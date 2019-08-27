Dha yurt bülteni -18

27.08.2019 17:56

Vali Karaloğlu: Atıklar için oteller ceza vermekle yetinmeyeceğiz, mühürleyeceğiz



Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "Bir otel hala inatla atık suyunu dereye, denize, kendi kullandığı plaja veriyorsa artık ceza vermek ile yetinmeyeceğiz. Gidip kapısına mühür vuracağız, içeride şu kadar müşteri varmış, o bizi ilgilendirmeyecek. Büyük zarardan korunmak için az zararı göze alacağız, kimse kusura bakmasın" dedi.

Ağustos ayı Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Buluşması, Manavgat'ın Evrenseki Mahallesi'ndeki otelde gerçekleştirildi. Toplantıya Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, diğer yetkililerle konaklama sektörü temsilcileri katıldı.

'16 MİLYONU YAKALAYACAĞIMIZI GÖSTERİYOR'

Toplantıda konuşan Vali Münir Karaloğlu, turizm sektörü olarak 2018 yılında tüm zamanların en iyi sezonunu geçirdiklerini belirterek, "Sezon başında 16 milyonluk bir hedef belirlemiştik. 2019, 2018'den iyi olacak ve bu şehir hedeflediklerimizi başarabilirse 16 milyon rakamını da görebilir. Şu anda Ağustos ayının son haftasındayız, bugüne kadar gördüğümüz rakamlar 2019'un sonunda 16 milyonu yakalayacağımızı gösteriyor" dedi.

'ORTAK SOFRAMIZI KİRLETMEYE KİMSENİN HAKKI YOK'

Turizm sektöründe ve konaklama sektöründe çeşitli sorunlar olduğunu, bunların başında da çevrenin geldiğini belirten Vali Karaloğlu, "Emin olun, ilin valisi olarak en çok zorlandığım, en çok sıkıldığım ve utandığım konu bir turizmciye, bir otel sahibine, 'Kardeşim senin atık suyun dereye akıyor, denize akıyor' diye söylemektir. Arkadaşlar bu dereler, bu deniz, bu çevre bizim ortak soframız. Ortak soframızı kirletmeye hiç kimsenin, ama hiç kimsenin hakkı yok. Birileri bizim ortak soframızı kirletmeye inatla devam ederse bundan sonra artık farklı tedbirler uygulayacağız" diye konuştu.

'BÜYÜK ZARARDAN KORUNMAK İÇİN AZ ZARARI GÖZE ALACAĞIZ'

Bugüne kadar çevreyi kirletenleri, kentin marka değerine zarar vermemek adına afişe etmediklerini aktaran Karaloğlu, şöyle konuştu:

"Bundan sonra hala atık suyunu, hala yıkama suyunu, çevre suyunu doğrudan alıcı ortama bir tesisimiz bırakıyorsa, iki şey yapacağız. Kimse kusura bakmasın. Bugüne kadar gidiyorduk, bulduğumuz uzantısına beton döküyorduk, ceza veriyorduk, geliyorduk. Bundan sonra böyle yapmayacağız. Geçen hafta arkadaşlara talimat verdim, artık mühürleyeceğiz. Bir otel hala inatla atık suyunu dereye, denize, kendi kullandığı plaja veriyorsa artık ceza vermeyle yetinmeyeceğiz. Gidip kapısına mühür vuracağız, içeride şu kadar müşteri varmış, o bizi ilgilendirmeyecek. Büyük zarardan korunmak için az zararı göze alacağız, kimse kusura bakmasın."

'KİMSEYE BEDEL ÖDEMİYORSUNUZ, TOPLUMA BEDEL ÖDETİYORSUNUZ'

Otelciler arasında işini çok iyi yapanların olduğunu belirten Vali Karaloğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"İşini çok iyi yapan arkadaşlar vardır, çok titiz davranan arkadaşlar vardır onları tebrik ediyorum. Onları da sözlerimin dışında tutuyorum ama biz problemleri açık yüreklilikle konuşmazsak problem devam eder. Büyükşehir belediyesi ne yapsın? Teker teker biz her otelin bahçesinde arıtma tesisi yapamayız. Ama genel kolektörlerimiz var, oraya bağladığınız zaman atık su bedeli ödüyorsunuz. Allah'ın deresine, denizine bağladığınız zaman kimseye bedel ödemiyorsunuz ama bana bedel ödetiyorsunuz, topluma bedel ödetiyorsunuz, sektöre bedel ödetiyorsunuz, buna hakkınız yok. Bunu mutlaka el birliğiyle başaracağız. Bu konularda sizin de en az benim kadar rahatsız olduğunuzu biliyoruz ama bundan sonra sadece denetle, ceza, yaz değil, mühürleyeceğiz."

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde başlatılan Sıfır Atık Projesi'ne konaklama tesislerinin de destek vermesini istedi. Vali Karaloğlu otelcilerden güneş enerjisinden daha fazla yararlanmaları amacıyla çalışma yapmalarını istedi. Karaloğlu, 2020 yılı için Antalya genelinde kültürel etkinliklerin Büyükşehir Belediyesi'nce duyurulacağı bir proje başlatıldığını da belirtti.

'KIŞ AYLARINI DÜŞÜNMELİYİZ'

AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, dünyada turizmin yüzde 7 büyüdüğünü, Türkiye'de bu rakamın yılın ilk 7 aylık verilerine göre yüzde 14, Antalya'da ise yüzde 16 olduğunu belirtti. Başkan Yağcı, Antalya'nın yaz döneminde rakip olarak belirledikleri şehirlerden daha fazla doluluk oranına sahip olduğunu ancak Ekim- Mart döneminde bunun aza indiğini belirtti. AKTOB Başkanı Yağcı, "Antalya Ekim ve Mart arasında rakip destinasyonlar arasında en düşük talep gören destinasyon görünüyor. Ama Nisan'dan sonra bizim için rakip olarak gördüğümüz yerler arasından en yüksek dolulukta da Antalya görünüyor. Biz burada sorunun ne olduğunu çok net görüyoruz. Biz artık önümüzdeki dönemde en büyük stratejimiz kış aylarını nasıl yapacağız ona bakmamız lazım. Biz yazın yaşadığımız başarı trendini mutlaka kış aylarında da yakalamamız lazım. Buna sadece konaklama sektörü ile değil, acenteler ve operatörlerle birlikte bakmamız lazım. Tur operatörlerinin de kış ayları için Türkiye'ye inanması lazım" dedi.

ASAT yetkililerince altyapı çalışmaları konusunda sunum yapıldı. Toplantıda AKTOB Başkanı Erkan Yağcı ve otel yöneticisi Nihat Vural tarafından Vali Münir Karaloğlu'na tablo hediye edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Vali Münir Karaloğlu'nun masasından görüntü

Vali Karaloğlu'nun konuşması

AKTOB Başkanı Erkan Yağcı'nın konuşması

Salondan detay

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya),

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AK Partili Sarıeroğlu'nun babası son yolculuğuna uğurlandı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'nun tedavi gördüğü hastanede vefat eden babası Şadi Sarıeroğlu (70) memleketi Adana'da toprağa verildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'nun Ankara'da çeşitli hastalıklar nedeniyle bir hastanede tedavi gören babası Şadi Sarıeroğlu, dün gece hayatını kaybetti. Sarıeroğlu'nun cenazesi bugün sabah saatlerinde havayoluyla Adana'ya getirildi. Jülide Sarıeroğlu, Çukurova ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'ndeki evlerinde taziyeleri kabul etti.

Şadi Sarıeroğlu için Kabasakal Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene, Şadi Sarıeroğlu'nun eşi Kadriye, kızı Jülide Sarıeroğlu, akrabaları, yakınları,Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, eski Başbakan ve Meclis Başkanı Binali Yıldırım, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Cevdet Yılmaz, Fatma Betül Sayan Kaya, Çiğdem Karaaslan, AK Parti İl Başkanı Şerif Güler, AK Parti, MHP ve CHP milletvekilleri, yöneticileri, üyeleri, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, ilçe belediye başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Şadi Sarıeroğlu'nun naaşı, ikindi namazına müteakip İl Müftüsü Hasan Çınar tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Cenaze törenine katılan AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, "Jülide Hanım, çalışkan bir kardeşimiz. Başarılı bir bakanlık da yapmıştı. Babasını bugün uğurluyoruz. Onu seven dostları kardeşleri olarak bu son yolculuğunda beraber olduk. Başta Mustafa Şentop ve bakanlarımız olmak üzere her yerden gelen kardeşlerimizden Allah razı olsun diyoruz. Merhumun mekanı cennet olsun" dedi.



Görüntü Dökümü

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-Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, eski Başbakan ve Meclis Başkanı Binali Yıldırım, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Cevdet Yılmaz, cenaze namazında saf tutmaları

Cenaze namazından görüntüler

Helallik alınması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'nun taziyeleri kabul etmesi

Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Nuri PİRİ -Akif ÖZDEMİR/ADANA,

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Köpeğe, 'göz yaşı bezi' ameliyatı



Osmaniye'de bir yaşındaki küçük ırk melez köpekte görülen ve halk arasında 'kiraz göz vakası' olarak bilinen göz yaşı bezi, yaklaşık 15 dakika süren bir operasyonla tedavi edildi.

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Osmaniye İl Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala, bu tip durumlarda hayvan sahiplerinin bilinçsizce 'köpeğin gözü mikrop kapmış' diye göz damlası veya pomat antibiyotik kullandıklarını ve yanlış olan bu uygulamalara gerek olmadığını belirterek, uzman veteriner hekimlere başvurularak tedavinin kısa sürede mümkün olduğunu söyledi. Laçinbala, "Şehrimizde bu tip özel operasyonların yapılması hem bizi mutlu ediyor, hem de umut veriyor. Bu canlar için şifa kaynağı olabiliyoruz. Bu tip durumlarda hayvan sahipleri bilinçsizce köpeğin gözü mikrop kapmış diye göz damlası veya pomat antibiyotik kullanılıyor. Yanlış olan bu uygulamalara gerek yok. Uzman veteriner hekimlere başvurarak özel şiruji yöntemleriyle opere etmek gerekmektedir" dedi.

Operasyonu gerçekleştiren Veteriner Hekim Ali Nuri Yiğit ise hastalığın halk adıyla Kiraz Göz Hastalığı olduğunu belirterek, "Köpeklerdeki 'harder' dediğimiz bezinin büyüyerek üçüncü göz kapağını döndürüp, dışarıdan görülebilecek şekilde pozisyonlaşması olarak tanımlanabilir. Kiraz Göz Hastalığının oluşum sebebi tam olarak bilinmemekle beraber bezin çevre dokulara olan bağlantılarının zayıflaması ile meydana gelmektedir. Hastalığın kedilerde gelişimi nadir olmakla beraber, birçok köpek ırkında 3-6 aydan itibaren gözlemlenebilir." diye bilgi verdi.

Göz tedavisi tamamlanan köpek, yeniden sahibine teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Köpeğin gözündeki beze yakın detay

Köpeğin gözündeki bezenin cımbızla çekilerek gösterilmesi

Göz ameliyatından detay görüntüler

Ameliyat sonrası köpeğin gözünden detay

Veteriner Hekim Ali Nuri Yiğit konuşması

Haytap temsilcisi Ali Laçinbala ile röportaj

Haber/Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,

Kaynak: DHA