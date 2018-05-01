Dha Yurt Bülteni-18

Para isteyen arkadaşını baltayla öldürdü

BURSA'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda, Burhan T., evine para istemeye gelen 45 yaşındaki Seçkin Memiş'i, baltayla öldürdü.

Olay, İnegöl İlçesi Hocaköy Mahallesinde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 45 yaşındaki Seçkin Memiş, çiftçilik yapan 44 yaşındaki Burhan T.'nin evine gitti. Evinin kapı girişinde Bursa T. ile karşı karşıya gelen Seçkin Memiş, iddiaya göre para istedi. Para vermeyi reddeden Burhan T. ile Seçkin Memiş arasında çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Öfkelenen Burhan T. evindeki baltayı alıp Seçkin Memiş'e vurmaya başladı. Kafasına ve sırtına balta darbesi alan Seçkin Memiş ağır yaralandı.

Kanlar içinde kalan Seçkin Memiş haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansı'ndaki sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Ağır yaralı Seçkin Memiş yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Burhan T., suç aletiyle birlikte gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Olay yeri genel görüntü

Ölenin görüntüsü

Detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa),

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Motosikletle ticari araç çarpıştı: 1 ölü

UŞAK'ta, ters yönde ilerleyen motosiklet ile ticari aracın çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü Ömer Karatay hayatını kaybetti. Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, dün saat 02.30 sıralarında İslice Mahallesi 1'inci Dere Sokak'ta meydana geldi. Ömer Karatay idaresindeki 48 YS 552 plakalı motosiklet ters yöne seyir halindeyken, karşı yönden gelen M.T. yönetimindeki 64 AAE 042 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü Karatay ağır yaralanırken, ticari araç ise Tarakçı Çıkmazı'nda bulunan işyerlerine çarparak durabildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri Karatay'ı ambulansla Uşak Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Karatay, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Öte yandan, kaza anı çevredeki işyerlerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kazanın ardından polis tarafından gözaltına alınan M.T. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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(GÜVENLİK KAMERASI)

Kaza anından görüntü

Haber: Feyzi DAVULCU/ UŞAK,

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Aydın'da 1'i çocuk 3 kişiye yıldırım çarptı

AYDIN'ın Karacasu İlçesi'nde, tarlada çalışırken başlayan yağmur nedeniyle ormanlık alana sığınan 1'i çocuk 3 kişi, yıldırım isabet etmesi sonucu yaralandı. Kaldırıldıkları hastanede tedaviye alınan yaralılardan Mustafa Koyunlar'ın (45) hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay, saat 17.00 sıralarında Karacaören Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Koyunlar, 4 yaşındaki oğlu Ahmet Seyit Koyunlar ve Mehmet Koyunlar (47) dağlık alandaki tarlalarında çalıştığı sırada yağmur başladı. Yağmurdan korunmak için ormanlık alanda ağaçların altına sığınan 3 kişi, yakınlarına düşen yıldırım nedeniyle yaralandı. Mustafa Koyunlar, oğlu Ahmet Seyit Koyunlar ve Mehmet Koyunlar'dan uzun süre haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgede arama başlatan jandarma 1'i çocuk 3 kişiyi ormanlık alanda baygın halde buldu.

Durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Mustafa Koyunlar'ın hayati tehlikesinin bulunduğu, Ahmet Seyit ile Mehmet Koyunlar'ın ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber: Burhan CEYHAN/ AYDIN,

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Polisin dur ihtarına uymayan takside uyuşturucu ele geçirildi

İZMİR'in Ödemiş İlçesi'nde, polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan ve kısa sürede kıskıvrak yakalanan takside yapılan aramada 625 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ö. (47) ve M.T. (41) serbest bırakıldı.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün akşam saatlerinde Kuvvetli Mahallesi'ndeki devriye görevi sırasında durumundan şüphelendiği bir taksiyi durdurmak istedi. Polisin dur ihtarında uymayan sürücü kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonucunda taksi Mimar Sinan Mahallesi'nde durduruldu. Takside yapılan aramada 625 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, sürücü M.Ö. ve takside yolcu konumunda bulunan M.T. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber: Faruk ÇARK/ ÖDEMİŞ (İzmir),

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