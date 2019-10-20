DHA YURT BÜLTENİ - 18

20.10.2019 01:29

Yunanistan'ın 22 yaralı göçmeni zorla Türkiye'ye gönderdiği iddiası

YUNANİSTAN'ın, kaçak yollarla girdikleri ülkede geçirdikleri trafik kazasında yaralanan Afganistan, Pakistan ve Sri Lanka uyruklu 22 kaçak göçmeni, yaralı halde Meriç Nehri üzerinden zorla Türkiye'ye gönderdiği iddia edildi. Yaralı halde jandarma ekipleri tarafından bulunan göçmenler, Edirne'de tedavi altına alındı.

İddiaya göre, Türkiye'de bulunan; Afganistan, Pakistan ve Sri Lanka uyruklu 44 düzensiz göçmen Sırbistan'a gitmek için kişi başı 3 bin Euro karşılığında insan tacirleri ile anlaşıp yasadışı yollardan Yunanistan'a geçti. Yunanistan'da kendileri için tutulan otobüse binen kaçaklar, sınırdan yaklaşık 1 saat gittikten sonra polis tarafından durdurulmak istendi. Otobüs sürücüsünün ihtara uymayıp yoluna devam etmesi üzerine Yunan polisi otobüse tabanca ile ateş açtı. Sürücüsünün panikleyip kontrolü yitirmesi üzerine otobüs devrildi.

Kazada otobüste bulunan 2 kişi hayatını kaybederken 22 kişi yaralandı. Kazada yara almadan kurtulanlar kaçıp olay yerinden uzaklaştı. Yaralılar, iddiaya göre Yunan polisi tarafından Türkiye sınırına getirilerek Meriç Nehri üzerinden zorla Türkiye'ye gönderildi. Türkiye'ye gönderilen 22 yaralı göçmeni jandarma ekipleri Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Kadıdondurma köyünde yaralı halde buldu. Vücutlarının çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan yaralı göçmenler, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Keşan ve Uzunköprü Devlet Hastaneleri'nde tedavi altına alındı.

'2 KİŞİ ÖLDÜ, BİZİ YARALI HALDE TÜRKİYE'YE GÖNDERDİLER'

Yaralılardan Uzunköprü Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Afganistanlı Abdülvahap Nasari(17), Yunan polisinin kendilerini yaralı halde botla Türkiye'ye gönderdiğini belirterek, "Yunan polisi otobüse ateş etti ve araç devrilerek kaza yaptı. Olay yerinde 12 ve 63 yaşındaki Afganistanlı öldü. Ambulans kaza yerine çok geç geldi. Bizi aç susuz saatlerce beklettiler. Daha sonra Yunan polisi bizi yaralı halde bota bindirip Türkiye'ye zorla gönderdi. Türkiye'de bize iyi davrandılar. Bize hastaneye getirdiler. Türkler çok iyi Allah Türklerden razı olsun" dedi.

Omzundan yaralanan Şevket Muhammet, (19) "Yunan polisi bizi botlara bindirip sudan zorla geri gönderdi. Türk jandarması bizi burada buldu ve çok iyi davrandı. Bir daha Avrupa'ya gitmeyeceğim. Türkiye'ye teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Durumları iyi olduğu belirtilen yaralıların tedavisi sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------Hastane tabelasıHastanede tedavi gören kaçaklarKaçaklardan detaylarKaçak göçmenlerle röp.DHA muhabiri Ali Can Zeray anonsYaralıların olayı anlatmasıDetaylar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/UZUNKÖPRÜ(Edirne),-

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Aksaray'da iki genç evde ölü bulundu

AKSARAY'ın Ortaköy ilçesinde aynı evde kalan Ayşe E. (23) ve Abdulahat B. (26) ölü olarak bulundu. İki gencin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi. Olay, akşam saatlerinde İstiklal Mahallesi Aksaray Caddesi'ndeki bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. Yol yapım firmasında işçi olarak çalışan Abdulahat B. ve aynı evde kalan Ayşe E.'nin, komşusu polisi arayıp iki gençten birkaç gündür haber alamadığı ihbarında bulundu. İhbar üzerine eve gelen polis, içeriden koku gelmesi üzerine itfaiye ve sağlık ekiplerini çağırdı. Polis, itfaiye ekiplerinin yardımıyla içeri girdiğinde E. ve B'yi oda da hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde vücutlarında herhangi bir darp ve yara izi bulunmayan iki gencin öldüğünü belirledi.

İki gencin cansız bedeni otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Gençlerin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi.Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü --------------------Evin dışından detayPolisin inceleme yapması Cesetlerin çıkartılıp, araca konması

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA))

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Bartın'da 2 katlı ahşap bina yandı BARTIN'da, köydeki kına gecesine giden Melek Kaya'ya ait 2 katlı ahşap evde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, akşam saatlerinde, Terkehaliller köyünde meydana geldi. Köydeki kına gecesine giden Melek Kaya'ya ait ahşap evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede evin tamamını sararken, dumanı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yapılan çalışmayla yangın kısa sürede söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. Haberi alıp olay yerine gelen Melek Kaya, gözyaşlarına boğuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜAlev alev yanan evden görüntüSöndürme çalışmalarından görüntü

HABER: Ayhan ACAR/BARTIN,

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Öğrenciye çarptı, otomobilini park edip kaçtı

KARABÜK'te, yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencisi N.G'ye otomobil çarptı. N.G, yola düşerek yaralanırken, sürücü ise otomobilini 15 metre uzaklıkta park edip kaçtı.

Kaza, akşam saatlerinde 100.Yıl Mahallesi 1002 Nolu Caddede meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Karabük Üniversitesi öğrencisi N.G.'ye otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan N.G, yaralandı. Sürücü ise otomobilini 15 metre uzaklıkta boş araziye park edip kaçtı. Gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan N.G, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. N.G.'nin hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Polis, kapıları kilitli, sol ön camı açık olan otomobilde inceleme yaparken kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -Kazaya karışan otomobil

-Polisin incelemeleri

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,

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Kaynak: DHA