Dha Yurt Bülteni-18

Adıyaman'da iki grup arasında kavga: 4 yaralı, 5 gözaltı

ADIYAMAN'da, iki grup arasında çıkan tekmeli- yumruklu kavgada 4 kişi yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı.

Kaza, akşam saatlerinde Hocaömer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, husumetli iki kişi sokakta karşılaşınca bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. İki tarafında arkadaşlarının olaya katılmasıyla tartışma kavgaya dönüştü. Tekmeli- yumruklu kavgayı gören mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, kavgayı sonlandırarak olaya karışan 5 kişiyi gözaltına aldı. Kavgada yaralandığı belirlenen 4 kişi ise olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Olay yeri

Yaralılar ambulansa götürülmesi

Şüpheliler gözaltına alınması

Toplanan kalabalık

Ambulansların ayrılması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN/ ADIYAMAN,

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10'uncu katta çıkan yangında anne ve bebeği dumandan etkilendi

ADANA'da 15 katlı apartmanın 10'uncu katında elektrik kontağından çıkan yangına, merdivenli araçla müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri diğer dairelere sıçramadan söndürdü. Maddi hasara neden olan yangında anne ile bebeği dumandan etkilendi.

Yangın, saat 23.45 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi 77107 Sokak'taki 15 katlı apartmanın 10'uncu katında çıktı. Alevleri fark eden aile fertleri, evden çıkıp, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, 10'uncu kattaki yangına merdivenli araç ve binanın yangın söndürme hortumuyla müdahale etti. Diğer dairelere sıçramadan söndürülen yangında ismi açıklanmayan bir kadın ve bebeği dumandan etkilendi. Durumları iyi olduğu belirtilen anne ve bebeğine, olay yerine çağırılan ambulansta müdahale edildi. Apartman sakinlerine de korkulu anlar yaşatan yangın, maddi hasara neden oldu.

Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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Daireden yükselen alevler

İtfaiye erlerinin merdivenli araç ile yagına müdahale etmesi

Apartmandaki bir kadının balkondan, çalışmaları izlemesi

Ambulanstan görüntü

Dumandan etkilenen bir kadın bebeğinin amlubanstaki görüntüsü

Sokağa dökülen apartman sakinlerinden görüntü

Kacaktaki bir kız çocuğundan görüntü

Apartmana giren itfaiye erinden görüntü

İtfaiye araçlarından görüntü

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,

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Bakan Turhan'dan muhalefete eleştiri: İktidar olmak için siyaset yapmıyorlar (ek)

'YA İSTİKLAL YA ÖLÜM MİLLETİMİZİN VAROLUŞ ŞARKIDIR'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, akşam saatlerinde geldiği Kastamonu'da Devrekani, Küre ve İnebolu ilçelerinde seçim bürolarını gezdi. Turhan, Kastamonu AK Parti Belediye Başkanı ve adayı Tahsin Babaş'ın Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen Proje tanıtım programına katıldı. Bakan Turhan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye üzerinde hesabı olanların olduğunu ve dikkatli olunması gerektiğini vurgulayarak, "Yaşadığımız topraklar üzerinde hesabı olanlar var. Şehrimize, ülkemize, bölgemize, coğrafyamıza, medeniyetimize ve kaderimize sahip çıkmak zorundayız. Dikkatli olmak, aklı selimle hareket etmek zorundayız. Bu geniş coğrafyada yaşayan insanların hepsinin gözü kulağı Türkiye'de. Türkiye bu medeniyetin son kalesi, son umudu. 900 yıl önce neyse 100 yıl önce ne yapmak istedilerse, bir takım güçler, bugünde aynı şeyleri yapmak istiyor. Kendi düzenlerinin dışında bir düzen kurucu, oyunlarının dışında bir oyun kurucu, çıkarlarının dışında bir hakimiyet görmek istemiyorlar. Buna karşı biz başından beri millet olarak, hükümet olarak hayır diyoruz. 'Ya istiklal, ya ölüm' milletimizin varoluş şartıdır" dedi.

'BU MİLLET MÜHRÜNÜ SANDIĞA VURDU MU, OTURTUR'

Siyasetin tavanda değil, tabanda maya tutacağını söyleyen Bakan Turhan, konuşmasının sonunda şunları kaydetti:

"Son 17 yılda bu ülkede neler yapıldı, nasıl yapıldı. Bunlar, sayın cumhurbaşkanımızın ülkesine ve milletine sevdası ile oldu. Bu işler aşkla, şevkle yapıldı. Rabbime şükürler olsun, sadece bugünlerin değil, nesillerimizin yüzünü ağartacak yüzlerce eser yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Bizler milletimizin, memleketimizin, hürriyetimizin yoluna baş koymuş 'Ak davanın' mensuplarıyız. Bu dava, bugün bu noktaya geldiyse, yerel seçimlerdeki başarısından dolayıdır. Bunu asla unutmamak gerekiyor. Belediye seçimleri siyasette basılan zemindir. Siyaset tavanda değil, tabanda, yani zeminde maya tutar. Bugüne kadar korkmadan ilerlediysek bunun içindir. Yani bastığımız zemin sağlam olduğu içindir. Milletimizin en önemli özelliklerinden birisi, yanlışta ittifak etmemektir. Bu millet ferasetlidir, cesaretlidir, kararlıdır ve vicdanlıdır mührünü sandığa vurdu mu, oturtur."

Konuşma sonrası Bakan Mehmet Cahit Turhan'a, Kastamonu Belediye Başkanı tarafından çeşitli hediyeler verildi. Program, Uğur Işılak konseri ile sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Bakan Turhan protokol

-Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın konuşması

-Bakan Turhan'a hediye verilmesi

-Genel detay

Haber-Kamera: Gürkan YILMAZ/ KASTAMONU,

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Kaynak: DHA