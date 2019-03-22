Dha Yurt Bülteni-18

İş yerinin tapusu için tartıştığı eşini zincirle boğdu

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, boşanma aşamasında oldukları öğrenilen 1 çocuk babası Ercan Ö. (49), iddiaya göre iş yerinin tapusu için tartıştığı eşi Zeynep Ö.'yü (45) zincirle boğarak öldürdü. Daha sonra sağlık ekiplerini arayan Ercan Ö., yardım istedi.

Olay, saat 18.00 sıralarında Efeler Mahallesi 2. Sanayi Sitesi'nde cıvata satılan iş yerinde meydana geldi. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Zeynep Ö., Ercan Ö.'nün cıvata satılan iş yerine geldi. Ercan Ö., iddiaya göre iş yerini boşanma aşamasına gelmeden önce eşi Zeynep Ö.'nün üzerine yaptı. Ancak boşanma aşamasına gelindiği için iş yerini eşinden geri istedi. Zeynep Ö.'den olumsuz yanıt vermesi üzerine aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle iddiaya göre ikili birbirine bıçakla saldırdı. İki tarafta ellerinden yaralanırken, Ercan Ö., eline aldığı zinciri Zeynep Ö.'nün boğazına dolayarak sıktı. Zincirden kurtulamayan Zeynep Ö., yere yığıldı.

Olayın ardından Ercan Ö., sağlık ekiplerini arayarak durumu bildirdi. Ekipler polise bilgi vererek olay yerine geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Zeynep Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi.

Ercan Ö., gözaltına alınırken, olayda kullanılan 2 bıçak ve zincire de el konuldu. Zeynep Ö.'nün cansız bedeni ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Zeynep Öztürk'ün cenazesinin çıkarılışı

Olay yerinden genel ve detay görüntüler;

Zeynep Öztürk-Ercan Öztürk'ün fotosu

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN/AYDIN/DHA

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Sahte hasta girişi ile devleti dolandıranlara operasyon: 4 tutuklama

ŞANLIURFA, - ŞANLIURFA'da, hasta muayene etmedikleri halde sahte hasta girişi yaparak devletten haksız kazanç elde eden özel hastanelere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında hastane yöneticileri ve doktorların da bulunduğu 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son aylarda bazı özel hastanelerin, hastaneye gelen hastaların T.C. kimlik numaralarını alıp tedavi görmüş gibi göstererek devletten haksız kazanç elde ettiği bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen hastanelere operasyon düzenleyen ekipler, aralarında hastane yöneticileri ve doktorların da bulunduğu 10 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü 'nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik' suçundan tutuklandı. 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Şubeden çıkartılan şüpheliler

Adliyeye götürülen şüpheliler

Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA)

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Gaziantep'te devrilen elektrikli soba yangına neden oldu

GAZİANTEP'te Suriye uyruklu ailenin yaşadığı evde açık unutulan elektrikli soba kanepeye devrilince yangın çıktı. Yangın sırasında kimsenin olmadığı evde hasar meydana geldi.

Yangın, akşam saatlerinde Yukarıbayır Mahallesi'nde 3 katlı evin giriş katında çıktı. Evde yaşayan Suriye uyruklu aile iddiaya göre yakınlarını ziyarete giderken ısınmak için kullandıkları elektrikli sobayı açık unuttu. Soba kanepeye devrilince çıkan yangın kısa sürede odayı sardı. Evden yükselen alevleri gören komşular durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında hasar meydana geldi. Ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Alevlerden cep telefonu görüntüsü

Olay yeri görüntüleri

İftaiye ekiplerinden detaylar

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir GÜNEŞ/ GAZİANTEP-DHA)

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2 çocuk babası inşaat işçisi 5 katlı binadan ölüme atladı

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, inşaat işçisi 2 çocuk babası Yusuf S. (28), 5 katlı binanın terasından atlayarak yaşamına son verdi.

Olay, öğlen saatlerinde Yeni Besni Mahallesi'nde meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası Yusuf S., iddiaya göre henüz bilinmeyen nedenle 5 katlı binanın terasına çıkarak kendini attı. Beton zemine düşen Yusuf S.'yi görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Yusuf S.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polisin olay yerindeki incelemesinin ardından Yusuf S.'nin cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. Acı haberi alıp, olay yerine gelen ailesi ve yakınları sinir krizi geçirdi.

Polis, intiharla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yeri

Yusuf Sağır'ın cansız bedeni

Polisin güvenlik şeridi çekmesi

Olay yeri inceleme

Ailesinin olay yerine gelmesi

Yakınlarının ağıtları

İntihar eden Yusuf Sağır'ın cenaze aracına konulması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN-ADIYAMAN-DHA)

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Adıyaman'da Afganlar kavga etti: 1 yaralı

ADIYAMAN'da husumetli olan iki Afgan arasında çıkan bıçaklı kavgada Nazir Niyamed (18) bacağından yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Ulucami Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre husumetli olan Afganistan uyruklu Nazir Niyamed ile Zeki K. sokakta karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada Zeki K. yanındaki bıçakla Nazir Niyamed'i bacağından yaraladı. Kavgayı görenlerin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri Niyamed'i ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Niyamed'inin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis Niyamed'i bıçaklayan Zeki K.'yi olay yerine yakın bir yerde yakalayarak gözaltına aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yeri

Sağlık ekiplerinden görüntü

Yaralı şahısın sedya ile taşınması

Yaralı şahısın ambulansla götürülmesi

Yaralı şahısın ambulansla bindirilmesi-

Ambulansın hastaneye gitmesi

Haber: Mahir ALAN-Kamera-ADIYAMAN-DHA)

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Muharrem İnce: Belediye başkanlığı seçimleri beka problemi olamaz (2)

İNCE, İZMİR'DE KONUŞTU

CHP'li Muharrem İnce, partisinin Seferihisar Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği mitingde halka hitap etti. Mitinge, CHP İzmir milletvekillerinden Tacettin Bayır, Mehmet Ali Çelebi, Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer, CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer'in yanı sıra çok sayıda partili katıldı. Mitingin açılış konuşmasını CHP Seferihisar Belediye Başkan Adayı İsmail Yetişkin yaptı.

Tunç Soyer ve İsmail Yetişkin'e destek isteyen Muharrem İnce ise dünyayı tarım devrimi, sanayi, iletişim ve bilişim devriminin çok derinden etkilediğini belirtti. İnce, "2030'a kadar yapay zekanın geliri 13,7 trilyon dolar olacak. 7 trilyon dolarını ABD, 3,7 trilyon dolarını da Çin alacak. Türkiye'nin pastadan payı henüz yok. Geliri olmayacak, harcamaları olacak" dedi.

Sanayi, tarım, turizmin 10 yıl içinde değişeceğini söyleyen Muharrem İnce, "Japonya'da pazarların hemen yanı başında marul yetiştiriyorlar. Yüzde 97 suyu az kullanıyorlar. Böcek ilacı kullanmıyorlar, nakliye masrafı yok. Seneye hedefleri 500 bin marul. Osmanlı sanayi devrimini anlayamadı ve çöktü. Türkiye yeni dünyayı anlayamazsa, tarımın değişimini, akıllı fabrikaları, endüstri 4.0'ı anlayamazsa olmaz. ABD'deki robotların payı üretimde yüzde 10, bu telefonlarla değil, sokaklarda ekranlar olacak. Bütün bunlar olacak. Her şey büyük değişimin içinde olacak. Türkiye'yi yönetecek insanların bu vizyonda olması lazım" diye konuştu.

'NİYE BEKA SORUNU OLSUN?'

Siyasette tartışma konusu olan 'beka sorunu'na da değinen İnce, "Yerel seçimde belediye başkanı seçeceğiz. 1850'lerden beri belediye var. İlk kez 1930'da seçim yapmışız. Bu 19'uncu belediye seçimimiz. Belediye başkanı bize rahat bir kent sunacak, yaşamımız kolaylaştıracak. Yolumuza, yoksulumuza, kültür, sanat faaliyetlerimize bakacak. Bizi mutlu edecek işler yapacak. AK Partililer de, MHP'liler de, İYİ Partililer de, CHP'liler de bizim kardeşimiz. Niye beka sorunu olsun? Tunç Soyer İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunda Türkiye'ye kötülük mü yapacak? Niye beka sorunu olsun?" dedi.

BAHÇELİ'Yİ ELEŞTİRDİ

Konuşmasını bir bölümünü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ayıran Muharrem İnce, şunları söyledi:

"Meydanlarda bir de Bahçeli konuşuyor. 'CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı İnce, Demirtaş'ı ziyarete gitti' diyor. Gittim, ben saklı gizli bir şey yapmıyorum ki. Milletin gözünün önünde gittim. Erdoğan'ı ziyaret ettim. Çayını içtim, 'Canını sıkma, emekli cumhurbaşkanlarının maaşına zam yapacağım' dedim. Bunu dedim. Akşener'e gittim, Karamollaoğlu'na gittim. Demirtaş hapiste olduğu için, oraya da gittim. Bunda ne var? Ben Cumhurbaşkanı olacağıma inanıyordum ve kimseyi ayırmayacağım için böyle davrandım. Bahçeli buradan bana laf çakacağına, sen cesaret edip aday olsaydın sana da gelecektim ama sen yardımcılığa soyundun."

'BEN BU MİLLETİN FERASETİNE GÜVENİYORUM'

Türkiye'yi karış karış gezdiğini anlatan İnce, "Bu seçim büyük sürprizlere gebe. Aman ha bir oy bir seçimdir. Biliyorum Seferihisar'da, İzmir'de sorun yok. Yüzde 65 ile olacağına 75 ile 75 ile olacağına 85 ile olsun. Aman küskünlük, kırgınlık olmasın. Aman o gün işin çıkmasın, hastalanma. Aman ne olursun. Bunu başaracağız. Ben bu milletin ferasetine de güveniyorum. Türkiye'yi 2023 istikametinde markasını üretmiş, gençlerini iyi yetiştiren, tarlalarından bereket fışkıran, insanların yüzleri gülen, geleceğe umutla bakan hale getirmeliyiz. Gençler beni anladı. Kuantumu, yapay zekayı, uzay madenciliğini anladı" dedi.

Miting, konuşmaların ardından sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Meydandan görüntü

-Muharrem İnce'nin açıklaması

-Genel ve detay görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Hande NAYMAN/ İZMİR,

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Varto da 'fosil' bulundu

MUŞ'un Varto ilçesinde, 11 milyon yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen fosiller bulundu. Uzmanlar, bölgede yaptıkları inceleme sonrası örnek aldı.

Varto ilçesine 11 kilometre uzaklıktaki Yedikavak köyü mezrasındaki kayalıklar arasında karların erimesi sonrası fosiller ortaya çıktı. Midye kabuklarının da bulunduğu bölgedeki fosilleri gören çevredekiler durumu Muş Alparslan Üniversitesi'ne bildirdi. Alparslan Üniversitesi Afet Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nden bölgeye giden uzmanlar, alanda inceleme yaptı.

Bölgedeki fosillerin Muş Ovası ile Van'a kadar uzanan alanda yer alan Acısu Gölü'ne ait olduğunu belirleyen uzmanlar, olay yerinden örnekler aldı. Yapılan ilk incelemede fosillerin 11 milyon yıllık olduğunu belirledi.

Yedikavak köyü eski muhtarı Hayri Fırat, fosillerin bulunmasından sonra gözlerin köylerine çevrildiğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kayalıklardan görüntü

-Midye parçalarından görüntü

-Yedikavak köyü eski muhtarı Hayri Fırat röp

Haber-kamera: Fatih ÇELİK/ MUŞ/ VARTO,

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Kaynak: DHA