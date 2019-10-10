Dha yurt bülteni - 18

10.10.2019 22:57

Resulayn'da SMO ile çatışan teröristler silah ve mühimmatlarını bırakarak kaçtı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Fırat'ın doğusunun terör örgütlerinden arındırılmasına yönelik başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı' planlandığı gibi devam ederken, Rasulayn'da Suriye Milli Ordusuna bağlı Hamza Tümeni askerlerinden kaçan teröristlerden geriye kalan silah ve mühimmatlar görüntülendi. Tümendeki SMO askeri, 2'nci Tabur 2'nci Tümen olarak, PKK/PYD/YPG'li teröristlerin kaçarken geride bıraktığı silah, mühimmatlar ve askeri malzemeleri paylaştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun birlikte yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı, etkin şekilde devam ederken, teröristler de çatışma bölgelerinde yer yer silah ve mühimmatlarını bırakarak kaçıyor. 174 teröristin etkisiz hale getirildiği harekatta, bu teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat da ele geçirildi.

Barış Pınarı Harekatı bölgesi içindeki Rasulayn'da teröristlerle mücadele eden Suriye Milli Ordusuna bağlı Hamza Tümeni'ne bağlı özel kuvvetlerden kaçan teröristlerden geriye kalan silah ve mühimmatlar görüntülendi. Suriye Milli Ordusuna bağlı bir asker, bugünün tarihini vererek konuştuğu görüntülerde, ele geçirilen silah ve mühimmatları gösteriyor. Söz konusu asker, yere serilen silah ve mühimmatları işaret ederken, Arapça olarak "2. Tabur 2. Tümen olarak PKK'dan ele geçirdiğimiz silah ve mühimmatlar" ifadesini kullanıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Suriye Milli Ordusu askerinin konuşmasıYerdeki silah ve mühimmatları göstermesiGelen patlama sesiDetaylar

Hasan DÖNMEZ - SURİYE

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Yalova 4.0 büyüklüğünde depremle sallandı MARMARA Denizi Yalova açıklarında 4.0 büyüklüğünde meydana gelen deprem kısa süreli endişe yarattı. Deprem Yalova'nın yanısıra İstanbul başta olmak üzere çevre il ve ilçelerden de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre bugün saat 19.52'de merkez üssü Marmara Denizi Yalova açıklarında 4.0 büüyüklüğünde deprem kaydedildi. Zeminden 10.66 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Yalova,Kocaeli ve İstanbul'dan da hissedildi. Deprem özellikle Yalova'da kısa süreli endişe yarattı.

Bu depremin ardından yine merkez üssü Marmara Denizi Yalova açıkları olan saat 20.04'te 3.0 ve 20.09'da 3.2 büyüklüklerinde 2 deprem daha kaydedildi.

YALOVA, -

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Elazığ'da, tartıştığı husumetlisini öldürdü

ELAZIĞ'da, tartıştığı husumetlisi C.T. (72) tarafından silahla vurulan Mustafa Çapar (37), hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Örençay köyünde meydana geldi. Mustafa Çapar, iddiaya göre husumetlisi olduğu Örençay köyünde oturan C.T'nin evine geldi. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada C.T.'nin silahından çıkan kurşunların hedefi olan Mustafa Çapar, olay yerinde hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. C.T., jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, yaşamını yitiren Mustafa Çapar'ın cansız bedeni ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü--------Olay yerinden görüntü Cesedin evden çıkarılmasından görüntü Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ,GÖRÜNTÜ BOYUTU: 150 MB

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Eşinin bıçaklayarak öldürdüğü Işıl, toprağa verildi

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, geçen yıl evlendiği Hakkı Aydın (42) tarafından bıçaklanarak, öldürülen Işıl Aydın (40), gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında, Edremit ilçesine bağlı Gaziilyas Mahallesi'nde meydana geldi. İşsiz olduğu öğrenilen Hakkı Aydın ile geçen yılın Mayıs ayında evlendiği, Edremit Belediyesi'nin şirketi olan ED-BEL'de çalışan Işıl Aydın arasında, evde tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Hakkı Aydın, mutfaktan aldığı ekmek bıçağını Işıl Aydın'a sapladı. Olay sırasında Hakkı Aydın da bıçakla yaralandı. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Işıl Aydın'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Hastanede tedaviye alınan Hakkı Aydın'ın, ilk ifadesinde, annesine küfrettiği için eşini öldürdüğünü ileri sürdüğü öğrenildi.

Işıl Aydın'ın, geçen aylarda eşiyle tartışınca evi terk edip, Akçay ilçesine taşındığı ve Hakkı Aydın için mahkemeden uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı. Aydın'ın geçen ay eşiyle barışınca kararı kaldırtıp, yeniden evine döndüğü belirtildi.

Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından ailesinin teslim aldığı Işıl Aydın'ın cenazesi, bugün Edremit ilçesinin kırsal Bostancı Mahallesi'ne getirildi. Aydın için ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Aydın'ın ailesi ve yakınları, cenaze töreninde uzun süre gözyaşı döktü. Kılınan namazın ardından Işıl Aydın'ın cenazesi, götürüldüğü mahalle mezarlığında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Işıl Aydın'ın cenazsesinden genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Abdulkadir AYDINIŞIK/EDREMİT (Balıkesir),

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Kaynak: DHA