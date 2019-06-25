DHA YURT BÜLTENİ - 18

İzmir'de iki otomobil çarpıştı, aynı aileden 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı



İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin karşı şeride geçerek başka bir otomobille çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında, İzmir- Ankara Caddesi Ören Mahallesi Kavşağı yakınında meydana geldi. Kemalpaşa yönünden Turgutlu yönüne giden Mustafa Tok (46) yönetimindeki 35 ACB 518 plakalı otomobil, iddiaya göre, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle karşı şeride geçerek Lütfü Değer (23) yönetimindeki 35 AYY 657 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada iki otomobilin içinde sıkışan yaralılar için ihbarla olay yerine sağlık, 110 AKS, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen 110 AKS ekipleri, otomobilde sıkışan yaralıları yaptıkları müdahale ile kurtardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü Tok ve aynı aileden anne Firdevs Tok ile oğlu Yusuf Tok'un olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan diğer otomobil sürücüsü Lütfü Değer ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Tok ailesinin cansız bedenleri, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Kaza nedeniyle İzmir - Ankara Caddesi'nde yaklaşık 3 saat boyunca trafik akışı tek şeritten sağlandı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yerinden görüntü

-Ekiplerden görüntü

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,

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'Çay parası' kavgasında 2 kişi yaralandı, 7 kişi gözaltına alındı



DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde bir kahvede, 'çay parası' nedeniyle çıkan tüfek ve bıçağın da kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralandı. Polis olayla ilgili 7 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Fatih Mahallesi, Eski Karakurt Yolu üzerinde bulunan bir kahvede meydana geldi. İddiaya göre, S.Ş.'ye (38) ait kahveye gelen ve bir süre oturduktan sonra içtikleri çayın ücretini ödemeden kalkmak isteyen bir grup ile işyeri sahibi arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönüştü. Kahvehane sahibi S.Ş.'nin kardeşleri K.Ş. ve S.Ş.'nin de dahil olduğu tüfek ve bıçaklı kavgada, 2 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bacağından ve başından yaralanan 2 kişi, ambulanslarla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayda 7 kişi gözaltına alınırken, polis ekipleri tarafından olayda kullanıldığı ileri sürülen bir bıçak ve bir tüfek ele geçirildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden detay görüntüler

-Yaşanan gerginlikten görüntü

-Polis ekiplerinin olay yerinde inceleme yapması

-Sağlık ekibinden detay

Haber-Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Yolda Ebabil kuşu buldu



AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, Funda Gündoğdu yolda giderken farklı bir tür olduğunu düşündüğü kuşu alarak evine getirdi. İnternette araştırma yapan Gündoğdu, kuşun Fil suresinin anlattığı ve birçok dini hikayeye konu olan Ebabil kuşu olduğunu öğrendi.

İncirliova ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde oturan Funda Gündoğdu, gündüz saatlerinde evine giderken, yerde çırpınan bir kuş gördü. Yardım etmek isteyen Gündoğdu, kuşu alarak evine götürdü. Kuşu beslemek isteyen Gündoğdu, önce su verdi daha sonra da yem, fakat kuş hiç bir şey yemeyince internette araştırma yaptı. Göndoğdu yaptığı çalışma sonucunda, kuşun Fil suresinin anlattığı ve birçok dini hikayeye konu olan Ebabil kuşu olduğunu öğrendi.

'İLK KEZ GÖRDÜM'

Funda Gündoğdu, "Yolda bir kuş gördüm. Bulduğumda normal bir kuş sandım ne olduğunu bilmiyordum. Eve geldim ve internetten araştırdığımda ebabil kuşu olduğunu öğrendim. Şu an uçamıyor. Ebabil kuşu doğaya ait olduğu için yetkililere vermek istiyorum. İlk kez ebabil kuşu görüyorum. İlk bakışta kırlangıç kuşuna benziyordu. Ne yedireceğimizi bilmiyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ebabil kuşundan genel ve detay görüntü

-Funda Gündoğdu röp.

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN/ AYDIN,

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Elazığ'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı



ELAZIĞ'da, güvenlik şeridinde park halindeki TIR'a, hafif ticari aracın çarpması sonucu, İlayda Ö. (17) hayatını kaybetti, 2'si çocuk 3 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde, Elazığ- Malatya yolunda meydana geldi. Ortaçalı köyü yakınlarında, A.Ö. yönetimindeki 44 DG 794 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle park halindeki 06 DNP 89 plakalı TIR'a, çarptı. Kazada, hafif ticari araçta bulunan İlayda Ö., hayatını kaybetti, 2'si çocuk 3 kişi de yaralandı. İhbar üzenine olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri, yaralılara yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar, hastanede tedaviye alınırken, hayatını kaybeden İlayda Ö.'nün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastanenin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Erkan BAY/ ELAZIĞ,

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Kaçak çalıştırılan yatılı kursta taciz iddiasına tutuklama

GAZİANTEP'in Oğuzeli ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden izinsiz faaliyet gösteren yatılı eğitim yurdunda kalan B.E.K.'ye (9) cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kurs hocası E.K. (24) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İlçeye bağlı Körkün Mahallesi'nde, 2 gün önce jandarmaya başvuran H.K., torunu B.E.K.'ya gittiği yatılı eğitim yurdunda kurs hocalarından E.K.'nin cinsel istismarda bulunduğu ihbarında bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, E.K.'yi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli E.K. tutuklandı.

KURS BİNASI MÜHÜRLENDİ

Olayla ilgili yazılı açıklama yapan Oğuzeli Kaymakamlığı eğitim verilen yerin kaçak olduğunu belirtti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Konu ile ilgili yapılan incelemede şüpheli E.K. ivedilikle gözaltına alınarak gerekli adli tahkikat tamamlanmış ve çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.

Olayın geçtiği yerle ilgili yapılan araştırmada; eğitim verilen yerin kaçak olarak faaliyet sürdürdüğü, yaz döneminde kullanıldığı, çocukların barınma ve iaşe işlemlerinin yürütülmesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden talepte bulunulmadığı ve diğer resmi kurumlardan alınmış herhangi bir izinlerinin olmadığı belirlenmiştir.

Mülki amirin onayıyla, ilgili kurumlar, öğrencileri ailelerine sorunsuz bir şekilde teslim edilmesini sağlamış ve bahse konu bina mühürlenerek faaliyetine son verilmiştir.

Olayla ilgili adli ve idari soruşturma devam etmekte olup, üzücü olayın konusu hassasiyetle takip edilmektedir."

Haber: GAZİANTEP,

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Portakal bahçesine uyuşturucu operasyonu



ADANA'nın Kozan ilçesinde bir portakal bahçesine baskın yapan jandarma ekipleri, 6 bin 325 kök Hint keneviri ile 7,5 kilogram esrar ele geçirdi.

Arslanlı Mahallesi'nde uyuşturucu yetiştirildiği ihbarı alan Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir portakal bahçesine operasyon düzenledi. Bahçede arama yapan ekipler, 6 bin 325 kök Hint keneviri ve 7,5 kilogram esrar ele geçirdi. Hint kenevirlerini ekip, satışını yaptığı öne sürülen A.Ö. ve H.H., jandarma tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgularının sürdüğü bildirildi.

Haber: Ali GÖKDAL/ KOZAN(Adana),

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Serik'te 600 bin TL'lik uyuşturucu ele geçirildi



ANTALYA'nın Serik ilçesinde, durdurulan bir araçta Van'dan getirilen piyasa değeri yaklaşık 600 bin TL olan 1 kilo 300 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ile Serik Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine takibe aldıkları aracı Serik'e bağlı Boğazkent Mahallesi'nde durdurdu. Araçta yapılan aramada çeşitli noktalara zulalanmış, piyasa değeri yaklaşık 600 bin TL olan 1 kilo 300 gram kristal uyuşturucu olarak bilinen metamfetamin maddesi ele geçirdi. Uyuşturucu maddeyi, Van'dan getirdikleri ve Serik'te satmaya çalışacağı belirlenen araçtaki E.E. ve B.Ö. ekipler tarafından gözaltına alındı.

Haber: Namık Kemal KILINÇ/ SERİK(Antalya),

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Kaynak: DHA