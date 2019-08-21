DHA YURT BÜLTENİ - 18

21.08.2019 21:46

Şehidin eşi acı haberi baba evinde aldı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışma sonucu 2 asker şehit düşen Muhammet Ferdi Güntekin'in eşi Ezgi Güntekin, acı haberi İzmir'in Buca ilçesindeki baba evinde aldı.

Bugün Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Türkiye Petrolleri Anonim Şirketi (TPAO) çalışanlarının güvenliğini sağlamak amacıyla görev yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile bölücü terör örgütü PKK arasında çıkan çatışma sonucu Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Ferdi Güntekin şehit düştü. Evli ve bir çocuk babası olan Güntekin'in acı haberini, eşi Ezgi Güntekin İzmir'in Buca ilçesi 870/3 sokakta oturan ailesinin yanında aldı. Askeri yetkililerin eşinin şehit olduğu haberini tebliğ etmesi üzerine Ezgi Güntekin ve ailesi şehit Muhammet Ferdi Güntekin'in Erzurum'da oturan ailesinin yanına hareket etti. Şehit haberini alan mahalle sakinleri ise Ezgi Güntekin'in evine ve mahalleye Türk Bayrağı astı.

9 GÜN SONRA KIZININ DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAYACAKTI

Öte yandan, Ferdi Güntekin ve eşi Ezgi Güntekin'in Şırnak'ta yaşadığı, Ferdi Güntekin'in göreve çıkmasıyla birlikte eşi Ezgi Güntekin'in kızı Mina'yı alarak İzmir'de oturan ailesinin yanına geldiği öğrenildi. Şehit Güntekin'in 3 yaşına girecek olan kızı Mina Güntekin'in 9 gün sonra doğum gününü kutlamak için hazırlandığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Ezgi Güntekin'in baba evinden görüntü

-Mahalleden görüntü

-Aileden görüntü

-Jandarmadan görüntü

Haber - Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,

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Otomobil ve kamyonet çarpıştı: 6 yaralı

Antalya'da otomobile ve kamyonetin çarpıştığı kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi Karacaoğlan Caddesi'nde meydana geldi. Caddedeki ışıklı kavşakta yasak olmasına rağmen sola dönen 07 BRT 63 plakalı otomobile, karşı yönden gelen Celal Çeltek yönetimindeki 07 AED 607 plakalı kamyonet çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan her iki araç savrularak refüje çıktı. Kazada, otomobildeki kimlikleri henüz belirlenemeyen sürücü ile yanındaki 4 kişi ve kamyonet sürücüsü Celal Çeltek yaralandı.

Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından çıkarılırken, sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti.

Hafif yaralanan kamyonet sürücüsü Celal Çeltek, kazanın etkisiyle şoka girdi. Olayı haber alarak gelen eşi, Celal Çeltek'i sakinleştirmeye çalıştı. Ambulanslarla çevredeki hastanelere götürülerek tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu kaydedildi.

Kaza nedeniyle kısmen trafiğe kapanan Karacaoğlan Caddesi, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasından sonra yeniden trafiğe açıldı.

Görüntü dökümü

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-Kaza yerinden detaylar

-Kazaya karışan araçlardan görüntüler

-Araçların çekilmesinin görüntüleri

-Sürücünün ambulansa bindirilme anı

01.02"/ 114 MB

Haber-Kamera: Semih ERSÖZLER/ANTALYA,

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FETÖ şüphelisi kuzeninin düğününde yakalandı

Kahramanmaraş'ta terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan aranan M.I. (38), sivil jandarma ekipleri tarafından kuzeninin düğününde yakalandı.

Onikişubat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ankara 29'uncu Ağır Ceza Mahkemesi ile Kayseri 2'nci Sulh Ceza Mahkemesi'nce FETÖ'ye üye olmaktan aranan M.I.'nın, Pınarbaşı Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda gerçekleşen dayısının oğlunun düğününde olduğunu belirledi. Törenin yarıda kalmaması için düğüne sivil ekip gönderildi.

Bir bahane ile dışarı çıkarılan M.I., gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.I., tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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M.I. askerler arasında

Adliyeye götürülmesi

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 75 MB

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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Husumetli iki kişi sokakta karşılaşınca bıçaklı kavga çıktı: 1 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde daha önceden aralarında husumet bulunan iki kişi sokakta karşılaşınca yeniden tartıştı. Tartışmanın sopalı bıçaklı kavgaya dönmesi üzerine bir kişi bıçakla yaralandı.

Kavga, Mahmudiye Mahallesi Kasım Efendi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre özel otomobil ile ara sokaktan Kasım Efendi Caddesi üzerine çıkış yapan Ramazan E. (34), daha önceden arasında husumet bulunan Kadir K.'yi (36) kaldırım üzerinde yürürken gördü. Arkadaşları ile araçtan inen Ramazan E. husumetlisi Kadir K. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada bıçak ve sopalar kullanıldı. Kavganın büyümesi üzerine Ramazan E., Kadir K.'yi elinden bıçakladı. Yaralanan Kadir K., ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekibi tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olay yerinden kaçan şüpheli Ramazan E. ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Kavga anı ise bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), -

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Çanakkale'de 249 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik botla geçiş yapmak isteyen 249 kaçak göçmen sahil güvenlik tarafından yakalandı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasadışı geçişlere karşı Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler devriye görevinde bulunmaya devam ediyor. Bu kapsamda bugün Ayvacık ilçesi Müsellim Boğazı'nda 'TCSG-61' ve 'TCSG-107' bot komutanlığınca düzenlenen 5 ayrı operasyonda Afganistan uyruklu 249 kaçak göçmen yakalandı.

Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Haber: Dilara ERDİNÇ/AYVACIK(Çanakkale), -

Kaynak: DHA