Dha Yurt Bülteni - 18

Şehit Uzman Çavuş Yiğit'in cenazesi memleketine gönderildi

ANKARA Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir haftadır tedavi gören ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit olan Piyade Uzman Çavuş Necmettin Yiğit'in (23), cenazesi Amasya-Merzifon Havalimanı'nda karşılanarak, karayoluyla memleketi Tokat'ın Niksar ilçesine gönderildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinde teröristlere yönelik yürütülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nda, teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan ve bir haftadır tedavi gördüğü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan Piyade Uzman Çavuş Necmettin Yiğit'in naaşı, memleketine götürülmek üzere Amasya-Merzifon Havalimanı'na getirildi. Burada şehidi, Amasya Valisi Osman Varol, Tugay Komutanı Tankçı Kurmay Albay Zafer Uğur, Merzifon 5. Ana jet üs komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Özkan Edip Akgülay, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Selami Akşit, Emniyet Müdürü Fahri Bulut, askeri erkan karşıladı.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Necmettin Yiğit, daha sonra karayoluyla memleketi Tokat'ın Niksar ilçesine gönderildi.

Haber: Sinan HARMANCI/MERZİFON (Amasya),

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Trabzon'da FETÖ operasyonu: 38 gözaltı

TRABZON'da, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, örgüt üyelerinin gizlenmek için kullandığı 'gaybubet' olarak adlandırılan 19 ev ortaya çıkarıldı. Olayla ilgili 38 kişi gözaltına alındı, 20 kişi ise aranıyor. Polisin evlere düzenlediği baskın anlarına ilişkin görüntüler yayınlandı.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgüt üyelerinin gizlenmek amacıyla kullandığı 'gaybubet' olarak adlandırılan 6'sı öğrenci evi, 19 ev ortaya çıkarıldı. Olayla ilgili 58 şüpheliden 9'u öğrenci ve 2'si 'evlerden sorumlu abla düzeyinde örgüt yöneticisi' olmak üzere 38 kişi gözaltına alınırken, 20 kişinin de arandığı belirtildi.

Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen, 'evlerden sorumlu abla düzeyinde örgüt yöneticisi' 2 kişi tutuklandı. 9 öğrenci ise 'etkin pişmanlık'tan yararlanarak, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. 27 şüphelinin sorgusu sürerken, 20 şüpheli ise aranıyor

Polisin evlere düzenlediği baskın anlarına ilişkin görüntüler yayınlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Operasyon anı görüntüleri

Haber: Osman ŞİŞKO/ TRABZON,

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Marmaris'te otel çıkan yangın paniğe neden oldu

MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki bir otelin restoran bölümünde, geri dönüşüme gönderilmek üzere restoranın önüne konulan yatakların üzerine atılan sigara izmariti nedeniyle yangın çıktı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, otelde büyük maddi hasar meydana geldi.

Yangın, bugün saat 18.30 sıralarında, Uzunyalı mevkiindeki bir otelde (La Vita Beach) çıktı. İddiaya göre, geri dönüşüme gönderilmek üzere restoranın önündeki açık alana konulan yataklardan birine, kimliği belirsiz bir kişi tarafından sigara izmariti atıldı. Yatakların tutuşması üzerine alevler kısa sürede büyüyerek restoranı kapladı. Otel personelinin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri, su sıkarak müdahale ettikleri alevleri söndürdü. Otelde pariğe neden olan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, büyük çapta maddi hasar oluştu.

Otel ve retoran sahibi Mehmet Karaarslan, "Otel ve altındaki restoranımız tadilat nedeniyle kapalıydı. Odalardaki yatakları çıkartarak restoranın bahçesine koyduk. Bir saat önce ayrılmıştım, yangın olduğunu öğrenince geldim. Yangın çıkmasına sebep olacak, kaynak çalışması ya da başka bir ateş çıkartacak çalışma olmadı. Kendini bilmez biri tarafından atılan sigara izmariti sonucu pamuklu yatakların tutuştuğu söyleniyor. Buna sebep olandan şikayetçiyim" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Yangının sahilden görüntüsü

Alevlerden görüntü

İtfaiye ekiplerinin müdahalesinden görüntü

Otel sahibi Mehmet Karaarslan'ın polisle görüşmesinden görüntü

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

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İzmir'de hırsızlık iddiasına tutuklama

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, çeşitli tarihlerde meydana gelen hırsızlık olaylarına karıştıkları gerekçesiyle 1 kişi tutuklandı, 3 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çeşitli tarihlerde evlerde meydana gelen hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri şüphesiyle M.G. (39), Z.G. (38), Y.G. (28) ve S.B.'yi (25) teknik ve fiziki takibe aldı. Ekipler, içerisinde şüphelilerin olduğu otomobili Ödemiş-Kiraz Karayolu üzerinde durdurdu. Otomobilde ve şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen çalıntı ziynet eşyaları, sahiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Z.G. tutuklanırken, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Şüphelilerin adliyeye sevkinden görüntü

Haber-Kamera: Faruk ÇARK/ ÖDEMİŞ (İzmir),

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Bolu'da fuhuş operasyonu

BOLU'da, polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda yabancı uyruklu 2 kadın ile fuhuşa aracılık ettiği iddia edilen İ.A., gözaltına alındı. İ.A.'nın ifadesinde kadınlara maddi yönden yardımcı olmak amacıyla böyle bir şey yaptığını söylediği öğrenildi.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Karamanlı Mahallesi Yunus Emre Sokak'ta 1+1 günlük kiralık evde fuhuş yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler, eve operasyon düzenledi. Operasyonda evde bulunan 2 kadın ile 2 erkek fuhuş yaptıkları sırada yakalandı. Fuhuş yaparken yakalanan 2 erkek para cezası uygulandıktan sonra serbest bırakıldı. Kadınlar ifadesinde fuhuşa aracılık eden kişinin İ.A. olduğu söyledi. Ekipler, Gürcistan uyruklu N.İ.(46) ve I.X.(40) ile fuhuşa aracılık ettiği iddia edilen İ.A.'yı gözaltına aldı. İ.A.'nın emniyetteki ifadesinde, "Kadınlar bana paraya ihtiyaçlarını olduğunu söyledi. Ben de yardımcı olmak amacıyla böyle bir şey yaptım. Amacım tamamen yardım etmekti. Kazandıkları paradan sadece yüzde 20 alıyordum" dediği öğrenildi.

N.İ. ve I.X., İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Zührevi Hastalıklar bölümünde sağlık kontrolünden geçirildi. Kadınların sınır dışı edilmeleri için işlemlerin başlatıldığı öğrenildi. Daha önceden de aynı suçtan kaydı olduğu öğrenilen İ.A.'nın ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Şüphelilerin hastaneye sağlık kontrolüne getirilmesi

-Hastanede çıkıp araca bindirilmeleri

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,