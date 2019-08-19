DHA YURT BÜLTENİ - 18

19.08.2019 02:55

Bodrum ve Milas yangınlarında sabotaj şüphesi

ORMAN Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik, Bodrum ve Milas ilçelerinde çıkan orman yangınlarını sabah saatlerine kadar kontrol altına alacaklarını söyledi. Çelik, "Her iki ilçede çıkan yangınlarda iyi niyet aramıyoruzö dedi.

Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde çıkan orman yangınlarını yönetmek için bölgeye gelen Orman Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik, basın açıklamasında bulundu. Muğla Orman Bölge Müdürü Enver Demirci ile birlikte gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çelik, üçüncü bir yangının ise helikopter piloturnun dikkati sayesinde büyümeden önlendiğini açıkladı. Çelik, "Biz her iki yangına müdahale ederken, saat 17.30 sıralarında Beçin orman deposunun yakınındaki ormanlığı da yaktılar. Helikopterimiz yakıtını alırken, alevi görerek hemen müdahale etti. Bu yangınların hiç birinde iyi niyet göremiyoruz. Yangınlarda tesadüf göremiyoruz. Sabaha kadar Milas ve Bodrum yangınlarını kontrol altına alacağımızı düşünüyorumö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Orman Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik'in açıklaması

Haber-Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,

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Bebek giyim mağazası yangında küle döndü

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde gece yarısı bir bebek giyim mağazasında çıkan yangın çevrede endişe yarattı. Mağazanın üst katında oturanların tahliye edildiği yangında itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen işyerinde büyük çapta maddi hasar oluştu.

Gece yarısı Orhangazi ilçesi Yalova Caddesi üzerindeki bir bebek giyim mağazasında gece yarısı yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen edilen yangını fark eden vatandaşlar, polis ve itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlerin sardığı mağazaya müdahale etti. Yanan mağazanın bulunduğu binada oturan büyük panik yaşayan vatandaşlar ise hızla tahliye edildi. Polis ise Yalova Caddesini trafiğe kapatırken, sokağa çıkarak yanan mağazanın çevresinde toplanan vatandaşları güçlükle uzaklaştırdı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen mağaza sahibi ise yanan işyerindeki yangını gözyaşları içerisinde izledi. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklişık 1 saat süren müdahalesi ile söndürüldü. Ancak mağazada büyük çapta maddi hasar oluştuğu belirtildi. Yangın sırasında bölgeye çok yaklaşan ve dumandan etkilenen bazı vatandaşlara da olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansta müdahale edildi. Çevrede büyük korku ve panik yaratan yangın ile ilgili itfaye ve polis görevlileri soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yangına müdahale

-Vatandaşlardan detay

-Ambulans detay

-Genel, detay görüntü

Haber-Kamera: Hasan BOZBEY/ ORHANGAZİ(Bursa),

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Başına kaya parçası düşen genç, öldü



KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde ailesiyle birlikte gittiği piknikte başına kaya parçası düşen Halil Özcan (26) hayatını kaybetti.

Yahyalı ilçesi Kapuzbaşı Şelalelerine ailesiyle birlikte pikniğe giden Halil Özcan, bölgede gezdiği sıada başına kaya parçası düştü. Olay yerinde ağır yaralanan Özcan, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilçede bulunan Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Özcan, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber: KAYSERİ,

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Takla atan otomobilde yaralanan genç, 97 gün sonra öldü



BURSA'nın İnegöl ilçesinde takla atıp, şarampole yuvarlanan otomobilde 4 kişi ile birlikte yaralanan sürücü Ayhan Kaymaz (25), tedavi gördüğü hastanede kazadan 97 gün sonra hayatını kaybetti.

Kaza, 14 Mayıs 2019 günü saat 01.00 sıralarında İnegöl ilçesi Bursa-Ankara karayolu Hikmet Şahin Köprülü Kavşağı mevkiinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa'ya giden Ayhan Kaymaz yönetimindeki 16 UR 700 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu takla atıp, bariyerleri aşarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Kaymaz ile yanındaki Abdulkadir Doyan (18), Sefa Acar (19) ve Selman Yeşil (15) yaralandı. Demir yığını haline dönüşen otomobilde sıkışan 4 genç, itfaiyenin çalışmasıyla kurtarıldı.

97 GÜN SONRA ÖLDÜ

Kazanın ardından İnegöl Devlet Hastanesi Yoğun Bakım ünitesinde tedavisi süren Ayhan Kaymaz, doktorların müdahalelerine rağmen 97 gün sonra yaşamını yitirdi.

Haber: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa),

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Kaynak: DHA