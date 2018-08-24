Dha Yurt Bülteni-18

KASTAMONU'DA ORMAN YANGINI (2) YENİDEN

** YANGIN İKİ KÖYDE PANİĞE NEDEN OLDU

Kastamonu'nun Araç ilçesinde, akşam saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangında 20 dönümlük alan kül olurken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi ise sürüyor. Yangının büyüyerek devam ettiği öğrenilirken, iki köyün de tehlike altında olduğu belirtildi.

TAVŞANLI VE ÇAVUŞ KÖYÜ TEHLİKE ALTINDA

Yangın, akşam saatlerinde Kastamonu'nun Araç ilçesine bağlı Tavşanlı köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüdü. Çevredeki bazı köyler de yangının sıçrama ihtimaline karşı boşaltıldı. Tavşanlı ve Çavuş köylerinin tehlike altında olduğu belirtildi. Çok sayıda itfaiye aracı yangına müdahale ederken, Karabük'ten gelen yangın söndürme helikopterleri de havadan alevlere müdahale etti.

VATANDAŞLAR SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA KATILARAK KÖYLERİNİ KORUMAYA ÇALIŞTI

Yakın köylerdeki vatandaşlar, alevlerin köylerine ulaşma ihtimali nedeniyle büyük panik yaşadı. Vatandaşların yangın paniği, cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerdeki seslerden de anlaşıldı. Yine yangın söndürme çalışmalarına, köylerini korumaya çalışan vatandaşların da katıldığı görüldü. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, akşam saatlerinde geniş alana yayılmaya başlayan alevlerin, yakındaki bir köyü tehdit etmeye başlaması ise dikkat çekti.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nden (GAMER) yapılan açıklamada, yangının 16.35'te yetkililere bildirildiği ve kısa sürede müdahale edildiği ifade edildi. Açıklamanın devamında, yangına Orman itfaiyesi, Kastamonu Merkez itfaiyesi, Taşköprü, Daday, İhsangazi İlçe itfaiyeleri, DSİ 23'üncü Bölge, Karayolları 15'inci Bölge, İl Özel İdaresi iş makineleri, Çankırı Bayramören, Kurşunlu ve Ilgaz ilçeleri itfaiye araçlarının sevk edildiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Gürkan YILMAZ/ARAÇ (Kastamonu), -

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Çanakkale'de tatilcilerin dönüş çilesi sürüyor (2)

ARAÇ KUYRUKLARI GECE BOYUNCA DEVAM ETTİ

ÇANAKKALE'de tatilcilerin dönüş çilesi, gece saatlerinde de sürdü. Gelibolu'ya geçmek isteyenler Lapseki İskelesi yoğun saatler yaşarken, tatilciler uzun süre sıra bekledi. Araç kuyruğu 3 kilometreyi buldu.

Çanakkale merkez feribot iskelesinde de Eceabat ilçesine ve Kilitbahir köyüne geçmek isteyen tatilcilerin oluşturduğu yaklaşık 5 kilometerlik kuyruk da gece boyunca devam etti.

Kurban Bayramı tatili boyunca, Çanakkale-Kilitbahir hattında 4, Çanakkale-Eceabat hattında 3, Lapseki-Gelibolu hattında 4, Gökçeada-Kabatepe hattında 3, Geyikli-Bozcaada hattında ise 2 feribot olmak üzere toplam 16 feribot hizmet veriyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Lapseki İskelesi

Araç kuyruğu

Haber-Kamera: Burak GEZEN- Mehmet ANDAÇ-Orhan AKTUĞ - ÇANAKKALE

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SERİNLEMEK İÇİN GİRDİĞİ BARAJ GÖLÜNDE BOĞULDU

AKSARAY'da serinlemek için Gödeler Baraj Gölü'ne giren Muhammet Öztürk (18), boğuldu. Öztürk'ün cansız bedeni 3 saat süren arama çalışmaları sonucu sudan çıkarıldı.

Ortaköy ilçesine bağlı Gödeler Köyü Baraj Gölü'ne arkadaşlarıyla birlikte giden Muhammet Öztürk, serinlemek için suya girdikten kısa bir süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen AFAD dalgıçları gölde Öztürk'ü aradı. Yaklaşık 3 saat süren aramanın ardından Muhammet Öztürk'ün cansız bedenine ulaşıldı. Öztürk'ün cansız bedeni otopsi için Ortaköy Devlet Hastanesi'ne morguna götürüldü. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Muhammet Öztürk'ün cansız bedeninin sudan çıkarılması

-Ambulansa taşınması

Haber-Kamera: Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY,

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2 kızını öldürüp, intihar etti (2)

İTFAİYE MÜDÜRÜ İLE 2 KIZININ CESEDİ MORGA KALDIRILDI

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde tartıştığı ailesine tabancayla ateş açıp kızları Vesile (20) ile Işıl'ı (18) öldürüp, aynı silahla intihar eden Aziz Kaya'nın (50) Kahta Belediyesi İtfaiye Müdürü olduğu belirlendi. Olayda yaşamını yitiren Kaya ile kızlarının cesetleri, güvenlik güçlerinin incelemesinin ardından otopsi için morga götürüldü. Kaya'nın ateş açtığı sırada ismi öğrenilemeyen eşi ve diğer kızının da evden kaçıp kurtulduğu ifade edilen olay sonrası eve akın eden ailenin yakınları ise sinir krizi geçirdi.

SALDIRIDAN KURTULAN EŞİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, 2 kızını öldürüp, intihar eden eşi Aziz Kaya'nın saldırısından küçük kızı Zeynep (10) ile yara almadan kurtulan Münibe Kaya, acı haberle sinir krizi geçirdi. Kızını yanından ayırmayan Münibe Kaya'ya, sağlık görevlilerince müdahale edilerek, sakinleştirici iğne yapıldı.

Haber: Haci BOZKURT-ADIYAMAN-DHA)

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