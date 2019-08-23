Dha yurt bülteni-18

23.08.2019 21:29

Burhaniye CHP'den fotoğraf olayıyla ilgili açıklama

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, CHP ilçe başkanlığı binasına parti çalışanı tarafından Balıkesir Milletvekili CHP'li Fikret Şahin'in fotoğrafı asılıp bir süre sonra kaldırıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan CHP ilçe Başkanı Ergün İnce "Milletvekilliği sona ermiş tüm vekillerimizin resmini asıyoruz. Bu prosedür geçerli olduğu için sehven oraya Fikret Bey'in yanlışlıkla arkadaşımız tarafından resmi asılmış. Resimle ilgili kasıtlı olarak bir şey yok." dedi.

ŞAHİN: HABER DEĞERİ YOK

Balıkesir'in Edremit, Burhaniye ve Gömeç ilçe belediyelerini bugün ziyaret eden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na eşlik eden Balıkesir'in CHP'li Milletvekili Fikret Şahin, fotoğraf olayıyla ilgili kendisine yöneltilen soruya, "bunun haber değeri yok" diye cevap verdi.

'RESİM ŞU ANDA ORADA ASILI DEĞİL'

Konuyla ilgili bilgi veren Burhaniye CHP İlçe Başkanı Ergün İnce ise CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin'in parti binasına resminin bir partili tarafından sehven asıldığını belirterek, şunları söyledi:

"Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Burhaniye'nin geleneğinde milletvekilliği yapmış, milletvekilliği sona ermiş tüm vekillerimizin resmini asıyoruz. Ama bu süre Burhaniye'de yaşayan, Burhaniye nüfusuna kayıtlı olan, Burhaniye'den vekil seçilenlerle ilgiliydi. Orada da bundan önce vekillik yaparak, vekilliği bittikten sonra asıyoruz. Vekilliği devam ederken böyle bir anlayış yok. Aynı şey Burhaniye'de Belediye Başkanlığı yapan partili belediye başkanlarımızın da görev süresinden sonra asıyoruz. İlçe başkanlarımızda da aynı prosedür geçerli. Bu prosedür geçerli olduğu için sehven oraya Fikret Bey'in yanlışlıkla arkadaşımız tarafından resmi asılmış. Bu sürecin böyle olmadığını bildiğimiz için geçmişten beri, Fikret Bey'in resmi şu anda orada asılı değil. Bu süreç Fikret Bey'e karşı yapılan bir şey değil. Fikret Bey ve diğer bütün vekillerimiz geçmişte de Önder Kırlı, Ergün Aydoğan hepsi Balıkesir milletvekilleri. Ama gelenek bizde, ilçe merkezinde 1992'den sonra parti kurulduktan sonra görev süresi biten vekillerimizin resimleri, görev süresi biten belediye başkanlarımızı, görev süresi biten ilçe başkanlarımızın resimleri asılıyor. Süreç böyle işledi. Yoksa resimle ilgili kasıtlı olarak bir şey yok. Asmak için karara da gerek yok. Çünkü bu kültür ve gelenek olarak yerleşmiş."

'HERHANGİ BİR İHRAÇ SÖZ KONUSU DEĞİL'

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin'in resminin şoförü tarafından asıldığı iddialarına da açıklık getiren iİçe Başkanı İnce, "Onunla ilgili bana bir bilgi gelmedi. Mutlaka biri tarafından resim getirilmiştir. Bu Fikret Bey'in kendisi midir, bir yakını mıdır, yada ilgili bir danışmanı, yetkilisi midir, onunla ilgili bir bilgim yok. Bu gelenek olarak yanlış. Fikret Bey'in bu resmin asılması konusunda bana bir talebi olmadı. Sonrasında da bu konuyla ilgili hiç bir şey geçmedi. Resmi asan arkadaş görevine devam ediyor. Herhangi bir ihraç söz konusu değil" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin'den genel ve detay görüntüler.

-CHP Burhaniye İlçe Başkanı Ergün İnce ile röp.

-CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin'in röp (sadece ses var görüntü yok)

Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/BURHANİYE(Balıkesir),

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Eskişehirli kadınlar Emine Bulut cinayetini protesto etti



Eskişehir'de bir araya gelen kadınlar, Kırıkkale'de 10 yaşındaki kızının gözleri önünde eski eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut için eylem yaparak cinayeti ve kadına şiddeti protesto etti.

Eskişehir Demokratik Kadın Platformu üyelerinin de aralarında bulunduğu kadın topluluğu, Emine Bulut ve diğer kadın cinayetleri hakkındaki yargı kararlarını da protesto etti. AVM önündeki trafiğe kapalı bir sokakta bir araya gelen kadınlar ellerinde 'katledilen kadınlar isyanımızdır, İstanbul sözleşmesi uygulansın, ölmek değil yaşamak istiyoruz' yazılı döviz ve pankartlar taşıdı. Eskişehir Demokratik Kadın Platformu Başkanı Pınar Arpacı, Emine Bulut'un herkesin gözleri önünde öldüğünü belirterek, "Son sözü 'ölmek istemiyorum' oldu. Bugün burada Eskişehir'de yan yana gelmişsek ve dişlerimiz kenetli, yumruklarımız sıkılmışsa ve öfkeden ağlamamak için kendimizi zor tutuyorsak bu artık sadece bir basın açıklaması değildir. Bu yan yana geliş bir öfke çığlığı olacak ve Emine Bulut'u öldüren düzen artık yerle bir olacaktı" dedi.

Sadece Temmuz ayında 31 kadının öldürüldüğünü anlatan Arpacı, "Yani her gün bir kadın erkekler tarafından öldürüldü. Biz bu satırları yazarken Konya'da Tuba Erkol'un 9 yaşındaki kızı ise 'annemsiz uyuyamam ki, onsuz nasıl yatarım?' diyordu. Tıpkı Emine Bulut'un küçük kızının 'anne ölme' dediği gibi" diye konuştu.

Kadınlar konuşmaların ardından sloganlar atarak kadına şiddeti ve Emine Bulut cinayetini protesto etti.



Görüntü Dökümü:

-Kadın protestoculardan genel görüntü

-Kadınlardan detay görüntü

-Pınar Arpacı'nın basın açıklaması

-Kadınlar slogan atarken görüntü

Haber-Kamera: Abdullah GÜÇLÜ-Oğulcan BOZ/ESKİŞEHİR,-

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Annesine kızıp, beraber oturdukları evi yaktı (2)

TUTUKLANARAK, CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, beraber yaşadığı evi yakan Onur Demirtok(28), polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde annesine kızdığı için evi yaktığını söyleyen Onur Demirtok, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Onur Demirtok, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü dökümü;

-Emniyetten çıkışı

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),

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Kolunu havuzun su tahliye pompasına kaptıran Rus çocuk, Denizli'de tedavi görüyor (2)

ANNE VE BABASI KONUŞTU

Rusya'nın St. Petersburg kentinden tatil için ailesiyle beraber Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen ve geçen 18 Ağustos'ta kaldıkları otelin havuzunda yüzerken kolunu su tahliye pompasına kaptırıp, boğulmak üzereyken sudan çıkarılan 12 yaşındaki Rusya uyruklu Alisa Adamova'nın, Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'ndeki tedavisi sürüyor. Durumu ağır olan Adamova'nın annesi ve babasının ümitli bekleyişi devam ederken, hastane yakınındaki bir otelde kalan anne ve baba Türk doktorlara güvendiklerini söyledi.

Alisa Adamova'nın babası Andris Adamova (44) ile annesi Natalia Adamova (45), sürekli hastaneye giderek yoğum bakımdaki kızları hakkında bilgi alıyor. Tek çocukları Alisa Adamova olan çift, hastaneden gelecek güzel haberi bekliyor. Baba Andris Adamova, kızının iyileşmesini ümit ettiğini ifade ederek, "Kızım havuzda yüzerken dipte boğulduğunu ilk ben gördüm ve hemen suya atladım. Boruya sıkışan kolunu kendim çıkarmaya çalıştım ancak basınç fazla olduğu için başaramadım. Havuzun kenarındaki turistler de yardım etti ve kolunu borudan kurtardıktan sonra kızımı da havuzdan çıkardık. Çıkardığımızda nefes almıyordu. İlk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye götürüldü. Biz Türk doktorlara güveniyoruz. Rusya'dan gelen doktorlar da kızımla ilgilendi. Bu olay yaşandığı için çok üzgünüz. Herkes bizimle ilgileniyor, destek veriyor, çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Anne Natalia Adamova da üzgün olduğunu, kızının hastaneden sağlıklı bir şekilde taburcu olmasını umutla beklediğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Adamova çiftinden detay görüntüler

-Andris Adamova'nın konuşmasından görüntü

-Natalia Adamova'nın konuşmasından görüntü

Haber: Ramazan ÇETİN – Kamera : Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Önce ağaca ardından otomobile çarptı

Konya'da yoldan çıkan otomobil önce ağaca sonrada park halindeki otomobile çarptı. Otomobil sürücüsünün yara almadan atlattığı kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza, bugün saat 14.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Edipoğlu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce kaldırım üzerindeki ağaca ardından da park halindeki otomobile çarptı. Kazayı yara almadan atlatan otomobil sürücüsünün yardımına ise çevredeki vatandaşlar koştu. Bu anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntü dökümü:

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- Kaza anını gösteren güvenlik kamerası

Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA)







Kaynak: DHA