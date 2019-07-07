DHA YURT BÜLTENİ - 18

AYVACIK'TA, 3 HEKTARLIK TARIM ARAZİSİ YANDI



ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesindeki tarım arazisinde, belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, 3 hektarlık alan kül oldu.

Ayvacık'a bağlı Behramkale (Assos) köyündeki tarım arazisinde, öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları gören çevredekiler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye, Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğü ve Ayvacık Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, 2 helikopterle havadan, 5 arazözle de karadan alevlere müdahale etti. Yangın, ormanlığa yaklaştığı sırada kontrol altına alınıp, söndürüldü. 3 hektarlık tarım arazisinin kül olduğu yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Söndürme çalışmalarından detay görüntü

-Yanan bölgeden detay görüntü

Haber-Kamera: İpek YAVAŞ/ AYVACIK(Çanakkale),

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BAKAN SOYLU: SINIRLARIMIZDAN ALLAH'IN İZNİ İLE KUŞ UÇMAYACAK



İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye-İran sınırında yapımı devam eden güvenlik duvarı ve devriye yol hattında incelemelerde bulundu. Bakan Soylu, "Sınırlarımızdan Allah'ın izni ile kuş uçmayacak" dedi.

Bugün özel uçakla Ağrı'ya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Ağrı Valisi Süleyman Elban, Belediye Başkanı Savcı Sayan ve Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu ile birlikte Türkiye'nin Doğu sınırında incelemelerde bulundu. Helikopterle bölgeye gelen Bakan Soylu'nun ilk durağı 13'üncü Hudut Bölük Komutanlığı oldu. Karakolda askerlerle yemek yiyen Bakan Soylu ardından Gürbulak 11'inci Hudut Karakolu'nda incelemelerde bulundu. Sınır hattında yapımı devam eden güvenlik duvarı ve devriye yol hattında incelemelerde bulunan Bakan Soylu, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bugün uzun zamandır çalışmalarını yürüttüğümüz sınırdayız. Burada sadece sınır fiziki ve güvenlik sistemi dediğimizde bir duvar yapımından bahsediyor değiliz. Burada duvar yapımı ile birlikte aynı zamanda aydınlatma, sensör ve tüm kemaralardan ilgili bölgeler gözetlenbilecek bir güvenlik ve kamera sistemi bulunmakta. Avrupa Birliği ile sürdürdüğümüz 470 kilometrelik doğu sınırı dediğimiz sınır hattında 170 adet elektro optik kule de yapılacak. Bunlar büyük projeler. Bu bir taraftan sınır fiziki sistemi değimiz bu duvarlar diğer taraftan kameralar diğer taraftandan aydınlatmalar ve bazı yerlerde sınır fiziki sistemlerinin hemen önüne kurulan su kanalları ve aynı zamanda da elektro optik kulelerle birlikte doğu sınırlarımızda Allahın izni ile kuş uçmayacak. Yani iş bu noktaya doğru geliyor. Iğdır'daki tüm sistemimiz sona erdi. Ama elektro optik kuleler kurulacak. Ardahan ve Kars hattında çok ciddi iyileştirmeler yaptık. 83 kilometrelik bir duvar hattının 42 kilometrelik bölümü sona erdi, 41 kilometresi var. 20-25 metrelik bölümlerinde aydınlatma ve termal kameralar bulunmakta. Bütün teknolojik donanımları gerçekleştiriyoruz. Hedefimiz kış gelmeden büyük bir bölümünü tamamlamak. Bu hem sınırlarımızı koruyan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz açısından avantaj sergileyecek hem de terör açısından bize ciddi bir avantaj sağlayacak. Kaçakçılık ve aynı zamanda da kaçak göçmen konusunda da ciddi bir avantaj sağlayacak. Bu konuda özellikle İrana da teşekkür etmek istiyorum. Çünkü yaptığmız bütün görüşmelerde bu anlayışı ve bu işbirliğini çok desteklediler, desteklemeye de devam ediyorlar."

Bakan Soylu Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki meteor çukurunu da gezdi.

Görüntü Dökümü:

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Bakan Soylu'nun Türkiye Tepesi Ziyareti

13. Hudut Karakolu Ziyareti -

11. Hudut Karakolu ziyareti

Sınır Duvarının incelenmesi

Bakan Soylu Açıklaması

Haber-Kamera: Oğuzhan HANÇER/ AĞRI,

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AFYONKARAHİSAR'DA ZİNCİRLEME KAZA 4 YARALI



AFYONKARAHİSAR'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Afyonkarahisar- İzmir karayolunun 5. kilometresinde meydana geldi. Termal oteller mevkisinde meydana gelen kazada Lütfullah D.'nin kullandığı 03 DY 558 plakalı otomobil, Bülent A.'nın kullandığı 07 VT 733 plakalı otomobile arkadan çarptı. Arkadan gelen 3 araç da kazaya karşıtı. Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda 112 ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yaralılar ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere götürüldü. Kaza sonrasında Afyonkarahisar- İzmir karayolunda uzun kuyruk oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan çekilmesi sonucu yol trafiğe açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kaza yerinden detay

Kazaya karışan araçlardan detay

Polis ekiplerinden detay

Kaza yapan anaçlar kurtarıcıya yüklenirken detay

Kaza yapan sürücüler bir birleri ile konuşurken detay

Genel detaylar

Uzun araç kuyruklarından detaylar

Haber-Kamera: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR,

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POMPALI TÜFEKLE ELİNDEN VE BACAĞINDAN VURULDU



İZMİT'te, kimliği belirsiz kişi tarafından pompalı tüfekle vurularak eli ve bacagından yaralanan Semih B. (29), hastanede tedaviye alındı.

Olay, akşam saatlerinde, Bekirpaşa Mahallesi Zincirlikuyu Caddesi'nde meydana geldi. Semih B. ile arkadaşları sokak üzerindeki mağazanın önünde oturduğu sırada taksi ile gelen henüz kimliği belirlenemeyen kişi, pompalı tüfekle 1 el ateş açtı. Semih B., tüfekten çıkan saçmaların sol eli ve sol bacağına isabet etmesiyle, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli taksiyle kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Semih B., daha sonra Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Semih B.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Olay yerinden görüntüler

Polis ekiplerinin çalışmaları

Detay

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR/ İZMİT(Kocaeli),

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Kaynak: DHA