Dha yurt bülteni - 18

04.10.2019 18:47

Trakya'da beklenen yağış başladı (3)

ÇATIDAKİ KİREMİTLER UÇTU, AĞAÇLAR DEVRİLDİ

Trakya'da etkili olan yağmur ve fırtına, akşam saatlerinde etkisini kaybetti. Fırtınanın etkiliği olduğu Tekirdağ'ın Malkara ve Hayrabolu ilçelerinde bazı ağaçlar devrildi, çatılardaki kiremitler uçtu. Herhangi bir yaralanmanın meydana gelmediği fırtınada devrilen ağaçlar belediye ekipleri tarafından kaldırıldı. Hayrabolu'da bir binanın çatısından kiremitler düşerken, bazı evlerin camları kırıldı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde ise yağıştan çok fırtına etkili oldu. Etkili fırtınada zor anlar yaşayan vatandaşlar kendilerini kapalı yerlere attı. İlçenin batı kesimlerinde ağaçlar devrilirken, bir apartmanın çatısından kiremitler park halindeki otomobilin üzerine düştü. Otomobilde maddi hasar meydana geldi. Fırtına nedeniyle ilçenin büyük kesimde elektrik kesintileri yaşandı.

KEŞAN BELEDİYESİ KRİZ MASASI OLUŞTURDU

Edirne'nin Keşan ilçe Belediyesi, bölgede etkili olan yağış nedeniyle oluşabilecek sorunlara karşı kriz masası oluşturdu. Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nun talimatıyla oluşturulan kriz masasında, Başkan Yardımcıları Yakup Balcı, Nuran Uslu, Mustafa Altay, Mücahit Erdoğan ve sorumlu oldukları ilgili birimler 24 saat esasına göre görev yapacak. 153 Beyaz Masa'nın da olumsuz hava koşulları süresince teyakkuz halinde olacağı ve vatandaşlardan gelen talepleri en kısa sürede ilgili birime ulaştırarak sorunun çözümünü hızlandıracağı kaydedildi. Keşan Belediyesi'ne bağlı ekiplerin yaşanacak her türlü olumsuzluğa karşı hazır bekletildiği bildirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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LÜLEBURGAZ

Okulda çocuklar koşarak kaçması

Kaçan çocukların olduğu alana kiremitlerin düşmesi

Fırtınanın verdiği hasar

Hasar gören iş yereri detay

Araçların hasar görmesi

Farklı açıdan detay görüntüler

MALKARA

Şiddetli fırtına

Fırtına uçuşanlar

Trafikteki araçlar

Detaylar



Haber-Kamera: Ünsal YÜCEl-Murat YAYIN-Uğurcan KARAOĞLU/EDİRNE,TEKİRDAĞ, KIRKLARELİ,

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Tamir etmek istediği traktörün altında kaldı

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde Sermet Kök (39), tamir etmeye çalıştığı traktörün üzerine düşmesi sonucu yaralandı. Kök, sıkıştığı yerden polis memurları ve vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Yavuz Sultan Selim Mahallesi Nene Hatun Sokak'ta meydana geldi. Sermet Kök, ağabeyi İlhan Kök'e ait evin önünde arızalı olarak duran plakasız traktörü tamir etmek istedi. Sermet Kök traktörün arka tekerlerinden birini sökmek için traktörün altına odun parçaları koydu. Kök tekeri yerinden çıkarttığı sırada odun parçaları kaydı. Traktör, Sermet Kök'ün üzerine düştü. Olayı gören vatandaşlar yakındaki Merkez Anadolu Lisesi ve Seyrantepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin öğrenci çıkış saati için bekleyen polis ekiplerinden yardım istedi. Polis ekiplerinin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Traktörün altında sıkışan Sermet Kök, polis memurları ve vatandaşların yardımıyla çıkartıldı. Kök, Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Kök, ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

-Olay yerinden görüntü

-Sağlık ekibinin müdahale ettiği yaralı ve götürülüşü

-Traktörün görüntüsü

Haber-Kamera: İbrahim UĞUR/ERBAA(Tokat),

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Sivas'ta, atık yağ toplayana çeyrek altın ödülü

SİVAS'ta çevre kirliliğinin önlenmesi ve geri dönüşüm projeleri kapsamında 'Atık Yağlarınız Altına Dönüşüyor' projesi tanıtıldı. Bugün start alan proje ile en fazla atık yağ toplayan kadınlar çeyrek altınla ödüllendirilecek.

Sivas Belediyesi öncülüğünde başlatılan kampanyanın tanıtım toplantısı Kongre Müzesi bahçesinde yapıldı. Programa Vali Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ile protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Bugün start alan ve 5 Haziran 2020 tarihine kadar devam edecek proje ile en fazla atık yağ toplayan ev hanımları çeyrek altınla ödüllendirilecek.

Projenin amacının çevri bilinci oluşturmak olduğunu belirten Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, "İçerisinde yaşadığımız çevremiz son yıllarda sanayi anlamında gelişmeler, nüfusumuzun hızla artması gibi nedenlerle çevremiz hızla kirlenmektedir. Son 15 yılda atılan adımlarla birlikte daha çevreci bi ülke, daha çevreci bir şehir olma adına tüm kamu kurumlarımız ile birlikte çok büyük adımlar attık. Biz de Sivas Belediyesi olarak içerisinde yaşadığımız şehri, Türkiye'nin ve Dünya'nın en temiz şehri yapmak adına ekiplerimizle birlikte yoğun çaba sarf ediyoruz" dedi.

Bu anlamlı projeye bütün kurumların destek vereceğini ifade eden Sivas Valisi Salih Ayhan ise, "Bu projede hanımlar duyarlı. Dünya Çevre Günü münasebetiyle tatlı bir rekabet oluşturmak, heyecan vermek motive oluşturmak açısından böyle bir proje gerçekleştirmişler. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Programda, Sivas Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde görev yapan duyarlı işçilere teşekkür belgesi ve çeyrek altın takdim edildi. Daha sonra Sivas Belediyesi tarafından şehrin belirli noktalarına yerleştirilecek olan, pet şişe karşılığında kalem veren konteynerler tanıtıldı. Ardından vatandaşlara bez çanta, önlük ve yağdanlık dağıtıldı. Proje kapsamında 5 Haziran Dünya Çevre Gününe kadar, en çok atık yağ teslim eden ev hanımına 3, ikinci olana 2 ve üçüncü olan kişiye 1 çeyrek altın hediye edilecek. Vatandaşlar atık yağları sitelerde, okullarda, muhtarlıklarda bulunan toplama konteynerlerine bırakabilecek.

Görüntü Dökümü:

-Projenin tanıtımı

-Konuşmalar

-İşçilere ödül verilmesi

-Vatandaşlara çanta ve yağdanlık dağıtımı

Haber-Kamera: Rahmi MEYVECİ/SİVAS

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Temizlik işçisi, çöpten bulduklarını sanata dönüştürdü

SİVAS'ta belediye bünyesinde temizlik işçisi olarak görev yapan ilkokul mezunu Murat Uçar(38), çöpten bulduğu malzemelerle kentin simgesi olan cami ve medreselerin maketini yaptı. Kent meydanında yaptığı eserlerden oluşan sergi açan Uçar, altınla ödüllendirildi.

Sivas Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde görev yapan Murat Uçar, son 3 yılda çöplerde bulduğu atık malzemeleri biriktirmeye başladı. Bunları değerlendirmeye karar veren Uçar, kentin simgelerinden Gök Medrese, Çifte Minare, Kale Camisi gibi eserlerin maketlerini yaptı. Bunun yanında kendine özgü bazı maket tasarımlarını da gerçekleştiren Köse'nin yaptığı eserler, belediyenin desteği ile kent meydanındaki Kongre Müzesi bahçesinde sergilendi. Uçar'ın sergisini Sivas Valisi Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de gezdi. Vali Ayhan ve Başkan Bilgin, başarılı eserler ortaya çıkaran Uçar'ı altın ile ödüllendirdi.

Çöp kenarlarına bırakılan atık malzemeleri topladıktan sonra bu şekilde değerlendirmek istediğini anlatan Uçar, "Çalıştığım süre boyunca çöplere atılan atık malzemeleri toparladım ve bu eserleri meydana getirdim. Ramazan ayında vakit geçirmek için Çifte Minare'den başladım. Ardından Kale Camisi'ni yaptım. İnsanlar anlasın ki attığımız malzemeler bu şekilde değerlendirilebiliyormuş. Ben ilkokul mezunu olarak bunu yaptım. En uzun süren maket büyük cami oldu. Toplaması biraz uzun sürdü. Yaklaşık 3 ay uğraşarak ortaya çıkardım. Bu caminin yapımında su boruları, ağaç tabak, şeker tabakları, oyuncak araba tekerleri, mutfak tezgahlarında kullanılan taşları bir şekilde toparladım ve ortaya bu eseri çıkardım. Bunların hepsi çöplere atılan atık malzemeler. Bunları yapmak için kullandığım her şey çöpe atılan malzemeler" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Sergiden görüntüler

-Atık malzemeler ile yapılan maketler

-Temizlik işçisinin konuşmaları

-Detaylar

Haber-Kamera: Rahmi MEYVECİ/SİVAS,

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Sinop'ta yaylada ölüme terk edilen köpekler kurtarıldı

SİNOP'ta Emirli Yaylası'ndaki ormanlık alanda, yaklaşık 1 ay önce, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce terk edilen 19 köpek, köylülerin talebinin ardından belediye ekiplerince toplandı. Köpekler, tedavileri için barınağa götürüldü.

Boyabat ilçesine bağlı 1300 rakımlı Emirli Yaylası'nda geçen ay, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce, 19 köpek, ormanlık alana terk edildi. Yiyecek bulmakta zorlanan başıboş köpeklere çevre sakinleri sahip çıktı. Durumu yetkililere iletmelerine karşın önlem alınmadığını öne süren köy sakinleri ve hayvanseverler, kendi imkanlarıyla mama ve çeşitli yiyeceklerle beslemeye çalıştıkları köpeklerin terk edilmesine de tepki gösterdi. Bir süre sonra köpeklerin rahatsızlanması üzerine bazı esnaf ve ilçe sakinleri özel araçlarıyla kent merkezine götürdüğü hayvanları veterinere tedavi ettirdi.

Öte yandan, köylüler ve esnaf, köpeklerin barınaklara yerleştirilmesi için yetkililerden yardım istedi.

BELEDİYE SAHİP ÇIKTI

Sinop Belediyesi terk edilen köpekler için harekete geçti. Belediye Başkanı Barış Ayhan'ın talimatı ile yaylaya çıkan ekipler, köpekleri topladı. Sinop Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Hakan Sönmez ile veteriner Volkan Tuncay, Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu Sinop Temsilcisi Ayşe Özdemir ve hayvansever Sinan Ergen'de yaylaya çıktı. 19 köpek, tedavi için barınağa götürüldü.

Sinop Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Hakan Sönmez, "Belediye başkanımızın talimatıyla, buraya yaklaşık bir aydır bırakılan ve açlıkla mücadele eden köpekleri kurtarmak için geldik. Hayvansever Sinoplu arkadaşlarımız köpeklere sahip çıkmışlar. Bizde bunları alıp barınağımızda rehabilite edeceğiz. Bu gerçekten bir vahşet, insanlar hayvanlara sahip çıkmak zorunda. Biz insanların şehirde ne kadar yaşama hakkı varsa, o hayvanlarında o kadar yaşama hakları var. Hayvanlarımıza sahip çıkalım" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Köpeklerin alınması

Köpeklerden detay

Başkan Yardımcısı ile röp.

Detaylar

Haber-Kamera: Deniz ÖZEN SİNOP DHA

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İzmir'deki Picasso sergisine ziyaretçi akını

İZMİR'de dünyaca ünlü ressam Pablo Picasso'nun eserlerinin yer aldığı 'Picasso ve Gösteri Sanatı Sergisi' ziyaretçi akınına uğradı. Picasso'nun çok yönlü kişiliğinin tanıtıldığı sergiye gelen sanatseverler, içeriye girebilmek için uzun kuyruklarda bekledi.

İzmir'de bulunan Arkas Sanat Merkezi'ndeki, 20. yüzyılın en büyük ressamlarından Pablo Picasso'nun eserlerine ev sahipliği yapan 'Picasso ve Gösteri Sanatı Sergisi' sanatseverlerden büyük ilgi gördü. 'Picasso-Méditerranée' projesi kapsamında Akdeniz ülkelerini dolaşan ve projenin son ayağı olarak İzmir'e taşınan sergiyi görmek isteyenler, kapıda uzun kuyruklar oluşturdu. Dünyaca ünlü ressamın birçok önemli tablosu, tasarladığı kostümler, eskizler ve heykellerden oluşan 83 farklı eserin yer aldığı sergi, ziyaretçilerini ücretsiz ağırladı. Özellikle gençler tarafından yoğun ilgi gören sergiyi bazı sanatseverler aileleri ve sevdikleriyle birlikte ziyaret etti. Jean Luc Maeso'nun küratörlüğü ve Müjde Unustası'nın direktörlüğünde oluşturulan sergide aynı zamanda sanatçının yazarlar, şairler ve müzisyenler gibi pek çok sanatçıyla sürdürdüğü yakın bağları belgeleyen fotoğraflar da sergilendi.

'İZMİR'DE ÇOK İYİ BİR SANAT İZLEYİCİSİ VAR'

Sergiye çok büyük bir ilginin olduğunu söyleyen serginin direktörü Müjde Unustası, "Pablo Picasso'nun çok bilinmeyen gösteri sanatlarına olan tutkusunu ele alan bu sergide ziyaretçileri bu sanatçıya ait çok farklı eserler bekliyor. Paris Picasso Müzesi'nin özel desteğiyle gerçekleştirdiğimiz bu sergi, aynı zamanda 2017 yılında başlayan 'Picasso-Méditerranée' projesi'nin de kapanış sergilerinden bir tanesi. Bizler için çok özel bir proje olduğunu söyleyebilirim. Arkas Sanat Merkezi'ndeki 20'nci sergimiz oluyor aynı zamanda. Bu sergiye çok yoğun bir ilgi var. Toplumun her kesiminden hem öğrenciler hem yetişkinler uzun kuyruklar oluşturuyorlar. Bu bizi çok mutlu ediyor. İzmir'de çok iyi bir sanat izleyicisi var fakat bu kalabalığı ve her gün bu kadar uzun kuyrukların oluşmasını biz de beklemiyorduk" dedi.

FARKLI TEMALAR YER ALIYOR

Öte yandan sergi için okul turlarının da düzenlendiğini belirten Unustası, "Okullar için özel sergi turları düzenleniyor. Hafta içi öğleden sonraya kadar okul gruplarını ağırlıyoruz. Sergimiz 5 Ocak tarihine kadar devam edecek ve ücretsiz olarak gezilebiliyor. Sergi kapsamında dileyen ziyaretçiler sesli rehber hizmetinden de yararlanabiliyorlar. Picasso, gösteri sanatıyla çocukluk yaşlarından itibaren ilgileniyor. 7-8 yaşlarından itibaren boğa güreşlerini seyretmeye başlamış ve bunu da eserlerinde görebiliyoruz. Bizim sergimizdeki eserlerin bir bölümü tamamıyla boğa güreşini konu ediniyor. Öte yandan bale ve sahne kostümlerinin yer aldığı bir bölüm daha var. Sirk de önemli temalardan bir tanesi. Jean Luc Maeso'nun küratörlüğünü üstlendiği bu sergide Picasso'nun çok yönlü ve renkli kişiliğini ortaya çıkarmak için gayret ettik" diye konuştu.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTURDULAR

Sergiyi gezmek için kuyrukta bekleyen Sezer Topçuoğlu, "Sergiyi sosyal medya paylaşımlarından gördüm ve daha sonra internetten araştırıp geldim. Ücretsiz olduğunu duyunca da şaşırdım. Böyle bir yoğunluk olacağını düşünmüyordum. Çok yoğun ve gençler tarafından çok büyük bir ilgi var. Çok güzel bir şey yapılmış. Bu tarz şeylerin yapılması gençler açısından mutluluk verici" diye konuştu.

'YAZDAN BERİ BEKLİYORDUK'

Sergiyi çocuklarıyla birlikte gezmeye gelen Senem Kiraz, "Daha başlamadan sergiden haberimiz vardı. İzmir'de olan tüm etkinlikleri takip etmeye çalışıyoruz. Yazdan beri bu sergiyi bekliyorduk. İlan panoları ve gazetede gördük, heyecanla bekliyorduk. Uzun kuyruklar oluştuğunu duymuştum ama bu kadar büyük bir yoğunluk olacağını beklemiyordum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Uzun kuyruklardan görüntüler

-Vatandaşlarla röp.

-Sergiden görüntüler

-Muhabir anonsı

-Müjde Unustası ile röp.

Haber: Hande NAYMAN- Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,





Kaynak: DHA