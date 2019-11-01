DHA YURT BÜLTENİ - 18

01.11.2019 17:06

Bakan Dönmez: Avrupa'nın en büyük 4'üncü doğal gaz pazarı olduk

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'de yıllık 50 milyar metreküp doğalgazın kullanıldığına dikkat çekerek, "Doğalgaz Türkiye'ye 1987 yılında ilk geldiğinde yıllık tüketimimiz 500 milyon metreküp civarıydı. Bugün ise yıllık yaklaşık 50 milyar metreküplük tüketimle dünyanın en büyük 18'inci, Avrupa'nın en büyük 4'üncü doğalgaz pazarı olduk" dedi.

Çorum'un Dodurga ve Oğuzlar ilçelerinde gerçekleştirilen doğalgaz boru hattında gaz verme törenine katılmak üzere kente gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ilçede ilk olarak Dodurga Belediye Başkanı Mustafa Aydın'ı ziyaret etti. Burada belediyenin hizmetleriyle ilgili bilgi alan Bakan Dönmez, daha sonra ilçe merkezinde düzenlenen doğal gaz açılış törenine katıldı. Burada konuşan Bakan Dönmez, Türkiye'de yıllık 50 milyar metreküp doğalgazın kullanıldığına dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Doğalgaz Türkiye'ye 1987 yılında ilk geldiğinde yıllık tüketimimiz 500 milyon metreküp civarıydı. Bugün ise yıllık yaklaşık 50 milyar metreküplük tüketimle dünyanın en büyük 18'inci, Avrupa'nın en büyük 4'üncü doğal gaz pazarı olduk. Son dönemde hayata geçirdiğimiz doğal gaz depolama, FSRU ve LNG projeleri ile de sisteme esneklik kazandırdık. Yıllık 310 milyon metreküplük sisteme gaz verme kapasitesiyle tükettiğinden fazlasını sisteme verebilen bir altyapıyı kurduk. Hamd olsun tüm bu yatırımlarla artık doğal gazda arz güvenliği sıkıntımız kalmadı. Yani bu kış vanalar kapanacak mı, gaz bitecek mi, kesinti olacak mı tartışmaları Türkiye için bitmiştirö

'25 MİLYAR TL YATIRIM YAPTIK'

Bakanlık olarak 2003 yılından bugüne kadar doğal gaz dağıtım ve iletim ağı için 25 milyar TL'lik yatırım yaptıklarını belirten Bakan Dönmez, "Dağıtım ve iletim ayağında ise 2003'ten bu yana yaklaşık 25 milyar TL yatırım yaptık. İlk günden bugüne kadar da 140 bin kilometrelik dağıtım şebekesi inşa ettik. Bu ne demek biliyor musunuz Çorumlu kardeşlerim? Doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine kadar doğalgazı vatandaşımızın ayağına getirmek için dünyanın etrafını 3,5 kez kat ettik hem de kazarakö dedi.

'15,7 MİLYON ABONEMİZ VAR'

Türkiye'de şuanda 15,7 milyon abone bulunduğunu, ailelerle birlikte 50 milyon vatandaşın doğalgaz konforuna eriştiğini vurgulayan Bakan Dönmez, "Böylece 66 milyon vatandaşımızın kapısına kadar doğalgazı getirdik. Bugün yaklaşık 15,7 milyon abonemiz var. Aileleriyle birlikte düşündüğümüzde 50 milyondan fazla vatandaşımız aktif olarak doğalgazın konforundan faydalanıyor" diye konuştu.

Bakan Dönmez'in konuşmasının ardından meşale yakılarak doğalgaz boru hattının açılışı gerçekleştirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Bakanın konuşması,

Meşale yakılması-Detaylar

HABER KAMERA: Yusuf ÇINAR/ÇORUM,-

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Destici: ABD, Türkiye'ye düşmanlık eden bir ülke BÜYÜK Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "ABD, bizim için şu saatten sonra ne bir müttefik, ne bir stratejik ortak ne de bir dost ülke değildir. ABD bize karşı çok açık düşmanlık eden, terör örgütünü NATO üyesi Türkiye'ye tercih eden bir ülke konumuna düşmüştür" dedi.

BBP Lideri Mustafa Destici bir dizi açılış ve ziyaretlerde bulunmak üzere Sivas'a geldi. Destici partisinin il başkanlığında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. ABD Temsilciler Meclisi'nde sözde Ermeni soykırımı iddialarının kabul edilmesine tepki gösteren Destici, "Amerika Birleşik Devletleri başkanı ve yönetimi Türkiye ile müzakere edip, pazarlık edip bir anlaşma sağlarken, Temsilciler Meclisi sanki hiç Türkiye ile ABD görüşmemiş, bir anlaşma sağlamamış gibi akıl almaz iki kararın altına imzasını attı. Bu iki tasarıyı onayladı ya da oynadı. Peki neydi bunlardan bir tanesi. 1915 sözde Ermeni soykırımı iddialarını kabulü. Yani ne alaka? Bugün bunun hiçbir noktasında gündem olmazken nereden çıktı 1915 olayların tekrar gündeme taşımak. Amerika Birleşik Devletleri'nin elinde biz koz olarak her zaman duruyordu ve bu kozu şimdi kullandı. Onların derdi ne Ermenilerdir ne de Kürtlerdir. Onların derdi sadece kendi çıkarlarıdır. Onun için de bunu tekrar gündeme getirdi. İkinci konuda yaptırımlar meselesi. Anlaşmadan sonra bizzat ABD Başkanı artık Türkiye'ye yaptığı yeni yaptırımlar uygulanmayacağını, varolan yaptırımların da kaldırılacağını söylemesine rağmen Temsilciler Meclisi tam bunun aksine bir kararın altına imza attı. Şimdi bunu iyi niyetli görmemiz, değerlendirmemiz asla ve kata mümkün değildi. Bu tamamen Türkiye'ye yönelik hasmane bir tutumun, bir düşmanlığım sonucudur. Öncelikle bunu bir kere daha kınadığımızı, reddettiğimizi kabul etmediğimizi söylüyorum" dedi.

'ABD TÜRKİYE'YE DÜŞMANLIK EDEN BİR ÜLKEDİR'

Hiçbir gücün Türkiye'yi yolundan döndüremeyeceğini söyleyen Destici, "Türkiye inandığı ve bildiği bir yolda kararlı bir şekilde ilerlemelidir. ABD bizim için şu saatten sonra ne bir müttefik, ne bir stratejik ortak ne de bir dost ülke değildir. ABD bize karşı çok açık düşmanlık eden, terör örgütünü NATO üyesi Türkiye'ye bir ülke konumuna düşmüştür. ABD küçüldükçe küçülmüştür. Bir taraftan terörle mücadele edeceksiniz, öbür taraftan başka bir terör örgütünün liderinin öldürdüğünüz görüntülerini dünyayla paylaşacaksınız, başka bir terör örgütünün sözde liderlerini de el üstünde tutacaksınız. Bu ne yaman bir çelişkidir?" diye konuştu.

'BERAAT ALMIŞ KİŞİLERİN GERİ BAŞLATILMASI GEREKİR'

BBP Lideri Destici, Kanun Hükmünde Kararnameler için "Bir faciadır" diyen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç'ın sözlerini de değerlendirdi. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından gerekli tedbirlerin alındığını ve belirlenen kriterler sonucu ihraç ve uzaklaştırmaların yapıldığını belirten Destici, "Daha sonra burada varsa bir yanlışlık ve haksızlık, bunların giderilmesi noktasında OHAL Komisyonu kuruldu. Bu komisyon inceleme yaptı. Yaklaşık 100 bin kişinin incelemesinin bittiğini biliyoruz. Burada dönenler ve dönemeyenler oldu. Yani hukuk devreye sokuldu. İhraç edilmiş fakat ihraç edilmesine rağmen hakkında hiçbir suç unsuruna rastlanmamış kişiler, bir hukuki süreç başlatılmış ama bu hukuki süreçte beraat almış kişilerin geri başlatılması gerekir. Hukuk devletinin ve hakkın gereği de budur. Burada bazı gecikmeler var. Bu gecikmelerin ortadan kaldırılması lazım. Mağdurla mağdur olmayanın aynı kefeye konulmaması lazım. Adaletin her kesim için işlemesi lazım" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü: -Basın toplantısı-Destici'nin açıklamaları

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-Rahmi MEYVECİ/SİVAS,

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Kayseri'de 'çakar lamba' denetimi

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın 'yetkisiz çakar' kullanımını yasaklayan düzenlemesinin hayata geçtiği ilk gün, Kayseri'de polis ekipleri 'çakar lamba' denetimi yaptı.

Kayseri'de polis ekipleri, trafik geçiş üstünlüğü sağlayan 'çakar lamba' denetimi gerçekleştirdi.Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, durdurdukları araçların kaputlarını açarak, çakar lamba kontrolü gerçekleştirdi. Çakar lamba bulunduğu tespit edilen araçların sürücülerine 2 bin 4 lira para cezası uygulandı.

Görüntü Dökümü: -Polisin çakar lamba denetimi-Araçların kaputlarının açılarak kontrol edilmesi-Genel detay

Süre: 1,52 dk. - 227 MB

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,DHA

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Vali, makam aracına asılı Türk bayrağını öpen emekliye sarıldı

BATMAN Valisi Hulusi Şahin'in, kırmızı ışıkta beklediği sırada makam aracına asılı Türk bayrağını öperek, 'Ben, devletim için ölürüm' diyen emekli Reşat Mustafaoğlu'na (70), sarılma anları mobese kameralarınca kaydedildi.

Dün akşam saatlerinde Batman Valisi Hulusi Şahin'in içinde bulunduğu makam aracı Esentepe kavşağında kırmızı ışıkta durdu. Bu sırada kaldırımda yürüyen emekli Reşat Mustafaoğlu, makam aracına asılı bulunan Türk bayrağını öperek, "Ben bu devlet için ölürüm" dedi. Bunun üzerine aracından inen Vali Şahin, Mustafaoğlu'nun yaptığı bu davranışına sarılarak karşılık verdi.

Vali Şahin, mobese kameralarınca kaydedilen görüntüleri sosyal medya hesabında, 'Makam arabasında asılı Türk bayrağını öpen Batmanlı amcamızın içten ve temiz bayrak sevgisi. İşte bizi biz yapan Anadolu'nun mayası' mesajıyla paylaştı.

Görüntü Dökümü------------Makam aracının kırmızı ışıkta beklemesiMustafaoğlu'nun Türk bayrağını öpmesiVali Şahin'in aracından inmesiVali Şahin'in Mustafaoğlu'na sarılma anıGenel ve detay görüntüler

Haber: Arif ARSLAN-Kamera: BATMAN,GÖRÜNTÜ BOYUTU: 14 MB

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Keşfettiği sümbül türlerine; annesi, oğlu ve yeğeninin adını verdi

BOLU Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde görevli öğretim üyesi Doç. Dr. İsmail Eker, Bolu'nun Abant ilçesi ile Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde keşfederek bilim literatürüne kazandırdığı 2 sümbül türüne oğlu Pamir Yiğit ile annesi Fatma ve yeğeni Ceren'in isimlerini verdi.

15 yıldır Türkiye'nin doğal sümbülleri üzerine çalışmalar yapan Abant İzzet Baysal Üniversitesi Biyoloji Bölümü Botanik Ana Bilim Dalı'nda görevli Doç. Dr. İsmail Eker, 2006 yılında Bolu Abant'ta, 2018 yılında da Adana Tufanbeyli'de 2 yeni sümbül türü kaşfetti.

Türler dünyada başka örneklerinin bulunup bulunmadığının kontrolü için çevre ülkelerdeki floralarla da karşılaştırıldı. Eker, Abant'ta keşfettiği sümbüle oğlu Pamir Yiğit'in, Adana'da keşfettiği sümbüle ise annesi Fatma ile yeğeni Ceren'in isimlerini verdi.

İsmail Eker, "Bazı türlerin yeni tür olması için çok kısa bir zaman da gerekebilir, uzun zaman da sürebilir. Bolu'da keşfettiğim türü 13 yılda ancak ispat edebildim. Bitkiler ülke floralarıyla da karşılaştırıldıktan sonra dünya üzerindeki tüm bilim adamlarının topladığı bitki örneklerinin saklandığı herbaryumda inceleniyor. Keşiflerimiz, alanımızda saygın bir dergi olan Phytotaxa'nın hakemleri tarafından tescil edilip yayınlanarak 'Muscari Pamiryigidii Eker (Yiğit Sümbülü)' ile Muscari Fatmacereniae Eker (Ceren Sümbülü) isimleriyle literatüre girmiş oldu. Daha önce 6 keşfim olmuştu. Bazı sümbül, lale ve yabani soğan türlerine bilim insanlarının veya o coğrafyanın isimlerini vermiştim ama bu sefer geçmişe ve geleceğe bir vefa, jest olsun diye böyle bir isimlendirme yaptım" diye konuştu.

Eker'in annesi Fatma Ak da oğlunun keşfettiği veya beğendiği bitkileri sürekli kendisine getirdiğini, yeni türleri de saksıda yetiştirmek için heyecanla beklediğini belirterek "Oğlumla gurur duyuyorum" dedi.

Keşfedilen son 2 sümbül ile Türkiye'deki sümbül türü 45'e yükseldi.

Görüntü Dökümü------------------------Doç. Dr. İsmail Eker ile röp.Annesinin konuşmasıEker'in Pamir Yiğit'in görüntüleriAnnesinin görüntüsüEker'in sümbüllerin fotoğraflarını göstermesiEker'in ailesinden görüntüler

SÜRE: 06'28" BOYUT: 717 mb

Haber-Kamera: Nuri PİR-Ceren BEGEÇ/ADANA,

Kaynak: DHA