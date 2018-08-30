Dha Yurt Bülteni 18

VALİ KONAĞI KARŞISINDA UNUTULAN ÇANTA PANİĞE SEBEP OLDU

İZMİT'te, Kocaeli Vali Konağı'nın karşısında unutulan çanta polisi alarma geçirdi. Bomba imha ekipleri tarafından fünye ile patlatılan çanta boş çıktı.

Gece saatlerinde, İzmit Akçakoca Mahallesi İnönü Caddesi'nde, Kocaeli Vali Konağı'nın karşısından geçen caddede kaldırımda ağacın altındaki çantayı gören çevredekiler, şüphelenerek polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik önlemi aldı. Cadde ulaşıma kapatılırken, olay yerine bomba imha uzmanı çağırıldı. Bomba imha uzmanı gerekli kontrolleri yapmasının ardından çantanın fünye ile patlatılmasına karar verdi. Fünye ile patlatılan çanta boş çıktı. Yol trafiğe açılırken, çanta incelenmek üzere polis ekipleri tarafından alındı.

Görüntü Dökümü

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-Valizin görüntüsü

-Vali konağının görüntüsü

-Bomba imha uzmanının çalışması

-Boş valizin görüntüsü

-Detay

HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli)

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MARKETTE GÖRDÜKLERİ HUSUMETLİLERİNE KURŞUN YAĞDIRDILAR: 3 YARALI

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, husumetlilerinin markette olduğunu öğrenen bir grup, karşı tarafa kurşun yağdırdı, 3 kişi yaralandı.

Olay gece saatlerinde, Akyazı Taşburun Mahallesi'nde markette meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan kişilerin markette olduğunu öğrenen kişiler, otomobille marketin önüne geldi. Husumetlilerine kurşun yağdıran kişiler geldikleri araca binerek olay yerinden kaçtı. Silahlı saldırıda Mustafa Furuncuoğlu, Yunus Bilgin ve ismi öğrenilemeyen bir kişi vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mustafa Furuncuoğlu ve Yunus Bilgin yapılan ilk müdahalelerin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaçan kişilerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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Olay yerinden görüntüler

Hastanenin önünde görüntüler

Haber-Kamera: Alaattin ONUR/AKYAZI(Sakarya),

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TRAVESTİ CİNAYETİ, İZMİR'DE PROTESTO EDİLDİ

İZMİR'in Konak ilçesinde, Esra A. isimli travestinin geçtiğimiz Cumartesi günü İstanbul'da evinin önünde boğazı kesilerek öldürülmüş halde bulunması nedeniyle bir araya gelen, aralarında travesti ve eşcinsellerin de bulunduğu grup, olayı protesto etti.

İstanbul Beyoğlu'nda yaşayan travesti Esra A.'nın, geçtiğimiz Cumartesi saat 08.00 sıralarında, İstiklal Caddesi'ndeki evinin önünde boğazı kesilerek öldürülmüş halde bulunmasını protesto etmek isteyen yaklaşık 30 kişilik grup, Alsancak'taki Kıbrıs Caddesi'nde bir araya geldi. Aralarında eşcinseller ile travestilerin de olduğu ve ellerinde, 'Kimliklerimiz hafifletici sebep olamaz' ve 'Trans kadınlar, kadındır' dövizleri taşıyan grup, 'Susma haykır, eşcinseller vardı', 'Translara yönelik şiddete son' sloganları attı.

Grup adına basın açıklaması yapan Nora Şenkal, trans kadın cinayetlerine sessiz kalınmasını kabul etmediklerini belirterek, "İstanbul'un göbeğinde işlenen bu cinayetin ve her gün, her gece sokaklarda güvencesiz şekilde çalışırken seks işçilerinin uğradığı saldırıların sorumlusu sadece failler midir? Bu cinayetlerin görünmez kılınmasını kabul etmiyoruz. LGBTİ+ cinayetlerinin failleri yargılanırken, tıpkı kadın cinayetlerinde olduğu gibi 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimleriyle faillere güç verilmekte, yeni cinayetlerin ve saldırıların önünü açılmaktadır" dedi.

Grup, okunan basın açıklamasının ardından olaysız dağıldı.

Görüntü Dökümü:

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Slogan atılmasından görüntü

Dövizlerden görüntü

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN/ İZMİR,

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