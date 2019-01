Dha Yurt Bülteni - 18

ÇELİK: BİR PROVOKASYON DİZİSİ OLARAK GÖRÜYORUZ

AK PARTİ Sözcüsü Ömer Çelik, Münbiç ve Haseke'deki bombalı saldırılar hakkında, "Ne zaman meşru bir adım atılmaya çalışılsa bu provokasyonlar ortaya çıkıyor. Başkan Trump'ı bu kararından caydırmaya dönük ya da bu kararı zamana yayarak sönümlendirmeye dönük bir provokasyon dizisi olarak görüyoruz bunu" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen partisinin MYK toplantısı hakkında basın toplantısı düzenledi. Çelik, Zeytin Dalı harekatının yıl dönümü nedeniyle operasyonda şehit olanlara Allah'tan rahmet, gazilere ise şifa dileklerini iletti. Türkiye'nin gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarının uluslararası hukuka uygun olduğuna dikkat çeken Çelik, "Türkiye'nin verdiği bu mücadele uluslararası hukuk açısından baktığınızda meşruiyeti en yüksek mücadelelerden birisidir. 2015 yılındaki tren garı saldırılarında, vatandaşlarımızın hayatını kaybettiği saldırılardaki canlı bomba eylemcilerinin Türkiye'nin pek çok yerinde terör eylemlerine imza atanların Suriye kaynaklı olarak eğitildiği o bölgeden ülkemize geçtiği ortaya koyulmuştu. Batı ülkelerinin sınırlarının dibinde böyle istikrarsızlık ortamı olsaydı, bu şekilde bombalı eylemler gerçekleşseydi nasıl tedbirler alırlardı bunu hep beraber tefekkür etmekte fayda vardır" dedi.

'120 MÜLTECİYİ TAŞIYAN BİR BOT GEÇTİĞİMİZ PERŞEMBE BATTI'

Akdeniz'de mülteci ölümlerinin arttığına vurgu yapan Çelik, "İnsanlar fakirlikten, terörden kaçarak Avrupa'ya ulaşmaya çalışıyor ama maalesef birçoğu Akdeniz'de imkansız koşullarda hayatlarını kaybediyorlar. Libya açıklarında 120 mülteciyi taşıyan bir bot geçtiğimiz Perşembe gecesi battı. Burada aralarında 2 bebek ve 1 hamile kadının da olduğu 117 kişi boğuldu. Bu Akdeniz'in medeniyet denizi olan Akdeniz'in ölüm denizine dönülmesi, kuşkusuz ölümden kaçan mazlum insanların sorumluluğu değildir, onlara uygun göç yolları oluşturmayanların sorumluluğudur. Baştan beri Türkiye şunu söylüyor; 'Bu insanlara uygun göç yolları oluşturmak gerekir' ama Avrupa'nın pek çok ülkesinde bu insanları dışlayan, denize düştükleri zaman bile anında müdahale etmeyen ülkelerin çok büyük sorumlulukları vardır" diye konuştu.

'TEŞKİLAT BAŞKANLIĞI İLE MEDYA VE TANITIM BAŞKANLIĞI SUNUM YAPACAK'

MYK toplantısında yerel seçimlerle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın değerlendirmeler yaptığını belirten AK Parti Sözcüsü Çelik, Erdoğan'ın Samsun ve Ordu ziyaretlerinde halkın açık şekilde Cumhur İttifakı'na büyük bir teveccüh gösterdiğinin fark edildiğini kaydetti. Çelik, MYK toplantısında Teşkilat Başkanlığı ile Medya ve Tanıtım başkanlığının sunum yapacağını da söyledi.

'BİZE DAVET ULAŞMADI'

AK Parti Sözcüsü Çelik açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. MHP'nin 24 Ocak'ta düzenleyeceği aday tanıtım toplantısına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davet edilip edilmediğine ilişkin soruyu yanıtlayan Çelik, "Bize bir davet ulaşmadı. Davet ulaştığı zaman bunun Cumhurbaşkanımız tarafından en güzel şekilde değerlendirileceği açıktır. Bu formatlar MHP'nin takdirindedir biz kendi adaylarımızı açıkladığımız gibi bir ilde ittifak adayı varsa Cumhurbaşkanımız onları da açıklıyor. Oranın formatı, MHP'nin bunu nasıl yapacağı MHP'nin takdirinde olacaktır. Ama illeri açıklarken kendilerine ait olan Büyükşehirleri açıklarken bizim ilçe adaylarımızı açıklamak isterlerse bizdeki formatla benzer şekilde aynı şekilde memnuniyet verici olacaktır. Böyle bir davet olduğu takdirde arkadaşlarımız tabii ki orada bulunacaktı" diye konuştu.

'16 MÜRETTEBAT TÜRK'

Kerç Boğazı'nda yanan iki gemideki Türkiyeli mürettebat hakkında bilgisi olup olmadığı sorulan AK Parti Sözcüsü Çelik, "Tanzanya bayraklı olarak geldi bu gemilerin ilk bilgisi ama sahiplerinin Türk olma ihtimali var. Bir gemide patlama olmuş, diğer gemi bundan etkilenmiş. 31 mürettebattan 16'sının Türk olduğu Moskova Büyükelçiliğimizin verdiği bilgiye göre değerlendiriliyor. Rusya 10 botu bölgeye göndermiş halihazırda Novaresis koordinasyon merkezinden çalışmaları yürüyorlar. Biz de bu arama kurtarma ekiplerinin faaliyetlerini yakın bir şekilde takip ediyoruz umarız hiçbir can kaybı olmaksızın bütün mürettebat kurtulur" dedi.

'FAZIL SAY KONSERİ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın izlediği konserin ardından kulise geçerek Fazıl Say ile gerçekleştirdiği sohbetten detaylar anlatan Çelik, "Cumhurbaşkanımız ilginç bir hatırlatmada bulundu. Bu Truva destanı her yere sinmiş durumda. Cumhurbaşkanımız bazı tarihçilerin naklettiği şu anekdotu anlattı: Yunanlıların Kurtuluş Savaşı'ndan sonra ülkemizden kovulmasından sonra İzmir'e uzanırken Atatürk'ün, 'Truva'nın öcünü aldık' şeklinde bir ifadesinden bahsediyorlar veya bazıları, 'Hektor'un öcünü aldık' şeklinde ifadesinden bahsediyorlar. Bu gözle de izledim konseri diye tabii Atatürk'ün bu hatırlatmasında, değerli tarihçimiz Murat Bardakçı'nın da yazısı vardı son derece önemli göndermeler var. Birincisi Truva'yı Anadolu şehri olarak görmesi, Truva savaş on yıllarca sürmüş ama aynı zamanda Atatürk'ün benzetmesiyle birlikte aynı yaklaşımın halen sürdüğü ve bir bakıma da Atatürk'ün bu tarihsel derinliğe gönderme yapmasını hatırlattığı bir sohbet oldu" ifadelerini kullandı.

'MÜNBİÇ'TEKİ GÜVENLİĞİ DEVRALMAYA TÜRKİYE HAZIRDIR'

ABD'li Senatör Lindsey Graham'ın Türkiye ziyareti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile geçrekleştirdiği görüşmeyi ele alan Çelik şöyle konuştu:

"Senatör Graham bölgeye hakim birisi. Zaman zaman ABD'nin çekilmesine karşı açıklamaları olmuştu. Fakat Türkiye ziyaretinin faydalı ve ikna edici olduğunu düşünüyoruz. Öncelikle Türkiye'nin güvenlik tehditleri konusunda çok doyurucu açıklamalar yaptı. Türkiye'nin karşı karşıya olduğu güvenlik tehditlerinin giderilmesi gerektiğini, müttefik olarak bunu borçlu olduklarını ifade etti. Cumhurbaşkanımız Külliye'deki kabulünde PKK-YPG -PYD ilişkisine dair kendisine çeşitli deliller gösterdi. Bunların Graham tarafından ilk defa görüldüğünü görüyoruz. Ortaya çıkan bu tablonun önceki Amerikan yönetimin sorumluluğu olduğunu açık bir şekilde Graham da bunu söyledi. Obama yönetiminin DEAŞ'a karşı YPG'yi beslemesinin bu kabul edilemez tabloyu ortaya çıkardığını ifade ediyor. Münbiç'teki güvenliği devralmaya Türkiye hazırdır. Bu ziyaretin bir senatörün Türkiye'nin perspektifini görmesi açısından son derece faydalı olduğunu düşünüyoruz. YPG'nin DEAŞ'a karşı desteklenmesi şunu ortaya çıkarıyor; Türkiye'ye karşı terör örgütü YPG'nin lehine bir durumu ortaya çıkarıyor. DEAŞ'la mücadele ediyor adı altında bir terör örgütü tekrar ortaya çıkarılıyor.ö

'GÜÇLÜ BİR LOBİ FAALİYETİNİN OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ'

Münbiç ve Haseke'de gerçekleştirilen bombalı saldırıların ABD'nin çekilme kararını etkileyip etkilemeyeceği yönündeki soruyu cevaplayan AK Parti Sözcüsü Çelik, şunları söyledi:

"Bu provokasyonların Ankara'dan baktığınızda başkalarının buzlu camda gördüğünü biz aynada görür gibi görüyoruz. Ne zaman meşru bir adım atılmaya çalışılsa bu provokasyonlar ortaya çıkıyor. Başkan Trump'ın 'Suriye'den çekileceğiz' açıklamasından sonra hem ABD içinde hem dışında, 'çekilmeyin' diyen güçlü bir lobi faaliyetinin olduğunu görüyoruz. Bazı devletlerin, asimetrik grupların, terör örgütlerinin bu çekilmeyi geciktirmek ya da engellemek için bir takım eylemler ortaya koyacağı açıktır. Bu beklenen bir şeydir. İnsanın aklına böyle şeyler geliveriyor. 'Acaba kimler ne yaparak bu kararı engellemeye çalışacaklar' diye aklımıza da gelmişti. Başkan Trump'ı bu kararından caydırmaya dönük ya da bu kararı zamana yayarak sönümlendirmeye dönük bir provokasyon dizisi olarak görüyoruz bunu. Üst üste bunlar gerçekleşiyor. Çekilme kararına kimler karşıdır, karar kimlerin aleyhine olacaktır bunları alt alta yazdığında olağan şüpheliler ortaya çıkıyor. Bu adresi görebilmek için derin bir istihbarata gerek yok. Kimlerin aleyhine olacaktır bu çekilme kararı? Suriye'ye istikrar gelmesi, demografik olarak herkesin kendi bölgesine yerleşmesi bu provokasyonun kimler tarafından yapıldığını üç aşağı, beş yukarı gösterir. Adres yelpazesinin çok dar olduğunu ifade edebilirim. Trump'ın çekilme kararını ısrar edeceğini değerlendiriyoruz."

'HİÇBİR TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SURİYE'DE KALMAMASI GEREK'

Güvenli bölgede hiçbir terör örgütü istemediklerinin altını çizen Çelik, "Güvenli bölgeden YPG/PYD çıkarıldıktan sonra Suriye'nin herhangi bir yerinde hiçbir terör örgütünün güç olarak, silahlı güç olarak hayatını sürdürmemesi gerekiyor. Güvenli bölgeden sonra amaçlanması gereken şey, terör örgütlerinden arındırılmış bir Suriye ortaya çıkarılmasıdır" dedi.

'SÖYLEDİĞİ RAKAMLARIN HEPSİ YANLIŞ'

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın açıklamasına cevap veren AK Parti Sözcüsü Çelik, "Hatay Belediye Başkanı'nın söylediği sözün orijinal tarafı yok. Avrupa'daki ırkçıların Müslümanlara, Türklere karşı kullandığı sözün birebir sadece bazı kelimeler değişerek yeniden söylenmiş olması. Bu açık bir nefret suçudur. Burada birincisi Suriyelileri hedef gösteriyorsun. İkincisi, söylediği rakamların hepsi yanlış. Orada aşağı yukarı 20 bin Suriyeliye vatandaşlık verilmiş. Ama sen bunu sanki ilçelerdeki seçim sonucunu etkileyecek şekilde ortaya koyuyorsun. Bir belediye başkanının o şehrin huzurundan sorumlu kimsenin hiçbir şekilde tevessül etmemesi gereken bir politika bu. Biz bu açıklamayı güçlü şekilde kınıyoruz, bu açıklamanın nefret suçunu körükleyen bir açıklama olduğunun altını çiziyoruz. Türkiye'nin toplumsal barışı açısından telaffuz edilmemesi gereken bir yaklaşımdır bu" diye konuştu.

Özhaseki: Cumhur İttifakı'na sonuna kadar sadık kalacağız (EK)

ERYAMAN STADINDA İNCELEMEDE BULUNDU

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ve MKE Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, Ankara Etimesgut'ta yapımı tamamlanan Eryaman Stayumu'nu ziyaret etti. Stadın loca, tribün ve saha bölümlerini gezen Kasapoğlu ile Özhaseki, yetkilerden bilgi aldı. Ankaragücü'nün yeni stad inşaatının tamamlanmasında bazı ihtilaflar yaşandığını ve takımın aylardır iç saha maçlarını şehir dışında oynamak zorunda kaldığını belirten Mehmet Özhaseki, "Stat yapılmış, ortaya güzel bir eser çıkmış, bunun için onca fedakarlık edilmiş. Başta Belediyemiz olma üzere müteahhit firmanın eline sağlık, ancak gelinen noktada bir takım ihtilaflar var. Bu ihtilaflar çözülemediği için de anahtar Bakanlığımıza teslim edilemiyordu. O zaman da Bakanlığımız stada maç veremiyor, gerekli eksikleri görüp, oynanabilir raporu veremiyor. Gerek bakanlığım döneminde, gerekse devam eden süreçte ve adaylığım döneminde bu konuyu bildiğim için Cumhurbaşkanımıza arz ettim. O da benim hakem olmamı istedi ve geldiğimiz noktada en son müteahhit firma anahtarı Bakanlığımıza teslim etti. 3-5 gün içinde bütün eksiklikler bitecek. Bundan sonra Ankaragücü burada maçını yapacak, biz de sonuna kadar destekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yıkımı devam eden 19 Mayıs Stadı'nın yerine yapılacak spor kompleksi hakkında bilgi veren Özhaseki, "19 Mayıs Stadı'nın yerine yapılacak kompleks var. Muhteşem bir kompleks orası, sadece 55 bin kişilik UEFA standartlarında bir stadyum değil, 26 ayrı branşta spor yapılabilecek, binlerce Ankaralı gencin istifade edebileceği bir kompleks." dedi. Özhaseki, çimin durumuna göre Ankara'daki tüm takımların bu yeni stadı kullanabileceğini kaydetti.

Özhaseki, yarın vefatının ikinci yılına girilecek Gençlerbirliği'nin efsane Başkanı İlhan Cavcav hakkında ise "Yıllarca kulüp başkanlığı yaptığım için İlhan Ağabeyle her platformda bir araya geldim. En son rahmetli olmasından kısa bir süre önce yine bir araya geldik. Onunla sohbetlerimiz hep futbol üzerine, memleket üzerine, ticari gelişmeler üzerine dönerdi. Onun Türk futboluna yapmış olduğu katkı hakikaten dillere destandır. Herkesin yurt dışından çok büyük paralarla futbolcu transfer ettiği dönemde, İlhan Ağabey bir kapı açtı. Hepimize önderlik etti, gitti Güney Afrika'dan veya değişik ülkelerden genç futbolcular getirdi, parlattı, sattı, bütçeyi doldurdu. Aynı taktiği ben de epeyce uyguladım, bayağı da işe yaradı. Onun Türk futboluna katkısını kimse inkar edemez. Allah rahmet eylesin, yattığı yer nur olsun diye dua ediyoruz" diye konuştu.

Bakan Mehmet Kasaoğlu, Türk sporunun son 17 yılının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde devrim niteliğinde geçtiğini belirterek, "Bu dönemin bir parçası olarak şu an Ankara Eryaman Stadı'ndayız. Dört dörtlük bir stadı hep birlikte gezdik. İnşallah önümüzdeki pazartesi günü de Ankaragücü-Alanyaspor maçına ev sahipliği yapacak. Diğer tesislerimizle kıyasladığımızda, Türkiye dünyanın en modern, en yeni statlarına sahip. İnşallah spor hamlemizle birlikte yeni dönemde çok farlı yerlerde sporumuzu başarıya ulaştıracağız" dedi.

Bakan Kasapoğlu ise stadın tamamlanmasında yaşanan pürüzlerin giderilmesinde Özhaseki'nin kilit rol oynadığını belirterek, şöyle konuştu:

"İnşallah bundan sonraki süreçte kendisinin Ankara'ya yönelik projelerinde biz de Bakanlık olarak destekleyeceğiz. Seçim sürecinden sonra da çok önemli projelerimiz var, kendisinin de özellikle bu son süreçteki desteklerine teşekkür ediyorum. Bugün de o sevinci kendisiyle paylaşma imkanı bulduk. Ankaramıza, Türk sporuna hayırlı olmasını temenni ediyorum. Centilmenlik dolu, rekabetin dostça, kardeşçe yaşandığı maçlara sahne olması dileğiyle hayırlı uğurlu olsun diyorum."

EDREMİT'TE BİTKİSEL ÜRÜN FABRİKASININ DEPOSUNDA YANGIN

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde bir bitkisel ürün fabrikasına ait depoda yangın çıktı. Deponun bitişiğindeki akaryakıt istasyonuna ait LPG tankına sıçramadan yangının söndürülmesi büyük bir faciayı önledi.

Yangın, saat 22.30 sıralarında Cennetayağı Mahallesi İstasyon Caddesi'nde bitkisel ürünler üreten fabrikaya ait depoda bilinmeyen nedenle çıktı. Bitişiğinde akaryakıt istasyonu bulunan depodaki yangını görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye gelen, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Edremit Grup Amirliği ile Akçay, Zeytinli ve Altınoluk itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın 3 saat içerisinde güçlükle söndürülebildi. Bitişiğindeki akaryakıt istasyonundaki LPG tankına sıçramadan yangının söndürülmesi büyük bir faciayı önledi. Yangında, fabrikanın deposunda bulunan 5 ton zeytinyağı ile plastik malzemeler kullanılamaz hale geldi. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

İZMİR'DE HAVAYA SIZAN KOKULANDIRMA MADDESİ PANİĞE NEDEN OLDU

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, doğalgaz istasyonunda meydana gelen arıza sonucu kokulandırma gazı havaya sızdı. İlçenin bazı mahallelerinde yoğun gaz kokusunu alanlar endişeye kapılarak sokağa döküldü.

Karşıyaka ilçesinde, akşam saatlerinde doğalgaz istasyonundaki kokulandırma ünitesinde arıza meydana geldi. Durumun bildirilmesi üzerine İzmir Gaz ekipleri istasyondaki arızayı giderdi ancak, havaya kokulandırma gazı sızdı. Rüzgarın da etkisiyle bazı mahallelerde etkili olan kokuyu doğal gaz kaçağı sananlar, açık alanlara çıktı. Kokudan korunmak isteyen bazı kişiler ise maske takarak önlem almaya çalıştı. Yüzlerce kişinin polisi araması ile bilgilendirilen 110 AKS ekipleri bölgeye gelerek çevrede inceleme yaptı.

Bu arada Örnekköy Mahallesi'nde nefes darlığı yaşayan kişiye sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Yoğun gaz kokusunu aldığı için dışarıya çıktığını ifade eden 60 yaşındaki Tuncer Zinkaya, Ben televizyonda film seyrediyordum, gaz kokusu hissettim sonra tüpten mi kaçırıyor dedim, tüpü kontrol ettim ve bahçeye çıktık. Dışarıda daha acayip bir koku var, kokudan duramayınca ben polisi aradım adres verdim durumu anlattım. Polis ekipleri de bana 'yetkililere iletiyoruz' dedi ailecek dışarı çıktık dışarıda da durulmuyor. Gaz kokusundan yatamıyoruz yatsak belki öleceğiz. dedi.

'MAHSUR KALDIK'

Yoğun kokudan dolayı evde duramadıklarını söyleyen Adile Kara ise Gaz kokusundan evlerimizde duramıyoruz, onun için dışarı çıktık. Yaklaşık bir saattir dışarıdayız çocuklarımızla birlikte. Biz tüpten geliyor zannettik dışarı çıktık, dışarısı daha kötüydü. Ne evde ne de dışarıda duramıyoruz nasıl olacak böyle bilmiyorum mahsur kaldık diye konuştu.

İZMİR GAZ'DAN 'SIZINTI YOK' AÇIKLAMASI

Konuyla ilgili İzmir Gaz, resmi sitesinden açıkalamada bulundu. İzmir Gaz yetkilileri tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi

Doğalgaz şehir şebekesinden kaynaklı olarak cadde ve sokaklarda herhangi bir kaçak veya sızıntı söz konusu değildir. Örnekköy RMS-A istasyonumuzdaki kokulandırma ünitesinde meydana gelen teknik bir arızadan dolayı bir miktar kokulandırma maddesi havaya sızmıştır. Ekiplerimiz anında müdahale ederek gerekli tedbirleri almıştır. Vatandaşlarımızın can ya da mal güvenliğini tehlikeye atacak herhangi bir durum söz konusu değildir.

Uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen kişi evde ölü bulundu

İZMİR'in Bornova ilçesinde 33 yaşındaki Mehmet Salih Şekerci evinde ölü bulundu. Uyuşturucu madde kullandıktan sonra fenalaşarak öldüğü iddia edilen Şekerci'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay, bugün akşam saat 20.00 sıralarında Yeşilçam Mahallesi 2007 sokakta bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, kardeşi Mehmet Salih Şekerci'den bir süredir haber alamayan Oya Şekerci, durumdan şüphelenerek Mehmet Salih Şekerci'nin evine gitti. Oya Şekerci kapıyı defalarca çalmasına rağmen, Mehmet Salih Şekerci kapıyı açmadı. Bunun üzerine, yedek anahtarla eve giren Oya Şekerci, Mehmet Salih Şekerci'nin evin salon kısmında yerde hareketsiz yattığını görünce durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Mehmet Salih Şekerci'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ekiplerin yaptığı incelemede, Şekerci'nin bulunduğu odada uyuşturucu madde içiminde kullanılan materyaller çıktı bulundu. Uyuşturucu madde kullandıktan sonra fenalaşarak öldüğü iddia edilen Şekerci'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şekerci'nin kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından belirlenecek.

Olayla ilgli başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,

Metal doğrama atölyesinde çıkan yangın paniğe neden oldu

İZMİT'teki demir doğrama atölyesinde iddiaya göre, sobadan çıkan kıvılcımların neden olduğu yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Yangında atölyede zarar meydana geldi.

Yangın, gece saatlerinde, Yeşilova Mahallesi Turan Güneş Caddesi üzerinde bulunan Fehmi Bayram'a ait metal doğrama atölyesinde çıktı. İddiaya göre, odun sobasından çıkan kıvılcımların neden olduğu yangın, kısa sürede tüm atölyeyi sardı. Atölyeden yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışması ile yangın söndürüldü. Yangında atölyede zarar meydana gelirken, soruşturma başlatıldı.

