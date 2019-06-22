DHA YURT BÜLTENİ - 18

Çobanbey'de patlama: 16 yaralı



SURİYE'nin Halep kentinde bağlı Çobanbey ilçesinde bomba yüklü motosiklet infilak ettirilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 16 kişi yaralandı.

Çobanbey ilçe merkezinde öğle saatlerinde bomba yüklü motosiklet patladı. PKK/YPG'li teröristler tarafından gerçekleştirildiği değerlendirilen saldırıda ilk belirlemelere göre 16 kişi yaralandı. Saldırıda çok sayıda bina da hasar gördü. Yaralılar, Çobanbey'deki sağlık kuruluşlarına götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Patlamanın olduğu yer

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 13,6MB

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Köydeki kavgada vurulan eski muhtar yaralandı, oğlu öldü

KARS'ın Arpaçay ilçesine bağlı Mescitli köyünde çıkan silahlı kavgada, Yakup Osko (36) öldü, köyün eski muhtarı ve babası Halis Osko (58) ise yaralandı.

Arpaçay'a bağlı Mescitli köyünde bugün saat 14.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Kavgada eski muhtar Halis Osko ile oğlu Yakup Osko silahla vuruldu. Yaralanan baba ve oğlu, köylülerin ihbarı üzerine sevk edilen ambulansla Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Yakup Osko burada doktorların yaptığı müdahalelere karşın kurtarılamadı. Olayın ardından jandarma ekipleri, 3 kişiyi gözaltına aldı. Jandarma, olayların daha fazla büyümemesi için köyde önlem aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Hastane acilden dış görüntü

-Köy tabelesından detay

-Köyden genel detay

Haber-Kamara: Bedir ALTUNOK/ KARS,

SÜRE: 45 SN BOYUT: 43,5 MB

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Menderes Türel'in annesi yaşamını yitirdi



ANTALYA Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Menderes Türel'in annesi Serçin İnci Türel (81), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Menderes Türel'in yaklaşık 4,5 aydır rahatsızlığı nedeniyle Medical Park Antalya Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören annesi Serçin İnci Türel, bugün öğle saatlerinde yaşamını yitirdi.

Serçin İnci Türel'in cenazesi, yarın ikindi vakti Muratpaşa Camii'nde kılınacak cenaze namazın ardından Uncalı Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verilecek.

Yılmaz KILIÇKAYA/ANTALYA, -

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Yüzde 50 görme engelliyi darbeden midibüs şoförü kovuldu(2)

ETUS: BÜYÜK ÜZÜNTÜ DUYDUK

Edirne'de yüzde 50 görme engelli Berkay Ömer Ünal'ın, ücretsiz kullanma hakkı bulunduğu midibüste Kent Kart'ını cihazın okumaması üzerine araç sürücüsü İ.T. tarfından darp edilmesinin ardından ETUS yaptığı açıklamada, soförün işine son verildiğini ve olaydan büyük üzüntü duyulduğunu belirtti. ETUS Başkanı Hakan Giyik'in yazılı açıklamasında şöyle denildi:

"Edirne Toplu Ulaşım Sistemi'nde önceki gün üzücü bir olay yaşanmış, minibüs şoförlerimizden biri engelli bir vatandaşımızı 'ücret ödemediğini' gerekçe göstererek darp etmiştir. Darp edilen vatandaşımızın engelli oluşu zaten üzücü olan bu olayı daha da üzücü bir hale getirmiştir. Bizler Edirne Toplu Ulaşım Sistemi olarak yaşanan bu olaydan büyük üzüntü duyduğumuzu belirtmek isteriz. Konu her ne olursa olsun, yolcularımızdan birine yapılan bu tür davranışları asla kabul etmiyor, kavga ve şiddetle anılmak istemiyoruz. Yaşanan üzücü olayı öğrendikten hemen sonra yönetim kurulumuzu toplayarak, yolcumuzu darp eden şoförü işten çıkardık. Yolcumuz Berkay Ömer Ünal'a tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve bu tür olayların tekrarlanmaması için gereken hassasiyeti göstereceğimizi belirtmek istiyorum."

EDİRNE

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Kamyon şoförünü döven 2 polis, adliyeye sevk edildi



ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, aileleri ile pikniğe giden 2 polis memuru tarafından trafikte yol vermediği için dövüldüğü iddia edilen kamyon şoförü Abdullah Özoğlu (41), ağır yaralandı. Gözaltına alınan 2 polis, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, gece saatlerinde Besni- Gaziantep karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Abdullah Özoğlu yönetimindeki 02 DV 372 plakalı iş makinesi yüklü kamyon, aynı yöne giden ve plakası öğrenilemeyen iki araç tarafından önü kesilerek durduruldu. Araçlardan inen M.Y. ve M.T.A. kendilerine yol vermediği iddiasıyla Abdullah Özoğlu ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.Y. ve M.T.A., Özoğlu'nu tekme, tokat ve sopalarla dövdü. Yaralanan Özoğlu, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Besni Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Abdullah Özoğlu, buradaki müdahalenin ardından hayati tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Aileleriyle birlikte piknik yapmak için Besni'ye geldikleri belirtilen Adıyaman Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurları M.Y. ile M.T.A., ifadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından M.Y. ve M.T.A. adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yeri

Camları kırılan kamyon

Besni Devlet Hastanesi

Acil servis

Yaralı sürücünün ambulansa alınması

Polisler

Yaralı sürücünün yakınları

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 117 MB

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Judo turnuvasında dereceye girenlere madalyaları verildi

KİLİS'te düzenlenen, 20 ilden 400 Türk ve Suriyeli sporcunun katıldığı judo turnuvası sona erdi. Turnuvada dereceye giren sporculara madalyalarını Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu Fransız judocu Teddy Riner verdi.

UNICEF tarafından finanse edilen ve Kilis Belediyesi tarafından yürütülen 'Her Çocuk İçin Sosyal Uyum' isimli proje kapsamında 7 Aralık Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen judo turnuvası sona erdi. 20 ilden 400 sporcunun katıldığı turnuvada dereceye giren sporcular için madalya töreni düzenlendi. Törene; Kilis Valisi Recep Soytürk, UNICEF Türkiye Temsilcisi Philippe Duamelle, Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz ile Olimpiyat ve Dünya Judo Şampiyonu Fransız judocu Teddy Riner katıldı.

Madalya töreninde konuşan Teddy Riner, Kilis Belediyesi ile UNICEF'e teşekkür ettiğini ifade ederek, "UNICEF'in Türkiye'de yaptığı çalışmalar ve Suriyelilerin daha iyi bir entegre olmaları için sağladıkları için teşekkür ediyorum. Burada gördüğüm çocukların yüzleri gülüyor. Ayrıca Türkiye Judo Federasyonuna tüm imkanlarını seferber ettikleri için teşekkür ediyorum. Burada judo müsabakalarına katılan çocuklar azimle çalışmanız halinde yolunu açık olacaktırö dedi.

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut ise Türkiye'nin en küçük illerinden biri olan Kilis'in böyle önemli etkinliği ev sahipliği yapmasından mutlu olduklarını ifade ederek, "Kilis'in gösterdiği kardeşlik ve dayanışmanın neticesidir. Kilis dünyaya örnek olmuyor. Nüfusundan fazla Suriyeli ağırlıyor. Dünyada kendi nüfusu kadar misafir ağırlayan başka bir ülke veya il yoktur. Kilis'in böyle güzel etkinliklere ev sahibi yapması bizlere gurur veriyor. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha iyi projeler ve çeşitli branşlarda etkinlikler düzenleyeceğizö şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmalardan sonra Teddy Riner ile pdotokol üyeleri dereceye giren sporculara madalyalarını verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Madalya töreni

Fransız judocu Teddy Riner'in konuşması

Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'un konuşması

Hediye takdimleri

Madalyaların verilmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 311MB

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Kaynak: DHA