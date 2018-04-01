Dha Yurt Bülteni-18

Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçti: 1 ölü, 2 yaralı

KONYA'nın Ereğli ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, karşı şeride geçerek şarampole yuvarlandı. Kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Ereğli-Adana Karayolu Hortu Mevkii'nde meydana geldi. Ahmet Domurcuk (39), kullandığı 80 AD 696 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek şarampole yuvarlandı. Kazada ağır yaralanan sürücü Ahmet Domurcuk, olay yerinde hayatını kaybederken, otomobildeki Mikail Yılmaz ile Ali genç ise yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ahmet Domurcuk'un cesedi otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü dökümü:

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-Şarampole devrilen otomobilin görüntüsü

-Olay yerinde ölen sürücü Ahmet Domurcukun cansız bedeni

-Jandarmanın çalışması

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Atilla ATMACA/EREĞLİ, (Konya)

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İki otomobil çarpıştı, biri alt geçit merdivenlerine düştü: 5 yaralı

KONYA'nın Kulu ilçesinde, iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu otomobillerden biri alt geçit merdivenlerine düştü, 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Olof Palme Bulvarı'nda meydana geldi. Konya'dan Ankara istikametine giden Deniz Dere Yıldırım idaresindeki 55 BCH 08 plakalı otomobil, Hastane Caddesi'nden bulvara çıkan Adalet Bilici'nin kullandığı 42 DNG 65 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücü Deniz Dere Yıldırım'ın kullandığı otomobil alt geçit merdivenlerine düştü. Otomobildeki sürücü Yıldırım ile birlikte Özlem Yıldırım, Ayça Rukiye Kılıç, Nurten Kılıç ve Güllü Eroğlu yaralandı. Araç içerisinde sıkışan yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Yaralılar ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza anı çevredeki akaryakıt istasyonun güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Çarpışan otomobillerin görüntüsü

-Alt geçit merdivenine düşen otomobilin görüntüsü

-Genel ve detay

Haber-Kamera: Mehmet YILMAZ/KULU, (Konya)

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Çorum'da 15 yaşındaki iki kız 1 haftadır kayıp

ÇORUM'da, bir hafta önce evden ayrılan ve bir daha geri dönmeyen 15 yaşındaki iki kız, polis tarafından her yerde aranıyor.

Çorum'da, 1 hafta önce sabah saatlerinde evden çıkan Sultan Nur Dede, bir daha geri dönmedi. Kızlarının hayatından endişe eden ailesi polis merkezine başvurdu. Baba Şükrü Dede (45) ve Anne Aynur Dede (40), kayıp kızlarına seslenerek, "Ne olur kızım eve dönö diye çağrısında bulundu.

Anne Aynur Dede ve baba Şükrü Dede, kızlarının bir arkadaşı ile birlikte çıktığını ileri sürdü. Gülsen Akyol (15) ile birlikte eve dönmeyen iki genç kız ile ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi. Akyol'un ailesi de polise kayıp başvurusunda bulundu.

Sultan Nur Dede'nin babası Şükrü Dede, "Benim kızım eğitimini yarım bırakıp işe girmişti. Sabah kızım evden işe gidiyorum diye çıktı. Bir haftadır kayıp. Ben buradan kızımı görenlere sesleniyorum. Nerede olduğunu bilen varsa lütfen bize haber versin" dedi. Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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Sultan Nur Dede'nin baba ve annesi ile röportaj

Sultan Nur Dede'nin fotoğrafı (1. foto)

Gülsen Akyol'un fotoğrafı

İki arakadaşın çorum Merkez'de birlikte yürürken mobeseye takılan görüntüsü

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM,

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İstinat duvarından aşağı düşen ineği itfaiye kurtardı

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, yaklaşık 5 metrelik istinat duvarının üzerinden tarlaya düşen inek, itfaiye tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Olay akşam saatlerinde, Körfez Cumhuriyet Mahallesi Yiğit Sokak üzerinde meydana geldi. Osman Esen'e ait inek yolun kenarında otlarken yaklaşık 5 metrelik istinat duvarının üzerinden tarlaya düştü. Çamura saplanan ineği bulunduğu yerden çıkaran vatandaşlar, ineği tekrar yola çıkartmak için itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından vinç yardımı ile ineği tarladan alarak yukarı çıkardı. İnek, sahibine teslim edildi.

Mahalle halkı ise istinat duvarının üzerinden daha önce de tarlaya araçların düştüğünü söyleyerek, duvar üzerindeki korkulukların yükseltilmesini istedi.

Görüntü Dökümü

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-Vatandaşların ineği hep beraber kaldırmaya çalışması

-İtfaiye erlerinin ineği iple sarması

-Vinç ile ineğin kaldırılması

-İneğin sahibinin evinin önüne indirilmesi

-Mahalleliler ile röp.

-Detay

HABER: Nabi YAZICI-KAMERA: Dinçer AKBİR/KÖRFEZ(Kocaeli),

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MHP'li Büyükataman: Cumhur İttifakı Cumhuriyetin iradesidir

BURSA'nın İnegöl ilçesinde partisinin Divan Toplantısı'na katılan MHP Bursa Milletvekili ve Genel Sekreter İsmet Büyükataman, "Cumhur İttifakı Cumhuriyetin iradesidir" dedi. Büyükataman, İnegöl ilçesine il olma müjdesi de verdi.

5. Mevsim Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa MHP Genel Sekreteri, Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, MHP Merkez Yürütme Kurulu üyesi Kadir Çitil, MHP Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Muammer Tekin, MHP Bursa İl Başkanı Tevfik Topçu, MHP İlçe Başkanı Hayati Bedir ile çok sayıda partili katıldı.

'MHP GEREKEN HER KATKIYI VERECEK'

Türkiye'nin bugün Cumhuriyet tarihinin en zor zamanını yaşadığının altını çizen Büyükataman, "Güney sınırımız boyunca hainlerin Türkiye'yi tehdit etmelerine kesinlikle izin verilmemelidir. Suriye ve Irak ile olan sınır hatlarımız bedeli neye mal olursa olsun emniyete alınmalı, bu sınırlar boyunca güvenlik mutlaka temin edilmelidir. MHP milli sorumluluğunun idrakiyle gereken her katkıyı verecek, sonu ne olursa olsun milletinin yanında sapasağlam duruş gösterecektir" diye konuştu.

'SİYASİ PARTİLERİN AHLAKİ BİR İTTİFAK KURMAKTAN BAŞKA ÇARESİ KALMAMIŞTIR'

Büyükataman konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ülkemiz 16 Nisan halkoylaması ile beraber yönetimde istikrarın tesis, temsilde adaletin temin edileceği bir sisteme geçmiştir. Milli iradenin doğrudan tecelli edeceği bir yapıdır. Cumhur, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine onay vermiştir. 16 Nisan halkoylaması bir milat, hatta demokratik bir misak olmuştur. Yeni sistemde kutuplaşma ihtimali en aza indirilmiştir. Barajın fiilen yüzde 50+1'e çıktığı göz önünde bulundurulduğunda siyasi partilerin uzlaşmakta, ahlaki bir ittifak kurmaktan başka çaresi kalmamıştır. Siyasetin kavgaya sapmasını makul karşılayamayız. İstikbalimizle ilgili oyunlar tezgahlanırken cumhuriyetin kuruluş felsefesini birlikte müdafaa etmeliyiz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Cumhurun bizzat kendi eseridir. Türkiye'nin yıkıma sürüklenmesini önlemek hepimiz için tarihi bir görevdir. MHP teşkilatları, bizlere gönül veren vatandaşlarımız bunların farkındadır. Böylesi kararlılığa olan ihtiyaç her zamankinden daha fazladır. Bekamıza hep beraber omuz verip dayanışma ruhunu diri tutmalıyız. Bir olmazsak, birlikte olmazsak bizi ayıracaklar, dalga dalga üzerimize gelecekler. Türk milletinin, Türkiye Cumhuriyetinin tarihi varlık haklarını savunuyoruz. Konu vatandır. Kimsenin tereddüdü olmasın ki konu devlettir, millettir. İç çekişmelerle geçirecek vakit yoktur, kalmamıştır. Bizim için önce ülkem ve milletim sonra partim ve ben ilkesi geçerlidir. Aziz vatanımızı ne pahasına olursa olsun korumak zorundayız. Gerek siyasi gerek toplumsal düzeyde bir ve beraber hareket etme faziletini göstermemiz zaruri olmuştur. Cumhur ittifakı bu yüzden çok önemli ve değerlidir. Cumhur ittifakı Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesini geleceğe taşıyacaktır. Hiçbir odak, güruh, siyasi düşük Cumhur ittifakını çatlatamayacaktır. Yeni hükümet sisteminin mimarı bizzat Türk milletidir. Cumhur İttifakı Cumhuriyetin iradesidir, istiklal ve istikbalimizin teminatıdır."

İNEGÖL'E İL MÜJDESİ

İnegöl'e müjde veren Büyükataman, "12. Olağan Büyük Kurultayımız sonucunda yenilenmiş kadrolarımızla gerçekleşmesini ön gördüğümüz hadiseleri demokrat ve milliyetçi bir duruşla memleketin her köşesine ulaştıracağız. Türkiye bölgesinde süper güç, küresel düzeyde de sözü dinlenen bir ülke seviyesine çıkmalıdır ve mutlaka çıkacaktır. Bu çerçevede İnegöl il olmayı hak eden ilçelerimizden biridir. Bu bağlamda bizler MHP adına bu konuyla alakalı 9 Mart 2011 ve 27 Nisan 2012 tarihlerinde TBMM'de 5 ilçe ve İnegöl adıyla yeni bir il kurulmasına ilişkin kanun teklifi verdik. İnegöl il olmak istiyor ve emin olun MHP sonuna kadar bunun takipçisi olacak" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Genel görüntü

Büyükataman'ın açıklaması

Detaylar

Haber-Kameraman: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa),

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Hakan Çavuşoğlu: Teröristlerin ülke içerisinde sayıları azaldı (2)

BAŞBAKAN YARDIMCISI ÇAVUŞOĞLU ASKER UĞURLAMASINA KATILDI

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, merkez Osmangazi İlçesi Demirtaş Mahallesi'nde asker uğurlamasına katıldı. Askere gidecek gençler tarafından karşılanan Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada dünyada eşi benzeri görülmemiş bir sahneye tanıklık edildiğini belirterek, "Hiçbir millet yok ki askere giderken, vatan nöbeti tutmak üzere yola çıkarken bunu bir düğüne dönüştürsün. Adeta bir düğün havasıyla halaylarla onu askere göndersin. Çok büyük bir milletiz. Bu milletin bir ferdi olmak emin olunuz ki bütün onurların bütün gururların çok çok üstünde bir şeydir" dedi.

'BİZİM MEDENİYETİMİZ ZORLAŞTIRAN DEĞİL, KOLAYLAŞTIRANDIR'

Türk milletinin hiç bir zaman sömürgecilik yapmadığını ifade eden Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Hiç kimsenin dinine, kültürüne, özgürlüğüne, hürriyetine tasallut etmemiştir. Yoksa bugün büyük bir coğrafyada Türkçeden başka bir şey konuşulmazdı. Ama bizim milletimiz gittiği yerde insanın insan olmasından kaynaklanan her türlü hakkına sahip çıkmış, riayet etmiştir. Bugün insan hakları insan hakları diye ortaya çıkıp bize parmak sallayanlara bunu hatırlatıyoruz. Sizin bugün insan hakları ve hürriyetleri diye söyledikleriniz, bize sanki olmuyormuş gibi parmak salladıklarınız var ya onlar bizim geçmişimizin tarihimizin nişanesi iftihar tablosu. Oradan Yahudilere sağlanan imkanlara özgürlüklere bakın. Bizim medeniyetimiz öyle büyük bir medeniyet ki zorlaştıran değil, kolaylaştıran, nefret ettiren değil, müjdeleyen ve sevgiyi esas alan bir medeniyet" diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 40 yıldır terörle mücadele verdiğini belirten Çavuşoğlu, "Aramıza dökülen nifak tohumlarıyla beraber ülkemizin insanlarını birbirine kırdırmaya çalışanlar he bir taşeron kullandılar. 100 yıl öncesinin öcünü almaya çalışıyorlar. Müttefik bildiklerimiz bugün tırlar dolusu silahları teröristlere teslim ediyorlar. Halbuki o silahları bize parasıyla vermiyorlar. Benim teröristim, senin teröristin yaklaşımıyla beraber teröristler arasında ayrımcılığa tabi tutuyorlar. Ne olursa olsun bizim istikametimiz hak yolundadır. onun için mutlaka başaracağız" dedi.

'PEYGAMBER OCAĞINA GİTMEK TAM BİR DÜĞÜNDÜR'

Askere giden 31 askerin sağ salim gidip gelmelerini dileyen Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Onurlu bir görev için gidiyorlar. Hiç kimseye nasip olmayacak onurlu bir alınla buradan düğünle gidiyorlar. Askerliği düğün bilen başka hangi ülke var ki. Mehmetçik diyoruz. Peygamber ocağı olarak nitelendirilen bir yere gitmek de tam bir düğündür" diye konuştu.

Konuşmasının ardından Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu'na plaket verildi. Daha sonra 31 asker adayı, alana getirilen davul zurna ile birlikte halay çekerken, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu da onlara eşlik etti.

Görüntü Dökümü:

-Hakan Çavuşoğlu'nun alana gelişi

-Konuşması

-Halay çekmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/ Bursa

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