DHA YURT BÜLTENİ - 18

Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde mezuniyet coşkusu



HASAN Kalyoncu Üniversitesi'nden mezun olan 3 bin öğrenci düzenlenen törenle diplomalarını aldı.

5'inci mezunlarını veren üniversiteden 2018-2019 akademik yılını tamamlayan 2 bin öğrenci mezun olmanın sevincini yaşadı. HKÜ Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen mezuniyet törenine Gaziantep Valisi Davut Gül, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Vekili Haluk Kalyoncu, Mütevelli Heyet üyesi Songül Kalyoncu, HKÜ Rektörü Edibe Sözen,

AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, belediye başkanları ve öğrencilerin aileleri katıldı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, üniversitenin hem Türkiye'de hem de uluslararası arenada iyi yerlere geleceği inancının tam olduğunu belirterek, "Sizlere ve hocalarımıza güveniyoruz. Buradan mezun olunca ülkemize hayırlı birer bireyler olacağınıza inancımız tamdır. Mesleki hayatınızda hepinize başarılar diliyorum" dedi.

Üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Haluk Kalyoncu ise 5'inci mezuniyet törenini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Bu yıl 2 bin öğrenciyi mezun ettiklerini ifade eden Kalyoncu, öğrencilerin sevincine ortak olmanın mutluluğunu yaşadığını vurgulayarak, "Sizlerin ülkemizin geleceğinde adalete önem veren dürüst çalışanlar ve yöneticiler olacağınıza üniversite yönetimi olarak yürekten inanıyoruz. Kısacası sorgulayan, araştırmaya önem veren ve artık etken döneme geçiş yapacağınız gün bugündür. Sizlerden beklentilerimiz ise bundan sonraki süreçte kendinizi geliştirmeye, öğrenmeye ve araştırmaya asla ara vermeden hayatınıza devam etmenizdir" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından okul birincisi Ahmet Konuk ve ikinci olan görme engelli Yasemin Bankir'e plaket verildi, diplomalarını alan öğrenciler alanda kep atarak mezuniyet sevinci yaşadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------

Törene katılanlar

Öğrencierin kep atması

Davut Gül'ün konuşması

Edibe Sözen'in konuşması

Haluk Kalyoncu'nun konuşması

Ödül töreni

Genel ve detay görüntüler

Haber -Kamera: Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-DHA)

=========================

Annesinin böbreği ile yaşayan Melisa, karne sevincini evde yaşadı

ZONGULDAK'ta, 2 böbreği iflas eden ve annesinin böbreği ile hayata tutunan lise 11'inci sınıf öğrencisi Melisa Kameray (15), karne sevincini evinde yaşadı.

Alaplı Çok Programlı Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi olan Melisa Kameray, 2 yıl önce böbrek rahatsızlığı geçirdi. Önce bir böbreği iflas eden Melise Kameray'ın bir süre sonra diğer böbreği de iflas etti. Anne Melahat Kameray, kızına bir böbreğini vererek onun yaşama tutunmasını sağladı. Eğitimine de devam etmek isteyen Melisa, 'Evde Eğitim Programı' kapsamında okumaya devam etti. Melisa'nın karnesini Alaplı Kaymakamlığını vekalet eden Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik ve öğretmenler, evinde ziyaret ederek verdi.

2 yıldır evde eğitim aldığını ifade eden Melisa Kameray, "Karnemi evimde aldığım için çok mutluyum. Öğretmenlerim 2 yılda çok güzel eğitim verdi. 2 yıldır böbrek hastasıyım. Annem bana böbreğini verdi. Sağlığım çok iyi. Anneme ve öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum.ö dedi.

Anne Melahat Kameray kızını çok sevdiğini belirterek, "Kızım 2 yıldır böbrek hastasıydı. Bir yıl diyalize bağlı yaşadı. Geçen yıl da ben kızıma böbreğimi verdim. Böbrek hastası olduğu için okula gidemiyordu. Evde eğitim sayesinde 2 yıldır çok güzel eğitim aldı ve mezun oldu. Yetkililere böyle bir imkan sunduğu için çok teşekkür ediyorum.ö diye konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik ise, "Devletimizin sağladığı imkanlar doğrultusunda Melisa kızımız evde eğitim alıyor. Çok başarılı bir öğrencimizö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Melisa Kameray'a karne verilmesi

-Röportajlar

-Detaylar

Süre: (1: 22) Boyut: (118 MB)/Dosya Adı: zngevdekarne

HABER-KAMERA: Cem SÜRMENELİ/ALAPLI(Zonguldak),

==============================

Evin bahçesinde çöl varanı bulundu

ŞANLIURFA'da bir evin bahçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan 'çöl varanı' bulundu. Dev kertenkele, doğal yaşam alanına bırakıldı.

Merkez Karaköprü ilçesine bağlı Hamurkesen Mahallesi sakinleri, bir evin bahçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan 'çöl varanı' olduğunu fark etti. Mahalleli, 1 metre uzunluğundaki çöl varanını yakalayarak, Karaköprü Belediyesi ekiplerine teslim etti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülen dev kertenkele, yapılan kontrollerin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------------

Kafesteki çöl varanı

Belediye ekipleri çöl varanının Milli Parklar Müdürlüğüne teslim etmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA-DHA)

==============================

Gölbaşı HEM'den yıl sonu sergisi

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen yıl sonu sergisinde kursiyerlerin çalışmaları sergilendi.

Gölbaşı Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen sergiye Adıyaman Vali Yardımcısı ve Gölbaşı Kaymakam Vekili Adem Kaya, Gölbaşı Belediye Başkan Vekili Ahmet İşler, kurum amirleri, vatandaşlar, usta öğreticiler ve kursiyerler katıldı.

Kaymakam vekili Kaya, açılışını yaptığı sergideki eserleri inceleyip, kursiyerleri tebrik etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------

-Gölbaşı Halk Eğitim Merkezi

-HEM Müdürü Yusuf Uçar'ın kurslarla ilgili açıklaması

-Kursiyerlerin gösterileri

-Serginin açılışı ve gezilmesi

-Kurs hocalarıyla röportajlar

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZ - ADIYAMAN

===========================

Braille alfabeli havlu, bornoz ve nevresim üretildi



DENİZLİ'de, tekstil firmasınca görme engelliler için üzerlerinde Braille alfabesiyle Türkçe ve İngilizce bilgilendirici metinlerin olduğu havlu, bornoz ve nevresim üretildi.

Denizli'de, tekstil firması tarafından 2017'de görme engelliler için sosyal sorumluluk projesi başlatıldı. Firmanın Ar-Ge birimince yapılan 1,5 yıllık çalışma sonrası görme engellilerin hayatını kolaylaştırabilmek için özel yapım havlu, bornoz ve nevresim üretildi. Üzerlerine Braille alfabesi ve karekod nakışla işlenerek, görme engellilerin ürünler hakkında bilgi sahibi olabilmesi sağlandı. Ürünlerin üzerinde rengi, türü, boyu, yıkama bilgileri Braille alfabesiyle yazılırken, karekod ile ürün bilgileri akıllı telefonlar aracılığıyla öğrenilebiliyor. Firmanın Ar-Ge Sorumlusu Ali Dildar ve Denizli Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Reşat Göcen ile dernek üyeleri, Denizli Gazeteciler Cemiyeti'nde basın toplantısı düzenleyip, proje hakkında bilgi verdi.

'DÜNYADA İLK KEZ YAPILAN UYGULAMA'

Ürettikleri tekstil ürünlerinin görme engelli bireylere sosyal hayatta yardımcı olacağını belirten Ali Dildar, "Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, görme yetisini olmayan birey sayısı 36 milyon. Biz 'eşit, erişilebilir ve engelsiz yaşam' sloganıyla bu yola çıktık. Engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırabilmek için hepimize sorumluluklar düşüyor. Biz de tekstil ürünlerimize Braille alfabesi ve karekod yerleştirerek görme engellilere yardımcı olmak istedik. Bu dünyada ilk kez yapılan bir uygulama. Ürünlerin ait bilgiler, görme engelliler tarafından kolayca öğrenilebiliyor. Ayrıca Anneler Günü, Sevgililer Günü gibi özel zamanlar için de Braille alfabesiyle yazılmış ürünler ürettik. İlerleyen dönemde çalışmalarımız üst giyim için de devam edecek" dedi.

'ÖRNEK OLACAK'

Denizli Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Göcen ise projenin tüm dünyada yaygınlaşmasını istediklerini kaydederek, "Engellilerin hayatın her alanına eşit bir şekilde erişebilmesi için mücadelemiz sürüyor. Proje danışmanlığını yaptığımız çalışma, Türkiye ve dünyaya örnek olacak. En büyük dileğimiz, giyimin diğer alanlarında ve hayatın her alanında üretilen her ürünün engellilerin kullanımına uygun halde piyasaya sunulması" diye konuştu.

Basın toplantısına katılan görme engellilerden Pınar Göcen de "Braille alfabesini çoğu görme engelli biliyor. Tekstil ürünlerinin üzerinde Braille alfabesi ile üretilmesi bizim için çok kullanışlı. Hangi renge sahip olduğu, ebatları ve nasıl yıkanacağına ilişkin bilgiler ürünlerin üzerinde yazıyor. Karekod ile de telefonlarımızla bilgi sahibi oluyoruz. Bir şeyleri seçebilmek, fark edebilmek her insanın hakkıdır. Bizim için bu çalışmayla engel olgusu da ortadan kalkıyor. Bu projenin yaygınlaşmasını bekliyoruz. Görme engellilerin hayatını oldukça kolaylaştırabilecek bir proje" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Basın toplantısından detaylar

Karekod ve Braille alfabesi bulunan ürünlerin incelenmesi

Firmanın Ar-ge Sorumlusu Ali Dildar'ın açıklaması

Dernek Başkanı Reşat Göcen'in açıklaması

Görme engelli Pınar Göcen'in açıklaması

Haber- Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

===========================

Gaziantep'te, 'Altın, mücevher ve gümüş' fuarı açıldı

GAZİANTEP Kuyumcular Odası tarafından düzenlenen '15'inci Ortadoğu Altın Mücevher Gümüş Fuarı', Ortadoğu Fuar Merkezi'nde açıldı.

Açılışa, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Kuyumcular Odası Başkanı Sedat Özdinç, Gaziantep Gazişehir Futbol Kulübü Başkanı Adil Sani Konukoğlu ile yurt içi ve dışından çok sayıda davetli katıldı. Bu yıl 15'inci kez gerçekleştirlen fuarda en dikkat çeken ürün, cam kabinde sergilenen 3,2 milyon lira değerindeki 12 kiloluk 24 ayar külçe altın oldu. Gaziantep'in simgesi olan 'Çingene Kız' mozaiği ve tarihi Gaziantep Kalesi'nin siluetinin işlendiği bileklikler de beğeni topladı.

Vali Gül, açılış konuşmasında, fuarların düzenlendiği kentin tanıtımına ve ekonomisine önemli katkı sağladığını belirtti. Gaziantep'in yaptığı fuarları en iyi şekilde gerçekleştirmeye çalıştığını belirten Vali Gül, "Gaziantep olağan üstü bir ticari kültürü var. İpekyolu ile başlayan ve bugünlere kadar gelen her konuda sanayide, ticarette üretimde var olan bir şehir. Gerek şehir olarak gerek, ticaret odası ile sanayi odası ile ihracatçılar birliği ile esnaf odası ile fuarı düzenleyen kuruluşları ile beraber hareket etme kültürü olan bir şehir. Yerel yönetimler büyükşehir başta olmak üzere ilçe belediyelerin destek verdiği bir şehir. Altın bir yatırım aracı evet ama diğer sektörlerde olduğu gibi patenti, tasarım ve reklam en az onun kadar önemli. Artık üretimi nerede yaptığınızın çok bir hükmü yok. İyi tasarım yapabiliyorsanız, tasarım size aitse ve reklamını iyi yapabiliyorsanız dünyanın herhangi bir köşesinde üretip dünyanın diğer köşelerine satabiliyorsunuz" dedi.

'TEKNOLOJİYE ÖDENEN PARA, ALTINA ÖDENENDEN FAZLA'

Gaziantep Kuyumcular Odası Başkanı Sedat Özdinç ise altının halen önemli bir yatırım aracı olduğunu fakat yeni neslin altından çok teknolojiye yatırım yaptığını söyledi. Özdinç, "Altın her zaman bir yatırım aracıdır. Altın önemli bir yatırım aracı olduğunu özellikle bu dönemde çok iyi anlatmak gerekiyor. Çünkü gençlerimiz teknolojiyi altından çok daha fazla kullanıyor. Sevgililer gününde teknolojiye verilen para 500 bin lirayken altına yatırılan para 100 bin lira civarında. Bu çok düşük bir rakam olduğu için insanlara özellikle yatırım aracı olarak altının kullanmasını, özellikle gençlerimize tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesilerek stantlar gezildi. Yurtdışından alım heyetlerinin de katıldığı fuarda 50'nin üzerindeki firmanın ürünlerinin sergilendiği ve fuarın 16 Haziran'a kadar gezilebileceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------

Fuar merkezi

Açılışa katılanlar

Davut Gül'ün konuşması

Sedat Özdinç'in konuşması

Açılışın yapılmamsı

Standların gezilmesi

Altın ve mücevherler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

===================

Küçük öğrencilerden şiir kitabı

KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesindeki Cumhuriyet İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencileri, 'Bu benim şiirim' isimli şiir kitabı çıkarıp, imza günü yaptı.

Sarıoğlan Cumhuriyet İlkokulu 3/A sınıfı öğrencileri 'şehitler', 'anne' ve 'baba' konularında kaleme aldıkları şiirleri bir araya getirip şiir kitabı haline getirdiler. İmza günü yapan öğrencilerin şiirlerini, arkadaşları ve velileri okudu. Kaymakam Muhammed Usame Soysal "Öğrencilerimize okul ziyaretine geldiğimiz zaman sohbet ederken anne, baba, vatan konusunda konuşuyorduk. Bu konularla alakalı bir şiir hazırlayın dedik. Öğrencilerimizde böyle bir eser çıkarttılar. Bize de bu eseri minik şairlerimize imzalatıp destelemek düşer dedik. Hepsi birbirinden güzel şiirler emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

Öğrencilerin şiirleri okuması

Şiir kitaplarını imzalamaları

Diğer görüntüler

Süre: 04.24 Boyut: 244 MB

Haber- Kamera: Özer KAYA/SARIOĞLAN(Kayseri),

Kaynak: DHA