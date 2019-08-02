DHA YURT BÜLTENİ-18

Lastiği patlayan TIR, otomobilin üzerine devrildi: 5 yaralı

ANTALYA'da, lastiği patlayan TIR'ın seyir halindeki otomobilin üzerine devrilmesi sonucu 5 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında D-400 Antalya- Alanya karayolu Serik ilçesi Kozağacı mevkiinde meydana geldi. Alanya'dan Antalya yönüne giden Mustafa Demir yönetimindeki 07 UN 775 plakalı geri dönüşüm malzemesi yüklü TIR, ön sol lastiğinin patlaması sonucu sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle aynı yönde ilerleyen İsmail Uğur Bin yönetimindeki otomobilin üzerine devrildi. TIR, otomobili altına alarak yaklaşık 100 metre sürükledi. TIR şoförü Mustafa Demir'in yara almadan kurtulduğu kazada, otomobil sürücüsü İsmail Uğur Bin ile araçtaki Duralı Bin, Nezahat Bin (16) ile kimliği henüz tespit edilemeyen 2 kişi sıkışarak ağır yaralandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri vinç yardımıyla TIR'ın dorsesini kaldırarak otomobildeki yaralıları çıkardı. Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği yaralılar Serik Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. TIR sürücü Mustafa Demir ise işlemleri için polis merkezine götürüldü. Kaza nedeniyle D-400 yolu Antalya yönüne bir süre trafiğe kapandı. Araçların çekici yardımıyla kaldırılması ve yolun temizlenmesinden sonra trafik yeniden normale döndü.

Soruşturma sürüyor

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kaza yapan araçlardan görüntü

Namık Kemal KILINÇ/ANTALYA,

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Manisa'da fabrika yangını

MANİSA'da, yapışkan bant üretimi yapan bir fabrikada yangın çıktı. İtfaiye ekipleri alevleri söndürürken, çıkan siyah dumanlar gökyüzünü kapladı.

Bugün akşam saatlerinde Manisa Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren, yapışkan bant üretimi yapan bir fabrikada bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Fabrikada çalışan işçiler ve diğer personeller, işyerinden tahliye edildi. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına su sıkarak müdahalede bulunurken, gökyüzünü kara dumanlar kapladı. İtfaiyeye, Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ait su tankerleri de destek oldu.

Yangın yaklaşık 2 saatlik söndürme çalışmalarının ardından kontrol altına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Yanan fabrikadan görüntü

Tüten siyah dumanlardan görüntü

Ekiplerden görüntü

Genel ve detay görüntü

Haber: Cemil SEVAL - Kamera: MANISA,

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Kılıçdaroğlu: Herkesi kucaklayan siyaseti başlatacağız (4)

ARTVİN BELEDİYESİNİ ZİYARET ETTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Artvin Belediyesi'ni ziyaret etti, vatandaşlara seslendi. Türkiye'ye baharı getireceklerini, herkesin mutlu olacağı bir Türkiye inşa edeceklerini belirten Kılıçdaroğlu, "Bu memlekette ne zamandan beri et ithalatı, canlı hayvan ithalatı başladı. Bu memlekette çiftçimi bitti? Sorun çiftçiye derdin nedir diye, perişan vaziyette. Şapkayı önümüze koyup düşünmemiz lazım. Allah'ın izniyle ilk seçimlerde Türkiye'ye baharı getireceğiz. Bahar kadar güzel bir mevsim var mı? Artvin'e baharı getirdiniz, buraya geldim sizlere teşekkür etmek için. Artvin de huzur bulacaktır inşallah. El birliğiyle herkesin mutlu olduğu bir Türkiye inşa edeceğiz" dedi.

Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Kılıçdaroğlu'na, TBMM önünde fotoğrafı olan Mustafa Kemal Atatürk'ün üç boyutlu tablosunu hediye etti. Kılıçdaroğlu, CHP Artvin il Başkanlığını ziyaret ettikten sonra geceyi geçirmek üzere Kafkasör Yaylası'na hareket etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kılıçdaroğlu detayları

Haber-Kamera: Selçuk BAŞAR-Mehmet Can PEÇE ARTVİN-DHA

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Yangın sonrası evsiz kalanları ziyaret eden Bakan Pakdemirli: Mevzuata takılmayın, sorunu çözün

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla'nın Menteşe ilçesinin kırsal Zeytinköy Mahallesi'nde, iki yıl önce çıkan yangında evlerini kaybeden ve o tarihten sonra konteynerlerde yaşamaya başlayanları ziyaret etti. Evlerin neden yapılmadığını soran ve konunun mevzuata takıldığı bilgisini alan Pakdemirli, "Ne çok mevzuata takılıyoruz, mevzuata takılmayın. İnsanlar deniz üzerine kazıklarla ev yapıyor. Bu sorunu bir an önce çözün" talimatı verdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bir ziyarette bulunmak üzere Muğla'ya geldi. Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Milas-Bodrum Havalimanı'na inen Bakan Pakdemirli, daha sonra Güvercinlik'te, orman yangını söndürme işçileri ve diğer orman personeli ile bir araya gelerek, yemek yedi. Pakdemirli, daha sonra helikoptere binerek, yangınlarda zarar gören Milas'ın Ören Mahallesi ile Menteşe'nin Zeytinköy Mahallesi'ndeki bazı ormanlık alanları havadan inceledi. İncelemenin ardından helikopterden inen Pakdemirli, karayolu ile 2017 yılının Eylül ayında çıkan yangında 57 ev, 10 ahır ve 2 deponun kül olduğu Menteşe'nin Zeytinköy Mahallesi'ni ziyaret etti.

Mahallelinin sorunlarını dinleyen Bakan Pakdemirli, Zeykinköy Mahallesi Muhtarı İbrahim Aykaç'a, "Yangının üzerinden iki yıl geçmiş. Evler neden yapılmadı" diye sordu. Muhtar Aykaç'tan, "Evlerin en az 90 metrekare olması gerekiyormuş. Bu yüzden ÇED raporu verilmedi" cevabını alan Pakdemirli, "Ne çok mevzuata takılıyoruz, mevzuata takılmayın. İnsanlar deniz üzerine kazıklarla ev yapıyor. Bu sorunu bir an önce çözün" diyerek Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'e talimat verdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin, geceyi Fethiye'de geçireceği ve yarın Dalaman ilçesinde de bir takım incelemelerde bulunacağı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Pakdemirli'nin karşılanmasından görüntü

Pakdemirli'nin mahalleliler ile buluşmasından görüntü

Pakdemirli'nin konteynerlerde yaşayan vatandaşları ziyaret etmesinden görüntü

Pakdemirli'nin evlerin biran önce yapılması için talimat vermesinin görüntüsü

Haber-Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,

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Kaynak: DHA