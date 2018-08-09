Dha Yurt Bülteni - 18

Ordu'da sel felaketi: Köprüler yıkıldı, çok sayıda kişi mahsur kaldı (EK)

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY SEL BÖLGESİNDE

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da sel felaketinin yaşandığı Ordu'ya geldi. Oktay, sel felaketinin yarattığı tahribat ve yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Oktay'ın bölgede incelemelerde bulunduğu sırada ise yağış yeniden başladı.

ORDU'DA SAAT 23.50'DE YAĞIŞ YENİDEN BAŞLADI

Sel felaketinin yaşandığı Ordu ve ilçelerinde saat 23.50'den itibaren yeniden yağmur yağışı başladı. Bölgede alınan önlemler çerçevesinde AFAD, Karayolları, Devlet Su İşleri ve Özel İdare ekipleri ile iş makineleri, olası yeni bir sel ve heyelana karşı müdahaleye hazır şekilde konuşlandırıldı.

Haber: ORDU,

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ORDU'DA SEL FELAKETİ - 13// CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY, SEL BÖLGESİNDE

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, gece saatlerinde sel felaketinin yaşandığı Ordu'ya geldi. Ordu-Giresun Havalimanı'nda Ordu Valisi Seddar Yavuz ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Oktay, incelemelerde bulunmak üzere Ünye'ye geçti, oluşan tahribat ve çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Yağışlar sonucu çökme meydana gelen Cevizdere Köprüsü'nde de incelemelerde bulunan Oktay, gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirtti. Oktay, gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:

'DEVLET OLARAK NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ'

"Cumhurbaşkanımızın geçmiş olsun dileklerini iletmek istiyorum. Böyle bir şey keşke olmasaydı, fakat çok yoğun bir yağış var. Ünye başta olmak üzere Fatsa, Perşembe ile Çaybaşı ilçelerinde etkili olan son yılların en etkili yağışlarından biri gerçekleşiyor. Gece geç saat olmasına rağmen yağışlar halen devam ediyor. Meteoroloji'den aldığımız bilgilere göre; yağışlar devam edecek. Gerekli tüm tedbirler alınmış durumda. Bazı yerlerde mahsur kalan vatandaşlarımız vardı. Bu vatandaşlarımızın tamamı mahsur kaldığı yerlerden kurtarılmış durumdadır. Hamdolsun herhangi bir can kaybı olmadı. Şu anda ameliyatta olan bir vatandaşımız var, kendisine acil şifalar diliyoruz. Vatandaşlarımız rahat olsunlar, biz devlet olarak her ne gerekiyorsa yapacağız."

YAĞIŞ YENİDEN BAŞLADI

Öte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın bölgede incelemelerde bulunduğu sırada ise sel felaketinin yaşandığı kent ve ilçelerinde saat 23.50'den itibaren yeniden yağmur yağışı başladı. AFAD, Karayolları, Devlet Su İşleri ve Özel İdare ekipleri ile iş makineleri de bölgede olası yeni bir sel ve heyelana karşı müdahaleye hazır şekilde konuşlandırıldı.

CEVİZDERE KÖPRÜSÜNDE ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Bu arada, Ünye ilçesinin Cevizdere mevkisinde bulunan ve Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşımı sağlayan Cevizdere Köprüsü'nde aşırı yağışlar sonucu çökme meydana gelmesi nedeniyle ulaşıma kapanan Samsun-Ordu karayolunda, Karayolları Samsun Bölge Müdürlüğü ekiplerince teknik inceleme gerçekleştirilmeye başladı. Ekipler, onarımına başladıkları köprüdeki demir bariyerleri keserek çıkarmak için başlattıkları çalışmalarına gece boyu devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Oktay'ın incelemeleri

-Oktay'ın açıklamaları

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: İnan KALYONCU- Emre KOLTUK/ÜNYE(Ordu),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Bafra'da yollar göle döndü

SAMSUN'un Bafra ilçesinde, etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar göle döndü.

Bafra ilçesinde saat 16.30 sıralarında başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Tıkanan rögar kapakları nedeniyle bazı cadde ve sokaklar göle döndü. Sürücüler göle dönen cadde ve sokaklarda ilerlemekte güçlük çekerken, vatandaşlar ise biriken yağmur sularıyla kaplı yollarda yolun karşısına geçmekte zorlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yollardan detay

(SÜRE: 26 SN) - (BOYUT: 49.64 MB)

Haber-Kamera: Ayhan AYDEMİR/BAFRA(Samsun),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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TÜBİTAK Başkanı Mandal: Türkiye 2023 hedeflerine iddialı bir şekilde ilerliyor

TÜRKİYE Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, nitelikli bilgi ve nitelikli insan kavramlarına vurgu yaparak, "Nitelikli bilgi ve nitelikli insan olmadan Türkiye'nin iddialı hedeflerine ulaşması güç. Nitelikli bilgi ve nitelikli insan için de Türkiye'nin yüksek teknolojili ürün portföyündeki oranını artırması gerekiyor ve TÜBİTAK bu kapsamdaki destek programlarını buna göre şekillendiriyor" dedi.

Eskişehir Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantıya katılan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, sanayicilereTÜBİTAK yeni dönem projelerini ve desteklerini anlattı. Toplantı sonrasında gazetecilere açıklamada bulunan Mandal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde açıkladığı 100 günlük eylem planı kapsamında TÜBİTAK'ın üzerinde hangi görevler yükleneceği ve bu görevlerin sanayicilere ne gibi imkan ve fırsatlar sağlayacağı konusunda bilgi paylaşımında bulunulduğunu söyledi. Türkiye'nin 2023 hedeflerine iddialı bir şekilde ilerlediğini belirten Mandal, şöyle konuştu:

"Bunun anahtar kelimesi olarak kullandığı 2 kavram var. Nitelikli bilgi ve nitelikli insan. Nitelikli bilgi ve nitelikli insan olmadan Türkiye'nin iddialı hedeflerine ulaşması güç. Nitelikli bilgi ve nitelikli insan için de Türkiye'nin yüksek teknolojili ürün portföyündeki oranını artırması gerekiyor ve TÜBİTAK bu kapsamdaki destek programlarını buna göre şekillendiriyor. Hem akademi tarafında hem sanayi tarafında. Ama TÜBİTAK diyor ki bu iddialı hedeflere ulaşmak için artık bu işbirliği modelinin daha görülür ve sonuç odaklı yapması gerekiyor. ve bu kapsamda üretilen bilginin şu an için konuştuğumuz bizim yüksek teknoloji ürün portföyündeki oranımızı yüzde 15'lere kadar artırmak üzere iddialı hedeflerimiz var. Bu iddialı hedeflere ulaşmak için de bu yeni oluşturduğumuz programlarla diyoruz ki evet bütçede daha esneğiz üst limitlerinde bütçeyi kullanmakta. İkinci olarak söylediğimiz insana ihtiyacımız var nitelikli insana. Onun için de yeni başlatmış olduğumuz sanayi doktora programı. Hem bilgi üretiminde üniversite sanayi işbirliğiyle, hem de nitelikli insan kaynağı sanayi doktora programı, esasında Eskişehir'in bildiği bir şey. Daha önce bunun hem üniversite sanayi işbirliğinin hem de sanayi doktora programını daha önce yapmış, başarmış ve diğer şehirlere de örnek olma noktasında kapasite geliştirmiş bir şehir."

SAVUNMA SANAYİNDEKİ TECRÜBELERİN DİĞER SEKTÖRLERE AKTARILMASI

Prof. Dr. Hasan Mandal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 100 günlük eylem planı kapsamında TÜBİTAK'ın sanayici ve akademiye iki ana yaklaşımını olacağını söyledi. Mandal şöyle devam etti:

"Savunma sanayi, şu an için ülkemizdeki bizim öncü sektörlerdir. Savunma sanayi de kendi başına sektör anlamında bakmanın ötesinde aynı zamanda savunma sanayinde elde edilen tecrübeler diğer birçok sektöre de hızlı bir şekilde aktarılan birçok başarı öykümüz var. TÜBİTAK'ın bu dönemde savunma sanayi ile ilgili 2 ana yaklaşımı olacak. Birisi kendi destek programlarında ülkemizin yerli ve milli noktasında anahtar kelimede. Savunma sanayi dediğiniz zaman bunlar ne yazık ki ithal edilen ürünler değil. Mutlaka ülkenin kendi teknolojisini geliştirmesi lazım. Ama siz yerli milli kavramını savunma sanayinde geliştirdiğiniz sürece bunu diğer sektörlere aktarılması çok daha kolay. O yüzden savunma sanayini kendi başına bir savunma olarak almak değil aynı zamanda burada elde edilen tecrübenin diğer sektörlere de aktarılacağını bilmemiz lazım. Dolayısıyla TÜBİTAK'ın bu dönemdeki kendi önceliklendirdiği destek programlarında savunma sanayi, uzay sanayi anahtar süreçlerde bunun yerli ve milli gerçekleştirmiş olması, aynı zamanda ikinci boyutta da TÜBİTAK'ın kendi merkez enstitüleri daha fazla yine yerli ve milli kavramıyla savunma ve uzay teknolojilerinde çalışıyor olacaktır."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Hasan Mandal'ın karşılanması,

-Mandal'ın gazetecilere yaptığı açıklaması

Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Aydın'da korkutan yangın

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, bilinmeyen bir nedenle zeytinlik alanda çıkan yangında yaklaşık 15 dekarlık zeytinlik alan zarar gördü. Alevler Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Ocaklı Mahallesi'ndeki Çalılık mevkiinde çıktı. Yangını fark eden çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 2 arazöz, 1 su tankeri ve 14 personel bölgeye sevk edildi. Alevler ekiplerin çalışmasıyla yaklaşık 1 saatte söndürüldü.

Nazilli Orman İşletme Müdürü Türkay Karaca yaptığı açıklamada, "Yangın ihbarını alan ekiplerimiz anında yangın bölgesine giderek yangın söndürme çalışmalarına başladı. Çıkan yangına 2 arazöz 1 su tankeri ve 14 personel ile müdahalede bulunuldu. Yangın söndürülürken, 15 dekar zeytinlik alan da alevlerden zarar gördü. Soğutma çalışmaları sürüyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Çıkan yangından görüntü

İtfaiye ekiplerinden görüntü

Yanan zeytinlik alanlardan görüntü

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ(Aydın),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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