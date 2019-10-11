Dha yurt bülteni - 18

11.10.2019 18:06

NUSAYBİN'E HAVAN MERMİLERİ DÜŞTÜ

Suriye'nin Kamışlı kentindeki YPG'li teröristlerin Mardin'in Nusaybin ilçe merkezindeki sivil yerleşim alanlarına havanlı saldırıları sürüyor.

YPG'li teröristlerin gün boyuncu peş peşe attıkları havan mermilerinin bazıları ilçe merkezindeki sivil alanlara isabet etmesiyle çok sayıda kişi yaraladı. Patlama seslerinin ardından olay yerlerine çok sayıda sağlık görevlileri ve polis ekipleri sevk edildi. Havan mermilerinin düştüğü yerde yaralananlar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastanelere götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan bazı yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

MARDİN

================

Bakan Turhan: Emperyalist güçlerin beslemesi kalleşlerle barış olmaz (2)

'SINIR GÜVENLİĞİMİZİ SAĞLAMAK İÇİN HAREKAT YAPIYORUZ'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Tekirdağ'daki temasları kapsamında, AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada 'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Turhan, harekatın, Türkiye'nin güneyindeki terör yapılanmasına karşı gerçekleştirildiğini vurguladı. Turhan, "Bataklıkları kurutmak ve terörden bıkmış insanları huzura kavuşturmak için bir mücadeleye giriştik. Uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımızı kullanacağımızı tüm dünyaya beyan ettik, açıkladık. Bu bölgede bulunan diğer devletlerin silahlı kuvvetlerini davet ettik ancak bundan bir sonuç alamadık. Biz kendi sınır güvenliğimizi sağlamak ve ülkemizdeki muhacirlerin kendi ülkelerine dönmesini sağlamak amacıyla bir harekat yapacağımızı söylemiştik" dedi.

Türkiye'nin, 'Barış Pınarı Harekatı' ile bölgenin lideri olduğunu bir kez daha ispatladığını belirten Bakan Turhan, "Geçmişteki imkanlar doğrultusunda çok kolay sınır ötesi harekata girişemiyorduk. Bugün artık kendi savunma sanayisini geliştirmiş, kendi silahlarını üretebilen bir Türkiye var. Bütün dünya anlamış oldu, bilmiş oldu. Kendi kararlarını, geleceğini, istikbalini, istiklalini ve güvenliğini başkasına muhtaç olmadan yapma gücü ve kudreti olduğunu gösteren bir Türkiye var. Bu harekatın tüm dünyaya verdiği mesaj budur. Birileri kalkıyor, 'Siz işgal yaptınız, siz burada haddinizi aştınız' diyor. Ama biz istiklalimizi, güvenliğimizi koruma ve sınırımızı tehdit eden bu yapılara karşı bunu yapma hakkımız var, diyoruz" diye konuştu.

'MİLLET, KENDİLERİNE ŞAMARI VURUYOR'

Bakan Turhan, Türkiye'nin kendi kaderini tayin eden ve kendi geleceğinin hesabını yapabilen ülke durumuna geldiğini vurguladı. Türkiye'nin geleceğe emin adımlarla yürüdüğünü belirten Turhan, "Türkiye'yi ve iktidarımızı yıpratmak için bazı teşebbüslerde bulunuldu. Gezi olayları gibi çukur hadiseleri gibi 15 Temmuz hadiseleri gibi. Yine yeni hazırlıklar içinde, AK Parti iktidarını ve onun liderini, milletin nezdinde, gözünde, gönlünde olan itibarını zayıflatmak için neler yaparız, diye düşünüyorlar. Bazı içimizden çıkan, bu davaya geçmişte hizmet etmiş fakat nefsine uymuş, hesabilik içinde olan arkadaşlarımız, şimdi bir şeyler yapmaya çalışıyorlar; ama görüyorsunuz bir şey de ortaya çıkmış değil. Çünkü gittikleri her yerde millet kendilerine şamarı vuruyor" dedi.

Görüntü Dökümü

-----------------------------Turhan'ın valiliğe gelişiTurhan'ın karşılanmasıBelediye ziyaretiAk Parti ziyaretiBakan Turhan'ın açıklamalarıDetaylar

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,

==================

Yaşlı adam yalnız yaşadığı dükkanında ölü bulundu

ANTALYA'da kısa bir süre önce eşinden ayrı yaşamaya başlayan Mahmut Kösegil (73) kaldığı dükkanda ölü bulundu. Tütün satarak geçimini sağlayan Kösegil'in cesedini dükkandan çıkmadığını fark eden ve merak ederek gelen müşterileri buldu.

Olay, saat 16.00 sıralarında Kepez ilçesi Yeşiltepe Mahallesi 2674 Sokakta bulunan 5 katlı apartmanın altında bulunan dükkanda meydana geldi. Eşinden ayrı yaşayan ve 2 çocuk sahibi olduğu öğrenilen Mahmut Kösegil, bir süredir apartman altında bulunan dükkanda yaşamını sürdürüyordu. Kösegil'in bu sabah saatlerinde dükkandan çıkmadığını fark eden tütün sattığı müşterileri, dükkana girdiklerinde Kösegil'in cansız bedeniyle karşılaştı. Durumun fark edilmesi üzerine 112 Acil Servis ekiplerine ve polise haber verildi. 112 Acil Servis ekipleri, Kösegil'in hayatını kaybettiğini belirledi.Kösegil'in cansız bedeni ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------------Ambulansın görüntüsüpolislerin görüntüsüVatandaşların görüntüsüPolisin vatandaşlardan bilgi alırken görüntüsüOlay yeri inceleme ekibinin çalışmasıÖlen kişinin vesikalık resmi

152 MB -- 01.22/// HD

HABER: Bülent TATOĞULLARI-KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

=========================

Ödül getiren başkana kadınlardan muhteşem karşılama DÜNYANIN en geniş katılımlı yarışmalarından birisi olan Uluslararası Guangzhou Kentsel İnovasyon Ödülünü alan Mezitli Belediyesi, geçtiğimiz günlerde Milan Paktı Ödülleri kapsamında verilen 'Çevresel Zorluklar Ödülü' alarak Mersin'e dönen Belediye Başkanı Neşet Tarhan, kadınlar tarafından karşılandı.

Türkiye'ye 'Çevresel Zorluklar Ödülü'nü kazandıran Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Fransa dönüşünde belediye hizmet binası önünde coşkuyla karşılandı. Belediyesi çalışanlarının yanı sıra, meclis üyeleri, mahalle muhtarları, Kadın Üretici Pazarında tezgah açan kadınlar ve çok sayıda vatandaşın yer aldığı karşılama törenine eşi Sembol Tarhan ile birlikte katılan Başkan Tarhan, sevgi gösterileri arasında belediye binasına geldi.

Hazırlanan platformda ödül sevincini üretici kadınlarla paylaşan Başkan Tarhan, Mezitli'yi daha eşit, sağlıklı ve yaşanabilir bir kent haline getirmek, daha da büyük değer katmak için çalıştıklarını belirterek, "Çabamızın dünya devletleri tarafından ödüllerle taçlandırılması gurumuzu artırıyor, bize daha fazla çalışma azmi aşılıyor. Bizim koşullarımıza, kültürümüze en uygun modelleri, uzman personellerimizle geliştiriyoruz. Gerçekleştirdiğimiz uygulamaları, dünya ölçeğindeki platformlara taşıyoruz" dedi.

Geçtiğimiz yılın sonunda Çin Guangzhou kentindeki İnovasyon Ödülü gibi Milan Gıda Paktı Ödülü'nün de yaptıkları çalışmaları dünyadaki uzmanlarla, belediye başkanları ve karar vericilerle paylaşıp, rekabet ettikleri bir platform olduğunu ifade eden Başkan Tarhan, "Ödül törenine 205 kentin belediye başkanı, kendi halklarından oluşan 450 milyon kişilik nüfusu temsilen bizlerle birlikte Fransa'daydı. Kadın Üretici Pazarları projemiz daha önce Çin'de Uluslararası Dünya Şampiyonluğu ödülünü almıştı. Bu kez de 5'ncisi Fransa'nın Montpellier şehrinde düzenlenen gıda paktı töreninde 2 büyük ödülden en anlamlısı olan Milan Pact Monetary Awards ödülünü aldık. Belediyemiz inovasyon, etki ve içerme ölçütlerinden Washington Belediyesi gibi en yüksek puanları almıştır. Belediyemiz bu ölçütlere ilave olarak zorlu çevre faktörünü de ekleyerek başarılı olmuş ve Çevresel Zorluk Ödülü'ne layık görülmüştür. Dünyanın her yerinden 104 proje yarışmaya katıldı. Washington, Rio de Jenerio, Nairobi, Berlin gibi büyük belediyelerle yarışmak kolay olmadı. İnandık, başardık" diye konuştu.

Artık Mezitli'nin dünyanın çok önemli metropollerinde tanınır hale geldiğini kaydeden Başkan Tarhan, "Yarışma sonuçlarının açıklandığı Montpellier şehrinde, bayrağımızı meydanlara, caddelere, salonlara astırtmak; dünyanın dört bir tarafından gelen katılımcılara Mezitli'yi tanıtmak onur vericiydi. Mezitli'yi dünyaya tanıtacağız dedik ve başarıyoruz. Tanıtım filmimizi izleyen katılımcılardan övgü dolu, duygulu sözler duyduk. Filmdeki kadınlarımızın sözleri çoğu izleyiciyi ağlattı. Konuşmamdaki Atatürk'e ait alıntılar birçok ülke temsilcisinin ayrı, ayrı teşekkürüne sahne oldu. Sizlere değişik kıtalardan belediye başkanlarının selamını getirdim" ifadesini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın gelmesi-Tarhan, bekleyenlerle selamlaşırken-Tarhan konuşurken-Tarhan ödülü gösterirken-Başkan Tarhan fotoğraf çektirirken

(BOYUT: 651 MB) (SÜRE: 5 DK)

Haber-Kamera: MERSİN,

======================

Davetsiz misafir

Sivas'ta keçi çiftliğini ziyaret eden Vali Salih Ayhan ve beraberindekiler için hazırlanan yiyeceklerin bulunduğu masaya çıkarak bir şeyler yemeye çalışan keçi, ilgi çekti.Sivas Valisi Salih Ayhan, çeşitli ziyaretlerde ve incelemelerde bulunmak üzere İmranlı ilçesini ziyaret etti. Vali Ayhan ve beraberindekiler bu kapsamda ilçede 25 bin metrekare alan üzerine kurulan ve 500 keçinin yetiştirildiği çiftliği de ziyaret etti. Ziyaret ve inceleme sonrası Vali Ayhan ve beraberindekiler, yiyeceklerin bulunduğu masaya oturdu. Bu sırada çiftlik içinde dolaşan bir keçinin de Vali Ayhan'ın da bulunduğu masaya gelerek, üzerindeki yiyeceklerden almaya çalışması ziyarete katılanları güldürürken, neşeli anlar yaşanmasına neden oldu.

Görüntü Dökümü: ----------Valinin çiftlik ziyareti-Keçinin sofraya gelişi-Yaşanan gülüşmeler

Haber: SİVAS, -

=========================

Denizli'de kalitesiz kömür denetimi

Denizli Büyükşehir Belediyesi, kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte ısınmadan kaynaklanan soba ve kaloriferlerin neden olduğu hava kirliliğini önlemek için ilk olarak kömür satış noktalarında denetimlere başladı.Çevre ve Şehircilik Bakanlığından ısınmadan kaynaklanan hava kirliliğinin kontrolü için yetki devri alan Denizli Büyükşehir Belediyesi, kış aylarında hava kirliliğinin minimum düzeyde olması için ilk olarak kömür satış noktalarında denetimlere başladı. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı hava kirliliği denetim ekipleri, kömür satışı yapılan noktalarda rastgele seçilen torba kömürlerden numune alarak, tahlil için laboratuvara gönderiyor. Burada bir dizi işlemden geçen kömürün içinde bulunan maddelerin yeterli düzeyde olup olmadığı tespit ediliyor. Ayrıca denetimlerde işletmelerin yeterlilik belgelerinin olup, olmadığı da kontrol ediliyor. Denetim ekipleri, esnaftan açıkta kömür satışı yapmamaları ve sadece Mahalli Çevre Kurulu Kararı'nca kriterleri belirlenen kömürleri satmalarını istedi.

Görüntü Dökümü----------------Ekiplerin denetim yapmasından-Kömürlerden örnek alınması-Kömürlerin incelenmesinden görüntü

Haber: Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,

Kaynak: DHA