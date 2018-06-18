Dha Yurt Bülteni-18

İNCE: SÜREKLİ GEÇMİŞİ KÖTÜLÜYOR AMA ÇİLLER'DEN MEDET UMUYOR (EK)

1)GAZİANTEP'TE KONUŞTU

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Kahramanmaraş'ın ardından Gaziantep'te, partisince 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitinge katıldı. Seçim bildirgesindeki vaatleri burada da anlatan İnce, 43 gündür yürüttüğü seçim kampanyası kapsamında 99'uncu mitingini Gaziantep'te gerçekleştirdiğini söyledi. Gaziantep'teki kadar kalabalıkla karşılaşmadığını anlatan İnce "Milletin isteğiyle bu iş tamam. İlk kez bir seçimin kaybedeni olmayacak. Herkes kazanacak. Ülkücü, AK Partili, İYİ Partili, CHP'li, sağcı, solcu kazanacak. Herkes kazanacak" dedi. Cumhurbaşkanı seçildiğinde Türkiye'nin birbirini kucaklayan bir ülke haline geleceğini ifade eden İnce, "Önce barışacağız, hem de hemen. Millete yalan söylemeden, herkesin gözünün önünde kimseyi kandırmadan, sanayimizin atıl kalan yüzde 25'ini harekete geçireceğiz. Meralarımızı, tarım alanlarımızı değerlendireceğiz. Yatırımcıların önünü açıp KOBİ'leri destekleyeceğiz. Siyaset biliyorsunuz uzun ince bir yoldur. Uzun kısmı bitti, ince kısmı başlıyor. Türkiye nefes alacak. Barışacak, büyüyecek ve adil bölüşeceğiz" diye konuştu.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANINI ELEŞTİRDİ

İnce, aleyhinde konuşan bürokratları da eleştirirken, "Diyanet İşleri Başkanı da kıraathane övgüsü yapıyor. Memleketin haline bak. Danıştay üyesi aleyhimde tweet atıyor. Hakim, milletvekili adayıyla esnaf ziyareti yapıyor. Ey Diyanet İşleri Başkanı yapma bunu, yanlış yapıyorsun, ortada bir seçim var. Sen en üstteki din adamısın. Dinimize zarar veriyorsun, yazık günahtır, bu işe karışma ayıp. Seçim yaklaşınca camiden çıkmadığımı söylüyor. Bak ben senin gibi yalancı değilim. 5 vakit namaz kılmıyorum, Allah affetsin. Ama 15 yaşından beri cumaya gidiyorum. Ben böyle öğrendim, böyle yaşıyorum, böyle mutluyum. Seçim yaklaşınca gidenlerden değilim. Seçimden önce 'Muharrem İnce'nin camide fotoğrafı var mı?' diyor. Biz camiye fotoğraf çektirmek için değil, ibadete gidiyoruz. Bakın pazar günü seçim var, herhalde önümüzdeki cuma da beni camide görürse herhalde 'Gelme' diyecek. Sen nasıl Müslümansın? Yalan, kul hakkı sende. Sana mı kaldı bu işler? Ayıp, insan böyle bir laf eder mi?" dedi.

Muharrem İnce, bir babanın evlatları arasında ayrım yapmayacağı gibi cumhurbaşkanının da vatandaşları arasında ayrım yapmayacağını kaydederek, şunları söyledi:

"Erdoğan kazanırsa dolar 8- 10 lira olur. Ben kazanırsam dolar düşer, Türkiye'ye demokrasi gelir. Piyasaya güven gelir. Gaziantep buna hazır mı? Gaziantep büyük bir değişime, huzur projesine, kucaklaşmaya, refah toplumuna hazır. Hep birlikte kavuşacağız. Bir baba evlatları arasında ayrım yapar mı? Bir cumhurbaşkanı da yapmaz. İmam hatipliler de fen liseliler de, sağcılar da solcular da, başı açıklar da kapalılar da, Türkler de Kürtler de, Alevi çocukları da Sünni çocukları da, başka inanç topluluklarından olanlar da benim çocuklarım."

Görüntü Dökümü

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Güvenlik önlemleri

Muharrem İnce'nin gelişi

Miting alanındaki kalabalık

Döviz ve pankartlar

Güvercin uçurulması

Genel ve detay görüntüler

Haber: Eyyüp BURUN-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 240 MB

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ÇAVUŞOĞLU: ASKERLERİMİZ AŞAMA AŞAMA MENBİÇ İÇİNE DE GİRECEK (EK)

2)ESNAF ZİYARETİ YAPTI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 24 Haziran seçimi için Manavgat'ta çalışmalarda bulundu. İbrahim Sözen Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulunan Bakan Çavuşoğlu, esnafa hayırlı işler diledi, hal hatır sordu ve partisine oy istedi. Ak Parti Manavgat İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Emre Uluçay'ın optik mağazasına giren Bakan Çavuşoğlu, gençlik yıllarında toptan optik işiyle uğraştığını hatta üretimini yaptığını hatırlattı. Bunun üzerine Emre Uluçay, "Sayın bakanım siyasette olmanızdan çok memnunum. Dışişleri Bakanlığını süper yapıyorsunuz. Bu işi de çok iyi yaptığınıza eminim" dedi. Bakan Çavuşoğlu da "Ben bu işte kalsaydım, size ekmek kalmazdı" diye cevap verdi.

'ANTALYA MİTİNGİ MUHTEŞEMDİ'

Esnaf gezisinin ardından partisinin Manavgat İlçe Teşkilatı'nın Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlediği muhtarlar ve mahalle başkanları toplantısında katılımcılara seslenen Bakan Çavuşoğlu, seçime 1 haftadan az bir süre kaldığını hatırlattı. Bakan Çavuşoğlu, "Geçen günlerde 2 miting çok önemliydi. Biri Antalya, diğeri İstanbul. Antalya mitingi için bizzat Cumhurbaşkanımızın tabiriyle söylüyorum, 'muhteşem'di. Hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

'RECEP TAYYİP ERDOĞAN'I KISKANIYORLAR'

ABD'de bir arkadaşının kendisine dün mesaj attığını ve İstanbul mitinginin videosunu mesaj eklediğini aktaran Bakan Çavuşoğlu, "Videoda, reis de İstanbul şiirini okuyor. (Arkadaşını kastederek) Diyor ki, 'Bizimkiler görmüyorlar bu adamın ne kadar sevildiğini. Hiç hayatında bizimkiler bu kadar insanı topluca görmüşler mi?' diyor. Bunu söyleyen bir Amerikalı. Ben de dedim ki bu sebepten dolayı Recep Tayyip Erdoğan'ı kıskanıyorlar" diye konuştu.

'MENBİÇ'TE BERABER KARAR VERECEĞİZ'

Toplantıda Türk askerinin Menbiç'e doğru girmeye başladığını da anlatan Bakan Çavuşoğlu, Türk askerinin bulunduğu her yerde huzurun, barışın ve adaletin olacağını söyledi. Bakan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yol haritası mutabakatını Washington'da sağladık, onayladık. Ne dedik, 'Şimdi sıra geldi uygulamaya.' Artık oyalama yok, birlikte adım var. ve orada YPG'lilerin, PKK'lıların Menbiç'ten çekildiğinden emin olacağız ve bizim de askerimiz olacak. Tamamen YPG, PKK çekildikten sonra ikinci aşamada, buralarda kim görev alacak, kim yönetecek, güvenlik güçlerinin yapısında kimler olacak, beraber karar vereceğiz. Artık söz verdin, tutacağım, tutmayacağım yok. Beraber, birlikte, gözümüzün önünde. Bu nedir biliyor musunuz? Bunun 2 izahı var; birincisi Türkiye Cumhuriyeti artık sahada da güçlüdür, masada da güçlüdür. İkincisi Türkiye Cumhuriyeti yeri geldiği zaman sert gücünü balyoz gibi gösterir, yeri geldiği zaman da diplomasiyi en iyi şekilde işletip, masada işi halleder."

Görüntü Dökümü

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Esnaf gezisinden görüntüler

02.30ö

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya),

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3)ÇELİKHAN'DA PKK/KCK OPERASYONU: 5 GÖZALTI

ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde, terör örgütü PKK/ KCK'ya yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmayla Pınarbaşı Beldesi'nde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda adreslerinde arama da yapılan isimleri açıklanmayan 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5 şüpheli, sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Görüntü Dökümü

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Çelikhan Devlet Hastanesi

Jandarma ekiplerin önlem alması

Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi

Şüpheliler araçlara bindirilmesi

Genel ve detay görüntüleri

( Haber-Kamera: Selim SONKAYA-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 120 MB

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4)SEZAİ TEMELLİ: İKİNCİ TURA KALACAK MUHALEFET ADAYINA DESTEK VERECEĞİZ

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Antalya'da yaptığı konuşmada, "İkinci tura kalacak muhalefet adayına hep birlikte destek vereceğiz. Bu Demirtaş ise Demirtaş, İnce ise İnce. Ama birinci turda herkes kendi adayını destekleyecek" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Kepez ilçesindeki Turgut Özal Spor Salonu yanındaki miting alanda partililere seslendi. Temelli'den önce il eş başkanları ile milletvekili adayları sahneye çıkarak vatandaşları selamladı. Ardından konuşan Temelli, 24 Haziran'da önlerine çıkan barajları yıkacaklarını söyledi. HDP'nin seçim sürecinde saldırılara maruz kaldığını dile getiren Temelli, "Artık kral çıplak, kimse oyuna gelmeyecek, oylarımızla oyunlarını bozacağız. Önce Kobani ile yalanlarına başladılar. 2014 yılında yaşananları sanki 2015'te yaşanmış gibi gösterdiler. 'Kobani düşecek' dedi, Kobani düşmedi ama 24 Haziran'da sen düşeceksin. Kobani'ye yönelik Meclis'te verdiğimiz 12 araştırma önergesini AKP reddetti. Yasin Börü'yü bu işe alet etti. Orada olanlar hepsi canımızdı. Ama siz ölenleri bile ayırdınız" diye konuştu.

SURUÇ OLAYLARI

İnsanların ölmesinden heyecan beklendiğini ileri süren Temelli, şöyle devam etti:

"Afrin'in heyecanı yetişmedi diye bir de Kandil senaryosu geldi. Bu heyecan da olmadı. Sırada arkadaşlarımıza saldırı geldi. Hiçbir insan, halk birbirine saldırmıyor. Saldıranların tipleri aynı, fotoğrafları var. Stantlar olmayınca Suruç yaşandı. 4 insan öldü. İnsanların gözünün içine baka baka yine yalan söylediler. Bir İçişleri Bakanı var ki ülkede insanlar birbirini kırsın diye tahrik ediyor ve yalan söylüyor. Suruç'ta herkes her şeyi biliyor. Önce esnaf ziyareti yapılıyor, sonra silahlı çetelerle gidiliyor. Nerede görülmüş silahlı seçim çalışması. 3'ü bir aileden. Bunları suçlu gibi gösteriyorlar. Bu 3 insan hastanede öldürüldü. Kameralar orada kırıldı ama kayıtlar var. Nasıl öldürüldüklerine dair otopsi raporları var ama vermiyorlar. Mesele suçluyu yakalamak değil mesele HDP'yi baraj altında bırakmak. Masum insanların kanları ellerine bulaşıyor. Bu iktidardan ülkeyi kurtarmak bizim boynumuzun borcu olsun."

DEMİRTAŞ'IN TRT'DEKİ KONUŞMASI

Sezai Temelli, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın TRT'de yayınlanan konuşmasını da değerlendirdi. Temelli, "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da izlediğini söyledi. Sevindik, bizi seyretse düzelecek. Fakat diyor ki 'Demirtaş'ın ruh halini iyi görmedim'. Ruh halinden anlamak için bir ruhunun olması gerekiyor. Demirtaş'ın 'Bir oyluk canları var' sözlerine çok alınmış. 24 Haziran'da olacak bu. 'Bizi ölümle tehdit etti' diyor. Bunların hepsinin tedaviye ihtiyacı var. Bunlar için özel bir özel hastane yapacağız, her tarafına MR koyacağız. Ne tehdidi, insanları oy kullanmaya davet ediyoruz. Edebinizle gitmeyi bilin. Gitmemek için her türlü tehdit var" diye konuştu.

'İKİNCİ TURA KALACAK MUHALEFET ADAYINA DESTEK VERECEĞİZ'

24 Haziran'da demokrasi güçlerinin parlamentoda çoğunlukta olacağını belirten Temelli, "Demokrasi güçleri ikinci turu da alacak. Türkiye'de demokrasi ve barış isteyenler, 'Tek adam rejimi gitsin' diyenler bir araya geldi. Barajı yıkacağız, siz de gideceksiniz. Parlamentoda çoğunluk bizde olacak. İkinci tura kalacak muhalefet adayına hep birlikte destek vereceğiz. Bu Demirtaş ise Demirtaş, İnce ise İnce. Ama birinci turda herkes kendi adayını destekleyecek" dedi. Sezai Temelli, konuşmasında partilerinin vaatlerini de anlattı.

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, -