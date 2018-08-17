Dha Yurt Bülteni 18

İNEGÖL'DE ZİNCİRLEME KAZA: 1 ÖLÜ, 30 YARALI (1)

BURSA'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü 30'a yakın kişi ise yaralandı.

Kaza, Eskişehir-Bursa Karayolu'nun İnegöl ilçesi Mezitler 7 Mevkii'nde meydana geldi. TIR'ın deposundan yola dökülen mazot nedeniyle kayganlaşan karayolunda dehşet yaşandı. Yolun kayganlaşması nedeniyle 1 TIR, 2 yolcu otobüsü 2 minibüs, çok sayıda otomobil ve ambulansın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Bir kişinin öldüğü zincirleme trafik kazasında yaralan çok sayıda kişi İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle karayolunun trafiğe kapansı üzerine Eskişehir- Bursa karayolunda uzun araç kuyruğu oluştu. Ekiplerin yol açma çalışmaları sürerken, zincirleme kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü dökümü

Kaza yerinden görüntü

Detaylar

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa),

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İzin alamayan müftülük personeli dehşet saçtı: 5 ölü, 2 yaralı (EK)

SALDIRIDAN SON ANDA KURTULDU

Erzincan'ın Tercan ilçesinde, Müftülük personeli Fatih Aslan'ın saldırısından Tercan Kaymakamlığı'nda Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında görev yapan Bekir Derebaş'ın son anda kurtulduğu ortaya çıktı.

Bekir Derebaş, "Evrak bürosunda bir arkadaş vardı, olay nasıl oldu bilmiyorum ama ben içeriye girdiğimde 3 el ateş etti. Sonra döndü bana ateş etti ve vaizin odasına gidip onu vurdu. Sonra bir kaç arkadaşımız vardı onlara ateş etti. Gerisini hatırlamıyorum. Ben son anda içeriye girdim ve canımı kurtardım" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kaymakamlık binasından görüntü

-Görgü tanığının açıklaması

-Cenazelerin çıkartılışı

Haber-Kamera: Coşkun MENEK/ ERZİNCAN,

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KOCAELİ'DE OTOYOLDA BAYRAM YOĞUNLUĞU

KURBAN Bayramı tatillerini memleketleri ve tatil bölgelerinde geçirmek için araçlarıyla yola çıkanlar, TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu Kocaeli geçişlerinde yoğunluk oluşturdu. Yoğunluk nedeniyle bazı sürücüler otoyol üzerindeki dinlenme tesislerinde mola verdi.

Kurban Bayramı tatili için yola çıkanlar bu akşam saatlerinde İstanbul'dan Ankara istikametine doğru trafikte belirli aralıklarla yoğunluk oluşturdu. İzmit Hatipköy geçişinde yolun 3 şeritten 2 şeride düşmesi nedeniyle, trafik bu bölgede zaman zaman durma noktasına geldi. Sıcaktan bunalan ve yoğunluktan yorulan sürücüler dinlenme tesislerine akın etti.

İstanbul'dan yola çıktığını söyleyen İbrahim Savaş, "Sultanbeyli'de yoğunluk başladı. Belirli aralıklarla yoğunluk devam ediyor. Dinlenme tesisinde durup mola verdik. Kastamonu'ya gidiyoruz. Yoğunluk olduğu zaman durup dinleneceğiz. Acele etmeden yolumuza devam edeceğiz." dedi.

TEM Otoyolu'nda bir dinlenme tesisinin müdürü olan Atilla Kesim, "Bayram yoğunluğu başladı. Normal günlerimizden biraz daha fazla yoğunluk yaşanıyor. Ticari olarak işlerimize de yansıyor. Mesai saati bitiyor ve tatil başlıyor. Yarın ile Pazar ve Pazartesi günü daha da yoğunluk bekliyoruz. Otoyoldaki esnafımızın işleri daha da yoğun olacak. Zaten bekliyorduk bizde hazırlığımızı yaptık." diye konuştu.

19 FERİBOT SEFER YAPIYOR

İstanbul'dan yola çıkıp Yalova, Bursa ve İzmir yönüne gitmek isteyen ve İzmit Körfezi'ni dolaşmak istemeyen sürücüler Osmangazi Köprüsü ve Gebze Eskihisar-Yalova Topçular arasında sefer yapan feribotları kullanıyor. Ek seferlerle birlikte 19 feribot bayram boyunca karşılıklı olarak sefer yapacak. Şu an itibarıyla feribot iskelelerinde hafif yoğunluk yaşanmasına rağmen her 5 dakikada bir feribotun kalkış yaptığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Drone ile trafik yoğunluğu

-Röpler

-Trafik yoğunluğu

-Anons

HABER: Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU-KAMERA. Dinçer AKBİR/KOCAELİ,

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YANGINI SÖNDÜREN İTFAİYEYE AYRAN İKRAM ETTİLER

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, beyaz eşya deposunda çıka yangını itfaiye ekipleri söndürürken, çevre esnaf itfaiye erlerine ve sağlık ekiplerine dumandan etkilenmemeleri için ayran ikram etti.

Olay, Gazibey Mahallesi Başçeşme sokak üzerinde meydana geldi. Malkara Ticaret ve Sanayi Odası başkanı ümran Bilgin'e ait 5 katlı bir binanın alt katındaki beyaz eşya deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İşyeri personelinin depoya bir malzeme almak üzere indiği sırada dumanların çevreye yayılarak yangını fark edip itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale derek yangını söndürdü. Yangını söndürme çalışmaları esnasında dumandan etkilenen itfaiye ve sağlık ekiplerine çevredeki esnaf ayran ikram etti.

Görüntü Dökümü:

-İtfaiye ve sağlık ekiplerinin olay yerine gelişi

-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi

-Çevre esnafın ayran servisi yapması

-Yangının söndürülmesi

-Çevredeki kalabalık ve telaşı

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),-

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ÇOCUKLAR TRAFİKTE 'KIRMIZI DÜDÜK' LE UYARACAKLAR

SAKARYA Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Kurban Bayramı tatili için yollara çıkan sürücülerin kullandığı araçlarda bulunan çocuklara 'Kırmızı Düdük' projesi hakkında bilgi verip, düdük, şapka ve tişört hediye etti. Fatih Kaya çocukların bir anlamda fahri trafik polisi olacağını belirterek, "Çocuklar yalan söylemez. Ailelerinin trafik kurallarını ihlal etmemeleri için onları uyarmak maksadıyla ve trafikte farkındalık oluşturmak için bir 'Kırmızı Düdük' projesi uygulandı" dedi.

İçişleri Bakanlığı Kurban Bayramı öncesinde trafikte kurallara uyularak can kayıplarının önüne geçilmesi için 'Bu Bayramda Bende Trafik Polisiyim, Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük' projesi başlattı. 81 ilde uygulamaya koyulan proje Sakarya'da da devreye sokuldu. TEM Otoyolu Adapazarı gişelerinde uygulama noktasında bayram yolculuğuna çıkan vatandaşların araçları durdurulurken, Emniyet Müdürü Fatih Kaya araçlarda bulunan çocuklara projeyi anlattı. Emniyet Müdürü Kaya, araçlardan inen çocuklara kırmızı düdük, 'Hatalı sürücüye kırmızı düdük' yazılı tişört ve şapka hediye ederek, çocuklara görevlerini nasıl yapacaklarını anlattı. Tişörtlerini giyip düdüklerini alan çocuklar, trafik kurallarına uymayan sürücüleri uyaracak. Proje kapsamında anne, baba, akrabalarına ve gördükleri tüm sürücülere düdük öttürerek uyaracak olan çocuklar, bu anları sosyal medyadan paylaşacak. Türkiye genelinde videosu en çok beğenilen 100 çocuğa İçişleri Bakanlığı'nca bisiklet hediye edilecek.

'ÇOCUKLAR YALAN SÖYLEMEZ'

Sakarya Emniyet Müdürü Fatih Kaya, çocukların trafikte yapılan hatalar konusunda yalan söylemeyeceklerine inandıklarını ifade ederek, "İçişleri Bakanımızın emriyle trafikte kazaların önlenmesi amacıyla büyük bir seferberlik başlatılmış durumda. Biz de bu kampanyayı bu saat itibariyle başlattık. Çocuklarımız her türlü konuya çok duyarlı. Kesinlikle bildiğiniz gibi çocuklar yalan söylemez. Ailelerinin trafik kurallarını ihlal etmemeleri için onları uyarmak maksadıyla ve trafikte farkındalık oluşturmak için bir 'Kırmızı Düdük' projesi uygulandı. Biz de bugün çocuklarımıza hem bu konuda nasihatler vererek, onlara ne yapmaları gerektiğini anlatan broşürlerle, bir kırmızı düdük, bir tişört ve bir şapka dağıtıyoruz. Bir anlamda onları fahri trafik polisi yapacağız. İnşallah uzun sürecek Kurban Bayramı tatilimiz kana bulanmaz, hiçbir ailemiz acı yaşamaz. Bu dilek ve temennilerle böyle bir kampanyayı başlatmış bulunmaktayız. İnşallah memleketimiz için faydalı sonuçlar alırız. Bu duyurularla ben tatile çıkacak bütün sürücüler kazasız, belasız yolculuklar diliyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

TEM gişeleri araçların girişi

Müdürün araçları durdurması

Çocuklarla konuşması

Çocuklara düdük şapka tişört verilmesi

Mdürün çocuklara görevini anlatması

Röportaj

Detaylar

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER/ ADAPAZARI(Sakarya), -

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ÇOCUKLAR, MESUT ÖZİL MASKELERİYLE YÜRÜDÜ

ZONGULDAK Devrek ilçesinde düzenlenen 29. Devrek Baston ve Kültür Festivali'nin kortej yürüyüşünde çocuklar, Mesut Özil fotoğrafından yapılan maskeleri yüzlerine takarak yürüdü.

İngiliz kulübü Arsenal'in Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil'e, Almanya Futbol Milli Takımı'nı bıraktığını açıklamasının ardından memleketi Devrek'ten destek sürüyor. Devrek Belediyesi, bugün başlayan ve Pazar günü sona erecek olan 29. Devrek Baston ve Kültür Festivali'nin ana temasını 'Mesut Özil'e sahip çıkıyoruz' olarak belirledi. Festivalin ilk gününde Karşıyaka Mahallesi'nden başlayarak Cumhuriyet Meydanı'nda sona eren korteje katılanlara, belediye tarafından Mesut Özil maskeleri dağıtıldı. Korteje katılan çocuklar, maskeleri yüzlerine takarak ırkçılığa tepki olarak 'Ben Mesut Özil'im' dövizleri taşıdı. Korteje katılan Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, Ak Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen, Hamdi Uçar ve Ahmet Çolakoğlu, Genel Maden İşleri Sendikası Genel Başkanı Ahmet Demirci ve diğer protokol üyeleri ise ilçenin ünlü Devrek Baston'u ile birlikte yürüdü.

HEMŞERİMİZE DESTEĞİMİZ SÜRECEK

Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci, hemşerilerine destek olmak için daha önce 'Mesut Özil Caddesi' tabelasındaki Alman milli formalı fotoğrafı kaldırılarak yerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğrafı astıklarını hatırlattı. Mesut Özil'in dünyaya kendini ispatlayan bir sporcu olduğunu kaydeden Başkan Semerci, şöyle dedi:

"1984 yılında kaybolmaya yüz tutan baston sanatımızın canlandırması için başlatılan festivalin 29'uncusunu yapıyoruz. Bu festivalimizde ayrıcalıklar var. Mesut Özil'imiz var. Mesut Özil'e bir caddeye ismini vermiştik. Festivalimizde de Mesut Özil'e destek veriyoruz. Maskeler yaptık. Bunu vatandaşlarımıza dağıttık. Çocuklarımız ve dileyen vatandaşlarımız bu maskeleri takarak festivalde yürüyecekler."

Görüntü Dökümü

-Festival korteji

-Mesut Özil fotoğrafı takan çocuklar

-Protkolün bastonla yürüyüşü

-Devrek Belediye Başkanı ile röp.

Süre: (2.32) Boyut: (284 MB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,