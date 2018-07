Dha Yurt Bülteni - 18

Tekirdağ'daki tren faciasının bir benzeri makinistin dikkati ile önlendi

DENİZLİ ve Aydın arasında bir kaç gündür aralıklarla devam eden yağış nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na (TCDD) ait tren yolunda bazı bölgelerde rayların altı boşaldı. Akşam saatlerinde Denizli-İzmir seferini yapan yolcu treninin makinistinin durumu fark etmesiyle olası bir facianın eşiğinden dönüldü. İzmir-Denizli arasındaki demiryolunda inceleme ve onarım yapılması amacıyla tüm tren seferleri durduruldu.

8 Temmuz'da Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Sarılar köyü yakınlarında yağış nedeniyle rayların altındaki toprağın kayması sonucu 25 kişinin yaşamını yitirdiği, 340 kişinin de yaralandığı kazanın bir benzeri Denizli'de meydana geliyordu. Bugün saat 19.30'da Aydın'ın Buharken ilçesi ile Denizli'nin Sarayköy ilçesi arasındaki Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na (TCDD) ait yolcu treninde olası facia, makinistin dikkati ile atlatıldı. Bölgede bir kaç gündür aralıklarla devam eden yağış nedeniyle Kızıldere Mahallesi yakınlarındaki demir yolunun altı boşaldı. Denizli-İzmir arasında sefer yapan yolcu treninin makinisti durumu fark ederek treni durdurdu. Olası bir faciayı önleyen makinist durumu TCDD yetkililerine bildirdi. İhbar üzerine İzmir-Denizli arasındaki tren seferleri çift yönlü olarak durduruldu. Tren yolunun onarımı için çalışma başlatılırken, seferlerin tren yolunun onarılmasının ardından başlayacağı öğrenildi. İstanyonlarda bekleyen trenlerdeki yolcuların ise otobüslerle seyahatlerine devam ettillirildi.

TEKİRDAĞ'DAKİ FACİADA 25 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

8 Temmuz günü Uzunköprü (Edirne)- Halkalı (İstanbul) seferini yapan yolcu treninin 5 vagonu Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Sarılar köyü yakınlarında yağış nedeniyle rayların altından toprağın çekilmesi sonucu devrildi. Yürekleri sızlatan faciada 25 kişi yaşamını yitirirken, 340 yolcuda yaralandı. Bu kaza öncesi de bölgede son 3-4 gündür yoğun yağış yaşandığı ve buna bağlı olarak kazanın rayların altındaki toprağın çekilmesi neden olarak gösterildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

CEP TELEFONU KAMERASI

Tren raylarının üstünden akan sulardan görüntü

Haber: Burhan CEYHAN - Ramazan ÇETİN/ SARAYKÖY(Denizli),

=======================================================

Tekirdağ'daki tren faciasının bir benzeri makinistin dikkati ile önlendi (2)

TAŞAN ÇAY RAYLARIN ALTINI BOŞALTMIŞ

Denizli ve Aydın arasında kalan ve Aydın'ın Buharkent ilçesine bağlı Kızıldere Mahallesi yakınlarındaki Kızıldere Çayı bir kaç gündür aralıklarla devam eden yağış nedeniyle taştı. Bir noktada Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na (TCDD) ait tren yolunun altından akan Kızıldere Çayı'nın suları yaklaşık 30 metre uzunluğundaki rayların altındaki toprağı sürükleyerek rayların altını boşalttı.

Akşam saatlerinde Denizli-İzmir seferini yapan yolcu treninin makinistinin durumu fark etmesiyle olası bir facianın eşiğinden dönüldü. İzmir-Denizli arasındaki demiryolunda inceleme ve onarım yapılması amacıyla tüm tren seferleri durdurulurken, yolcular Buharkent ilçesinde indirildikten sonra otobüslerle yolculuklarına devam etti.

Haber: Burhan CEYHAN - Ramazan ÇETİN/ SARAYKÖY(Denizli),

=======================================================

Tom Jones Regnum'da konser verdi

İNGİLİZ asıllı ünlü müzisyen Tom Jones, Antalya'nın Serik ilçesinde konser verdi.

Belek Turizm Merkezindeki Regnum Carya Otel'in bu yıl ilk kez düzenlediği ve yerli yabancı birçok müzikseverin yoğun katılımıyla gerçekleşen 'Regnum Live in Concert' serisi, Goran Bregoviç ve Rita Ora gibi dünyaca ünlü isimlerden sonra bu kez efsane vokal Tom Jones'u ağırladı. Live in Concert serisinin heyecanla beklenen ismi Tom Jones, konserine 'Burning Hell' adlı şarkıyla başladı. 1960'ların öne çıkan en önemli seslerinden biri olan ve şarkıları tüm dünyada nesiller boyu dinlenerek her dönem müzik listelerinin en üst sıralarında yer alan Tom Jones, Türk ve yabancı dinleyiciler için sarkılarını söyledi. Zaman zaman seyircilerle sohbet eden ve anılarını anlatan Tom Jones, 21 şarkı seslendirdiği konserini, 'Strange Things' adlı şarkıyla bitirdi. Yaklaşık 1.5 saat sahnede kalan ünlü şarkıcıyı 2 bin yerli ve yabancı hayranı dinledi.

ZEMİNE HALI, DUVARLARA SİYAH PERDE

Konseri öncesi otelin Baron villasında konaklayan Tom Jones için sahne özel olarak hazırlandı. Motivasyonunu artırdığına inandığı için talebi üzerine şarkıcını son hazırlıklarını yaptığı kulis odasının tüm zeminine halı serildi, odanın tüm duvarları da boydan boya siyah perdeyle kaplandı. Yaklaşık bir buçuk saat sahnede kalan Jones'i, 2 bin civarında yerli ve yabancı turist izledi.

JAMES BOND SERİSİNİN İLK FİLM MÜZİĞİNİ YAPTI

Müzik kariyerine 1963 yılında, Tommy Scott adıyla, 'Galli bir beat grubu' olan The Senators'da başlayan Jones, 1965 yılında Klasik bir hit olan 'It's Not Unusual' ile üne kavuştu. Rock'çılarla düet yaptığı, 1999 yılında çıkan 'Reload' adlı çalışma en fazla satan albümlerinden biri oldu.

60'lı yıllarda seslendirdiği ve bugüne kadar popülerliğini hiç kaybetmeyen yüzlerce şarkıya imza atan ve kısa sürede müziğiyle tüm dünyanın tanıdığı bir isme dönüşen Tom Jones, uzun yıllar Pop, Blues, Rock ve Caz vokalliği yaptı. Müzik kariyeri boyunca Delilah, It's Unusually, Love me Tonight gibi popülerliği günümüze kadar ulaşan birçok kült şarkıyı kendinden sonraki nesillerle de tanıştırdı. Albümleri kadar sinema tarihinin önemli filmlerinin de soundtracklerine (film müziği) imza atan Jones, beyazperdenin en önemli yapımlarından James Bond serisinin ilk filmine Thunderball şarkısı ile hayat verdi.

Regnum Live in Concert serisi kapsamında 14 Ağustos'ta Dua Lipa da konser verecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Tom Jones şarkı söylerken

Izleyenlerden genel detay

Haber: Namık Kemal KILINÇ- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

=============================================================

Samsun'da kaza : 1 ölü, 6 yaralı

SAMSUN'un Terme ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.

Kaza Samsun'un Terme ilçesinde bu akşam meydana geldi. Mehmet Kalyoncu (60) idaresindeki 52 EY 275 plakalı otomobil. Kozluk kavşağından karşıya geçmek isterken Sinan Kırveli (32) idaresindeki 34 BF 6274 otomobile çarptı. Çarpışma sonucu sürücü Kalyoncu olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan Ertuğrul Şahin (57), Öztürk Şahin (37), Halil Altınyurt (60) ile diğer otomobilin sürücüsü Sinan Kırveli ve yanında bulunan Nuray Kırveli (54) ve Mustafa Kır (63) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Olay yerinden detaylar

-Kaza anını gösteren güvenlik kemarası görüntüsü

(SÜRE: 1.45 Dk) (BOYUT: 199 MB)

Haber-Kamera: Sait KUZU/ TERME(Samsun),

========================================