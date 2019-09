Dha yurt bülteni - 18

02.09.2019 18:43

Kaş'ta orman yangını



ANTALYA'nın Kaş ilçesinde, orman yangını başladı.

Kaş ilçesi Lengüme Mahallesi Şifalısu mevkiinde saat 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yangına, 7 helikopter, 15 arazöz ve çok sayıda orman işçisi müdahale ediyor. Söndürme çalışmalarına Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de destek veriyor. Yoğun duman nedeniyle söndürme çalışmalarının güçlükle sürdürüldüğü belirtildi. Bölgeye, jandarma ve sağlık ekipleri de sevk edildi.

BAŞKAN ULUTAŞ: KONTROL ALTINA ALINMAYA ÇALIŞILIYOR

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Lengüme ve Yuvacık mahalleri arasında saat 15.00 sıralarında çıkan orman yanını söndürme çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangına 7 helikopter, 35 arazöz, 6 su tankeri ve 150 orman işçisiyle müdahale edildiğini kaydeden Başkan Ulutaş, "60 hektarlık bir alanı etkileyen yangın. Kontrol altına alınan bölgelerde yeniden yangın çıkıyor. Yoğun bir duman var. Belediyemizin bölgede hazır bekletilen arazöz ve diğer unsurları da Orman Bölge Müdürlüğümüzün koordinesinde çalışmalara destek oluyor. Henüz yerleşim yerini tehdit eden bir durum yok. Yangının ilerleyişini takip ediyoruz. Yerleşim yerleriyle ilgili şu an problem yok. Rüzgar kesildi. Hava kararmadan kontrol altına alınacağını tahmin ediyorum" dedi.

KAŞ(Antalya)

Patlayan lastik korkuya neden oldu

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, belediyeye ait park halindeki vidanjör aracının arka lastiği büyük gürültüyle patladı. Patlama sesi çevrede korkuya neden olurken olay yerine polis ve itfaiye çağırıldı.

İlçede çalışma yapan belediyeye ait 27 KM 217 plakalı vidanjörün arka lastiği Hacıali Öztürk Mahallesi'nde park halindeyken büyük gürültü ile patladı. Çevrede paniğe neden olan patlama sesini duyanlar itfaiye ve polise haber verdi. Polisler yaptığı araştırmada patlama sesinin vidanjörün lastiğinden kaynaklandığını anladı.

İtfaiye ise patlama ile birlikte dumanların yükseldiği janta su sıkarak soğutma çalışması yaptı.

GAZİANTEP

Çanakkale'de av sezonunun başlamasıyla balık fiyatları düştü



ÇANAKKALE'de, yeni av sezonunun başlamasıyla birlikte, balık tezgahları doldu. Balık fiyatlarının düşmesi de müşterileri memnun etti.

Denizlerdeki av yasağı, 1 Eylül itibarıyla sona erdi. Çanakkale'de de balıkçıların denize açılmasıyla tezgahlar dolmaya başladı, fiyatlar da düştü. Av yasağının sona ermesinin ardından ilk kez tezgahlarda yerini alan hamsinin fiyatı 25 TL oldu. Av yasağının olduğu yaz döneminde 50 TL'den satılan istavritin fiyatı ise 25 TL'ye düştü. Sardalya 30 TL'den 20 TL'ye, mezgit 70 TL'den 40 TL'ye, tekir 75 TL'den 30 TL'ye düştü. Kolyoz 15, levrek 35, çipura 35 TL'den satıldı.

Çanakkale'de 40 yıldır balıkçılık yapan Tuncay Dinç, bereketli bir sezon beklediklerini belirterek, "İstavritte, çinakopta, lüferde bolluk bekliyoruz. Ama palamudu bu sene biraz arayacağız. Palamut olur ama fiyatı yüksek olur. İlerleyen zamanlarda inşallah hamsi, istavrit, çinakopta bolluk yaşanacak. Hamsi inşallah 15- 20 TL'ye satılır. İstavrit yasak döneminde az olduğu için 40 ile 50 TL arasındaydı. İlk defa 25 TL'ye düştü. Eğer bollaşırsa fiyatı daha da düşebilir. Bereketli bir sezon bekliyoruz" dedi.

ÇANAKKALE

'Ev alırken sağlamlığına değil, görselliğine bakıyoruz'

DEPREM riski olan ülkeler arasında yer alan Türkiye'de, vatandaşlar ev alırken evin ve zeminin sağlamlığına değil, manzarasına, görselliğine ve şehre yakınlığına dikkat ediyor. Edirne Emlak Müşavirliği Derneği Başkanı Serhat Çeker, "Daire satın almak isteyenler zemin konusuna uzak kalıyorlar. Depreme dayanıklılığına, dere yatağında olup olmadığına bakmıyorlar. İçindeki malzemeye ve görselliğe bakıyorlar" dedi.

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Sismoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Osman Öncel, Türkiye'de deprem tehlike durumunun değiştiğini ve yenilenen 'deprem tehlike haritası'nın e-devlet üzerinden incelenebileceğini belirterek, özellikle gayrimenkul satın alacakların belirli bölgelere yakınlığına göre değil, bina zemininin sağlamlığına göre tercih yapmaları gerektiğini açıkladı. Öncel, insanların ev değil, zemin almaları gerektiğini dile getirerek, "Çünkü ev dediğiniz 30 yıl sonra kentsel dönüşüme giriyor. O nedenle ev alma, zemin al diyorum. Burada bir emlakçıya gittiğinizde binanın 12 şiddetinde depreme bile dayanacağını iddia ediyorlar. Zemin araştırması nedir, zemin araştırması Eurocode standardına göre mi yapılmıştır, üniversite onaylı bir rapor var mıdır, üniversite danışmanlığı alınmış mıdır? Bir bina için bunlar çok önemlidir" dedi.

'MANZARAYA BAKMAYIN'

Edirne Emlak Müşavirliği Derneği Başkanı Serhat çeker, ev satın almak isteyenlerin evin sağlamlığına ve zemin yapısına bakmadığını belirterek, "Daire satın almak isteyenler zemin konusuna uzak kalıyorlar. Depreme dayanıklılığına, dere yatağında olup olmadığına bakmıyorlar. İçindeki malzemeye ve görselliğe bakıyorlar. Edirne riskli bölge, nehirlerimiz çok var. Yumuşak bir zemin olduğu için çok katlı yapılmaması gerekiyor" dedi.

Ev satın alacakların evin manzarasına bakmamaları gerektiğinin altını çizen Çekver, "Evi satın alacak kişiler görselliğine, manzarasına bakmasınlar. Kullanılan malzemeye, çevresinde dere yatağı var mı, bunlara bakmaları gerekiyor. Mümkün olduğu kadar kayalık bölgeleri tercih etmelerinde yarar var" dedi.

'ZEMİN ETÜDÜNE BAKILMASI GEREKİYOR'

İnşaat malzemesi satıcısı ve müteahhit Atakan Akgül, Türkiye'nin deprem bölgesi olduğuna vurgu yaparak, "Ülkemiz maalesef deprem bölgesinde, geçmişte de baktığımızda da bunun zararlarını gördük. İlk önce zemin etüdüne bakılması gerekiyor. Alınacak olan konutun dış görselinden ziyade, kullanılan malzemeler, demirler, betonlar hangi sınıf olduğuna dikkat etmemiz gerekiyor. Görselden ziyade bizim için önemli olan zemini" dedi.

Ev alacakların evin görselliğine baktığını ifada edip vatandaşı ev uyaran Akgül, "Alacağınız konutta yapı denetimden kullanılan malzemelerin kalitesine bakabilirsiniz. Müşteri genelde evin içine girdiği zaman bakmış olduğu ilk şey görsellik.Beton sınıfları vardır, bunlar çıkan mimariye göre kullanılır. Genelde Edirne bölgesinde C-25-30 veya C-30-37 beton kullanılmaktadır" dedi.

VATANDAŞLAR KONUMUNA DİKKAT EDİYOR

Faizler düştüğü için bankadan kredi çekerek ev satın almayı düşündüğünü söyleyen ve ev alırken konumuna ve ulaşımına dikkat ettiğini belirten Erkan Ak, "Ev alırken konumuna ve ulaşımına çok dikkat ediyorum. Çocuğum açısından muhiti de çok önemli" dedi.,

Ev alırken ilk önce komşularına dikkat ettiğini belirten Nilgün Sürücü İmiş ise, "Semtine, komşularına dikkat ederim. Depreme dayanıklılığı hakkında pek bilgim olmadığı için bilen birilerine sorarım. Zemini de önemli ama benim için en önemli olan komşular" dedi. Ali Çelik de, "Komşularıma ve muhite dikkat ederim. Artık yaşımız geldi ve hastaneye yakın olması benim için önemli" dedi.

EDİRNE

=========================

Drift atan sürücülere ceza yağdı

DÜZCE Kalıcı Konutlar Bağlantı yolu üzerinde ilerleyen düğün konvoyunda drift atan 2 sürücüye ceza yağdı.

Olay 01 Eylül 2019 tarihinde Kalıcı Konutlar Bağlantı yolu üzerinde meydana geldi. Kalıcı Konutlardan Düzce istikametine ilerlemekte olan düğün konvoyu içerisinde ki 81 BY 796 ve 41 BY 737 plakalı iki araç sürücüsü düğün konvoyunun önüne geçerek drift yapmaya başladılar. Sürücüler drift yaparken çevrede bulunan vatandaşlarda sürücülerin tehlikeli sürüşlerini görüntülediler. Görüntüler üzerine harekete geçen Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri her iki sürücünün kimlik bilgilerini espit ederek sürücülere Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi gereği 5 bin 10 liradan toplamda 10 bin 20 lira para cezası uyguladı. Ayrıca araçlar 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Drfit atan araçların görüntüsü (Vatandaş kamerası)

DÜZCE

Kaynak: DHA