Dha Yurt Bülteni-18

İzmir'de vincin çarptığı yaya üst geçidi, metro hattının üzerine çöktü

İZMİR'in Bornova ilçesinde, İzmir Metrosu'nun Sanayi ile Bölge istasyonları arasında bulunan bölümdeki yaya üst geçidi, altından geçen vincin çarpmasıyla çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Bornova'nın Ağaçlı Yol mevkisinde, İzmir Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü karşısında bulunan, İzmir Metrosu'nun Sanayi ile Bölge istasyonları arasındaki yaya üst geçidine, bugün akşam saatlerinde, altından geçen bir vinç çarptı. Çarpmanın etkisiyle, üst geçidin bir bölümü metro hattının üstüne diğer bölümü ise yola çöktü. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirtilen olayda, olası bir facia ucuz atlatılırken, Sanayi Durağı'ndan Evka 3'e kadar olan bölümdeki metro seferleri durduruldu. İş çıkış saati olması nedeniyle metro ve otobüs duruklarında kalabalıklar oluştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Olay yerinden görüntü

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN/ İZMİR,

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Kırıkkale'de trafik kazası: 1 ağır 5 yaralı

KIRIKKALE'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında biri ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde doğru Kırıkkale'de Ankara- Samsun Karayolu 12'inci kilometresinde üzerinde meydana geldi. Samsun'dan Ankara istikametine doğru ilerleyen Salih Taylan (45) idaresindeki 06 FF 7193 plakalı hafif ticari araç, aynı yönde seyreden Serhan Kaya'nın kullandığı 28 K 6519 kamyon ve Mustafa Karaçam'ın kullandığı 26 TF 858 plakalı kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç orta refüjdeki bariyerlere çarparak durabildi.

Kaza da sürücü Salih Taylan ile birlikte aynı araçta bulunan Yunus Akdemir, Vahide Taylan, Yıldız Akdemir (21) ve Miraç Şaban Akdemir (2) yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası araçta sıkışan sürücü Salih Taylan bulunduğu yerden çıkartıldı. Beş yaralı Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı. Yüksek İhtisas Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan sürücü Taylan'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Görüntü dökümü:

-Kazaya karışan araçlardan görüntü

-Kaza yerinden görüntü

-Kurtarma çalışması

-Detay

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE,

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Sigara kaçakçılarıdan hidrolik yöntem

DİYARBAKIR'da kaçakçılık suçlarına yönelik operasyon yürüten polis, şüpheli bir kamyoneti incelemeye aldı. Durdurulan kamyonetin içini arayan polis, hidrolik sistemle döşenmiş bir zula tespit etti. Bir butona basılarak sola doğru açılan kasanın içinde 11 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Sigara kaçakçılarının hidrolik sistemi polisleri bile şaşırttı.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, kaçakçılık suçlarına yönelik başlattığı operasyonlar devam ediyor. Bugün Silvan yolu üzerindeki arama noktasında şüpheli bir kamyoneti durduran polis, aracın içinde yaptığı aramada herhangi bir suç unsuruna rastlamadı. Aracın şoför mahallini detaylı inceleyen Kaçakçılık polisi, normal araçlarda bulunmayan bir buton olduğunu tespit etti. Yapılan incelemede, kamyonetin kasa bölümünün özel olarak yaptırılan elektrikli hidrolik sistemle sola doğru açıldığı tespit edildi. Kaçakçılık suçu için özel olarak yaptırılan hidrolik sistemini açan polis, kasanın altında bir zula bölmesi tespit etti. Sistemi çalıştıran polis, kamyonetin arka kasasının hidrolik sistemle kaldırılması üzerine ortaya çıkan zulada 11 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenilirken, kaçakçılık suçlarına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.

Görüntü Dökümü:

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Polisin aracı araması

Butonun görüntüsü

Polisin butonu anlatması

Butona basması

Kasanın sola doğru açılması

Ortaya çıkan zula ve kaçak sigaralar

Haber: Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, -

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CHP'den yatalak hasta iddiasıyla ilgili bir açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun prim borcu nedeniyle tedavi göremediğini iddia ettiği, Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü'nün ise yalanladığı yatalak hasta Cemal Derbeder ile ilgili CHP İl Başkanı Erdoğan Isır ve hastanın avukatı Muhammed Kasım açıklamada bulundu. Isır ve Kasım, Cemal Derbeder'in prim borcu olduğundan dolayı sağlık hizmeti alamadığını, acil sağlık hizmetleri ve evde sağlık hizmeti aldığını söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında yatalak hasta Cemal Derbeder'in sigorta prim borcu olduğu için tedavi göremediği iddiasıyla ilgili dün Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü yazılı açıklamada bulunarak, iddianın asılsız olduğunu ve hastanın 2015'ten bu yana takip altında tutularak kesintisiz sağlık hizmeti aldığını açıkladı. CHP Sakarya İl Başkanı Erdoğan Isır, Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü'nün açıklamasıyla ilgili olarak Kılıçaroğlu'nun yaptığı açıklamanın doğru olduğunu, hastanın evde sağlık hizmeti alsa da hastanede tedavi göremediğini belirtti.

Erdoğan Isır hastanın 3 bin lira prim borcu olduğunu açıklayarak, "Genel başkanımız sağ olsun bu açıklamasıyla Türkiye gündemine oturdu. Bu hastamız konuşamayan, yatağa da bağlı bir hastamız. 3 bin lira prim borcu olması sebebiyle sadece ambulansla hastaneye kaldırılıyor ama yatış yapamıyor. 24 saat bakıma muhtaç bir kardeşimiz, ilgilenilmesini istiyoruz. Şu anda tekrar hastaneye kaldırdılar kendilerini. İl Sağlık Müdürlüğü yaptığı açıklamada ambulans isteniyor, sizden de biri ambulans istese ambulansı gönderiyorlar. Ama acilden yatıramıyorsunuz, o anda o krizin geçmesiyle o iş bitmiyor. Hastanede bakıma ihtiyacı var, fizik tedaviye ihtiyacı var. Annesi çalışan bir insan, olaydan sonra o da işten ayrıldı. Çocuğuna bakmak için çocuğun başından ayrılmıyor, konuşamayan da bir hastamız. Genel başkanımızın açıklaması yüzde 100 doğru bir açıklama" diye konuştu.

'PRİM ÖDENMEDİĞİ İÇİN SAĞLIK HİZMETİ ALAMAMAKTA'

Hasta gencin avukatı Muhammed Kasım Sarıteke ise şu açıklamada bulundu:

"Bu olay 22 Eylül 2015 yılında yaşanıyor. Biz esasen aslında hukuk mücadelesi veriyoruz. Hala failler dahi bulunamamıştır. Savcılık yeterince inceleme yapmamış, dilekçelerimizi nazara almamıştır. Bir darp uygulanarak esasen öldü denilerek bırakıldı. Çok uzun bir süre sonra bulunarak hastaneye yatırılıyor. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına da ben katılıyorum. Bunu uzunca bir zamandır gündeme getiriyoruz, kimse bizi Sakarya'da dikkate almıyor. Ailenin prim borcu olduğundan dolayı, bu kişi bir firma sahibiydi, malulen emekli yapmak için firmayı tasfiye yaptık, emekli olabilmesi için gerekli prim borcunun ödenmesi gerekiyordu. Bu prim ödenmediği için sağlık hizmeti alamamaktadır, istisna olan burada acil sağlık hizmetleri, bu alınıyor. Evde sağlık hizmeti alıyor, bu kısmen doğru evet ama yeterli değildir. Asıl tedavi amacı, hastanede veya fizik tedavi merkezinde olmasıdır. Evde sağlık hizmetiyle hastanın tedavi edilmesi imkansızdır. Yapılan açıklama doğru ama asıl amaca ulaşmıyor, yetersiz bir açıklama. Aslında eksikliği örtmek isteyen bir açıklama. Ambulansla hastaneye götürülüyor, ancak hastanede yaralarının iyileşmesi için tedavi göremiyor. SGK'dan prim ödenmediği için hastane kabul etmiyor, ailenin de durumu olmadığı için tedavi edemiyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-İl başkanının açıklaması

-Avukatın açıklaması

-Detaylar

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya),

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Bolu'da FETÖ'nün eğitim yapılanması davasında karar

BOLU'da, FETÖ/PDY'nin eğitim yapılanmasına yönelik 18'i tutuklu 65 sanıklı davada karar verildi. Sanıklardan 18'inin beraatine, 25'inin 7 yıl 6 ay, 7'sinin 6 yıl 10 ay 15 gün, 8'inin 6 yıl 3 ay ve 7 kişinin de 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi salonunun yetersiz olması nedeniyle haklarında 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan dava açılan 18'i tutuklu 65 sanık hakkında dava Bolu Belediyesi Nikah Salonu'nda görüldü. Duruşmada, avukatların ve sanıkların son savunmalarının ardından Mahkeme Başkanı Seyfi Han tarafından karar açıklandı. Mahkeme, FETÖ'nün eğitim yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla yargılanan sanıklardan 18'inin beraatine, 25'inin 7 yıl 6 ay, 7'sinin 6 yıl 10 ay 15 gün, 8'inin 6 yıl 3 ay ve 7 sanığın ise 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Kararla birlikte salona tutuksuz olarak gelen sanık Mustafa Daştan, polis ekiplerince kelepçelenerek cezaevine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Sanıkların cezaevi aracına bindirilmeleri

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,