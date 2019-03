Dha Yurt Bülteni -18

Bakan Soylu: İHA'lara öyle bir yazılım yapıyoruz ki, kafalarını çıkaramayacaklar (2)

"TERÖRÜN KÖKÜNÜ KAZIYORUZ"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçim otobüsüyle Düzce'ye geldi. Bakan Soylu seçim otobüsünden vatandaşları selamlarken, çocuklara satranç takımı ve oyuncak dağıttı. Daha sonra Düzce Belediye Meydanı'nda halka hitap eden Soylu, "Başı açığı ve kapalısı da bugün meclise giriyor, yaptıkları bütün tezgahlara rağmen ülke birlik içerisinde. Cumhuriyetimiz, ülkemiz güçlendi. Yıllarca milletimizde bir annenin iki kızını birbirinden ayırıp ülkemizin insanlarını ötekileştirmekten başka bir şey yapmadılar. CHP'nin bayrağı altında bunu yaptılar hep. Ufka hiç baktırmadılar ve baktırmak istemediler. Dünyanın en büyük havalimanına karşı çıktılar, yaptık. Şimdi terörün kökünü kazıyoruz, kimseye ihtiyacımız yok." dedi.

Bakan Soylu terör örgütlerinin ve çetelerin ayağına bastıklarını belirterek, "Türkiye'nin ekonomik olarak yapılan saldırıların tamamına yanıt verebileceği, koşar adımlarla gidebileceği, yerli ve milli üretimin artacağı ve terörü tamamen kazıp atacağımız tam 4,5 yılımız var. Tayyip Erdoğan'ın ayağına 4,5 yıl daha topu verin de Kılıçdaroğlu'nun kalesinin 90'ına topu çaksın. Bunlara fırsat vermeyelim. DEAŞ, PKK, FETÖ, uyuşturucu, organize suç çetelerinin hepsinin ayağına basıyoruz. Bunların karşısında bizi güçsüz bırakmayın. Bizim boynumuzun önünü Kandil'in önünde eğik bırakmayın." diye konuştu.

CHP'li Öztrak: Milletimiz nifak tohumları ekilmesinden yoruldu

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Milletimiz nifak tohumları ekilmesinden yoruldu, kavga etmekten sıkıldı. Sakinlik istiyoruz, iş yapılsın istiyoruz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Tekirdağ'da Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Kadir Albayrak'ın tanıtım toplantısına katıldı. CHP Tekirdağ milletvekilleri İlhami Özcan Aygun, Candan Yüceer ile ilçe belediye başkan adaylarının da bulunduğu toplantıda konuşan Öztrak, vatandaşların gerginlikten bıktığını belirterek, "CHP, İYİ Parti bir araya gelip işbirliği içine girdiler. Bu işbirliğinin daha büyük devamı var. Sandıkta büyük Millet İttifakı'nın temellerini atan bir işbirliği bu. Milletimiz nifak tohumları ekilmesinden yoruldu, kavga etmekten sıkıldı. Sakinlik istiyoruz, iş yapılsın istiyoruz. Belediyelerimiz hizmet yapsın istiyoruz, bunlar tartışılsın istiyoruz, bunlar tartışılmıyor. Kendilerinden olmayan herkese demediklerini bırakmıyorlar" diye konuştu.

Önceki iktidarların domates satıp fabrika satın aldığını söyleyen Öztrak, "Bundan önceki iktidarlar domates satarlardı, fabrika kurarlardı. Bunlar fabrika satıp, dışarıdan domates alıyor. Geldiğimiz yer bu. Bu milletin ağır sanayi hamlesinin en önemli taşlarından biri olan milli harp sanayimizin göz bebeği Sakarya Tank Palet Fabrikası'nı kalkıyorlar Katar ordusuna peşkeş çekmek istiyorlar. Ondan sonrada bize yerlilik ve millilik dersi veriyorlar. Sevsinler sizin yerliliğinizi de milliliğinizi de. Millet burada, millilik burada, yerlilik burada adı da Millet İttifakı" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlarını görevden almasına da değinen Öztrak, "Buradan Kadir başkanıma da soruyorum; Türkiye'nin herhangi bir yerinde reislerinin metal yorgunu deyip de bazı belediye başkanlarını görevden aldığı AKP'li iflas etmiş belediyecilik anlayışına Tekirdağ'ı bırakacak mıyız? Tekirdağ'da bütün ilçe belediyelerini ve büyükşehri biz yönetiyoruz. Şimdi söyleyeyim size sırada Ankara var, sırada Antalya var, sırada Denizli var, sırada Adana var, sırada Mersin var, sırada İstanbul var. Yerel seçimlerin ardından zafer değil, başarıyı kutlayacağız. Önümüzdeki dönemde CHP'nin insani gelişmişlikte en yüksek seviyede hizmet veren belediyecilik anlayışı Türkiye'nin tüm illerinde İYİ Parti'yle birlikte uygulamaya geçecek. Göreceksiniz 31 Mart'tan sonra Mart'ın sonu bahar olacak. Başarıyı kutlayacağız, arkadaşlar çünkü zafer düşmana karşı kazanılır. Biz AK Parti'ye oy veren MHP'ye oy veren, bizim dışımızdaki bütün partilere hiçbir seçmenimizi düşman olarak görmüyoruz, hepsinin oyuna talibiz" diye konuştu.

HATALI DÖNÜŞ YAPAN SÜRÜCÜ, YUNUS POLİSİNE ÇARPTI: 1 YARALI

Bursa'da hatalı U dönüşü yapmak isteyen Mustafa Biat (23) idaresindeki 16 ACA 981 plakalı otomobil, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Yunus Timi'nde görevli Gökhan Demir (35) idaresindeki 16 A 4861 plakalı motosiklete çarptı. Gökhan Demir hafif yaralı bir şekilde hastaneye kaldırılırken Mustafa Biat, ifadesi alınmak üzere Çarşı Polis Merkezi'ne götürüldü.

Olay merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde otomobiliyle seyir halinde olan Mustafa Biat, U dönüşü yapmak istedi. Yasaklı bölgede dönüş yapmaya çalışan Mustafa Biat, cadde üzerinde seyir halinde olan Yunus Timi'nde görevli Gökhan Demir idaresindeki motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan Demir hafif şekilde yaralandı. Demir'in ilk müdahalesi olay yerine gelen 112 Acil Servis Ekipleri tarafından yapıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Gökhan Demir Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, otomobil sürücüsü Mustafa Biat, ifadesi alınmak üzere Çarşı Polis Merkezi'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANAVATAN PARTİSİ GENEL BAŞKANI ÇELEBİ: CUMHUR İTTİFAKI'NIN DESTEKÇİSİYİZ

ANAVATAN Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, Cumhur İttifakı'nın milletin çıkarları ile birebir örtüşen bir ittifak olduğunu söyleyerek, "Devlet tecrübesi olmuş Anavatan Partisi olarak sonuna kadar bu ittifakın destekçisiyiz" dedi.

Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, Cumhur İttifakı Kırıkkale adaylarına destek vermek üzere kente geldi. MHP Kırıkkale Belediye Başkan adayı Serdar Yarar ile Kırıkkale'nin Ahılı kasabasında vatandaşlarla bir araya gelen Çelebi, burada açıklamalarda bulundu. Cumhur İttifakı'nın milletin çıkarları ile birebir örtüşen bir ittifak olduğunu söyleyen Çelebi, "Devlet tecrübesi olmuş Anavatan Partisi olarak sonuna kadar bu ittifakın destekçisiyiz" dedi.

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nu eleştiren Çelebi, "Hakikaten 'Beton Ekrem' lakabını boşuna almamış. Beylikdüzü'ne vardığımız zaman nefes alacak yer yok. Büyük bir rant şehri haline getirilmiş. Beylikdüzü'nde başarılı olamayan bir insanın İstanbul gibi dünyanın göz bebeği olan şehri yöneteceğine inanmıyoruz" diye konuştu. Çelebi, AK Parti adayı Binali Yıldırım'ın mega projelerinin hepsinde imzasının bulunduğunu ve destekleyeceklerini belirtti.

'ANKARA LİYAKATSIZ BİRİNE TESLİM EDİLEMEZ'

Çelebi, AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'nin, daha önce başarılı bir belediye başkanlığı dönemi olduğunu söyleyerek, "Bakanlık, milletvekilliği yapmış. Konusunda uzman bir insan. Karşısında aday olan rakibi de 10 bin nüfuslu bir yeri yönetmiş veya yönetememiş. Sadece polemiklerden, siyasi iç çekişmelerden kendine alan bulabilen, siyasi yörüngesini ve yelpazesini kaybetmiş bir zat. Türkiye'nin başkenti çok tecrübesiz, liyakatsiz birine teslim edilemeyecek kadar değerli bir ilimiz" şeklinde konuştu.

AK PARTİ ADAYI ZEYDAN,13 ÇOCUĞUNA BAKAN ANNEYİ EVİNDE ZİYARET EDİP, GÜNÜNÜ KUTLADI

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinin AK Parti Belediye Başkan Adayı Teoman Zeydan, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle emekçi kadınlarla buluştu. Zeydan, ilçedeki kadın dernekleri tarafından, yılın annesi seçilen 3'ü engelli 13 çocuk annesi Maşallah Çelik'i evinde ziyaret edip, Kadınlar Günü'nü kutladı.

AK Parti Yüksekova Belediye Başkan Adayı Zeydan, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle, Kadın Destek Merkezi'nde kadınlarla bir araya gelerek, gül ve karanfil dağıtıp, günlerini kutladı. Teoman Zeydan eşi Bilnur Zeydan ile birlikte 21 yıl önce eşini kanserden kaybeden ve kadın dernekleri tarafından yılın annesi seçilen 3'ü engelli 13 çocuğuna hem annelik, hem babalık yapan Maşallah Çelik'i İnanlı Köyü'ndeki evinde ziyaret ederek, Çelik'in de Kadınlar Günü'nü kutladı. Zeydan, elini öptüğü Çelik'e günün anısına karanfil verdi.

AK Parti Belediye Başkan Adayı Zeydan, tüm zorluklara göğüs gererek çocuklarına bakan, anne Çelik'in her zaman yanında olacaklarını belirtti.

'3'Ü ENGELLİ 13 ÇOCUĞUMA TEK BAŞIMA BAKIYORUM'

Anne Çelik ise kanser hastası eşini 21 yıl önce kaybettiğini, o günden bugüne 3'ü engelli 13 çocuğuna tek başına baktığını belirterek, "Eşimin vefatından sonra çocuklarımın tüm sorumluluğu bana kaldı. Devletin engelli çocuklarım için verdiği evde bakım hizmeti ücreti ile geçimimizi sağlıyoruz. Çocuklarım için her gün tandırda ekmek pişiriyorum. Sonra da onları uyandırıp kahvaltılarını yaptırıp, onların diğer ihtiyaçlarını gideriyorum. Engelli 3 çocuğumun sakallarını dahi ben kesiyorum. Bu durumdan çok mutluyum. Çünkü onlar benim evlatlarım. Onlar benim her şeyim. Bugüne kadar 'of' bile demedim. Yaşları büyük olunca sıkıntıları da büyük oluyor. Ben çocuklarıma hem annelik hem de babalık yapıyorum" dedi.

