nca düzenlenen 'İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Programda, Oktay'ın yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile çok sayıda partili de yer aldı. Oktay, davetlilere yaptığı konuşmada, ülke için birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde olunduğu sürece dünyada kimsenin Türkiye'nin sırtını yere getiremeyeceğini belirterek, "Bunun adı ne olursa olsun, adı süpermiş, cüceymiş bizi ilgilendirmez. Biz sadece bilinen kurumsal altyapısıyla 2 bin 200 yıla kadar geriye giden bir devletiz. Bir devlet geleneği olan milletiz. 'Kim ne yaparsa yasın' dedik. 'Kim ne yapmaya çalışırsa çalışsın, terör örgütleriyle de gelsin. İçeriden bizi yıkmaya çalıştıkları taşeron terör örgütleriyle de gelsinler. Hiç kimse bize bir şey yapamaz' dedik. Yeter ki bir ve beraber olalım, dayanışma içerisinde olalım. Cumhurbaşkanımızın etrafında arkasında dimdik duralım" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

YOZGAT

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Aradaşlarının şaka için taktığı kelepçeyi, itfaiye çıkarttı

SİVAS'ta bir kişinin bileğine arkadaşlarının şaka amaçlığı taktığı kelepçenin anahtarı kaybolunca, itfaiyeden yardım istendi. Yardıma geden itfaiye ekipleri, kelepçeyi keserek çıkardı.

Sivas'ta ismi açıklanmayan bir kişiye arkadaşları şaka yapmak amacıyla kollarına kelepçe taktı. Ancak bir süre sonra kelepçenin anahtarının olmadığı fark edildi. Kelepçe çıkarılamayınca önce polisten yardım istendi. Polis ekipleri de kelepçeyi açamayınca bu kez itfaiye ekiplerinden destek istendi. İtfaiye ekipleri, özel bir kesici yardımı ile kelepçeyi keserek çıkardı. İtfaiyenin yaptığı müdahaleyi şakayı yapan arkadaşları da gülerek izledi.

Görüntü Dökümü: -Kelepçenin çıkarılışı

Haber: SİVAS, -

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Kuyuya düştü, telefonla yardım istedi DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, gece karanlığında yürürken boş su kuyusuna düşerek yaralanan Alişan Yıldırım (35) itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 05.00 sıralarında Eskihisar Mahallesi'nde bir beton fabrikasının yakınındaki arazide meydana geldi. Boş arazide yürüyen Alişan Yıldırım, gece karalığında açıkta kalan boş kuyuyu görmeyince içine düştü. Yaklaşık 5 metre derinliğindeki kuyuya düşen Yıldırım, yaralı halde cep telefonundan 112'yı arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve ambulans sevk edildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Kayalık şubesi ekipleri, kuyuya düşen Alişan Yıldırım'ı halat yardımıyla bulunduğu yerden çıkartarak, acil sağlık ekiplerine teslim etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Yıldırım, ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yıldırım'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Cep telefonuyla çekilen görüntülerde-itfaiyenin halat yardımıyla kurtarma çalışması yapması-Yıldırım'ın sedyeye yatırılması

Haber: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,

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Haciz gelen hastanede 'maaş' krizi MANİSA'nın Akhisar ilçesindeki Özel Doğuş Hastanesi çalışanları, maaşlarını alamadıkları iddiasıyla eylem yaptı. Çalışanlar daha önce de hastanenin haciz edilmemesi için eylem yapmıştı.

Akhisar ilçesinde hizmet veren, Özel Doğuş Hastanesi'nde iddiaya göre, hastanenin ortakları arasındaki uyuşmazlık nedeniyle çalışanlar, maaşlarını alamadı. Bunun üzerine çalışanlar, hastanenin önünde eylem yapma kararı aldı. Hastane çalışanlarına maden işçileri, sivil toplum örgütleri ve CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu da destek verdi. Bugün hastane önünde toplanan grup, 10 Kasım Atatürk'ü anma günü nedeniyle saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından basın açıklaması yaptı. Grup adına açıklamayı okuyan Dr. Şebnem Çelik, şunları söyledi:

"Akhisar halkı başta olmak üzere, Türkiye'mizde yaşayan birçok yurttaşımız, Akhisar Özel Doğuş Hastanesi'nde çalışan 200'e yakın emekçi kardeşimizin hak ve hukuk mücadelesini uzun bir süredir takip ediyor. Daha önceden bu hastanede hissedar olarak var olan bir takım insanların; biz emekçilerin sırtından kazandıkları paraları kendi ceplerine koyarak, hastaneyi borç batağına sürüklediklerini ve yönetim kurulunun değişeceği anlaşılınca, icra takibi başlattıklarına hepimiz şahidiz. Başlatılan bu icra takipleri neticesinde, aylardır maaşlarını alamayan bizleriz. Kredi kartını ödeyemeyen, çocuğunun okul masrafını karşılayamayan, evi yuvası için alışveriş yapamayan bizleriz. Biliyoruz ki, hastanemiz kapanırsa ve bizler bu haksızlıklar karşısında susarsak, işsiz kalan, hakkı yenen, ezilen gene bizler olacağız. Bugün burada, adalet talebimizi, yine yeniden hep birlikte dile getirmek için toplandık. Efendiler, biliniz ki; bizlerin alın teri üzerinde yükselttiğiniz şirketleriniz, sadece sizin malınız değildir. Bu kurumun her zerresinde, biz emekçilerin alın teri, emeği, gözyaşı vardır. Bu hastane bizim, bu hastane çocuklarımızın, bu hastane Akhisar halkınındır. Kardeşlerim; maalesef başlatılan haciz işlemleri sonrasında biz sağlık çalışanlarının, yurdumuzun vatansever kolluk kuvvetleriyle karşı karşıya getirildiğine şahit olundu. Bu hastane, yaşananlar neticesinde hemşire Hülya'nın Dr. Nihat'ın teknisyen Emrah'ın gözyaşlarına şahit oldu. Bu hastane, hasta yataklarını USG cihazlarını kuvözlerin haczedilmeye çalışmasına şahit olmuştur. Biliniz ki, bu sağlık emekçileri emeğimizi çaldırmayız. Bu zulmü unutmayız. Mücadelemize omuz veren emekçi kardeşlerim; Özel Doğuş Hastanesi çalışanları olarak, usulsüz takiplerin iptal edilmesine, hastanemize haciz neticesinde alınan cihazların iade edilmesini istiyoruz. Bugün itibarıyla o günkü yönetim kurulu başkanımız Mehmet Ulusoy ve yönetim kurulu üyemiz Bülent İpek ve usulsüz ödeme emrini içeren tebligatları olan emekçi kardeşimiz icra takiplerinin usulsüz olduğunu söylemektedirler. Gerçekler tüm çıplaklığıyla ile ortadır ve gerçekler tüm kamuoyu tarafından bilinmektedir. Emeklerimizin çalındığı gözler önündedir. 'Bizler, Akhisar'da Adalet Var' diyebilmek istiyoruz. Mücadelemiz emeğin; mücadelemiz hakkın mücadelesidir. Kardeşlerim; Bugün burada bize yoldaşlık ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz. Son sözümüz şudur; Mücadelemiz emeğin, alın terinin mücadelesidir. Mücadelemiz, ekmeğinizin mücadelesidir."

BAKIRLIOĞLU: BURADA BİR EMEK DAYANIŞMASI VAR

Dr. Şebnem Çelik'in konuşmasının ardından hastane personeli 'İşçiyiz haklıyız kazanacağız' diye slogan attı. Destek amaçlı gelen CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, "Öncelikle burada sadece direnişte bulunan işçilere destek vermek için bulunuyoruz. Bizim başından beri söylediğimiz konu; buradaki sermayedarların kendi aralarındaki çekişmeler, ticari anlaşmazlıklar, bizi zerre kadar ilgilendirmiyor. Bu hastaneye hayat veren bu hastanenin yaşamasını sağlayan, bu hastane sayesinde verdikleri emekleri karşılığında evlerine ekmek götüren, çoluklarının çocuklarının rızkını kazanan emekçilerimizin yanında olmak amaçlı biz buradayız. Burada özel bir işletme var, burada çalışan insanlar var, burada çalışan insanlar kendi ekmek teknelerine buranın sahiplerinden daha fazla sahip çıkıyorlar. Burada aynı şekilde bir emek dayanışması var. Hepiniz bir alkışı hak ediyorsunuz. Sonunda siz mutlu sona ulaşacaksınız, emeklerinizin karşılığını alacaksınız. Bunun sonucunda hastaneniz ayakta kalacak, sizler de işinizin başında çalışacaksınız" dedi.

'HACİZ KALKSIN, İŞİMİZE GÜCÜMÜZE DEVAM EDELİM'

Soma'da çalışan bir grup maden işçisi de destek verdiği hastane personeli ile basın açıklamasına katılıp haklarını en kısa zamanda kazanacaklarını ifade etti. Atatürkçü Düşünce Derneği Akhisar Şube Başkanı Günhan Bakırlıoğlu, bu hastaneyi hastane yapanın çalışanlar olduğunu düşündüğünü ve emekçilerin her zaman hakkını kazanacağını kaydetti. Ardında söz alan Özel Doğuş Hastanesi Başhemşiresi Hülya Er, "Eğer Akhisar'da adalet varsa ki buna çok inanıyoruz, bizi görmesini ve bulmasını istiyoruz. Bizim amacımız işçi ve emekçi arkadaşlarımız hepimiz, usulsüz olan bir haciz varsa bunun kaldırılması ve biz işimizi devam edelim. Onlar davalarını orada görsünler, sayın yöneticilerim davanızı gidin mahkemenizde görün, ama bu haciz kalksın ve işimizi gücümüze devam edelim. Kirli uzanan bir el varsa çıkar, biz burada aileyiz, ekibiz çekin ellerinizi üzerimizden. Yani sizden bunu istiyoruz. Adalete güveniyoruz, bir an önce de bu mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz" diye konuştu.

Hastanenin eski çalışanlarından Bekir Önsoy ise yaptığı konuşmada buraya desteklemeye ve Manisa Tabip Odası Yönetim Kurulu adına geldiğini ve bu hastanenin hiçbir zaman işletme olarak kurulmadığını bir yuva gibi hizmet verdiğini kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ---------------------------------Hastane personelinden görüntü-Basın açıklamasından görüntü

Haber - Kamera: Barış GEZİCİ/MANİSA,

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Bacaya sıkışan güvercini itfaiye kurtardı

SİVAS'ta, bacaya sıkışan güvercin itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Aydoğan Mahallesi'nde bir dernek binasının bacasından güvercin sesinin geldiğini fark eden dernek sakinleri durumu Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Dernek binasına gelen itfaiye ekipleri, bacanın alt kısmını keserek güvercini kurtardı. Sıkıştığı yerden kurtarılan güvercin doğaya salındı.

Görüntü Dökümü:

-Kurtarma görüntüleri

Haber: Rahmi MEYVECİ/SİVAS,

Kaynak: DHA