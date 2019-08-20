DHA YURT BÜLTENİ-18

20.08.2019 22:06

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. Dursun'un cenazesine katıldı (2)

TOPRAĞA VERİLDİ

Van'ın Erciş İlçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, Sultanahmet Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki Yukarı Hereke Mezarlığı'nda defnedildi. Cenazeye merhum Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un ailesi ile birlikte Eski Başbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, Eski Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kültür ve Turizm Eski Bakanı Nabi Avcı, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Yalova Valisi Muammer Erol, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, milletvekilleri, kaymakamlar, belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

DAVUTOĞLU DUYGUSAL ANLAR YAŞADI

Cenazenin defin işlemi sırasında Eski Başbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu da mezar başına gelerek kürekle toprak attı. Daha sonra arka tarafa geçen Davutoğlu'nun üzüntüsünün yüzünden okunduğu görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Cenazenin mezarlığa getirilmesi

Tabutun omuzlarda taşınması

Cenazenin defnedilmesi

Davutoğlu'nun mezara toprak atması

Davutoğlu'nun hüzünlü anları

Merhumun ailesinin görüntüleri

Detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU-Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli),

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Aksaray'da 45 dakika süren dolu yağışı tarım arazilerine zarar verdi



Aksaray'da 45 dakika etkili olan dolu yağışı ay çekirdeği hasadı yapan çitçileri vurdu. Yaklaşık 10 bin dekar arazide ekili olan ayçekirdiği zarar görürken, tarlada çalışan çiftçiler ceviz büyüklüğünde yağan doludan traktör römorkların altına saklanarak korundu.

Akşam saatlerinde kent merkezi ve çevresinde başlayan dolu yağışı yaklaşık 45 dakika sürdü. Ceviz büyüklüğündeki dolu yağışına tarlada çalışırken yakalanan çiftçiler, traktörlerin römorkların altına saklanarak korundu. Çiftçilerin mahsulleri toplanamadan dolu yağışıyla zarar gördü. İl Tarım ve Ziraat Odası ekipleri yaptıkları ilk tespitte ekili tarım arazilerinde yüzde 40 ile yüzde yüz arası zarar olduğunu belirledi.

Dolu yağışından traktör römorklarının altına saklanarak korunduklarını söyleyen çiftçi Bahtiyar Şahin, "İşçilerimizle birlikte ay çekirdeği hasadı yapıyorduk. 45 dakika boyunca dolu aralıksız yağdı. En küçüğü ceviz büyüklüğündeydi. Doludan traktör römorklarının altına yatarak kurtulduk. Ay çekirdeği tüm tarlaya döküldü. Hayvanlarımızın yiyeceği mısırlar da zarar gördü" dedi.

Doluya tarlada yakalanan Murat Akbulut ise "Traktör yardımıyla hasat ediyorduk. Aniden dolu yağdı. Canımızı zor kurtardık. Kendimizi traktörlerin altına zor attık. İşçiler ise römorkların altına gizlendi" diye konuştu.

Aksaray Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, "Dolu yağışından sonra hemen ekiplerimizle birlikte bölgeye geldik. Köy muhtarımız ve çiftçilerimizle ön tespitleri yaptık. Yarın geniş çalışma yapacağız. İnşallah çiftçilerimizi mağdur etmeyeceğiz" dedi.

Ay çekirdeklerin yüzde 80'inin zarar gördüğünü söyleyen Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, "Sanki ay çekirdekleri bıçak kesmiş gibi ya da dışarıdan taş atılmış gibi olmuş. Ay çekirdeği kelesinin yüzde 80'i tarlaya dökülmüş. Tam üreticimiz hasat ederken oldu. Üreticiler mahsulleri toplayıp harman yerine götürüyordu" ifadelerini kullandı.

Görüntü dökümü:

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-Tarlalardaki ceviz büyüklüğündeki dolulardan görüntüler

-Zarar gören mahsullerin görüntüsü

-Çiftçilerden röportajlar

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY -

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Halk otobüsünün çarptığı çocuk yaralandı



Çorum'da yolun karşısına geçtiği yaya geçidinde özel halk otobüsünün çarptığı Alperen Kekillioğlu (8), hafif yaralandı. Aile fertlerinin otobüsün sürücüsüne tepki gösteridiği kaza anı da, çevredeki iş yeri güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza akşam saatlerinde, Gazi Caddesi Saat Kulesi yanındaki yaya geçidinde meydana geldi. Babası Şevket ve annesi Halime Kekillioğlu ile birlikte alışverişe çıkan Alperen Kekillioğlu'na yaya geçidinde geçtiği sırada sürücünün kimliği henüz belirlenemeyen özel halk otobüsü çarptı. Otobüsün çarpmasıyla çocuk yola savrulurken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince ambulansta ilk müdahalede bulunulan Alperen Kekillioğlu, ailesiyle birlikte bölgeden ayrıldı. Küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kazanın ardından durmayıp yoluna devam eden otobüs sürücüsüne tepki gösterdi. Polis ekipleri, kazaya karışan otobüs sürücünün kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışması başlattı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Görüntülere; yolda seyir halinde olan otobüsün, küçük çocuğa yaya geçidinde yürüdüğü sırada çarptığı, ardından da yoluna devam ettiği görüldü.



Görüntü Dökümü:

Halk otobüsünün 8 yaşındaki Alperen Kekillioğlu'na çarpma anı

Baba Şevket Kekillioğlu'nun tepkisi

Ambulans

Aynı yerde bir otomobilin 5 yaşındaki çocuğa çarpma anı

-Detaylar

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM,

Kaynak: DHA