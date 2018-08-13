Dha Yurt Bülteni - 18

İlkel teleferikte akıma kapılan genç kız, öldü

RİZE'de, 'varangel' olarak bilinen ve yük taşımada kullanılan ilkel teleferikte elektriik akımına kapılan Ayşe Kork (19) yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde Küçükçayır köyünde meydana geldi. Bölgede 'varangel' olarak bilinen ve yük taşımada kullanılan ilkel teleferikle yüklerini taşıyan Ayşe Kork, teleferiğin metal aksanını tuttuğu sırada iddiaya göre elektrik akımına kapıldı. Çevredekilerin yardımıyla kurtarılan genç kız ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayşe Kork, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Liseden mezun olan ve bu yıl girdiği üniversite sınavından 350 puan aldığı öğrenilen Ayşe Kork'un ölümü büyük üzüntü yarattı.

İLKEL TELEFERİKLER TEHLİKE SAÇIYOR

Doğu Karadeniz' de yoğun olarak kullanılan ve bölgede 'Varangel' olarak adlandırılan ilkel teleferikler can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturuyor. Teleferiklerle yük taşımacılığının yanında insan taşımacılığı da yapılıyor. Rize'de geçen yıl ölen bir kişinin tabutuda 'bölgeye yol olmadığı için teleferikle taşınmıştı' ifadesi yer almıştı.

Rize Makine Mühendisleri Odası tarafından yakın bir dönemde hazırlanan raporda, sayıları bölge genelinde 20 bine ulaşan ilkel teleferiklerin ölümlü ve yaralamalı çok sayıda kazaya neden olduğu belirlendi, teleferiklerin bir standarda kavuşturulması gerektiğine vurgu yapıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Ölen genç kızın vesikalığı

İlkel teleferik detayları (ARŞİV)

Haber-Kamera: Aytekin KALENDER/RİZE,

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Motosiklet tutkunları Gölcük kampında buluştu

AKSAÇLILAR Motosiklet Kulübü üyesi 2 bin 500 motosiklet tutkunu, 'Motosikletleri fark edin' adı altında düzenledikleri etkinlik kapsamında İzmir'in Ödemiş ilçesindeki Gölcük Yaylası'nda kamp yaptı.

Trafikte motosikletlerin de olduğuna dikkat çekmek isteyen Aksaçlılar Motosiklet Kulübü'nün Türkiye'nin çeşitli illerindeki üyeleri, Gölcük Yaylası'nda bir araya geldi. Motosiklet tutkunları, doğayla baş başa 3 gün geçirmek için çadırlarını kurdukları göl kenarındaki manzaraya karşı çay ve kahvelerini yudumlamanın keyfini yaşadı. Kimi motosiklet tutkunları, etkinliğe aileleri ile katıldı. Kurdukları hamaklarda sallanarak yol yorgunluğunu atan motosikletliler, gece yapılan eğlencelerle ve çeşitli yarışmalarla da gönüllerince eğlendi.

Aksaçlılılar Motosiklet Kulübü 2'nci Başkanı Murat Ok, çeşitli meslek gruplarından 3 bin üyeleri bulunduğunu belirtip, "2 bin 500'ünün katılımıyla burada kamp düzenledik. Böylelikle üyelerimiz bir araya gelip, kaynaşma fırsatı buldu. Üyelerimizle burada stres atarken, motosikletlilerin de trafikte var olduğuna dikkat çekip diğer araç sürücülerinde farkındalık yaratmak istedik" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Genel ve detaylar

-Röportajlar

Haber-Kamera: Yüksel BALCI/ÖDEMİŞ(İzmir),

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Malatya'da zincirleme kaza: 3 yaralı

MALATYA'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde İnönü Caddesi Meslek Yüksek Okulu önünde meydana geldi. Enver Kırık yönetimindeki 44 AAD 808 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Merve Pekdemir yönetimindeki 01 EMM 06, 44 AAH 310 ve 44 BB 258 plakalı otomobillerle çarpıştı. Kazada, sürücüler Enver Kırık ve Merve Pekdemir ile Rabia Nur Yılmaz yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak, sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Olayda sürücü Pekdemir'in yakınları kaza yerine geldi ve olayın şokunu bir süre atlatamayarak gözyaşı döktü. 44 AAD 808 plakalı otomobil sürücüsünün aracını süratlı kullandığı ve 2 otomobilin arasına makas atarken kazanın gerçekleştiği belirtildi. Kapanan cadde ise otomobillerin kaza yerinden çekilmesiyle yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kazadan genel

-Kaza yapan araçlar

-Ambulans ve ekiplerden görüntü

-Yaralılar

Haber-Kamera: Taha AYHAN/ MALATYA,

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