Dha Yurt Bülteni-18

Bakan Eroğlu'nun tedavisi sürüyor (2)

TABURCU EDİLDİ

Afyonkarahisar'da gribal enfeksiyon şüphesiyle 3 gün önce Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Ahmet Necdet Sezer (ANS) Uygulama ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Servisi'nde tedaviye alınan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, akşam saatlerinde taburcu oldu. Hasta odalarını da ziyaret ederek geçmiş olsun temennisinde bulunan Bakan Eroğlu, hastane çıkışı kendisini bekleyen gazetecilere açıklama yaptı.

Bakan Eroğlu, bir gazetecinin "Geçmiş olsun Sayın Bakanım, 3- 4 günlük tatil yaptınız diyebilirizö sözüne gülerek cevap verdi. Bakan Eroğlu, "Hayatımda 4.5 gün en güzel tatili yaptım. Sağ olsun böyle bir imkanı sağladığı için rektörüme, başhekimime, değerli doktoruma ve başhemşireme teşekkür ediyorum. Perşembe günü Afyonkarahisar'a geldim erken saatte. Sempozyumda konuşma yaptım. Daha sonra Adalet Bakanımız geldiler ve onunla koordinasyon toplantısı yaptık. Daha sonra ben bakanlığımızın koordinasyon toplantısını yaptım. Sonra dedim ki gelince en azından boynumda hafif bir şey vardı bunu göstereyim diye geldim. Dediler ki 'bu mesele değil asıl mesele çok üşütmüşsünüz.' Hakikaten geçen salı günü bir merasimde üşütmüştüm, üzerimde pardösü yoktu. Çok ince bir takım elbise ve neticede ciğerlerime kadar üşüdüğümü fark ettim. Neticede üşüdüğüm anlaşıldı, gizli üşütme diyelim. Dolayısıyla yatmam gerektiği söylendi ve neticede yattık. Çok iyi teşhis ve tedavi. Doktorumuz ve başhekimimiz çok iyi teşhis koydular. İstirahat etmem gerektiğini söylediler, gerekli ilaçları da verdiler. ve şimdi turp gibi dönüyoruz. Özellikle bu hastaneyle, başta rektörümüz, başhekimimiz, hekimlerle gurur duydumö dedi.

'BAKANLAR KURULUNA YETİŞEMEDİM'

Yarın sabah itibariyle mesaiye başlayacağını aktaran Bakan Eroğlu, "Biz de daha zinde şekilde yarın sabahtan itibaren görevimizin başındayız. Laf aramızda bugün Başbakan Yardımcımıza sordum; ' Bakanlar Kurulu bitmediyse yetişeyim' diye. Kendisi de ilk defa erken bittiğini söyledi. Dolayısıyla Bakanlar Kurulu da bitmiş efendim. Yarın sabah mesaiye başlıyoruz. Hayırlı olsunö diye konuştu.

'TURP GİBİ GÖNDERİYORUZ'

AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak, Bakan Eroğlu'nun durumuyla ilgili bilgiler verdi. Solak, "Bakanımıza yaptığımız işlemler 3'üncü basamak sağlık hizmetleri anlayışıyla genel kontrol yaptık. Genel kontrolde de tedaviye almamız gerekti. 4 gün yoğun tedavide bulunuldu. İnşallah kendisini şu anda sapa sağlam, turp gibi göndermenin huzurunu, güzelliğini yaşıyoruz ve taburcu ediyoruzö dedi.

'4 GÜNLÜK BİR TEDAVİ UYGULADIK'

Göğüs hastalıkları uzmanı Yrd. Doç. Dr. Şule Çilekar da Bakan Eroğlu'nun tedavisinin tamamlanarak taburcu edildiğini belirtti. Çilekar, şöyle dedi:

"Sayın Bakanımızın akciğer enfeksiyonu mevcuttu, hemen tedaviye başladık geç kalmadan. 4 günlük tedavi sonrasında çok güzel cevap verdi. Şu anda tamamen iyileşti. Kendisine sağlıklı yaşam diliyoruz.ö

ANKARA'YA HAREKET ETTİ

Açıklamaların ardından Bakan Eroğlu, serviste görevli sağlık çalışanları ve diğer görevlilerle fotoğraf çektirdi. Bakan Eroğlu, hastanenin acil servisinden makam aracına binerek Ankara'ya hareket etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Hastanenin dışından detay

Hastane önünde bakanın makam aracından detay

Bakanın yattığı servisten detay

Bakan'ın yattığı servisteki hemşirelerden detay

Bakan Odasından çıkarken detay

Bakan hastalarla konuşurken teday

Bakan konuşması

Rektörün konuşması

Dr. Şule Çilekar'ın konuşması

Bakan personelle birlikte fotoğraf çektirirken

Bakan hastaneden ayrılırken detay

Haber-Kamera: Satılmış AKKAŞ/ AFYONKARAHİSAR,

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Otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

SİVAS'ta otomobilin çarpıp kaçtığı Mehmet Erdoğan (85) olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza saat 22.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi Kemal İbni Hümam Caddesi üzerinde meydana geldi. F.Y.'nin (29) kullandığı 60 SA 587 plakalı otomobil Halfelik alt geçidinden çıktıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Erdoğan'a çarptı. Erdoğan yaklaşık 30 metre aracın altında sürüklendi. Sürücü F.Y., kazanın ardından olay yerinden kaçtı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Erdoğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri kazanın ardından başlattığı çalışmayla sürücü F.Y.'yi kısa sürede yakaladı. F.Y. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Erdoğan'ın cesedi ise olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden Erdoğan'ın haberi alan yakınları ise fenalık geçirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ölen yaşlı adamın fotoğrafı

-Kaza yerinden görüntüler

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

-Cenazenin kaldırılışı

-Ölen adamın yakınlarının sinir krizi geçirmesi

-Genel Detay

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/ SİVAS,

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