DHA YURT BÜLTENİ - 18

Bozcaada Belediye Meclisi'nden radikal ruhsat kararı

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm cenneti Bozcaada ilçesinde, Belediye Meclisi'nde alınan karar ile Turizm Master Planı tamamlanana ve yürürlüğe girene kadar adada yeni bir işletme ruhsatı talebi alınmayacak. Kararın alınmasında ise Ramazan Öksüz'ün (31) Cumartesi günü bir eğlence mekanında çıkan kavgada darbedilerek öldürülmesi etkili oldu.

Bozcaada Belediyesi Temmuz ayı Meclis toplantısı dün gerçekleştirildi. Ramazan Öksüz'ün cinayete kurban gitmesinin ardından Belediye Başkanı CHP'li Hakan Can Yılmaz başkanlığında toplanan Belediye Meclisi, radikal kararlar aldı. Cinayetin gerçekleştiği gün Kaymakam İbrahim Gültekin başkanlığında yapılan toplantıda, eğlence yerlerinde daha önce saat 01.30'a kadar devam eden müzik yayınının 23.59'da sona ermesi, alkol satışı yapılan mekanların da en geç 01.30'da kapanması kararı alındı.

Dün gerçekleşen Meclis toplantısı öncesi, Başkan Yılmaz cinayete ilişkin ilk kez konuştu. Başkan Yılmaz, "Olaya şahit olup da müdahale etmeyen, en öldürücü darbeyi vuran kişiye kadar, dahil olan herkes hak ettiği en ağır cezayı alıncaya kadar acımız, öfkemiz, nefretimiz dinmeyecek. Ancak adalıya yakışan şekilde bekliyoruz adaleti. Hukuk kuralları içerisinde, adalet yerini buluncaya kadar süreci ısrarla takip edeceğimize, Ramazan kardeşimizin katillerinin en ağır cezayı almaları için insani, hukuki her türlü destek için her şeyi yapacağımıza şahsım ve Meclisim adına söz veriyorumö dedi.

Meclis toplantısı, Ramazan Öksüz için 1 dakikalık saygı duruşu ile devam etti. Başkan Yılmaz, cinayetin yaşandığı eğlence mekanın askıya alınan ruhsatının da iptal edildiğini açıkladı. Yılmaz, bu mekana bir daha işletme ruhsatı verilmeyeceğinin de altını çizdi. Meclis, Ramazan Öksüz'ün bir sokağa adının verilmesi önerisini de gündemine aldı.

Belediye Başkanı Yılmaz, "Radikal kararlar aldık, almaya da devam edeceğiz. Herkes, her birey sorumluluğun farkında olacak. Bundan sonra biz de kendi sorumluluğumuzun farkında olarak radikal kararlarımızı gözden geçirip, almaya devam edeceğiz. Alınacak her karar, tabii ki Ramazan'ı geri getirmeyecek, ama üzülerek de olsa ilerleyen süreçte bu ve benzeri olayların yaşanmasının önüne geçeceğini düşünüyoruzö diye konuştu.

Toplantıda en çok ses getiren karar ise, 2016 yılından itibaren üzerinde çalışılan ve son aşamaya gelen, adanın 10 yıllık geleceğini belirleyecek Turizm Master Planı'nın Meclis tarafından onaylanması ve yürürlüğe girene kadar yeni tüm işletme taleplerinin kabul edilmeyeceği kararı oldu. Turizm Master Planı hayata geçene kadar adada yeni bir otel, pansiyon, restoran gibi hiçbir işletme açılamayacak. Başkan Yılmaz, Turizm Master Planı'nın son halinin de artık işletme sayısının kapasiteyi aştığını gösterdiğini, bir an önce önlem alınmazsa adada doğal yaşantıyı bozacağını, ileride telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabileceğini söyledi.

BAĞ EVLERİNE RUHSAT YASAL DEĞİL Mİ?

Mecliste önemli son gündem maddesi ise bağ evleri ruhsatlandırmaları oldu. Geçen yıl, önceki dönem CHP'li meclis üyelerinin aldığı karar ile bağ evlerine pansiyon ruhsatı verilmeye başlanmış, bu karar Bozcaada'da büyük tepkiye neden olmuştu. Kararın Turizm Master Planı tamamlanmadan alınması, bağcılığa zarar verebileceği endişesi, adanın taşıma kapasitesinin daha da taşacağı ve aynı zamanda bağ evlerinin yasal statüsünün sadece barınma amaçlı olduğu ve pansiyon ruhsatı, TAPDK ruhsatı verilmesinin yasal olmadığı gerekçesi ile tepkiler geçen yıldan beri devam etmiş ve konu gündemden düşmemişti. Geçen yıldan bu yana onlarca bağ evine pansiyon ruhsatı ve TAPDK belgesi verilmesine ise 31 Mart'ın ardından CHP'nin yeni meclis üyeleri karşı çıkmış, geçen yıl başlatılan uygulamanın hem adanın taşıma kapasitesine, hem de bağcılığa zarar vereceği endişesi ile kararın yanlış olduğu ifade edilmişti. Ayrıca bazı üyeler bağ evlerinin Toprak Koruma Kanunu'na göre de sadece barınma amaçlı yapılar olduğunu, işletme ruhsatı ve TAPDK belgesi de verilemeyeceğini iddia etmişti. Toplantıda CHP'li meclis üyeleri, yasal olarak da kararın gözden geçirilmesi gerektiğini belirti ve konu hakkında uzmanlardan görüş alınmasını talep etti. Öneri, karara geçen yıldan beri tepki gösteren AK Parti ve İyi Partili üyelerin de desteği ile oy birliği ile kabul edildi. Alınan karar, ada halkı tarafından olumlu karşılansa da Turizm Master Planı beklenmeden onlarca bağ evine ruhsat verilmesinin hata olduğunu ifade ediyor.

Görüntü Dökümü

--------------

-Meclis toplantısından görüntü

Haber: Serkan İLİK/BOZCAADA (Çanakkale), -

===================

'Anadolu Farm' davasında 3 tahliye

Kayseri'de, internette sanal oyun yöntemiyle dolandırıcılık yaptıkları suçlamasıyla haklarında dava açılan 'Anadolu Farm' firması kurucusu İsa Karademir'in (29) de aralarında bulunduğu 1'i firari, 7'si tutuklu 41 sanığın yargılanmasına başlandı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Fehmi Ö, Onur Tolga Y. ve Remzi T'nin tahliyesine karar verdi.

İnternet üzerinden faaliyet yürüten Anadolu Farm firması kurucusu İsa Kardemir ile yönetici ve üyeleri hakkında, 'Çiftlik Bank' benzeri sistemle üyelerinden para topladığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, aralarında şirket kurucusu İsa Karademir'in de bulunduğu 7 kişi gözaltına alınarak, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Firari 1 şüpheli ise hala bulunamadı. 'Anadolu Farm' ile ilgili hazırlanıp mahkemece kabul edilen 278 sayfalık iddianame ile haklarında dava açılan sanıkların yargılanmasına başlandı. Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama', 'dolandırıcılık' ve 'suça iştirak etmek' suçlarından yargılanan sanıklardan tutuklu olanlar ile tutuksuzlardan bazıları duruşmada hazır bulundu.

'SANAL HAYVAN ALIM SATIMI YAPILIYORDU'

Örgüt lideri olduğu iddia edilen İsa Karademir, savunmasında Anadolu Farm'ın kuruluş aşamasını ve işleyişini anlatarak, "Ahmet E. ile tanışıp, oyun kurdurdum. Yazılımsal bir sıkıntı olması nedeniyle Anadolu Farm'ı kurdum. Oyun tek server üzerine kuruluydu. İlk server yetersiz kalınca ikinci serveri kurdurdum. Sanal hayvan alım satımı yapılıyordu. İnternet üzerinden oyun ilanları vardı. Üye olmak isteyenler site üzerinden üye oluyordu. Üye olan herkesten 'GP' denilen ve gerçek para anlamına gelen '12 GP' alıyorduk. İsteyen herkes üye olabilirdi. Referansa gerek yoktu. Ürünler depo dediğimiz sisteme doluyordu. Depodan ürün satışı yapıldığında para kazanılıyordu. Üyelerin satın aldığı hayvanların maksimum yaşam süresi 3 yıldı" dedi.

'ARSA VE ARABA ALDIM'

Üyelerin yatırdığı paralarla arsa ve otomobil aldığını söyleyen İsa Karedemir, "Kayseri'de bir AVM'de, Talas'ta birkaç noktada olmak üzere 5 restoran açtık. Tokat, İstanbul ve Konya'da da inşaatı devam eden işletmeler açtık. Kimseye 'bu iş karlı' demedim. 'Biz bir ticaret yapıyoruz' dedim. Dolandırmak için bir işlem yapmadım. Yatırdıkları paraların karşılığını somut göstermek adına bu işletmeleri açtım. İşletmelerden gelen gelirlerle diğer üyelere kar payı gönderdiğimiz oldu. Şirkete yatırılan paralarla, Denizli, Eskişehir ve Kayseri gibi yerlerden gayrimenkul ve araba aldım. Adıma aldığım araçları şirkete devretmek için aldım. Alaçatı'da aldığım arsa da bu şekildeydi. İzmir harici birçok taşınmaz almamın nedeni şirketten gider gösterip, vergiden düşmekti. Rayiç bedelin üzerinde arsa aldık. Bunu da vergi muafiyeti için yaptık. Sadece Alaçatı'da ki arsayı kendi adıma aldım daha sonra şirkete devrettim. Ancak aldığım arabaları şirkete devredemedim" ifadelerini kullandı.

'ŞİRKETİ KURARKEN LOKANTA AÇACAĞIM DEDİ'

İsa Karademir'in kayınbiraderi olan tutuklu sanık Fehmi Ö. ise "Eniştem, bankada memur olarak çalıştığı için şirketi benim üzerime kurdurdu. Resmiyette müdürdüm; ama şirketin hiçbir işini ben yürütmüyordum. İsa'ya vekalet vermiştim, hepsini eniştem yapıyordu. Şirket hesabına yatan paralardan da benim bir haberim yok. Şirket adına alınan araçlardan ve oyunla ilgili hiçbir bilgim yok, üyelerin hiç biriyle de konuşmadım. Şirketin hesabından 1 lira bile çekmedim. İsa, şirketi kurdururken lokanta açacağını söyledi. Oyunla alakalı bir şey demedi. Hiçbir karım yok, aksine zararım var. Mağdur oldum. Üyeler icra takibi başlattı" diye konuştu.

3 SANIĞA TAHLİYE

Diğer sanıklar ise savunmalarında suçsuz olduklarını ileri sürdü.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Fehmi Ö., Onur Tolga Y. ve Remzi T.'nin tahliyelerine, diğer sanıkların ise tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Görüntü Dökümü

-------------

-Olaya ilişkin ARŞİV görüntüler

Haber: Samed Aydın SUN/KAYSERİ, -

==================

Hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman'da, hafif ticari araç ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi. Selahattin Avcı yönetimindeki 16 ADY 166 plakalı araç ile Emrah Dost yönetimindeki plakasız motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Emrah Dost ile arkasında oturan Muhammed Kaya, yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla gelen ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

-----------

Olay yeri ve kalabalık

Kaza yapan araç ve motosiklet

-Polis ekiplerinden görüntü

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 150 MB

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

======================

Mağazanın camını taşla kırıp, telefonları çaldılar

Adapazarı'nda, mağazanın camını taşla kıran hırsızlar 50 bin TL değerinde telefon, tablet ve bilgisayar çaldı.

Olay, saat 04.00 sıralarında, Adapazarı'nın en işlek caddesi olan Çark Caddesi'nde meydana geldi. Bir cep telefonu mağazasının camını taşla kırarak içeri giren hırsızlar, vitrindeki yaklaşık 50 bin TL değerindeki telefon, tablet ve bilgisayarları çalıp, araçla kaçtı. ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Mağazadaki ve çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İş yeri sahibi Ertaç Savaş, hırsızların 4 kişi olduğunu belirterek, "Taş ile camı patlatıp girmişler. Teşhir mallarımı çalmışlar. Polisten aldığımız bilgiye göre silahlı oldukları söyleniyor. 50 bin TL civarı bir zarar olduğunu tahmin ediyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

---------

Güvenlik kamera görüntüsü

Haber: Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya),

====================

Besni Devlet Hastanesinde afet tatbikatı

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde yapılan 'Hastane Afet Planı' kapsamında tatbikat yapıldı.

Öğleden sonra Besni Devlet Hastanesi'nde düzenlenen tatbikata Başhekim Vekili Halil İnanç, Sivil Savunma amiri Vakkas Öztürk, UMKE, 112 görevlileri ile personeller katıldı. Tatbikatta senaryo gereği binada mahsur kalan hastalar kurtarılırken, çatıda çıkan yangın da ekipler tarafından söndürüldü.

Hastane başhekim vekili Halil İnanç, olası durumlara karşı hazır olmak adına tatbikatları periyodik olarak yaptıklarını ifade etti.

Görüntü Dökümü

----------

Besni Devlet Hastanesi

Tatbikattan enstanteneler

Açıklamaların yapılması-

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 520 MB

Haber-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN-ADIYAMAN-DHA)

====================

AK Parti İl Başkanı Taş: Vekillerimiz ayakbastı parası için önerge verdi

AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, turistten ayakbastı parası alınmasına yönelik fikrin Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in olmadığını, konuyu AK Partili vekillerin TBMM'ye önergeyle taşıdığını söyledi.

AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, parti binasında gazetecilerle bir araya gelerek açıklamalarda bulundu. AK Parti'nin 1 ay sonra 18 yaşına gireceğini belirten Taş, AK Parti'nin girdiği tüm seçimlerde başarıyla çıktığını söyledi. AK Parti'nin 2002 yılından beri tek başına iktidar olduğunu kaydeden Taş, "Antalya'da 2002 seçimlerinde yüzde 21 ile başladığı oy oranıyla AK Parti, 31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 46.3'lük oranla tarihi zirveye ulaştı. Bize destek veren tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. 31 Mart seçimlerinde Türkiye genelinde yüzde 52 oy oranı ile açık ara birinci olduk. Son günlerde bazı noktalarda çığırtkanlık yapanlar partimizin geçtiği zorlu süreçlerden çıktığını görmüyor. Sıkıntılı meselelerin üstesinden milletin desteğiyle geldik" dedi.

ŞIMARIK ÇOCUK EDASINDA

Antalya'da çok güzel işler yaptıklarını vurgulayan Taş, Antalya'nın değişimini herkesin gördüğünü söyledi. 31 Mart seçimlerinde bazı belediyeleri alan Millet İttifakı'nın zafer sarhoşluğu içinde olduğunu savunan Taş, "Bir şımarık çocuk edasında hareket edenlere şunu hatırlatayım. Antalya'da her seçimi önde tamamladık. Şımarık çocuk gibi 'biz belediyeleri kazandık' diye AK Parti'nin yaptığı işlerin üstüne kimse toprak örtemez. Teşkilatımız yensek de yenilsek de zafer sarhoşu olmadı. Zafer çığırtkanlığı yapmadık" dedi.

'100'E YAKIN İŞÇİ KARDEŞİMİZ SÜRÜLDÜ'

31 Mart'ta çıkan tabloda milletin kararına saygı duyduklarını belirten Taş, "Belediyeyi kazanan insanlar verdikleri sözleri unutmamalı. Antalya'da işçilere 'sizleri sürgün yapmayacağız, işten çıkarmayacağız, sendika konusunda baskı yapmayacağız' dediler. Projelere devam edeceklerini söylediler. Milletimizi kandırıp seçimden önce şirin çocuk taklidi yapıp, sonradan sözlerini unuttular. Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Meclisi'nde 49 üyesi var. Millet İttifakı'nın ise 51 üyesi var. Sözlerin takipçisi olacağız. Belediye makamına oturmadan Muhittin Böcek, Nisan sonunda 100'ün üzerinde işçi kardeşimizi sürmek suretiyle onlara ve ailelerine zulüm etmekte. Muhittin Böcek, sen Konyaaltı Belediye Başkanlığı yaptın, Antalya'yı bilemezsin. Daha Antalya'yı tanımadan milleti sürmeye başladın. Dün Ulaşım A.Ş'den 5 kardeşimizi işten çıkardın. Onların ekmekleri ile oynadın. Milletin teveccühünü kazanan Böcek'ten sözlerinin arkasında durmasını hatırlatıyorum. Böcek her yerde yatırımları durdurdu. Antalya Antalya'ya yeter diyordu, ne oldu da borç edebiyatı yapmaya başladınız. Mecliste arkadaşlarımız soruyor, cevabı 'para yok'. Boğaçayı'nda Antalya'ya yakışır proje yaptık. İyi oy aldığı yerlere hizmet ederim düşüncesi var. Biz yönetimdeyken her ilçeye eşit hizmet götürdük. Biz bu filmi daha öncede izlemiştik. Böcek aynı filmi izleyeceğimizi şimdiden söylesin. Hizmet için borç edebiyatı yapacaksa milletimiz bu aymazlığa gereken cevabı verir" diye konuştu.

SİVRİSİNEK MESELESİ

Antalya'nın sivrisinek sorunu olduğunu dile getiren Taş, bunun nedeninin ihalenin zamanında yapılamaması ve gereken önlemlerin alınmaması olduğunu söyledi. Turistlerin bu konudan rahatsız olduğunu belirten Taş, "Biz turist çok gelsin diye uğraşıyoruz ama turistler sivrisinekten rahatsız. Hadi projelere paran yok, sivrisinekler için de mi aklın ve para yok. İlaçlamada çalışan arkadaşlarımız 15 Nisan ile 15 Eylül arasında çalışır. Kışın sinek problemi olmadığı için bu arkadaşlarımız işsiz kalmasın diye ihtiyaç olan yerlerde çalıştı" dedi.

'KADINLAR PLAJI GÖZÜNE Mİ BATTI'

Sarısu Kadınlar Plajı'nın brandalarının bu dönem kaldırıldığını dile getiren Taş, "Bunu kınıyorum. Antalya'daki 3 kadınlar plajını biz yaptık. İlk yaptığımızda çok tepki gelmişti. Sonrasında kadınlar bize teşekkür etti. 640 kilometre sahil şeridinde 1 kilometre kadınlar plajı gözüne mi battı? Herkes rahatlıkla denize giriyordu. Brandaları kaldırmak aymazlıktır, bu yıkmaktır. Bizim yaptığımız projeleri koru, bu sana yeter. Başka bir şey yapmana gerek yok. Yarım kalanları da tamamla. AK Parti olarak Böcek'e milletimiz için destek vermeye hazırız. Yeter ki seçimden önce verdiği sözleri unutmasın" diye sözlerini sürdürdü.

TURİSTLERDEN AYAKBASTI PARASI ALINMASI

Taş, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in gündeme getirdiği turistlerden ayakbastı parası alınması yönündeki teklifi de değerlendirdi. Taş, "Buna yönelik bir çalışma TBMM'de var. AK Partili vekiller tarafından önerge verildi. Bu turistlerden alınan bir bedeldir. 10 lira ile 50 lira arasında değişmektedir. Bu para, devletin oluşturacağı fonda toplanır. Elde edilen gelir, Antalya'nın tanıtımının yapılmasında kullanılır. Bir hafta içinde TBMM'de oylanmasını bekliyoruz. Bu Böcek'in fikri değil, vekillerin hazırladığı bir tasarıdır" dedi.

'BÜYÜKŞEHİR'İ NEDEN KAYBETTİK'

Kaybettikleri Büyükşehir ve ilçe belediyelerini neden kaybettiklerini masaya yatırdıklarını dile getiren Taş, "Milletimiz neden bunu tercih etti, bunu araşırdık. Raporlarımızı genel merkeze ilettik. İlk kez yerelde ittifak yapıldı. HDP'nin millet ittifakına desteği kayıp nedenlerimizden biridir. Ekonomi ve tarımda konuların yanlış anlaşılması nedenlerden bazıları. Komisyoncular kapatılacak diye sansasyoneller vardı. Ekonomi battı diye iftiralar ile partimizi karaladılar. Birtakım tarikatların desteği söz konusu oldu. Tedbirlerimizi aldık" dedi.

AK PARTİLİ MECLİS ÜYESİNİN CHP'YE GEÇMESİ

Döşemealtı Belediyesi'nde AK Partili bir meclis üyesinin CHP sıralarına geçmesini değerlendiren Taş, "Bir meclis üyemiz onursuzca ve haysiyetsizce CHP'ye geçti. Ona ne verildiğini araştırıyoruz, birkaç şey yakaladık. Oradaki teşkilatımız çok güzel bir çaba sergiledi. Mecliste çoğunluğu kazandık ve belediyeyi 94 oyla kaybettik. Komisyonlardaki çoğunluk bizde. Tüm arkadaşlarımız meclise katılacaklar. Meclis üye sayısı şimdi eşit. Başkanın verdiği oyla karar alabiliyor" diye konuştu. Meclis üyelerini, parti değiştirmeme koşuluyla aday gösterdiklerini dile getiren Taş, "Bana söz verip de geçtiği için kendisine kızıyoruz. Tarih söz verip de geçenleri affetmez" dedi.

TRAMVAY ÇALIŞMALARI

Çalışmaları devam eden Varsak-Otogar arasındaki tramvay hattı için Türel döneminde 900 milyon lira Dünya Bankası kredisi çıkarttırdıklarını dile getiren Taş, "Kredi belediyenin kasasında. En son belediye kasasında 160 milyon lira vardı. Biz o parayı tramvayın kullanımı için bıraktık. İnsanların test amacıyla tramvaylarda kullanıldığını kabul etmiyorum. Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ilk test sürüşünü yaptı. Cumhurbaşkanı da test yaptı. Önce kendimiz test ettik. Bir şey olacaksa bize olsun dedik. Problem yoktu. 160 milyonluk para ile teslim ettik" dedi.

BOĞAÇAYI PROJESİ

Geçen sene Konyaaltı ve Boğaçayı projelerinde herkesin takdirini topladıklarını kaydeden Taş, "Konyaaltı Sahil Projesi, çevreci ve ödül alan projedir. Biz burayı yaparken insan zinciri oluşturup yaptırmak istemediler. Geçen sene yaptığımızda milletimiz memnundu. Geçen olmayan problemler bu sene ortaya çıktı. Boğaçayı yosunlaşmaya başlamış, Böcek buraların temizliğini yaptırsın başka şeye gerek yok. Buraların takipçisi olacağız. Bizim girişimimizle ile birazını temizlediler" dedi.

TEŞKİLATIMIZDA BÖLÜNME YOK

AK Parti teşkilatında bölünme olmadığını belirten Taş, Çavuşoğlu, Türel ve vekillerle uyumlu çalıştıklarını söyledi. Menderes Türel ile haftanın 4 günü görüştüklerini ifade eden Taş, "Kimsenin ayrı grubu söz konusu değil. Bu yönetim Antalya'yı kucaklayan 50 kişilik yönetimdir. Birinci önceliğimiz milletimizdir" diye konuşmasını sürdürdü.

EBRU TÜREL'E AİT OLDUĞU İDDİA EDİLEN SES KAYDI

31 Mart seçimlerinden Menderes Türel'in eşi Ebru Türel'e ait olduğu ileri sürülen ses kaydı ile ilgili de görüşlerini açıklayan Taş, şöyle devam etti:

"Sustukça üzerimize geldiler. Bunu ben saldırı olarak niteliyorum. Bana ya da muhataplarına sorulsa yanıtını alırlardı. Ses kaydını alan kişi yani Niyazi Ateş, yönetimimizdeki Ayhan Beyin yeğenidir. Büyükşehirde işe alınmasında referans Ayhan bey değildir, farklı bir referansı vardı. Ayhan Bey'in ses kaydı ile hiç alakası yok. Ses kaydını, Niyazi Ateş, Muhittin beyin oğluna teslim etti. Oğlu da Cemil Böcek'e verdi. Ses kaydı CHP üzerinden servis ettirildi. Ses kaydını yurtdışında FETÖ bağlantılı bir sosyal medya hesabı paylaştı. Müthiş bir kumpastı. Kumpasla gelen nasıl gider bilmiyorum. Biz hiç kimsenin eşi ve çocukları üzerinden siyaset yapmayız. Başkanın eşinin ses kaydının alınıp montajlanarak yayılması siyasi ahlaka sığmaz. Biz yapmadık ve yapmayacağız. Kimsenin ailesi üzerinden siyaset yapmayacağım."

'BÖCEK'İ TEBRİK ETTİM'

Antalya'daki kamu kurum müdürlerinin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Böcek'i makamında ziyaret etmesini nasıl değerlendirdiği sorusuna Taş, "İl müdürlerinin ziyareti nezaket amacıylaydı. Kurum müdürleri milletimize hizmet ediyor. Hayırlı olsuna gitmeseydiler AK Parti bürokratları yenilmeyi kabul etmediler önyargısı ortaya çıkacaktı. Gitmeleri normal. Seçimden 1 gün sonra karşılaştık ve selamlaştık. Böcek'i daha sonra havalimanında VIP salonunda gördüm. Adil bir şekilde Antalya'yı yönetmesini istedim, kendisini tebrik ettim" dedi.

YILAN HİKAYESİNE DÖNEN KIRCAMİ

Kırcami'de Toprak Koruma Kurulu'nun planları iptal ettirdiğine yönelik duyumlar aldıklarını dile getiren Taş, "Kırcami milletimizin takip ettiği ve bizim verdiğimiz bir söz vardı. Tapuları dağıttık. Toprak Koruma Kurulu'nun kararı seçimlerden önce iptal ettiğine yönelik duyum aldık ama bu kararı duyuran olmadı. Büyükşehir'i kazansaydık hukukçularımız, yöneticilerimizle bunun sonuna kadar takipçisi olurdu. Şu anda yetki Büyükşehir ve Muratpaşa'da. Bu sorunu onların çözmesi gerekiyor. Aynı iradeyi Böcek ve Uysal'dan bekliyorum. Milleti mağdur etmesinler. Milletimiz çözümü CHP'den yana gördü. O tapuları dağıtsınlar ve şerhi kaldırsınlar. Güçleri varsa kararı tersine çevirsinler" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

------------

AK Parti il binası dış plan görüntü

Gazetecilerin görüntüsü

İl Başkanı İbrahim Ethem Taş'ın konuşması

643 MB/// 05.48"

HABER: Hasan DEMİRBAŞ- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

===================

Kaynak: DHA