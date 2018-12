Dha Yurt Bülteni-18

Bakan Dönmez: 5 sektör 5 milyon fidanı toprakla buluşturacak

AMASYA'da daha önce kömür madeni atıklarının depolandığı pasa döküm sahasının ağaçlandırılması çalışmasına katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "Kömür üreticilerimizin her 100 ton kömür için bir fidan dikme projesinin ilk adımını bugün burada atmış oluyoruz. Proje kapsamında burada sadece kömür üreticileri yok, elektrik sektörümüz var, doğalgaz sektörümüz var, akaryakıt sektörümüz var. 5 sektör inşallah bir arada 5 milyon fidanı toprakla, doğayla buluşturmuş olacağız" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Amasya'nın Suluova İlçesi Cevizdibi Mahallesi'nde bulunan Eski Çeltek Kömür İşletmeleri'nde düzenlen programa katıldı. Kömür çıkarma işlemi sırasında oluşan atık malzemenin depolandığı pasa döküm sahasında oluşturulan ağaçlandırılma alanı için düzenlenen fidan dikim programına Bakan Dönmez'in yanı sıra Amasya Valisi Osman Varol, Belediye Başkanı Cafer Özdemir, Suluova İlçe Belediye Başkanı Fatih Üçok, kurum ve kuruluşların temsilcileri ve vatandaşlar da bulundu.

Programda konuşma yapan Bakan Dönmez, kömür üreticilerinin her 100 ton kömür için bir fidan dikme projesinin ilk adımını bugün atmış olduklarını belirterek "Proje kapsamında burada sadece kömür üreticileri yok, elektrik sektörümüz var, doğalgaz sektörümüz var, akaryakıt sektörümüz var. 5 sektör inşallah bir arada 5 milyon fidanı toprakla, doğayla buluşturmuş olacağız. Bu yıl alınacak yeni abone için o ilde, her yeni elektrik abonesi için yine alınan yerde ilimizde, akaryakıtta da bu sene trafiğe çıkan her lastikli araç için, trafiğe çıktığı, plakayı aldığı ilde birer fidanı toprakla buluşturmuş olacağız. Bu projemize destek veren, katkı sağlayan başta sektör temsilcilerimize ve yerel yöneticilerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizler bismillah diyerek toprağa bir tohum atıyoruz. O tohumlar inşallah şehirlerimize hayat veren ormanlara dönüşecek" diyerek sözlerine şöyle devam etti:

"Bugün de Eski Çeltek Maden Sahası'nda kömür işletmesinde üretimine son verdiğimiz bu sahada ağaçlandırmayı yaparak yeniden doğaya kazandırmış olacağız. 100 dekarlık alanda 10 bin 100 fidanı yöreye uygun ağaçlarımızı burada bu proje kapsamında hayata geçirerek dikmiş olacağız. Kömür sahası bugüne kadar ürettiği kömür ile ekonomimize can verdi. Milletimizin refahı için işçi kardeşlerimiz burada gece gündüz demeden alın teri döktü. Saha bugünden itibaren üreteceği oksijenle bizlere, doğaya ve içindekilere can vermeye devam edecek. En küçüğü 2 en büyüğü 6 yaşında olan karaçam, selvi, mahlep, akasya ve sedir ağaçları Suluova'mızın güzelliğine, estetiğine ayrı bir ruh ve güzellik katmış olacak." Bakan Dönmez, temiz kömür teknolojisinin başta Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa olmak üzere dünyanın her yerinde giderek yaygınlaştığını söyleyerek "Bu konudaki çalışmaları dikkatle inceliyoruz. Kömür gün geçtikçe daha temiz bir yakıt olmaktadır. Temiz kömür teknolojileri ile kömürün üretimi, zenginleştirilmesi ve kullanımında verimliliği maksimum seviyeye çıkartacağız. Diğer yandan düşük emisyon değerleriyle de çevresel etkililerini en aza indirmiş oluyoruz" diye konuştu.

Konuşmasının ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve beraberindekiler belirlenen alana fidan dikti. 100 dekarlık alana 10 bin 100 fidan dikileceği belirtildi.

Görüntü Dökümü:

Fidan dikim alanı detay

Bakanın karşılanması detay

-Açıklama

Diğer detaylar

Haber-Kamera: Sinan HARMANCI/AMASYA,

Kuvvetli sağanak Kemer'i vurdu (4)

KONYAALTI'NDA DENİZE KIZILA BÜRÜNDÜ

Antalya'da dün sabahtan beri etkili olan yağmur nedeniyle taşan dereler, Konyaaltı sahiline çamur taşıdı. Yağmur suyunun getirdiği çamur nedeniyle dünyaca ünlü plaj kızıla büründü. Sahile gelenler suyun kızıl rengi nedeniyle şaşkınlık yaşadı. Pek çok vatandaş bu anları cep telefonu kameralarıyla fotoğraflayıp görüntüledi.

ANTALYA'DA KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Diğer yandan Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yarın Antalya'da il genelinde görülecek sağanak yağışların, öğle saatlerinden itibaren etkisini artırarak gece saatlerine kadar aralıklarla çok kuvvetli (51-75 mm) olmasının beklendiği kaydedildi. Açıklamada, "Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Sahilden görüntü

Drone görüntüleri

Boğaçayı'nda suya gömülen kepçe görüntü

Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA-DHA)

Akın'dan, Malatyaspor'a geçmiş olsun ziyareti

Malatya Tarım ve Hayvancılık Platformu Başkanı İhsan Akın ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü'ne dün yaşanan silahlı saldırı ile ilgili geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Tarım ve Hayvancılık Platformu Başkanı Akın ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un Orduzu Pınarbaşı mevkiinde bulunan Nurettin Soykan Tesisleri'ne gece saatlerinde kimliği belirsiz maskeli 2 kişi tarafından tabancayla ateş açılmasından dolayı ziyaret etti. Yönetim Kurulu Üyeleri adına konuşan yapan Başkan Akın, önceki gün kulüp binasında gerçekleştirilen çirkin saldırıyı kınayarak menfur saldırıyı gerçekleştirenlerin biran önce yakalanarak adalete teslim edilmesi gerektiğini söyledi.

Sarı- kırmızılı takımın Müdürü Selçuk Günaydın, destek ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Evkur Yeni Malatyaspor bu şehrin şerefidir, namusudur. Valimiz başta olmak üzere emniyet müdürümüz, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve halkımızın hep bir ağızdan bizlere destek olmaları mutlu etti. Bizler bugün yanımızda olan hiç kimseyi unutmayacağız. Gerçek taraftarın yanımızda olması bizim için çok önemli. Bu tür olaylar Malatya'mızın saygınlığını zedeleyici olaylar. Temennimiz bundan sonra bu tür olayların bir daha yaşanmaması yönünde" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Katılanlardan görüntü

Başkan İhsan Akın'ın konuşması

Müdür Selçuk Günaydın'ın açıklaması

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA

Paraları gördü, intihardan vazgeçti

ESKİŞEHİR'de inşat halindeki 6 katlı binanın çatısına çıkan simit satıcısı Ramazan G. (20), "İki bin lira kira borcum var" diyerek, intihara kalkıştı. Ramazan G., polislerin yakındaki bir banka şubesinden aldıkları parayı göstermesi üzerine intihardan vazgeçti. İndikten sonra para kendisine verilmeyince taşkınlık yapan simitçi, kelepçelenerek, emniyete götürüldü.

Olay, Yenibağlar Mahallesi Eker Sokak'ta meydana geldi. Ramazan G., elinde simitlerin bulunduğu bir tepsiyle 6 katlı inşaatın çatısına çıktı. Çevredekiler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ramazan G. kendisini ikna etmeye çalışan polislere, "Vali gelsin, kaymakam gelsin. İki bin lira borcum var. Kirayı ödemedim. İki bin lira getirmezlerse kendimi atacağım" dedi.

Bunun üzerine Asayiş Şubesi'nden polisler, yakındaki bankaya gidip, 5'er TL'lik bir miktar banknot alarak olay yerine geldi, parayı Ramazan G.'ye gösterdi. Parayı gören Ramazan G. intihar girişiminden vazgeçerek, çatıdan indi. Ancak para kendisine verilmedi. Bunun üzerine taşkınlık çıkaran Ramazan G., kelepçelenerek polis aracına bindirilip, emniyete götürüldü.

BİR GÜN ÖNCE DE ÇATIYA ÇIKTI

Simit satarak geçimini sağlayan Ramazan G.'nin dün de Emek Mahallesi Ertaş Caddesi'nde 6 katlı bir binanın çatısına çıktığı, polisler tarafından ikna edilerek indiği öğrenildi.

Görüntü dökümü:

-Ramazan G.'nin çatıdayken,

-Ramazan G.'ye aşağıda duran bir kişinin paraları göstermesi,

-Ramazan G.'nin montunu ve elindeki jileti aşağıya inmesi,

-Ramazan G.'nin polisler tarafından kelepçelenip ekip aracına bindirilmesinden çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK-ESKİŞEHİR/ DHA

Oğluyla sokak ortasındaki tartışmada vurulan baba, toprağa verildi (2)

ÇELİK YELEK GİYDİRİLDİ

Sakarya'nın Hendek ilçesinde tartıştığı Kadir Sakçı'yı öldürüp oğlunu yaralayan Hikmet Usta, olayın ardından evine gidip eşi ve 4 çocuğunu alıp Bursa'ya doğru kaçmaya başladı. Durumu ihbar alan Bursa polisi, kentin girişinde cinayet zanlısı ve ailesini yakaladı. Emniyette sorguya alınan Hikmet Usta, eşi ve 4 çocuğu işlemleri tamamlandıktan sonra sağlık kontrolünden geçirildi. Geniş güvenlik önlemleri alan polis, Usta ve ailesinin üzerine çelik yelek giydirerek adliyeye sevk etti.

OĞLUNA SİPER OLDU

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, silahlı saldırı sırasında Kadir Sakçı'nın oğlunun önüne atlayarak siper olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Şüphelilerin adliyeye getirilişi

-Detaylar

Aziz GÜVENER/ Sakarya/ Hendek

2 Afgan'ın bıçaklanmasıyla ilgili 2 Afgan tutuklandı

BİLECİK'te iki farklı olayda, Afganistan uyruklu 2 kişinin bıçaklanmasıyla ilgili gözaltına alınan aynı ülke vatandaşı 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Gazipaşa Mahallesi Yahyabey Sokak'ta dün akşam saatlerinde yabancı uyruklu iki grup arasında kavga çıktı. Kavga sırasında Afganistan uyruklu Mohammad Jawad Salehi'nin beline bıçak saplandı. Şüpheliler kaçarken, Salehi beline saplı bıçakla hastaneye kaldırıldı.

Bu olaydan yaklaşık 5 dakika sonra, bu kez Dedeoğlu Caddesi'ndeki apartmanın 3'üncü katında Afganistan uyruklu Nimatullah Alizada karnından bıçakla yaralandı. Nimatullah Alizada, Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis ekipleri, her iki olayın şüphelisi olarak yine bu ülke vatandaşı olan Faward Mirzai (24), Mostafa Ensari (21) ve Kasım Hakimi'yi (18) gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Fawad Mirzai savcılık tarafından serbest bırakılırken, Kasım Hakimi ve Mustafa Ensari, Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

(Görüntü dökümü:

-Tutuklanan şüphelilerin polisler tarafından adliYeden çıkartılıp ekip araçlarına götürülmesi

Haber-Kamera: Cafer ELMAS-BİLECİK/ DHA

Kaynak: DHA