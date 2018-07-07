Dha Yurt Bülteni - 18

Kütahya'da TIR'ın çarptığı yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü 13 yaralı

KÜTAHYA'da, TIR'ın çarptığı yolcu otobüsü devrildi, kazada 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

Kaza saat 01.30 sıralarında, Kütahya Otogarı önünde meydana geldi. Çanakkale'den gelen, Kütahya Otogarı'na uğrayan ve Konya'ya gitmek üzere hareket ederek çevre yoluna çıkan Adem Çiğli yönetimindeki Kamil Koç firmasına ait 42 RP 777 plakalı yolcu otobüsüne, kent merkezi istikametinden gelen Lokman Ölmez'in kullandığı 43 ST 056 plakalı TIR çarptı. Kazada yolcu otobüsü devrildi. Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada otobüs yolcularından Seval Özge Arifoğlu olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan 12 yolcu ile TIR şoförü Lokman Ölmez, ambulanslarla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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*Kazadan ilk görüntüler

EK GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,

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İrem Derici, Gebze'de binlerce kişiyi coşturdu

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde konser veren İrem Derici, şarkılarıyla binlerce kişiyi coşturdu. İrem Derici'yi görmek isteyenler ağaçlara çıktı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Gebze Yaz Konserleri kapsamında ünlü şarkıcı İrem Derici, Gebze Cumhuriyet Meydanı'nda konser verdi. İrem Derici şarkılarıyla meydanı dolduran binlerce kişiyi coşturdu. Dansları ve sahne performansı ile dikkat çeken İrem Derici'nin şarkılarına alanı dolduranlar hep bir ağızdan eşlik etti. İrem Derici'yi görmek isteyenler ağaçların dallarına çıktı. Yaklaşık 1,5 saat sahnede kalan İrem Derici'ye hayranları sevgi gösterisinde bulundu. İrem Derici'nin romantik şarkılarına cep telefonlarının ışıklarını yakarak eşlik edilmesiyle alanda muhteşem bir görüntü oluştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Konserden görüntüler

Ağaçlara çıkanlardan görüntü

Konseri izleyenlerden detaylar

Haber-Kamera: Mesut IŞIK-Büşra KAYA/GEBZE(Kocaeli),

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Zonguldak'ta DAEŞ operasyonu: 4 gözaltı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Zonguldak ve Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kepez Mahallesi'nde bulunan bir evde DEAŞ üyesi Suriye uyruklu şüphelilerin bulunduğu belirledi. Asayiş ekiplerinin desteğiyle geniş güvenlik önlemleri altında eve düzenlenen operasyonda 1'i kadın 4 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden birinin hafif yaralı halde İstanbul'dan Ereğli'ye geldiği ileri sürülürken, hafif yaralı olan kişinin nasıl yaralandığı hakkında ise bilgi verilmedi. Polis ekipleri, evde yaptığı incelemede telefon, flaş bellek ve birçok dokümanı incelenmek üzere emniyete götürdü. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından işlemler için Zonguldak Emniyet Müdürlüğü'ne gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Operasyon yapılan ev

-Polislerin ağır makineli tüfeklerle çevrede önlem alması

-Delil torbalarının eve götürülmesi

-Zanlıların ekip arabasına getirilmesi

-Zanlılara hastaneden rapor alınması

-Zanlıların Zonguldak'a götürülmek için yola çıkması

SÜRE: (4.24) - BOYUT: (810 MB)

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),

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